Alle 15:22, Londra rivela informazioni: questi missili iraniani sono stati trasferiti in custodia della Russia.

14:45 La Polonia non ha ancora contribuito all'iniziativa ceca per l'Ucraina

Come riportato dalla fonte polacca Gazeta Wyborcza, la Polonia non ha ancora consegnato fondi per l'iniziativa ceca di fornire munizioni per l'artiglieria all'Ucraina, finanziata da vari partner occidentali. La Germania è apparentemente il principale e più veloce contributore. Se tutto procederà come previsto, l'Ucraina riceverà 100.000 colpi questo mese, con l'obiettivo di 500.000 entro la fine del 2024, con ulteriori forniture nel 2025. Secondo i resoconti di Praga, le attività russe sul mercato stanno causando problemi.

14:20 Pistorius ritiene che l'autorizzazione per le armi a lungo raggio per l'Ucraina sia legalmente permessa

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius suggerisce che la permesso per l'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi potrebbe essere giustificata dal diritto internazionale. Egli afferma che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno l'autonomia per prendere questa decisione riguardo alle armi che hanno fornito all'Ucraina. "Il diritto internazionale lo consente", dice. In risposta alle minacce di Putin che la NATO sarebbe allora in guerra con la Russia se permettesse all'Ucraina di attaccare il territorio russo con i razzi a lunga portata prodotti nell'Occidente, Pistorius replica semplicemente: "Le minacce di Putin sono le minacce di Putin. Non c'è molto altro da dire. Egli minaccia quando vuole e offre ricompense quando sceglie".

13:57 Zelenskyy annuncia il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia

Il presidente ucraino Zelenskyy annuncia il ritorno a casa di 49 prigionieri di guerra dalla Russia, tra cui i combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, assediata dalle forze russe nella primavera del 2022. "Sono tornati a casa 49 ucraini", spiega il capo di stato, condividendo foto di soldati e soldatesse avvolte nella bandiera ucraina. Secondo Zelenskyy, sono membri dell'esercito, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e civili. I media ucraini indicano che 23 dei 49 prigionieri di guerra tornati sono donne. Zelenskyy non rivela inizialmente se il loro ritorno è il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.

13:46 Tusk minimizza le minacce di Putin

Il primo ministro polacco Donald Tusk non si preoccupa delle ultime minacce di Putin riguardo alle armi a lungo raggio dirette contro la Russia. Nonostante riconosca la gravità della situazione lungo il confine ucraino-russo, Tusk sostiene: "Non esagererei l'importanza delle ultime dichiarazioni del presidente Putin". Invece, le interpreta come una riflessione della pressione che la milizia russa sta affrontando sul fronte. In precedenza, Putin aveva suggerito che l'Occidente sarebbe stato direttamente in guerra con la Russia se avesse permesso all'Ucraina di attaccare il territorio russo utilizzando i razzi a lunga portata dall'Occidente.

13:21 Dong Jun promuove la negoziazione come soluzione per il conflitto in Ucraina e a Gaza

Il ministro della Difesa cinese Dong Jun promuove la "negoziazione" come unica soluzione per risolvere i conflitti come quelli in Ucraina e a Gaza in un forum di sicurezza internazionale a Beijing. Egli afferma: "Per risolvere la crisi in Ucraina e il conflitto israeliano-palestinese, promuovere la pace e la negoziazione è l'unica via d'uscita".

12:58 Scholz guarda ad aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan

Il governo tedesco spera in un aumento delle importazioni di petrolio dal Kazakistan. In vista della visita del cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan, un funzionario del governo menziona: "Benvenuti i possibili aumenti delle forniture di petrolio dal Kazakistan". L'obiettivo è fornire diverse opzioni per la raffineria PCK di Schwedt, con un aumento del petrolio dal Kazakistan come una delle opzioni. Tuttavia, sono necessarie fonti alternative poiché il petrolio del Kazakistan dipende dalle pipeline russe per raggiungere la Germania, dando a Mosca un vantaggio. Dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, la Germania ha interrotto le importazioni di petrolio russo. La visita di Scholz comprenderà anche discussioni sulle forniture di gas dall'Asia centrale. Con le nuove offerte per la costruzione di centrali elettriche a gas in corso, "dobbiamo procurarci il gas da qualche parte, ed è qui che entra in gioco l'Asia centrale", dice il funzionario.

12:26 La Francia affronta il diplomatico iraniano

La Francia ha convocato il rappresentante diplomatico iraniano al Ministero degli Esteri a Parigi. Questo passo segue i resoconti secondo cui l'Iran ha fornito missili balistici alla Russia, secondo fonti diplomatiche. Di recente, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che la Russia ha ricevuto missili dall'Iran, destinati ad essere dispiegati in Ucraina nelle prossime settimane. L'Iran ha negato queste affermazioni.

12:03 Il Pentagono considera l'offensiva russa a Kursk 'limitata'

Il Pentagono è deluso dall'offensiva russa a Kursk. "Abbiamo osservato le forze russe che tentano qualche tipo di offensiva nella regione di Kursk", ha rivelato il portavoce del Pentagono Pat Ryder giovedì. "Al momento, la classificherei come limitata, sebbene la stiamo monitorando", dice. Il ministero della Difesa russo afferma che i suoi soldati hanno ripreso dieci villaggi. Questa affermazione rimane non verificata. L'Ucraina ha iniziato un'offensiva nella regione di confine russa di Kursk cinque settimane fa, segnalando di aver catturato circa 100 villaggi russi e circa 1.300 chilometri quadrati da allora.

11:16 Shoigu incontra Kim a Pyongyang

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Secondo il Consiglio di sicurezza russo, gli incontri si sono svolti in un "atmosfera eccezionale di fiducia e amicizia". La conversazione fornirà "un contributo significativo" all'attuazione del trattato di difesa firmato tra Kim e il presidente russo Vladimir Putin a giugno. Putin afferma che il trattato prevede "aiuto reciproco in caso di attacco contro una delle parti firmatarie". L'Occidente accusa Mosca di utilizzare i razzi e i proiettili d'artiglieria della Corea del Nord in Ucraina. Per sostenere la sua offensiva in Ucraina, la Russia sta cercando l'aiuto di paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

10:46 Il presidente del Parlamento russo: la NATO sta conducendo una guerra contro il nostro paese

10:17 Munz su Putin's Minaccia contro NATO: "La Dichiarazione di Putin è Passata Sotto Silenzio Mattutino"

Si levano preoccupazioni nell'Occidente riguardo alla possibilità di consentire all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo, portando ad un'escalation. Il Presidente russo Vladimir Putin ha minacciato nuovamente una tale azione. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz propone diverse ragioni per cui la minaccia di Putin potrebbe mancare di sostegno effettivo.

09:42 Famiglia: Leader dell'Opposizione Imprigionata in Belarus in Grave Condizione

La leader dell'opposizione bielorussa Maria Kolesnikova è riportata in uno stato di salute critico, secondo quanto dichiarato dalla sorella. Kolesnikova è stata detenuta in condizioni disumane per quattro anni e ora pesa solo 45 chilogrammi ad un'altezza di 1,75 metri, ha dichiarato la sorella, citando informazioni da ex prigionieri. "Credo che questo sia un momento critico, poiché nessuno può resistere a lungo a tali condizioni", ha detto, accusando le autorità di torturare psicologicamente e fisicamente sua sorella. Il Ministero degli Interni bielorusso non ha risposto ad una richiesta di informazioni sulle condizioni di detenzione di Kolesnikova. Kolesnikova, simbolo di resistenza dalle proteste dell'opposizione contro il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020, sta scontando una condanna a 11 anni per presunta cospirazione per il colpo di stato.

09:20 Accordo sulla Brigata Lituana Firmato

Germania e Lituania hanno siglato un accordo governativo per chiarire le condizioni del dispiegamento di una brigata pronta al combattimento nel paese NATO del Baltico. Il Ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato l'accordo a Berlino, che integra l'Accordo di Status di Forze NATO. L'accordo mira a fornire certezza giuridica per i soldati e il personale civile tedesco in Lituania, regolando i diritti di residenza, la legge fiscale, l'istruzione, la supervisione della salute pubblica, il traffico e la sicurezza pubblica, tra gli altri. Stabilisce la base legale per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027. Leggi di più qui.

08:56 Russia Espelle Diplomati Britannici con Accuse di Spionaggio

La Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. Il servizio di intelligence FSB afferma di essere in possesso di documenti che dimostrano che il Foreign Office britannico sta orchestrando un'escalation politica e militare contro la Russia. La missione dell'FSB, secondo l'FSB, è di garantire la sconfitta della Russia nella guerra contro l'Ucraina. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accusato l'ambasciata britannica di intenzionali danni al popolo russo, secondo l'agenzia di stampa Tass. Il Foreign Office britannico ha respinto le accuse come "totalmente infondate". L'espulsione russa sembra essere una ritorsione per le azioni britanniche derivanti dalle "attività russe in Europa e nel Regno Unito", ha riferito la BBC.

08:31 Autorizzazione delle Armi per Aggiungere l'Involvement NATO per Putin

Il Presidente ucraino Zelenskyj ha richiesto a lungo l'autorizzazione all'uso di missili a lungo raggio contro gli obiettivi militari russi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono ora pronti ad valutare tale richiesta. Il capo del Cremlino Putin risponde prontamente con un avvertimento all'Occidente.

08:03 Russia Offre Programma Educativo su Armi Occidentali ai Partner

La Russia offre di condividere le sue esperienze nel contrastare diverse armi occidentali con i suoi partner. Il vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha dichiarato ciò ad una conferenza sulla sicurezza in Cina, secondo l'agenzia di stampa russa RIA. Fomin ha detto che la Russia è pronta a condividere le sue conoscenze. I conflitti hanno portato ad un nuovo approccio alla guerra, ha detto, e le armi russe sono in grado di neutralizzare le armi occidentali.

07:34 Servizio di Intelligence Interno Annuncia Arresti: Individui Hanno Realizzato Attacchi di Incendio a Kyiv per conto della Russia

Cinque individui sono stati arrestati per aver realizzato attacchi di incendio a Kyiv per conto di un servizio di intelligence russo, ha annunciato il servizio di intelligence interno ucraino. Gli individui sono accusati di aver dato fuoco a cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito. Secondo il servizio di intelligence interno, gli individui arrestati provenivano da diverse regioni ucraine in cerca di lavoro. Cercando denaro facile, sono stati contattati da agenti russi tramite Telegram. Gli individui hanno anche registrato le loro azioni sui loro telefoni per ricevere il pagamento promesso, che non è mai arrivato.

07:05 Capo Rabbi di Ucraina Piange Figlio Adottivo Morto nel Conflitto

Il Capo Rabbi dell'Ucraina, Moshe Azman, piange la perdita del suo figlio adottivo che è stato ucciso nel conflitto dell'invasione russa. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv il giovedì per onorare Anton Samborsky. Samborsky è stato dato per disperso alla fine di luglio e la sua morte è stata confermata dopo settimane di incertezza. Samborsky è diventato padre di una figlia in maggio, il Rabbi Azman, che lo aveva adottato come orfano all'età di dieci anni, ha scritto sui social media. Poche settimane dopo, è stato chiamato alle armi. L'ultima volta che Samborsky ha parlato con suo figlio è stato il 17 luglio.

06:29 Giappone Affronta Situazione con Aerei RussiLa forza aerea giapponese ha dispiegato aerei da combattimento ieri dopo che due aerei russi hanno sorvolato la zona. Questi aerei russi non hanno invaso lo spazio aereo giapponese, secondo il ministero della Difesa. Dal mattino fino al pomeriggio, gli aerei, che erano Tu-142, hanno volato dal mare verso la regione meridionale di Okinawa, ha spiegato il ministero. In risposta, "abbiamo chiamato gli aerei da combattimento dell'Air Self-Defense Force in un setting immediato", ha chiarito il ministero. Alla fine, gli aerei russi sono partiti verso nord. Secondo il ministero, hanno anche sorvolato le Curili, una regione che è un pomo della discordia tra Giappone e Russia. Iniziata questa settimana, navi russe e cinesi hanno iniziato esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone. Queste esercitazioni fanno parte di un'operazione navale su larga scala. L'ultima volta che aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone è stato nel 2019. Leggi di più qui.

06:07 Russia Percepisce gli Stati Uniti come Sovraintendenti alla Politica Contro di Loro e la CinaIl vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha dichiarato in una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti intendono limitare Russia e Cina. Questa informazione proviene dall'agenzia di stampa russa TASS. Fomin ha menzionato che Russia e Cina sostengono un ordine mondiale equo e multilaterale che valorizza l'uguaglianza e il rispetto reciproco, mentre l'Occidente si prepara a potenziali conflitti in Asia attraverso la creazione di nuove coalizioni di sicurezza nella regione.

05:27 Ucraina: Tragedia Involontaria con una Navetta CivileLa marina ucraina ha fornito nuovi dettagli su un presunto attacco aereo russo contro una nave mercantile civile nel Mar Nero. Secondo loro, un Tu-22 ha probabilmente sparato un missile antinave Ch-22 contro la nave. La nave mercantile, che navigava sotto la bandiera della nazione caraibica di Saint Kitts e Nevis, era in rotta dal porto ucraino di Chornomorsk all'Egitto trasportando grano. Una dichiarazione della BBC ha suggerito che la nave si trovava nella zona economica esclusiva della Romania in quel momento. Tuttavia, la BBC ha affermato che non si trattava di un missile Ch-22, ma di un Ch-31 utilizzato per i disturbi radar, che ha una potenza distruttiva significativamente inferiore rispetto ai missili cruise Ch-22 progettati per contrastare le portaerei.

03:19 Incidente Tragico alla Linea di Confine: Morte di un Soldato MoldavoUn soldato moldavo è morto durante il servizio di frontiera con la regione separatista di Transnistria. Il ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha sottolineato che il soldato è morto a causa di un proiettile del suo fucile mentre prestava servizio al suo posto. La polizia e gli esperti forensi stanno ora indagando sull'incidente, ha aggiunto il ministero. I soldati della Moldova e della regione separatista di Transnistria pattugliano il confine tra loro, insieme alle forze russe dispiegate sin dal 1992 conflitto seguito al crollo dell'Unione Sovietica. La Moldova sta cercando di reintegrare la Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti alla linea di confine sono estremamente rari.

02:18 Primo Ministro del Regno Unito: "Nessun Intento di Conflitto con la Russia"

Il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer ha smentito l'affermazione del Presidente Putin secondo cui l'Occidente fornisce armi avanzate per attacchi profondi nel territorio russo, che segnala l'impegno della NATO. "L'Ucraina ha il diritto alla difesa", ha dichiarato Starmer. Il Regno Unito sostiene questo diritto e offre opportunità di formazione in questo contesto. "Tuttavia, non miriamo a un conflitto con la Russia - questo è lontano dalle nostre intenzioni", ha sottolineato il Primo Ministro britannico. Leggi di più qui.

here.

01:09 Ex Ambasciatore USA a Kyiv: Harris Potrebbe "Ferventemente" Sostenere l'Ucraina

L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che il candidato democratico alla presidenza Kamala Harris, se eletta, appoggerebbe l'Ucraina "più determinatamente" del presidente in carica Biden. Ha già dimostrato questo in alcuni aspetti, ha dichiarato Taylor a un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden ha adottato un approccio più lento in alcuni casi, come la decisione su HIMARS, Abrams e aerei F-16. Attualmente, è anche cauto nel consentire all'Ucraina di lanciare attacchi profondi in Russia. Taylor si aspetta un "approccio più vigoroso" da parte di Harris, anche perché potrebbe portare un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky Ringrazia l'Estonia per l'Aiuto Militare

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, ringraziandolo per l'aiuto militare. Il membro dell'UE e della NATO nel Baltico ha promesso di fornire lo 0,25% del suo PIL annuale per le esigenze della difesa dell'Ucraina. I colloqui hanno anche discusso la ricostruzione e le aspirazioni dell'Ucraina all'UE. Nel frattempo, il Primo Ministro lettone Evika Siliņa ha annunciato ulteriori aiuti durante un incontro con Zelensky.

23:19 BND Non Obbligato a Condividere la Valutazione della Vittoria in Siria con un Giornalista

Il Servizio di intelligence federale (BND) non è obbligato a rivelare a un giornalista se ha descritto una vittoria militare dell'Ucraina come difficile o impossibile in conversazioni confidenziali, ha giudicato il Tribunale amministrativo federale di Lipsia. Il BND non deve nemmeno rivelare quali media hanno partecipato alle conversazioni confidenziali sullo stato militare in Ucraina quest'anno. Tuttavia, il BND deve fornire informazioni sul numero di tali conversazioni confidenziali individuali sullo stato militare in Ucraina quest'anno. Il giornalista aveva presentato un'applicazione urgente al tribunale. La motivazione per questo, secondo il tribunale, è un articolo di giornale di maggio che suggeriva che un politico della CDU aveva suggerito che il BND stava intenzionalmente diffondendo una valutazione pessimistica della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 Coalizione: Politici a favore delle armi a lungo raggio contro la RussiaI politici della coalizione governativa sono favorevoli all'autorizzazione per Kyiv di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Secondo l'esperto di politica estera SPD Michael Roth, parlando con T-Online, è giusto e in linea con il diritto internazionale attaccare i siti militari russi con i razzi occidentali a lungo raggio. Roth menziona gli aeroporti militari, i centri di comando e le basi di lancio come possibili obiettivi in Russia per le armi a lungo raggio, notando che questi siti vengono spesso utilizzati per lanciare attacchi contro i civili ucraini. Il presidente del FDP Marcus Faber concorda, affermando che l'autorizzazione per l'utilizzo di armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow contro gli aeroporti militari russi è stata ritardata troppo a lungo. Il politico dei Verdi Anton Hofreiter sottolinea che la Russia continua a terrorizzare la popolazione civile ucraina quotidianamente attraverso attacchi con razzi contro gli ospedali, gli edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico, rendendo necessario autorizzare l'esercito a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina.

21:35 Vance Discute le Idee di Trump per Porre Fine al Conflitto RussoIl candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance suggerisce che il piano di Donald Trump per porre fine al conflitto russo potrebbe comportare l'istituzione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. In un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Vance spiega che Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per cercare una soluzione pacifica. "Penso che potrebbe concludere un accordo molto rapidamente", dice Vance. Trump è noto per la sua amicizia con il presidente russo Vladimir Putin e per la sua critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina, nonché per le sue affermazioni secondo cui potrebbe porre fine al conflitto in 24 ore se eletto, anche se non fornisce dettagli specifici del suo piano.

21:03 "Siamo Russi. Dio è con Noi" - Marcia Fascista a San PietroburgoNumerosi nazionalisti e fascisti russi possono essere sentiti gridare "Siamo russi. Dio è con noi" mentre marciano per le strade di San Pietroburgo. Ripetutamente gridano "Avanti, russi!". Il motivo della loro marcia è l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28 Il Propaganda Russo: "L'Atlantico è la Barriera Ideale"Il popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ritiene che la Russia non dovrebbe fermarsi alla conquista dell'Ucraina: "L'Atlantico è la barriera ideale. Una barriera naturale". Aggiunge che Berlino, Lisbona, Madrid e Parigi sarebbero i luoghi ideali per le truppe russe. Quando gli viene ricordato che non ci sono molti russi, suggerisce che i fratelli bielorussi potrebbero unirsi a loro, o in alternativa, si potrebbe guardare alla Cina.

here.

20:01 I Volontari Britannici si Preparano per l'InvernoIn vista dell'inverno, molte case ucraine che hanno resistito finora ai bombardamenti mancano di finestre. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" sta intervenendo viaggiando nelle zone di guerra per installare finestre temporanee per aiutare a mantenere le case al caldo.

qui.Leggi tutti gli sviluppi precedenti qui.

La Commissione non è stata coinvolta nella discussione sulla

Leggi anche: