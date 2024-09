Alle 15:26, il famoso attore Michael Douglas fa una visita ai bambini di Kiev

Michael Douglas Esplora l'Area per Bambini "Terra di Ferro" alla Stazione Centrale di Kiev L'attore americano Michael Douglas ha fatto visita all'area per bambini chiamata "Terra di Ferro" situata alla Stazione Centrale di Kiev venerdì. Questa informazione è stata condivisa dalla compagnia ferroviaria statale ucraina, Ukrzaliznytsia, sulla loro pagina Facebook. Il post afferma che la star di Hollywood ha passeggiato casualmente per la stazione, interagendo con i passeggeri.

14:49 L'Ucraina Cerca l'AutORIZZAZIONE per le Armi: "Biden Rimasto Imperturbabile" Il colonnello in pensione Ralph Thiele si aspetta un rinnovato dibattito sulla consegna delle armi Taurus a causa della possibilità di attacchi a lungo raggio dell'Ucraina contro la Russia. Thiele, esperto militare, crede che gli Stati Uniti manterranno il loro rifiuto della richiesta.

13:58 Zelensky Annuncia il Ritorno di 103 Prigionieri di Guerra L'Ucraina ha confermato uno scambio di prigionieri con la Russia, che ha portato al ritorno di 103 individui in patria. Il presidente Zelensky ha annunciato la notizia sulla sua piattaforma social. Tra i ritornati ci sono soldati, membri della Guardia Nazionale, guardie di frontiera e poliziotti che avevano difeso diverse regioni, tra cui Kiev, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, Mariupol e la pianta di Azovstal.

13:38 Gli Stati Uniti Autorizzano la Vendita di Caccia da Combattimento Avanzati alla Romania Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita di 32 caccia da combattimento F-35 avanzati del valore di un miliardo di dollari alla Romania, alleata della NATO confinante con l'Ucraina. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest, Kathleen Kavalec, ha commentato: "La Romania gioca un ruolo cruciale nella sicurezza e nella stabilità della NATO nella regione del Mar Nero e oltre". L'acquisizione di questi aerei da combattimento stealth, multiruolo di Lockheed Martin da parte della Romania rafforzerà notevolmente le loro capacità di difesa aerea, secondo Kavalec. La prima consegna è prevista per il 2031, con un valore stimato dell'affare complessivo di fino a 7,2 miliardi di dollari.

13:02 Russia Rilascia Prigionieri di Guerra all'Ucraina Russia e Ucraina hanno apparentemente scambiato più di 200 prigionieri di guerra. Entrambe le parti hanno rilasciato 103 individui, secondo il ministero della Difesa russo. I soldati russi rilasciati stanno ricevendo assistenza psicologica e medica in Bielorussia, ha confermato il ministero. Il ministero ha anche menzionato che i soldati russi erano stati catturati a Kursk, dove i truppe ucraine avevano fatto progressi significativi ad agosto. L'Ucraina non ha ancora risposto all'annuncio della Russia, mentre il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia venerdì. Non è chiaro se questi individui ritornati facevano parte dello scambio annunciato dalla Russia.

12:50 La Russia Cattura un Villaggio nell'Ucraina Orientale L'esercito russo afferma di aver catturato un altro villaggio nell'Ucraina orientale. Il ministero della Difesa riferisce che il villaggio di Yelannoe Pervoe è stato liberato. Il piccolo villaggio si trova vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk, che è minacciata dall'avanzata russa. L'esercito russo ha fatto progressi significativi nella regione di Donetsk nelle ultime settimane.

12:21 Medvedev Minaccia la Distruzione di Kiev L'ex presidente russo Dmitri Medvedev ha minacciato la completa distruzione della capitale ucraina Kiev. Medvedev, che serve come vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, crede che la Russia ha il diritto di utilizzare armi nucleari a causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, nonostante il fatto che la Russia abbia finora evitato di farlo. In risposta all'uso da parte dell'Ucraina di missili a lungo raggio dell'Occidente, la Russia potrebbe potenzialmente trasformare Kiev in un "gigantesco punto fuso" utilizzando nuove armi russe non nucleari.

11:50 Intensi Combattimenti a Kurakhove Intensi combattimenti sono in corso intorno alla città ucraina orientale di Kurakhove. La decisione di utilizzare armi europee a lungo raggio sta causando malcontento tra la popolazione. La reporter di ntv Kavita Sharma riferisce da Dnipro.

11:12 Attacchi con Droni Danneggiano Edifici nella Regione del Mar Nero di Odessa Sono emersi nuovi dettagli sull'attacco su larga scala con droni che si è verificato nella regione del Mar Nero di Odessa la scorsa notte. Secondo l'aeronautica ucraina, un totale di 76 droni da combattimento sono stati lanciati dalla Russia, con 72 droni abbattuti. L'aeronautica non ha rivelato le conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa ha riferito danni significativi a diversi edifici nel sobborgo della capitale regionale Odessa e a edifici di magazzinaggio nel distretto di Ismajil. A Kiev, i detriti dell'attacco hanno danneggiato un'azienda municipale, ma non è scoppiato alcun incendio.

10:31 Stoltenberg racconta la disinformazione russa prima della guerra: Presentazione di una mappa NATO manipolataIl Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, in un'intervista con il "Frankfurter Allgemeine Zeitung", parla dei tentativi diplomatici finali per scoraggiare la Russia dall'invasione dell'Ucraina prima del conflitto di febbraio 2022. L'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, presieduta da Stoltenberg a gennaio, si è svolta. I russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dal settore orientale dell'alleanza, ha riferito Stoltenberg, che lo ha definito inaccettabile ma ha creduto nella diplomazia, decidendo così di incontrarsi nuovamente con loro. In questo incontro, i ministri degli Esteri e della Difesa russi hanno affermato di non avere piani bellici e hanno dichiarato che il loro paese era piuttosto minacciato dall'Ucraina. Hanno presentato mappe per illustrare come la Russia è circondata dalla NATO. Tuttavia, Stoltenberg ha sottolineato che anche queste mappe erano inaccurate. La Danimarca, apparentemente un territorio NATO, è stata trascurata nelle mappe. La ragione dietro l'errore rimane incerta, se si trattasse di una scarsa preparazione o di un atto deliberato. Con il senno di poi, Stoltenberg esprime rammarico per il fatto che la NATO e i suoi alleati non abbiano rafforzato prima la forza militare dell'Ucraina. Crede che un'Ucraina più forte avrebbe alzato la soglia per l'invasione della Russia, sebbene l'efficacia sia incerta.

10:03 Wiegold sulla Germania-Lituania Accordo: La Lituania percepisce la brigata tedesca come rinforzoLa Germania e la Lituania firmano un accordo governativo che garantisce il dispiegamento di una brigata tedesca pronta al combattimento nello stato baltico membro della NATO. L'analista militare Thomas Wiegold fa luce sullo sfondo e sull'importanza di questo accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Gli obiettivi di Kim con Mosca: Espandere la cooperazione e rafforzare gli interessi di sicurezzaIl leader nordcoreano Kim Jong Un avrebbe espresso interesse nell'espandere la cooperazione con la Russia, secondo i media di stato. Dopo i colloqui tra Kim e il Chairman del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media di stato riferiscono che entrambe le parti hanno espresso le loro opinioni per approfondire il dialogo strategico tra le due nazioni e rafforzare la cooperazione per tutelare i loro interessi di sicurezza, nonché la situazione regionale e internazionale. L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per il conflitto ucraino. Tuttavia, la Corea del Nord nega queste accuse come "assurde".

08:59 Starmer e Biden discuteranno dell'uso potenziale di armi avanzate contro i bersagli russiIl Primo Ministro britannico Starmer annuncia che un'altra discussione è in programma per decidere se l'Ucraina può utilizzare armi occidentali avanzate contro i bersagli russi. Dopo un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Biden, hanno rimandato una decisione su questa questione. Biden e Starmer la riprendono alla riunione dell'ONU a New York la prossima settimana, in presenza di un gruppo più ampio, secondo Starmer. I media britannici riportano che Biden sarebbe disposto ad autorizzare l'uso di missili britannici e francesi con tecnologia USA - ma non missili USA.

08:23 La prospettiva di Zelensky sul presunto piano di pace di Trump: le promesse elettorali potrebbero non essere realisticheIl candidato presidenziale repubblicano USA Donald Trump ha ripetutamente affermato di poter risolvere il conflitto ucraino in un solo giorno senza fornire prove concrete. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky condivide i suoi pensieri sulle affermazioni di Trump in un'intervista a CNN, in programma per domenica. Zelensky dice di non poter interpretare le affermazioni di Trump ora poiché i dettagli sono incerti. Aggiunge che si stanno svolgendo elezioni negli Stati Uniti e che i messaggi delle campagne non sempre riflettono la realtà. Zelensky menziona anche di aver parlato con Trump due volte in precedenza. Durante le loro conversazioni, Trump ha assicurato a Zelensky il suo sostegno all'Ucraina, secondo il Presidente ucraino. La conversazione è stata positiva, secondo Zelensky.

07:27 Non sufficienti forze russe per un'operazione su larga scala a Kursk, secondo l'ISWLa Russia continua i suoi contrattacchi nella regione di Kursk, ma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) dubita di un'operazione su larga scala per espellere completamente le forze ucraine. Secondo l'ISW, le autorità russe hanno fatto principalmente affidamento su coscritti poco addestrati e attrezzati, insieme a piccole sezioni delle forze armate regolari russe e altre forze di sicurezza nella regione di frontiera per l'operazione. In una valutazione, il think tank afferma che un'operazione russa per riprendere il territorio dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e risorse di quanto la Russia abbia giàdeployed nella regione - soprattutto se la maggior parte delle unità manca di esperienza di combattimento.

06:49 Bersagli ucraini colpiti da attacchi di droni ripetuti durante la notteSecondo l'esercito ucraino, la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni Shahed per tutta la notte. L'esercito russo ha lanciato diversi cluster di droni d'attacco e l'aeronautica ucraina ha riferito. Gli allarmi aerei sono stati uditi in quasi tutte le regioni del paese, comprese quelle dell'Odessa, dove la marina ha dichiarato di aver abbattuto nove droni. Sono state udite esplosioni nella città di Odessa, ma non sono state riportate vittime fino ad ora.

Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich propone di creare un gruppo di contatto internazionale per avviare i negoziati di pace nel conflitto ucraino. Crea che sia il momento per gli alleati occidentali di agire e il cancelliere tedesco e il presidente ucraino concordano sul fatto che ora sia il momento di intensificare gli sforzi per i negoziati di pace. Mützenich suggerisce che paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile potrebbero essere membri del gruppo di contatto, poiché la loro convinzione che l'invasione russa sta diventando un peso cresce.

05:41 L'UE considera nuovi metodi per estendere le sanzioni contro la Russia

15:40 Frammenti di drone colpiscono edificio di Kyiv

Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha annunciato tramite Telegram che i frammenti di un drone hanno colpito un edificio comunale nel distretto nord di Obolon. I frammenti sono caduti su un edificio municipale nella prima mattinata. I servizi di emergenza erano in viaggio verso la scena e in precedenza il sindaco aveva riferito che le unità di difesa aerea erano attive nella capitale.

01:35 Kim Jong Un promette cooperazione più stretta con la Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso una cooperazione più stretta con il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu. I due uomini hanno avuto un ampio dibattito durante la visita di Shoigu a Pyongyang, raggiungendo un consenso su questioni relative alla cooperazione per tutelare gli interessi di sicurezza reciproci. Shoigu, precedentemente ministro della difesa russo fino a maggio, ha rafforzato i legami tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang nel luglio dell'anno precedente.

23:36 Zelensky presenterà "Piano di Vittoria" a Biden in settembre

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha programmato un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in settembre. "Presenterò il piano per la vittoria," ha detto il presidente durante un'apparizione a Kyiv. Il piano costituisce una serie di decisioni interconnesse che garantiranno all'Ucraina di avere forze sufficienti per indirizzare la guerra verso un accordo di pace. "Le guerre di conquista possono essere concluse in modo definitivo in uno di due modi: o l'esercito occupante è costretto a ritirarsi, o le trattative di pace portano a una risoluzione," ha spiegato Zelensky. Ciò garantirà l'effettiva indipendenza del paese, ma l'Ucraina si affida al sostegno degli Stati Uniti per una posizione strategica forte.

22:59 Russia cambia tattica, sposta l'attacco a sud

I combattimenti sono proseguiti pesantemente nell'est dell'Ucraina, secondo l'esercito ucraino. Hanno segnalato 115 scontri, come rivelato nel rapporto serale della situazione del quartier generale di Kyiv. L'attività più intensa si è verificata nella direzione di Kurachove, mentre il nemico era attivo anche a Lyman e Pokrovsk. Kurachove è un piccolo paese a sud di Pokrovsk. Pokrovsk era stato il principale obiettivo delle truppe russe, ma hanno ottenuto solo limitati guadagni territoriali in quella zona di recente. Invece, hanno esteso l'asse di attacco a sud per catturare la città mineraria di Hirnyk vicino a Kurachove.

22:18 Avanzata in Kursk porta sollievo a Zelensky

L'avanzata ucraina nell'oblast' russa di Kursk sta dando risultati positivi, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Ha dichiarato che il nemico è stato fermato nella regione di Charkiv e l'avanzata russa si è rallentata in Donetsk. La Russia non ha ancora ottenuto successi significativi nel suo contrattacco in Kursk. Si è discusso se formazioni più grandi di truppe russe siano state ritirate da Donetsk e altre regioni a Kursk. La Russia rivendica di aver ripreso dieci dei 100 villaggi occupati.

21:46 "L'Ovest è intimidito" - parole dure di Zelensky sui alleati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky critica l'Occidente per aver mostrato timore nel discutere l'assistenza all'Ucraina nel contrastare i missili russi. "Se gli alleati collaborano per abbattere missili e droni nelle terre del Medio Oriente, perché non c'è una decisione simile per intercettare missili e droni in cielo dell'Ucraina?" ha detto Zelensky a una conferenza a Kyiv. "Sono paralizzati anche solo a dire: 'Stiamo lavorando su questo.' Succede anche quando missili e droni minacciano il territorio dei nostri paesi vicini," ha osservato il capo di stato ucraino. È un disonore per il mondo democratico.

21:30 La Russia ha dispiegato più di 8000 droni iraniani dal inizio della guerra

Dall'inizio della guerra, la Russia ha dispiegato 8060 droni Shahed, sviluppati in Iran, contro l'Ucraina, secondo il governo ucraino. Non ci sono dichiarazioni disponibili da parte dell'Iran o della Russia. L'Ucraina aveva accusato il governo iraniano di fornire i droni kamikaze alla Russia durante l'autunno del 2022.

20:43 Possibile approvazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina? Gli USA restano in silenzio

A Washington, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono previsti per un incontro. Si vocifera se ci saranno aggiornamenti riguardo all'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Secondo il "Guardian", il Regno Unito ha concesso all'Ucraina la libertà di colpire con i missili Storm-Shadow. Tuttavia, nessuna delle due parti si aspetta che questo argomento venga sollevato durante oggi's incontro. "Non sarei sorpreso se non sentiamo nulla oggi riguardo al dispiegamento di armi a lungo raggio entro i territori russi - almeno non dalla parte americana," afferma il direttore delle comunicazioni del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby. Conferma che stanno ancora discutendo i tipi di armi da fornire all'Ucraina con il Regno Unito, la Francia e altri alleati. Rimasto evasivo quando chiesto di eventuali cambiamenti di politica, ha dichiarato: "Non speculerò su ciò che potremmo o non potremmo dire in un momento successivo."

Ricorda di controllare gli sviluppi precedenti [qui].

Il Presidente del Consiglio d'Europa ha condannato le azioni della Russia in Ucraina, chiedendo un'immediata de-escalation e il rispetto dell'integrità territoriale.

In risposta alla situazione in Ucraina, il Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha chiamato per una riunione d'emergenza per discutere un possibile intervento e prevenire ulteriori escalation.

Leggi anche: