Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato la libertà della nazione nel suo discorso per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. "Non permetteremo che il nostro territorio diventi una zona grigia dove la bandiera blu e gialla (la bandiera nazionale dell'Ucraina) continuerà a sventolare legalmente", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso. Gli ucraini si vendicheranno dell'aggressore con tutte le atrocità, ha messo in guardia Zelensky. Chiunque cerchi di trasformare l'Ucraina in una zona cuscinetto dovrebbe sapere che il loro paese non diventerà una "federazione cuscinetto", ha avvertito, facendo riferimento alla controffensiva nella regione di Kursk e rivolgendosi al capo del Cremlino, Vladimir Putin.

16:28 Attacco Russo Uccide Cinque Civili nell'Ucraina Orientale

Almeno cinque civili sono stati uccisi in un attacco russo questa mattina nell'Ucraina orientale, secondo i resoconti ufficiali. I servizi di emergenza sono intervenuti nella città di Kostjantyniwka, ha annunciato il governatore della regione di Donetsk, Vadym Filaschkin, su Telegram. Ha esortato i residenti a cercare rifugio. Kostjantyniwka si trova vicino alla linea del fronte, dove le truppe russe hanno guadagnato terreno negli ultimi mesi e hanno ripetutamente preso di mira la città vicina di Pokrovsk, che funge da importante hub logistico per le forze ucraine.

16:06 Residenza Storica del Rivoluzionario Ucraino Nestor Machno Distrutta nell'Attacco di Saporischschja

La residenza storica e la tenuta di famiglia del rivoluzionario ucraino Nestor Machno a Huljaipole sono state distrutte in un attacco russo nell'Oblast' di Saporischschja, secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent", citando la Polizia Nazionale Ucraina. La casa del noto rivoluzionario del XX secolo era stata trasformata in un museo. Dopo l'attacco russo, l'edificio è stato ridotto in cenere. Secondo la Polizia Nazionale, l'esercito russo ha lanciato 306 attacchi su nove insediamenti frontalieri nell'Oblast' di Saporischschja la scorsa notte, danneggiando o distruggendo diversi edifici e infrastrutture. Non ci sono stati feriti o morti tra i civili.

15:38 115 Soldati Ucraini Rilasciati dalla Cattività Russa

115 soldati ucraini sono stati rilasciati dalla cattività russa. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy lo ha annunciato tramite Telegram. "Ricordiamo ognuno di loro. Stiamo cercando e facendo del nostro meglio per riportarli tutti indietro", ha scritto il capo di stato ucraino. Ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti (EAU) per la mediazione dello scambio di prigionieri con Mosca. Zelenskyy ha anche condiviso alcune immagini dei prigionieri liberati su Telegram. Secondo il suo comunicato, questi includono membri dell'Esercito ucraino, della Guardia Nazionale, della Marina e della Guardia di Frontiera.

15:25 Scambio di Prigionieri Tra Russia e Ucraina Oggi

Uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è in programma: 115 prigionieri ciascuno saranno scambiati oggi, secondo un rappresentante degli Emirati Arabi Uniti (EAU) che mediano. Questo sarebbe il primo scambio del genere dal lancio dell'offensiva dell'Ucraina all'interno della Russia questo mese. L'agenzia di stampa statale russa RIA lo ha confermato, citando il Ministero della Difesa russo. I soldati russi catturati dall'Ucraina durante la sua offensiva nella regione di Kursk si trovano apparentemente sul territorio bielorusso. Questo sarebbe il settimo scambio mediato dagli EAU dall'invasione della Russia dell'Ucraina a febbraio 2022. Abu Dhabi, un partner di sicurezza vicino degli Stati Uniti, ha mantenuto buone relazioni con Mosca durante il conflitto, a dispetto dei governi occidentali. Nel frattempo, le relazioni con Kiev si sono anche rafforzate.

15:16 Il Presidente Polacco Duda e il Primo Ministro Lituano Simonyte Partecipano alle Celebrazioni a Kyiv

L'Ucraina celebra il suo 33° Giorno dell'Indipendenza oggi. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accoglie il Presidente polacco Andrzej Duda e il Primo Ministro lituano Ingrida Simonyte in questa occasione. L'Ufficio del Presidente ucraino ha pubblicato diverse immagini delle celebrazioni a Kyiv:

14:56 La Lettonia Si Impegna a Fornire 126 Milioni di Dollari in Aiuti Militari all'Ucraina nel 2024

La Lettonia ha promesso 126 milioni di dollari (112 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina quest'anno e contribuirà ad espandere l'iniziativa Drone Coalition. Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov lo ha annunciato su Facebook. Umerov aveva incontrato in precedenza una delegazione lettone guidata dal Ministro della Difesa lettone Andris Spruds. "Un argomento particolarmente significativo è il rafforzamento della Coalizione dei Droni, con la Lettonia che riveste un ruolo guida", ha detto Umerov. La Lettonia fornirà all'Ucraina migliaia di droni per aiutare a respingere l'aggressione russa su larga scala. Secondo il Ministro della Difesa ucraino, decine di paesi sono già parte della coalizione.

11:38 "Liberarsi dalle Grinfie di Mosca": Zelensky Firma Legge che Dissolve la Chiesa Ortodossa Pro-Moscow

Il Presidente Volodymyr Zelensky ha adottato una legge che dissolve la Chiesa Ortodossa Ucraina filorussa, dichiarando che questo passo rafforzerà l'indipendenza dell'Ucraina. La legge è stata pubblicata oggi sul sito del parlamento ucraino. I parlamentari hanno approvato il progetto di legge martedì, che prevede il divieto di organizzazioni religiose con legami con Mosca. La Russia ha condannato l'iniziativa. La legge stabilisce un termine per le entità religiose per dissociarsi da Mosca. L'attuazione della legge potrebbe richiedere diversi anni. Zelensky ha dichiarato nel suo discorso: "Oggi la Chiesa Ortodossa Ucraina si libera dai demoni di Mosca".

11:02 Media: Deposito di Munizioni Russo in Fiamme Dopo Attacco di Droni

L'Ucraina sembra aver colpito un obiettivo militare: un deposito di munizioni russo nella regione di Voronezh è in fiamme dopo gli attacchi dei droni ucraini, secondo fonti dei media. Il bersaglio era un magazzino vicino alla città di Ostrogozhsk, circa 100 chilometri a sud di Voronezh, secondo la piattaforma online indipendente Astra. Non c'è conferma ufficiale che si tratti di un deposito di munizioni, ma il governatore Alexander Gusev ha dichiarato lo stato di emergenza in tre insediamenti a causa dei tentativi di contenere le conseguenze di un incendio e l'esplosione di oggetti esplosivi. (Per ulteriori dettagli, vedere le 9:54 AM)

10:26 Zelensky: "Il Conflitto è Tornato in Russia"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il conflitto "è tornato in Russia". Con la sua invasione dell'Ucraina, la Russia aveva l'obiettivo di "eliminare" l'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio video per celebrare il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Invece, l'Ucraina celebra il suo 33° anniversario di indipendenza, ha notato. "E ciò che l'invasore ha introdotto nel nostro territorio ora è tornato alla sua origine". Secondo Zelensky, il suo messaggio video è stato registrato in una regione di frontiera da cui Kiev ha lanciato la sua offensiva a sorpresa in Russia. I soldati ucraini sono entrati nella regione di frontiera di Kursk l'6 agosto.

09:54 Russia Dichiarazione di Emergenza nella Regione di Voronezh Dopo Attacco Notturno di Droni

La Russia ha dichiarato lo stato di emergenza in parte della regione di Voronezh confinante con l'Ucraina dopo un attacco notturno di droni. Il governatore Alexander Gusev ha annunciato questo su Telegram. Gusev ha menzionato che le forze russe hanno intercettato cinque droni. I detriti hanno causato un incendio, che a sua volta ha provocato l'esplosione di esplosivi. Gusev ha sottolineato che non sono state danneggiate costruzioni civili, ma sono diventate necessarie misure di emergenza in tre insediamenti. Sono state evacuate circa 200 persone e due donne sono rimaste ferite dalle esplosioni, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

09:31 Kyiv: 1160 Soldati Russi "Eliminati" in un Solo Giorno

I dati ufficiali di Kyiv indicano pesanti perdite tra le file russe: 1160 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento in un periodo di 24 ore. Secondo il ministero della Difesa ucraino, dal'inizio del conflitto a febbraio 2022, un totale di 606.490 soldati russi sono stati "eliminati". Il ministero riferisce inoltre che il nemico ha perso altri 9 carri armati (8.542 in totale) dall'inizio dell'invasione russa. L'Ucraina sostiene di aver distrutto o confiscato più di 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni. Questi record non possono essere confermati indipendentemente, poiché Mosca rimane silente sulle proprie perdite in Ucraina.

08:48 Zelensky: "Stiamo Progressivamente Espellendo l'Esercito Russo da Kharkiv"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato nel suo discorso serale che l'esercito russo sta siendo espulso dalla regione di Kharkiv. Lo ha dichiarato dopo una conversazione con il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, il Generale Oleksandr Syrskyi. "Kharkiv è un vero simbolo del popolo e della vita. Dal mese di maggio, le nostre forze di difesa hanno respinto i tentativi russi di avanzare su Kharkiv e distruggere la nostra città e l'intera regione di Kharkiv", ha detto Zelensky. "Stiamo gradualmente espellendo l'esercito russo".

08:10 Autorità Segnalano 10 Feriti negli Attacchi Russi con Artiglieria nella Regione di Kherson

Dieci persone sono rimaste ferite negli attacchi russi con artiglieria nella regione di Kherson, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare della regione di Kherson.

07:54 Attacco con Razzi Russi Colpisce le Strutture per il Grano nella Regione di Sumy

I razzi russi hanno preso di mira diverse strutture per il grano nella regione ucraina di Sumy, secondo l'ufficio del procuratore regionale, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. Ieri pomeriggio, i soldati russi hanno lanciato attacchi con razzi contro le strutture per il grano, si legge nella dichiarazione.

23:59 Drone Strike in Russian Voronezh Oblast Last Night

Ieri sera, un attacco con drone nella regione russa di Voronezh ha provocato un incendio e un'esplosione di munizioni, secondo quanto riferito dal "Kyiv Independent" citando il governatore regionale Aleksandr Gusev. I russi affermano che le loro unità di difesa aerea hanno abbattuto con successo diversi veicoli aerei senza equipaggio sulla regione, causando un incendio ed un'esplosione in una località non identificata. Fonti sostengono che l'esplosione si sia verificata in un deposito di munizioni a Ostrogozhsk. Di recente, le forze ucraine hanno eseguito numerosi attacchi con droni contro l'infrastruttura militare e l'industria del petrolio della Russia.

06:53 USA Introduce Sanctions on 400 Entities and Individuals

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che più di 400 organizzazioni e individui sono ora sotto sanzioni statunitensi per aver apparentemente sostenuto il conflitto russo in Ucraina. Aaron Forsberg, direttore della politica delle sanzioni economiche del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha dichiarato: "Oggi le nostre azioni colpiscono la Russia dove fa male". Le misure interessano vari settori, compreso il settore energetico russo e le società turche e degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, sono prese di mira anche le aziende cinesi che si sospetta aiutino Mosca a bypassare le sanzioni occidentali e a rafforzare il suo esercito, come il dipartimento di esportazione-importazione del gruppo cinese Dalian Machine Tool, che avrebbe fornito beni a doppio uso del valore di 4 milioni di dollari a società russe. Rappresentanti dell'ambasciata cinese a Washington si sono opposti a tali sanzioni e hanno sottolineato l'importanza di mantenere transazioni normali tra Cina e Russia.

06:18 Belarus e Cina rafforzano la collaborazione in sicurezza, finanza ed energia

La Bielorussia e la Cina hanno concordato di intensificare la cooperazione nei settori della sicurezza, della finanza e dell'energia, secondo quanto riferito dal giornale ucraino "Kyiv Independent". I paesi pianificano anche di rafforzare i rapporti di lavoro nelle catene di fornitura industriali.

04:38 Starmer garantisce il sostegno a lungo termine del Regno Unito all'Ucraina nel giorno nazionale

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha garantito un sostegno a lungo termine all'Ucraina nel suo giorno nazionale, esprimendo la sua solidarietà attraverso un messaggio sui social media: "Il mio messaggio a tutti gli ucraini è chiaro: siamo con voi ora e per sempre". Ha ribadito questo sostegno durante i suoi recenti colloqui con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Londra.

01:29 La Norvegia fornisce all'Ucraina la licenza per lo sviluppo di granate e il finanziamento

Le autorità norvegesi hanno concesso all'Ucraina una licenza per lo sviluppo di granate da 155 mm e hanno promesso di coprire i costi del progetto. La società norvegese Nammo ha firmato un accordo con una corporation ucraina per consentire la produzione di granate d'artiglieria finanziate dalla Norvegia. "La Norvegia fornisce attualmente munizioni dalle scorte e dall'industria, e ora Nammo desidera condividere i propri piani con l'Ucraina. Ciò significa che l'esercito ucraino potrebbe essere rifornito più rapidamente", ha dichiarato il Ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter commenta l'incidente della base NATO di Geilenkirchen: la Germania a rischio di guerra ibrida russa

Dopo l'aggiornamento temporaneo del livello di allerta alla base aerea NATO di Geilenkirchen e le indicazioni di potenziali attacchi con droni russi, gli esperti di sicurezza in Germania invitano alla vigilanza. L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter ha dichiarato al "Tagesspiegel": "Dobbiamo ricordare che la Germania è stata presa di mira da tempo nella guerra ibrida russa e, di conseguenza, le strutture militari in Germania, in particolare quelle rilevanti per la NATO, sono potenzialmente minacciate da atti di sabotaggio ed attività di spionaggio". In precedenza, il livello di allerta di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen è stato portato al secondo livello più alto, Charlie, a causa della possibilità di attacco. Secondo Kiesewetter, Geilenkirchen è una struttura critica della NATO che ospita il sistema di avviso e controllo aereo AWACS. Ha aggiunto: "Il livello di sicurezza Charlie indica che la NATO sta implementando misure precauzionali, comprese quelle contro la sorveglianza potenziale con droni e i pericoli sospetti".

22:21 La Lettonia annuncia la più grande consegna di droni all'Ucraina finora

La Lettonia ha annunciato la sua più grande consegna di droni all'Ucraina finora, con 1.400 droni prodotti da fabbricanti nazionali ora pronti, scrive il Ministro della Difesa lettone Andris Spruds su X. Ciò porta il numero totale di droni acquisiti dall'industria nazionale a oltre 2.700. La Lettonia, insieme al Regno Unito, guida un'alleanza dedicata alla fornitura di un milione di droni all'Ucraina. I membri di questa alleanza, che includono la Germania, si sono impegnati a investire nella produzione di droni e a consegnare droni e pezzi di ricambio all'Ucraina.

21:34 Biden si impegna ad aumentare l'aiuto militare all'Ucraina, con l'accento sull'antiaerea

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante una conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il pacchetto comprende missili per la difesa aerea, attrezzature per la difesa contro i droni, missili anticarro e munizioni, secondo la Casa Bianca. Biden ha sottolineato l'impegno duraturo degli Stati Uniti per il popolo ucraino con Zelenskyy, although the financial specifics of the new aid were not disclosed.

21:29 Zelenskyy preme per la consegna immediata delle armi

Le forze armate ucraine gridano per l'aiuto esterno. Il Presidente Zelenskyy ha fatto appello con passione agli alleati internazionali dell'Ucraina per consegnare rapidamente i carichi di armi promessi. "Sul campo di battaglia, combattono con munizioni ed equipaggiamento, non con promesse come 'domani' o 'presto'", dice nel suo discorso serale. Secondo lui, l'Ucraina attende la consegna di pacchetti di armi o equipaggiamento "che sono stati concordati e decisi, ma non ancora spediti". Non fornisce ulteriori dettagli.

20:58 Abitanti di Kursk Esprimono Scontento: "Ognuno per Sé" Nonostante il conflitto in corso nella regione russa del sud di Kursk, gli abitanti sembrano sempre più irritati: con le autorità che li percepiscono come abbandonati, con l'esercito ucraino e persino con il loro esercito. Una residente di 28 anni ha confessato al "Mosca Times" che "per la Russia, siamo solo una macchia sulla mappa. Per gli ucraini, siamo sostenitori del regime di Putin. Qui ognuno è per sé". Accusa le autorità di ingannare e di affermare che non c'è motivo di panico. Inoltre, un residente di 32 anni spiega che mentre la gente incolpa l'Ucraina per l'attacco, si domanda anche la competenza dell'esercito russo: "Come hanno potuto mancare l'accumulo di un numero così grande di truppe ucraine al confine?". Se prima c'erano individui con simpatie verso l'Ucraina o atteggiamenti neutrali, ora il loro stato d'animo si è trasformato in rabbia intensa, afferma. Un altro residente della regione di Kursk commenta: "L'Ucraina non è nostro alleato in questo momento". Tuttavia, un volontario della Croce Rossa a Kursk si astiene dall'esprimere rabbia verso l'Ucraina, affermando che "sono semplicemente vittime della situazione".

