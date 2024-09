Alle 15:18, Scholz dichiara che l'Ucraina otterrà ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T.

16:55 Il Cancelliere Scholz conferma ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T per l'UcrainaIl Cancelliere Olaf Scholz ha dichiarato che la Germania fornirà all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T. Sono stati ordinati otto sistemi IRIS-T SLM e nove IRIS-T SLS, ha dichiarato Scholz durante l'inaugurazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per le Forze Armate Tedesche a Todendorf, Schleswig-Holstein. "Due di ciascuno saranno consegnati quest'anno, con il resto previsto dal 2025." Attualmente, quattro sistemi IRIS-T SLM sono in uso in Ucraina, insieme a un gran numero di missili e tre sistemi IRIS-T SLS correlati. Scholz ha annunciato questo durante l'inaugurazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per le Forze Armate Tedesche a Todendorf.

14:55 Corea del Sud e Nuova Zelanda esigono il "ritiro incondizionato" della RussiaCorea del Sud e Nuova Zelanda hanno condannato il conflitto della Russia in Ucraina in una dichiarazione congiunta, chiedendo alla Russia di "ritirarsi immediatamente, completamente e senza condizioni dai territori internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina". Hanno anche condannato la crescente cooperazione militare della Russia con la Corea del Nord. Il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato che "è più importante che mai" per paesi come la Corea del Sud e la Nuova Zelanda mostrare solidarietà "in questa fase critica in cui le potenze autoritarie persistono nel porre sfide". La Corea del Nord, isolata a livello internazionale, ha recentemente intensificato i suoi legami militari con la Russia.

14:21 Zelenskyy giustifica il riassetto del governo: "Abbiamo bisogno di nuova energia"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un ampio riassetto del governo, dichiarando che il suo paese ha bisogno di "nuova energia". "Abbiamo bisogno di nuova energia", ha detto Zelenskyy quando gli è stato chiesto dei motivi del riassetto. "E questi passi sono legati al rafforzamento del nostro stato in diversi settori". L'Ucraina si difende dall'aggressione della Russia da due anni e mezzo. Zelenskyy ha anche espresso gratitudine ai ministri e a tutto il governo per il loro contributo.

13:47 Le Forze Armate Tedesche ordinano un altro sistema IRIS-T SLM: proteggere l'Europa dai missiliL'IRIS-T SLM non è nuovo all'Ucraina, ma per intercettare più missili russi, il numero di sistemi dispiegati nel paese passerà da quattro a dieci. Una consegna è già stata concordata, secondo fonti di sicurezza. In Schleswig-Holstein, le Forze Armate Tedesche pianificano anche di utilizzare l'IRIS-T.

13:21 La Russia rivendica il controllo su un altro villaggio vicino alla città ucraina di PokrovskIl Ministero della Difesa russo sostiene che le truppe russe hanno preso il completo controllo del villaggio di Karliwka, situato circa 30 chilometri dalla città strategicamente vitale di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Pokrovsk è un importante snodo logistico per l'esercito ucraino. Le forze ucraine si ritirano da un'avanzata russa nella regione da mesi.

12:59 L'Ucraina: la Crimea è "invasa da sistemi di difesa aerea"

I russi che occupano la Crimea stanno dispiegando tutti i mezzi disponibili per proteggere il ponte di Kerch, secondo il portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, come riportato da Defense Express sulla televisione nazionale ucraina. Sono in uso sistemi a corto e lungo raggio, tra cui S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1. Pletenchuk ha dichiarato che la Crimea è "invasa da sistemi di difesa aerea" perché ha sia un valore pratico che simbolico per gli occupanti. Il ponte di Kerch, un progetto prestigioso del leader del Cremlino Vladimir Putin, collega la Russia continentale con la penisola illegalmente annessa e serve come importante via di rifornimento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. I conflitti sul ponte continuano, con Kyiv che ribadisce ripetutamente la sua intenzione di liberare la penisola. Il ponte è un punto strategico.

12:32 Putin annuncia la visita di Xi al summit del BRICS in RussiaIl Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il Presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit del BRICS in Russia a ottobre. "Come concordato, ci aspettiamo il Presidente cinese Xi Jinping al summit del BRICS", ha detto Putin durante un incontro con il Vice Primo Ministro cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale a Vladivostok. Putin ha anche suggerito un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi. Fondato nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, il gruppo BRICS è stato successivamente raggiunto dall'Africa del Sud e quest'anno da paesi come gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran. I paesi del BRICS si considerano un contrappeso agli stati occidentali e terranno un summit nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Il Cremlino mira a espandere la sua influenza e stringere alleanze economiche più strette. Mosca e Pechino hanno rafforzato la loro partnership strategica dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

12:00 La Russia: l'attacco a Poltava ha mirato a personale militare e istruttori stranieriIl Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'attacco letale alla città ucraina di Poltava ha mirato a personale militare e istruttori stranieri. L'obiettivo era un centro di addestramento militare dove "specialisti in comunicazioni e guerra elettronica di tutte le branche e unità militari delle forze armate ucraine, nonché operatori di veicoli aerei senza equipaggio coinvolti in attacchi contro obiettivi civili sul territorio della Federazione Russa, sono addestrati sotto la guida di istruttori stranieri". Il ministero ha anche riferito l'uso dell'arma ipersonica Kinzhal contro impianti militari-industriali nella città ucraina occidentale di Lviv. Inoltre, le forze russe hanno preso il controllo di altri due insediamenti nell'est dell'Ucraina, Prechystivka e Karliwka. Secondo i resoconti ucraini, l'attacco a Poltava di martedì ha causato 50 vittime.

11:43 Baerbock applaude il ministro degli Esteri ucraino in partenzaLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha applaudito il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. "Conversazioni in treno notturno, riunioni del G7, discussioni sul campo di battaglia, dibattiti a Bruxelles, davanti a una centrale elettrica bombardata", scrive su X. "Pochi individui con cui ho lavorato sono stati così tanti come te, @DmytroKuleba", aggiunge. "Hai posto il tuo popolo al primo posto rispetto a te stesso". Gli augura "dal profondo del mio cuore, il meglio - Spero che ci incontriamo di nuovo quando la pace e la libertà saranno tornate in tutta l'Ucraina".

11:24 La Russia sta considerando di modificare la sua strategia nucleareSecondo l'amministrazione presidenziale russa, le azioni dell'Occidente stanno spingendo la Russia a rivedere la sua strategia nucleare. La Russia sta affrontando sfide e minacce dall'Occidente presunto che richiedono una revisione della strategia, riferiscono le agenzie di stampa russe, citando il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow. Ciò include la possibilità che l'Ucraina utilizzi armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi in profondità nel territorio russo. Il governo ucraino sta cercando da tempo il permesso degli Stati Uniti per utilizzare le armi offerte dagli alleati per colpire i bersagli in profondità nella Russia. "È ovvio che gli ucraini lo faranno", ha informato Peskow all'agenzia RIA. "Stiamo tenendo conto di questo". La Russia ha annunciato che modificherà la sua strategia nucleare, ma non sono ancora stati forniti dettagli. La linea guida consente l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia è minacciata.

10:54 L'Ucraina respinge 29 dei 42 attacchi aerei russiLa Russia ha lanciato 42 attacchi aerei contro l'Ucraina durante la notte, riferisce il comando dell'aeronautica ucraina nel suo comunicato Telegram. Tra gli altri, sono stati utilizzati missili Ch-47M2 Kinzhal, missili cruise Kh-101 e missili Iskander-K. Secondo i propri dati, l'aeronautica ucraina ha abbattuto sette missili cruise e 22 droni Shahed. Di conseguenza, sono stati respinti 29 attacchi aerei.

10:19 Munz: l'attacco a Poltava potrebbe ritorcersi contro la RussiaLa Russia sta attaccando la città ucraina di Poltava con i razzi, con segnalazioni di uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio della guerra. Tuttavia, i media russi celebrano ciò che chiamano un "grande successo", dice il corrispondente di ntv Rainer Munz. Nel frattempo, la Russia sembra modificare la sua strategia.

09:52 L'Ucraina pubblica le perdite delle truppe russeLo stato maggiore ucraino ha pubblicato nuove cifre delle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo queste cifre, la Russia ha perso circa 620.350 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022. In 24 ore, il numero delle perdite è stato di 1.390. Secondo il rapporto da Kiev, sono stati distrutti sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni. In totale, la Russia ha perso un totale di 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali danno cifre più basse - anche se si tratta solo di valori minimi.

09:21 Il governatore: "Giorno triste" per la regione di Lviv - Sale il bilancio delle vittimeA seguito degli attacchi aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv (vedi voci 07:18, 06:17 e 05:29), il bilancio delle vittime è aumentato. Seven persone sono morte durante la notte, scrive il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, su Telegram. Tra loro ci sono una bambina di sette anni e una ragazza di 14 anni, nonché altri bambini. "È un giorno triste per la nostra regione", scrive Koszykyj. È un incidente tragico. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva scritto su X di cinque morti e più di 30 feriti. Zelenskyy esprime le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

08:49 Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba si dimetteIl ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si è dimesso, secondo il presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. Le dimissioni saranno discusse nella prossima sessione plenaria, scrive Stefantschuk sulla sua pagina Facebook. Vari altri ministri si sono già dimessi (vedi voci 00:47 e 22:06). Le dimissioni sono parte di un ampio rimpasto del governo ucraino. Mercoledì sarà un giorno di licenziamenti, scrive il capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, David Arakhamia, su Telegram. Il giorno delle nomine seguirà giovedì.

08:03 Zelenskyy: "I detriti ancora intrappolano le persone"L'attacco con i razzi russi a Poltava è uno dei più letali attacchi singoli dalla inizio della guerra, ha detto il presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale. Le persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, ha detto, chiedendo di nuovo i sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi Ammonisce per un'imminente catastrofe alla centrale nucleare di ZaporizhzhiaDurante un incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, è stata discussa la situazione delle centrali nucleari in Ucraina e Russia. Grossi si recherà nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, nella regione sudorientale dell'Ucraina mercoledì. Reuters riporta che Grossi ha ammonito durante l'incontro con Zelenskyy che la situazione alla centrale è "precaria" e il rischio di una catastrofe persiste. La centrale è stata conquistata dalle forze russe poco dopo l'invasione di Mosca dell'Ucraina nel febbraio 2022 e attualmente è inoperativa. Entrambe le parti si incolpano reciprocamente per i bombardamenti della centrale. Entrambe Mosca e Kyiv negano queste affermazioni.

07:18 Governatore: Almeno Due Persone Decedute nell'Attacco a LvivAlmeno due persone sono morte negli attacchi aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv, secondo un comunicato del governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, su Telegram. Diciannove persone sono rimaste ferite.

06:53 Ucraina Cerca ulteriore Aiuto per i FrontiL'Ucraina spera di ottenere ulteriore assistenza per la ricostruzione del suo settore agricolo e per la bonifica delle mine. Secondo il "Rheinische Post", questo è stato menzionato in una risposta del governo tedesco a una domanda dell'Unione, che il giornale ha ottenuto. L'articolo parla di un potenziale programma di finanziamento per le aree agricole vicino ai fronti. "Il governo tedesco è stato invitato a esaminare la possibilità di supporto", dice il giornale. Ad esempio, sarebbe richiesta una premio per il personale di sicurezza. L'Ucraina ha anche richiesto un'estensione di un programma finanziato dal Ministero dell'Agricoltura per fornire generatori e supporto per la bonifica delle mine nelle aree vicino ai fronti, secondo la risposta del governo. Il governo federale riferisce che il Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo è attualmente coinvolto in un progetto per rilevare e rimuovere le mine.

06:17 Ucraina: Incendio dopo Attacco con Droni Shahed a LvivDopo gli attacchi aerei russi (vedi voce 05:29) sulla città di Lviv nel nord-ovest dell'Ucraina, è divampato un incendio vicino alla stazione ferroviaria principale. Secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, questo è stato segnalato su Telegram. Inoltre, due edifici scolastici sono stati danneggiati e molte finestre sono state infrante. I frammenti di vetro erano sparsi per le strade, secondo Kosyzkyj. Kosyzkyj ha dichiarato che diversi droni Shahed sono stati utilizzati nell'attacco aereo russo. I servizi di emergenza e la difesa aerea sono attualmente operativi. Le scuole interessate sono state chiuse, secondo il sindaco di Lviv, Andrij Sadowyj, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite.

05:29 Seconda Ondata di Attacchi Aerei Mira a KyivLa capitale ucraina, Kyiv, è sotto attacco per la seconda volta da un'ondata di attacchi aerei russi. La difesa aerea è in azione. I testimoni oculari hanno riferito una serie di esplosioni ai margini di Kyiv, suggerendo il dispiegamento di sistemi di difesa aerea. Contestualmente, l'esercito ucraino afferma un attacco con droni sulla città ucraina occidentale di Lviv vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è ora in allerta, secondo l'aeronautica ucraina, che ha pubblicato un comunicato su Telegram. La Polonia ha mobilitato aerei propri e alleati per la terza volta in otto giorni per garantire lo spazio aereo in risposta agli attacchi aerei e alle attività a lungo raggio russi, ha annunciato il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

04:35 Biden Promette ulteriori Sistemi di Difesa Aerea per l'UcrainaIn risposta all'attacco devastante della Russia alla città ucraina di Poltava, il Presidente degli Stati Uniti Biden ha promesso ulteriori consegne di sistemi di difesa aerea all'Ucraina. "Condanno fermamente questo brutale attacco", ha dichiarato Biden. Washington continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina, "compreso il fornire sistemi e capacità di difesa aerea necessari per proteggere i confini". Dopo l'attacco che ha causato almeno 51 morti, Zelensky ha rinnovato la sua richiesta ai suoi alleati occidentali per la rapida consegna di nuovi sistemi di difesa aerea e il permesso di utilizzare le armi a lungo raggio già fornite per colpire il territorio russo.

02:52 Altro Attacco con Droni a KyivLa Russia ha lanciato un altro attacco con droni su Kyiv. Le forze ucraine di difesa aerea sono attivamente impegnate nel respingere gli attacchi oltre il perimetro della capitale, secondo un resoconto dell'esercito ucraino su Telegram. Al momento non ci sono informazioni sul numero di droni utilizzati o eventuali danni. L'attacco notturno fa parte di una serie di attacchi aerei russi su Kyiv che sono aumentati di frequenza nelle ultime settimane.

01:32 Zelensky: Intende Mantenere il Controllo sulla Regione di Kursk IndefinitamenteL'Ucraina intende mantenere il controllo sui territori occupati nella regione russa di Kursk fino a quando il Presidente Putin non accetterà di trattare, secondo una dichiarazione del Presidente ucraino Zelensky all'emittente televisiva statunitense NBC News. L'occupazione delle regioni è un aspetto centrale del "piano di vittoria" dell'Ucraina, ha aggiunto Zelensky. Tuttavia, l'Ucraina non richiede alcun territorio russo aggiuntivo in generale, ha dichiarato Zelensky senza menzionare piani per conquistare ulteriori territori russi. L'operazione segreta per prendere il controllo della regione di Kursk era, sorprendentemente, ignota anche al Presidente degli Stati Uniti Biden.

00:47 Diversi Membri del Gabinetto Ucraino RinuncianoQuattro membri del governo hanno annunciato le loro dimissioni in vista di una prevista riorganizzazione del governo in Ucraina. Tra questi figurano la Vice Ministro per gli Affari Europei Olga Stefanishyna, il Ministro per gli Affari Strategici Oleksandr Kamyshin, che ha giocato un ruolo cruciale nell'aumento della produzione di armi, il Ministro della Giustizia Denys Malyuska e il Ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets. Non è chiaro se questi quattro ufficiali verranno nominati a posizioni di rango più elevato. "Come promesso, una significativa riorganizzazione del governo è attesa questa settimana", ha dichiarato David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, tramite Telegram. "Domani ci sarà un giorno di licenziamenti e il giorno successivo un giorno di nomine", ha annunciato, agendo come stretto collaboratore del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky Incita all'Uso di Armi a Lungo Raggio Contro la RussiaDopo l'attacco con razzi letali della Russia a Poltava, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha richiesto l'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impossibili se saremo in grado di colpire e distruggere i siti di lancio degli aggressori, nonché gli aeroporti militari e i logistici russi", ha dichiarato nel suo discorso video quotidiano. Stando alle sue stime, il bilancio delle vittime a Poltava è salito a 51 e il numero di feriti ha raggiunto 271. Molte persone sono ancora sepolte sotto le macerie.

22:06 Un Altro Alto Funzionario Ucraino LicenziatoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato dall'incarico Rostyslav Shurma, primo vicecapo dell'amministrazione presidenziale, secondo un decreto pubblicato sul sito del presidente. Inoltre, Olha Stefanishyna, che ha prestato servizio come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea in Ucraina, ha annunciato le sue dimissioni. Altri membri del governo hanno precedentemente rassegnato le dimissioni. Il Presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che questi cambiamenti sono necessari per rafforzare il governo. "L'autunno sarà vitale. Le nostre istituzioni statali devono essere organizzate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati necessari."

21:42 Reporter di ntv al Centro degli Attacchi Aerei in UcrainaL'Ucraina sta attraversando una delle fasi più intense di attacchi aerei nel conflitto. Molte persone hanno perso la vita e centinaia sono rimaste ferite. Il reporter di ntv Kavita Sharma è sul posto e riferisce di un "atmosfera tesa" e di come le persone hanno vissuto l'attacco con i missili.

L'Ucraina Accusa la Russia di Aver Ucciso dei Prigionieri di Guerra

