14:56 Mosca: La Guerra Rimane Nascondere Dietro alle Funzioni SocialiIl conflitto tra Ucraina e Russia continua con vigore sui fronti, ma i cittadini di Mosca sono per lo più ignari degli attacchi persistenti dei droni, delle strutture petrolifere in fiamme e delle vittime civili. Il corrispondente di ntv Rainer Munz illustra i tentativi della città di nascondere la guerra.

14:25 Ucraina: Cinque Morti Dopo l'Attacco Russo a Chasiv YarAlmeno cinque civili hanno perso la vita nella città di Chasiv Yar, situata sulla linea del fronte nella regione di Donetsk, a causa di un attacco russo, come riferito dal governatore della regione di Donetsk Vadym Lysychenko su Telegram. Le vittime erano uomini di età compresa tra 24 e 38 anni. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando il fuoco ha preso di mira una residenza privata e un edificio residenziale.

13:53 Kharkiv Rende Omaggio alle Vittime Dopo l'Attacco RussoDopo l'attacco russo alla città ucraina di Kharkiv venerdì sera, i familiari e i partecipanti al funerale rendono omaggio alle vittime. Secondo il governatore della regione di Kharkiv Oleh Synegubov, sette persone sono morte e 97, tra cui più di 20 minori, sono rimaste ferite. La vittima più giovane è un bambino di dieci mesi. Una delle vittime è stata identificata come Veronika Kozhushko, un'artista ucraina di 18 anni. Il famoso artista ucraino Serhiy Zhadan esprime i suoi sentimenti sulla sua morte tramite Facebook: "I russi continuano ad annientare il nostro futuro, e non c'è perdono per questo".

13:28 Il Ministro della Difesa Ucraino Esprime Rammarico per il Licenziamento del Capo dell'Aeronautica"Probabilmente lo definirei un turnover, ma è un peccato", ha detto il ministro della Difesa ucraino Rustem Ummerov a CNN quando gli è stato chiesto se il licenziamento fosse legato alla perdita del caccia. Ha ribadito che si tratta di due questioni distinte. Ummerov ha sottolineato che l'indagine sulla causa è ancora in corso. "Non voglio speculare".

13:03 Il Primo Ministro Danese: la Vittoria dell'Ucraina Sull Russia è ImperativaCome riferito da "European Truth", il Primo Ministro danese, Mette Frederiksen, avrebbe dichiarato durante la conferenza GLOBSEC a Praga che l'Ucraina deve vincere il suo conflitto con la Russia. Ha commentato: "Non c'è alternativa alla vittoria dell'Ucraina in questa guerra, perché non solo l'Ucraina sarebbe sconfitta, ma lo saremmo anche noi". Frederiksen sottolinea l'unanimità all'interno dell'Unione Europea su questa questione. "L'Europa non è mai stata così unita come ora (...). Abbiamo discussioni interne (...). Ma siamo 26 contro uno", viene citata da "European Truth", riferendosi a tutta l'Europa contro la Russia.

12:15 La Russia Rivendica il Controllo su Kirove nella Regione di DonetskIl ministero della Difesa russo a Mosca dichiara che le forze russe hanno occupato il villaggio di Kirove nella regione orientale dell'Ucraina di Donetsk. I russi hanno fatto progressi graduali sulla linea del fronte nell'est da tempo. Donetsk, insieme a Luhansk, forma l'area industriale dominante del Donbass. Queste due regioni, insieme a Zaporizhzhia e Kherson più a sud in Ucraina, erano già state annesse dalla Russia a settembre 2022, anche se le sue truppe non controllano completamente queste regioni. L'Ucraina mira a riprendere tutti i territori, compreso il penisola della Crimea, annessa nel 2014 e situata molto a sud di Kherson.

11:45 La Russia Accusa l'Ucraina di Attacchi a BelgorodI resoconti russi indicano che le forze ucraine hanno bombardato la regione di Belgorod vicino al confine con l'Ucraina. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riferisce su Telegram che ci sono state vittime e feriti. Durante un attacco aereo serale sulla città di Belgorod, tre persone sono morte e più di 30, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite. Gladkov riferisce che più di una dozzina di edifici residenziali e 47 veicoli sono stati danneggiati.

10:49 L'Ucraina Abbatter 24 Aerei RussiIl'esercito ucraino riferisce di aver abbattuto 24 aerei russi. Nella notte, le forze russe hanno lanciato 52 aerei contro i bersagli in Ucraina. Venticinque regioni sono state colpite, con 25 aerei del tipo iraniano Shahed che sono precipitati da soli e altri tre diretti verso la Russia e la Bielorussia. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni significativi. L'obiettivo dell'attacco russo includeva Kiev, dove era il quarto attacco della settimana. Tutti gli aerei diretti a Kiev sono stati abbattuti.

10:16 I Post sui Social Media Russi: Le Forze Ucraine Danneggiano il Ponte a Kursk

Gli utenti dei social media russi hanno condiviso video su piattaforme come Telegram, sostenendo di mostrare i danni di un attacco ucraino a un convoglio militare russo all'ingresso del villaggio di Svannoe nella regione di Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) ha condiviso il video su Telegram. Il video avrebbe mostrato veicoli militari distrutti e un ponte

09:00 Ucraina rilascia i dati sulle perdite russe

Il'esercito ucraino ha pubblicato nuove cifre sulle perdite russe in Ucraina. Stima che la Russia abbia perso circa 614.950 soldati dal 24 febbraio 2022, compresi 1.360 nelle ultime 24 ore. Inoltre, sostiene che otto carri armati, 42 sistemi d'artiglieria e 18 droni sono stati distrutti in questo periodo. Dal inizio dell'invasione su larga scala, la Russia avrebbe perso in totale 8.582 carri armati, 17.614 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.471 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali suggeriscono perdite inferiori, ma si tratta probabilmente di cifre minime.

08:35 Russia: il video suggerisce un attacco ucraino a Belgorod

Le autorità locali della città di Belgorod, situata nell'ovest della Russia, riferiscono cinque morti e 46 feriti in un attacco ucraino venerdì sera (vedi voce 23:19). Il governatore Vyacheslav Gladkov della regione di Belgorod afferma che 37 feriti sono stati portati in ospedale, compresi sette bambini. Un video, registrato dal cruscotto di un'auto e in circolazione sui social media, avrebbe mostrato l'attacco. Si vede un'altra auto colpita mentre guida, seguita da un'esplosione dall'altra parte della strada alcuni secondi dopo. Tali filmati e rapporti di combattimento non possono essere verificati in modo indipendente.

07:48 Media: almeno 66.000 soldati russi uccisi in Ucraina

Almeno 66.471 soldati russi sarebbero stati uccisi nella guerra in Ucraina, secondo un rapporto dell'organo di stampa indipendente russo Mediazona. In collaborazione con BBC News Russian, Mediazona ha identificato i nomi dei soldati russi uccisi in Ucraina attraverso ricerche open source. Sottolineano che ciò si riferisce solo a coloro i cui nomi sono stati identificati attraverso fonti aperte e le perdite effettive potrebbero essere molto più alte. L'esercito ucraino stima che oltre 600.000 soldati russi siano stati uccisi, con stime occidentali che forniscono figure simili.

07:15 Ucraina: il bilancio delle vittime sale a 7 nell'attacco russo a Kharkiv

Seven persone, compresi oltre 20 minori, sono state uccise e 97 ferite in un attacco russo alla città ucraina di Kharkiv, secondo il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubow, su Telegram. Secondo le autorità di Kharkiv, un parco giochi per bambini e un edificio residenziale di 12 piani sono stati colpiti da una UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe nell'attacco russo di venerdì. Si è sviluppato un incendio. Synegubow riferisce che i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare fino a sabato mattina.

06:27 ISW: l'indice di approvazione di Putin tra i russi in calo recordL'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) riferisce nel suo ultimo rapporto che la soddisfazione del governo russo e del presidente Vladimir Putin sta aumentando tra la popolazione russa dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Cita un sondaggio dell'agenzia di sondaggi statale russa Fondazione per l'opinione pubblica, secondo cui il 28% dei rispondenti esprime il proprio dissenso o insoddisfazione per le misure adottate dalle autorità russe dopo l'incursione dell'Ucraina. Cita sondaggi dell'agenzia di sondaggi statale russa VCIOM, secondo cui l'indice di approvazione di Putin è diminuito di 3,5 punti percentuali al 73,6%, il calo più grande dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. L'ISW suggerisce che questi sondaggi indicano che il Cremlino deve riconoscere che il malcontento sociale è aumentato dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione di Kursk.

05:40 Lottato per l'Ucraina: il Venezuela consegna due colombianiLa Russia avrebbe catturato due cittadini colombiani che avrebbero combattuto per l'Ucraina, secondo il servizio di sicurezza russo FSB. I due colombiani, Alexander Ante e José Aron Medina, sono stati consegnati dal Venezuela dopo essere stati catturati dalle autorità durante una sosta a Caracas durante il loro ritorno in Colombia. I media spagnoli hanno riferito che si sono uniti alla Legione Internazionale nell'estate del 2023. Sono stati catturati all'aeroporto di Caracas a metà luglio. Il FSB avrebbe trovato documenti che provano il loro coinvolgimento nella guerra e abbigliamento militare ucraino su di loro.

04:47 Pavel: l'avanzata russa non è legata all'operazione di KurskIl presidente ceco Petr Pavel ritiene che l'avanzata russa verso Pokrovsk nell'Oblast di Donetsk non sia collegata alle operazioni ucraine nell'Oblast di Kursk della Russia. Pavel lo ha dichiarato durante un'intervista a Radio Liberty, negando qualsiasi collegamento diretto tra l'avanzata russa nel fronte di Pokrovsk e l'operazione ucraina a Kursk. "La leadership russa continua a mirare all'annessione di tutti e quattro gli Oblast - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson - che considera suo territorio", ha detto Pavel, come riportato da "Ukrainska Pravda". Ha anche aggiunto che la Russia vuole realizzare questo entro un determinato periodo di tempo, sfruttando le condizioni meteorologiche favorevoli per le operazioni militari.

03:47 Stoltenberg: Offensiva Kursk giustificataIl Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, considera l'avanzata dell'Ucraina nel territorio russo di Kursk legittima. Stoltenberg lo ha dichiarato in un articolo per "Die Welt am Sonntag". Ha sottolineato il diritto dell'Ucraina di difendersi, sostenendo che questo diritto si estende oltre i suoi confini nazionali, secondo il diritto internazionale. Riguardo alle affermazioni del governo russo sulla conoscenza preventiva degli attacchi ucraini sul territorio russo, Stoltenberg ha chiarito che l'Ucraina non ha consultato la NATO sui suoi piani per Kursk e che la NATO non ha avuto alcun ruolo nell'operazione. Si tratta del primo commento di Stoltenberg riguardo alle attività militari ucraine nella regione di frontiera russa.

02:48 L'Ucraina denuncia l'uso massiccio di armi chimiche da parte della RussiaDall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, sono stati segnalati oltre 4000 casi di uso di agenti chimici bellici sul fronte, con più di 3100 casi identificati dal dicembre 2023. Le autorità ucraine hanno riferito questo aumento, come dettagliato dal "Kyiv Independent". I numeri indicano un aumento netto dell'uso di agenti chimici bellici proibiti rispetto ai circa 600 casi documentati a gennaio. Secondo le statistiche ucraine, il numero di casi segnalati ha raggiunto un picco record di 715 nel maggio 2024 prima di diminuire gradualmente durante i mesi estivi. Non sono ancora disponibili dati per agosto.

01:49 La Corte penale internazionale richiede l'arresto di Putin durante la visita in MongoliaUn rappresentante della Corte penale internazionale (CPI), Fadi el-Abdallah, ha dichiarato alla BBC che, in quanto stato membro della CPI, la Mongolia è obbligata ad arrestare il Presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita prevista per settembre. Il viaggio di Putin in un paese membro della CPI che ha ratificato lo Statuto di Roma significherebbe che, ai sensi di quell'accordo, egli deve essere trattenuto se entra nel territorio mongolo. La CPI ha emesso un mandato di arresto per Putin nel marzo 2023, accusandolo di deportazione forzata di bambini dalle regioni ucraine occupate dalla Russia.

00:33 La telefonata di Biden con von der Leyen: Ricordando il giorno dell'invasione russaLa Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l'importanza delle forti relazioni transatlantiche, indipendentemente dal risultato delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. Von der Leyen ha ricevuto il premio Transatlantico ceco e slovacco (CSTA) alla conferenza sulla sicurezza Globsec a Praga. Nel suo discorso di accettazione, ha menzionato una videochiamata con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel giorno dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. "Abbiamo immediatamente concordato su come dovesse apparire la nostra risposta alla guerra di Putin", ha detto von der Leyen. Ha ribadito che, ancora una volta, l'Europa e l'America si trovavano insieme dalla parte giusta della storia.

23:19 Belgorod: Cinque morti dopo l'attacco ucrainoAlmeno cinque persone sono morte a causa degli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod, secondo i resoconti russi. Una donna e quattro uomini sono stati segnalati morti sul posto a causa delle ferite, come annunciato dal Governatore Vyacheslav Gladkov sul servizio di messaggistica Telegram. Ci sono state anche 37 persone ferite. Le forze ucraine hanno lanciato munizioni cluster sulla città di Belgorod e sulla zona circostante utilizzando lanciarazzi multipli, secondo le dichiarazioni di Gladkov.

22:01 Il KI dell'Ucraina: Sciami di droni e missili economiciL'Ucraina cerca di coinvolgere i produttori di armi nello sviluppo dell'IA per i sciami di droni e "missili economici" per contrastare i droni kamikaze russi, ha detto il Ministro della Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, al Forum Globsec di Praga. Durante l'intera invasione russa, sia l'Ucraina che la Russia hanno investito pesantemente nella tecnologia dei droni, trasformando la guerra moderna. Secondo Fedorov, i soldati ucraini affrontano numerosi ostacoli, tra cui l'equipaggiamento e l'infanteria russa, le munizioni limitate, i droni kamikaze e i droni di ricognizione. In risposta, le forze ucraine utilizzano droni a bassa quota a vista (FPV), droni di ricognizione, piccoli sistemi di difesa aerea e droni a lungo raggio prodotti localmente per colpire i bersagli russi, ha detto Fedorov. "Quali altri ostacoli hanno bisogno del vostro aiuto? Come possiamo sviluppare un sistema di guida laser efficace, creare l'IA per i sciami di droni, produrre i HIMARS ucraini e creare missili ucraini economici per neutralizzare gli Shaheds?", chiede Fedorov.

21:32 L'Ucraina ottiene i proiettili per obice di cui ha bisognoL'Ucraina ottiene una delle prime partite di proiettili per obice dall'alleanza USA-Europa, secondo il Ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky a Bruxelles. I proiettili da 155 mm sono immediatamente necessari sul campo di battaglia. "Il progetto di munizioni ceco mantiene la sua promessa e entro la fine dell'anno fornirà oltre mezzo milione di proiettili di grandi calibri. Circa 100.000 proiettili sono stati spediti ogni mese nei mesi estivi di luglio e agosto", dice Lipavsky.

1. L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alla vittoria dell'Ucraina nel conflitto con la Russia, considerandola cruciale perboth l'Ucraina e l'Unione Europea.

2. In discussioni con consulenti per la sicurezza di vari paesi occidentali, compresa l'Unione Europea, gli officiali ucraini hanno evidenziato l'importanza di intensificare la difesa aerea dell'Ucraina e proteggere il suo sistema energetico.

