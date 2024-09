Alle 15:15, l'esercito tedesco conduce esercitazioni militari nel porto di Amburgo.

Titolo: "Tempesta di Rubino Delta", il Comando Militare Tedesco Prepara un'esercitazione di Difesa a Grande Scala nel Porto di Amburgo dal Giovedì al Sabato

Il Comando Militare Tedesco sta pianificando un'esercitazione di difesa significativa nella zona del porto di Amburgo dal giovedì al sabato, come annunciato dal Landeskommando Hamburg. Questa area del porto sarà protetta dalle forze di protezione civile, con un posto di blocco appositamente allestito. L'obiettivo di questo esercizio è proteggere le infrastrutture di difesa critiche, garantire una consapevolezza della situazione coerente a tutti i livelli e facilitare una comunicazione rapida e sicura con tutte le parti partecipanti. Il traffico civile rimarrà inalterato e indisturbato durante questo esercizio.

Si vocifera che la ripresa della guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni sia una possibilità a causa della violazione da parte della Russia del diritto internazionale seguita al suo attacco all'Ucraina. La NATO mira a contrastare collettivamente questa minaccia, rendendo necessario un dispiegamento rapido delle truppe alleate dall'ovest all'est. La Germania, a causa della sua posizione geografica strategica, funge da hub, necessitando la pratica dell'organizzazione del trasporto militare via ferrovia, strada o aria, la fornitura di cibo, letti o materiali operativi e la sicurezza di interi convogli di veicoli per scoraggiare efficacemente eventuali avversari.

14:30 Selenskyj Invita gli Investitori del Settore Energetico USA

Il Presidente ucraino Volodymyr Selenskyj ha invitato i rappresentanti economici durante la sua visita negli Stati Uniti a investire nel settore energetico in difficoltà. L'attenzione principale era sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno, poiché il paese teme nuovi blackout a causa dei danni causati dalla guerra. Sono state offerte speciali agevolazioni, con Selenskyj che ha dichiarato: "Questa è la nostra proposta. Questo è uno dei componenti del nostro piano di vittoria". Hanno partecipato alla riunione a New York rappresentanti delle compagnie energetiche, finanziarie e assicurative, nonché dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, USAID.

13:55 Analista Militare Celebrates l'Offensiva Ucraina a Kursk come un Successo

Mentre le opinioni sono divise sulla riuscita dell'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, l'esperto militare Nico Lange la considera un successo. Lange, scrivendo su X, suggerisce che senza l'offensiva di Kursk, il Presidente Selenskyj non sarebbe stato in grado di trattare la pace a New York.

13:17 Kiev: "Piano di Vittoria" Include l'Invito per l'adesione alla NATO

L'invito all'adesione alla NATO per l'Ucraina è incluso nel "Piano di Vittoria" presentato dal Presidente Volodymyr Selenskyj, secondo il capo del suo ufficio Andrij Jermak. I partner dovrebbero estendere un invito all'adesione alla NATO all'Ucraina e ignorare le minacce di escalation di Mosca, secondo la dichiarazione di Jermak a New York. Il piano comprende sia elementi militari che diplomatici, con la Russia che giustifica in parte la sua invasione dell'Ucraina a causa delle aspirazioni di Kiev all'adesione alla NATO.

12:42 Despite gli sforzi per la pace, Mosca rimane fedele agli obiettivi di guerra

Despite gli sforzi diplomatici di Kiev per trattare, la Russia rimane risoluta nei suoi obiettivi di guerra in Ucraina, secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Peskov ha affermato che una volta raggiunti questi obiettivi, l'operazione militare speciale sarà conclusa. Stava rispondendo alle dichiarazioni di Zelenskyy durante il suo viaggio negli Stati Uniti, secondo cui la fine della guerra è più vicina del previsto. Zelenskyy ha presentato il suo "Piano di Vittoria" negli Stati Uniti per fare pressione su Mosca per trattative. Gli obiettivi di guerra della Russia includono il controllo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, il deterrente dell'adesione dell'Ucraina alla NATO e in precedenza la rimozione del governo di Kiev. Molti esperti ritengono che l'obiettivo finale della Russia sia il controllo su tutta l'Ucraina.

11:59 La situazione a Wuhledar peggiora ulteriormente, con l'uso di tattiche sleali da parte dei russi

La situazione intorno alla città di Wuhledar continua a peggiorare, secondo Deepstate. I russi stanno circondando il insediamento e cercando di distruggerlo con l'artiglieria e altre armi. Deepstate non ha segnalato l'ingresso di truppe russe nella città. "Resistere fino alla fine, a un costo elevato in vittime militari, è inaccettabile. Avremmo dovuto considerare oggi le conseguenze, ma è troppo tardi ora", si lamentano i soldati del 72° Brigata, che continuano il loro sforzo difensivo Despite la situazione peggiorata. Secondo il media dell'Europa orientale Nexta, la Russia sta nuovamente utilizzando la tattica della "terra bruciata" bombardando pesantemente Wuhledar dall'aria.

11:15 Immagini satellitari ad alta risoluzione mostrano danni estesi nei depositi di munizioni russe

L'Ucraina ha recentemente eseguito una serie di attacchi significativi sui depositi di munizioni, distruggendo grandi quantità di razzi, proiettili d'artiglieria e altri rifornimenti militari russi. Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabr'sk e Toropets.

10:46 Attacchi catastrofici a Saporizhzhia: un morto, diversi feriti e danni considerevoli

Gli attacchi ucraini nella città sudorientale di Saporizhzhia, come segnalato ufficialmente, hanno causato un morto e sei feriti, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15 anni. L'area è stata colpita da "intensi bombardamenti aerei" in un periodo di due ore nella sera di

10:07 Munz sul equipaggio della nave da guerra russa: "La nave potrebbe non salpare mai più"Le fonti russe sostengono che l'equipaggio della nave da guerra russa "Admiral Kuznetsov" sta venendo riassegnato al fronte, secondo Forbes. Il corrispondente di ntv da Mosca, Rainer Munz, evidenzia la storia infame di incidenti della nave. Questo riassetto dell'equipaggio potrebbe essere un segno dei problemi finanziari della Russia.

09:27 Cittadella della Resistenza: Wuhledar sull'orlo del precipizio? Forze russe presumibilmente infiltrateLe forze russe hanno presumibilmente infiltrato la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blog, secondo quanto scritto da Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso originario dell'Ucraina. Altri blogger militari filorussi riportano l'offensiva. I media di stato russi confermano che la città, situata nella regione di Donetsk, è circondata. L'esperto militare colonnello Reisner dice a ntv.de che le truppe russe si stanno avvicinando alla città da diverse direzioni, agendo come una morsa. "Wuhledar è minacciata di essere circondata. È ragionevole supporre che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento corazzati, non sarà in grado di mantenere il controllo dell'area."

08:59 Russia e Ucraina si scambiano attacchi con droni durante la notteLa difesa aerea russa ha presumibilmente abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo l'agenzia di stampa russa TASS, citando il ministero della Difesa russo. Sei sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk, mentre uno è stato abbattuto nella regione di Bryansk. Nel frattempo, l'Aeronautica ucraina riferisce che la Russia ha attaccato con 81 droni e quattro missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono ancora rapporti su danni o vittime.

08:17 La posizione intransigente della Danimarca sui colpi a lunga distanza contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen ha proposto che gli alleati della NATO dovrebbero consentire l'uso di armi occidentali con portata estesa contro la Russia. "Propongo di porre fine al dibattito sulle linee rosse," dice Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. La linea che è stata oltrepassata è inequivocabile - quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. "Non permetterò mai alla Russia di dettare ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina," dichiara Frederiksen.

07:38 Presunti caduti russi sepolti e segnalati come dispersi per evitare pagamentiSecondo una chiamata intercettata pubblicata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti in battaglia vengono sepolti sul campo di battaglia e segnalati come dispersi per evitare costosi risarcimenti alle loro famiglie. "Vengono uccisi, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi vengono considerati dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capito?" dice un uomo al suo interlocutore in una chiamata segnalata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto è detto essere compreso tra $67.500 e $116.000.

06:59 Nessun segno di fine del conflitto dalle dichiarazioni russeMentre il presidente ucraino Zelenskyy promuove il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non sembra esserci alcun segno di volontà di pace da parte russa. "Il Cremlino continua a mostrare pubblicamente scarso interesse per un trattato di pace che non preveda la resa incondizionata del governo ucraino e lo smantellamento totale dello stato ucraino," scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti funzionari russi hanno recentemente espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace e il portavoce del Cremlino Peskov ha ripetuto che la Russia non è pronta a trattare nulla oltre alla resa dell'Ucraina, definendo anche NATO e Occidente come "nemico comune". "L'ISW continua a credere che il Cremlino non ha interesse in trattative di pace oneste con l'Ucraina e discuterà solo 'trattative di pace' e 'piani' per fare pressione sull'Occidente e costringere l'Ucraina a fare concessioni unilaterali riguardo alla sua sovranità e integrità territoriale."

06:27 Zelenskyy: Misure decise potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russaMisure decise da parte dell'amministrazione USA potrebbero potenzialmente accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. "Ora, alla fine dell'anno, abbiamo un'opportunità significativa per rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti," ha dichiarato Zelenskyy attraverso il suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso USA. Zelenskyy si trova attualmente negli Stati Uniti per le sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e per presentare il suo "piano di vittoria" al governo USA.

05:44 Adolescenti presumibilmente appiccano il fuoco a un elicottero Mi-8 a Omsk

Due minorenni in Russia, di 16 anni, presumibilmente hanno dato fuoco a un elicottero Mi-8 in una base aerea di Omsk lo scorso sabato, secondo il canale di notizie Telegram Baza. Hanno presumibilmente confessato di aver accettato una tangente di $20.000 via Telegram per appiccare l'incendio. I media russi hanno riferito danni gravi all'elicottero. Questo incidente rispecchia un altro evento del 11 settembre quando due adolescenti hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk nella regione di Tyumen. Ci sono state ripetute istanze di sabotaggi, come deragliamenti di treni, in diverse regioni della Russia. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha presumibilmente implicato avversari sconosciuti del regime di Putin in attacchi contro alcune ferrovie russe.

04:44 Il G7 prenderà in considerazione i missili a lunga portata per Kyiv

03:50 Zelensky: "La Fine della Guerra a Portata di Mano"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime ottimismo riguardo alla fine imminente del conflitto con la Russia. In un'intervista alla rete televisiva statunitense ABC News, ha dichiarato: "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo". Ha inoltre invitato gli Stati Uniti e gli altri partner a mantenere il loro sostegno all'Ucraina.

02:50 Vittime dopo gli Attacchi Russi su Saporizhzhia

Le forze russe hanno lanciato un altro attacco sulla città ucraina sud-orientale di Saporizhzhia durante la notte, causando una vittima, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Cinque persone, tra cui una ragazza di 13 anni, sono rimaste ferite, secondo un funzionario della città che ha parlato con il broadcaster pubblico Suspilne. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti sulla città durante il giorno e la notte precedente. Fedorov ha condiviso su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, sebbene non sia chiaro che tipo di arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, causando un incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere rapidamente senza causare ulteriori feriti.

01:29 Le Truppe Ucraine Sotto pressione a Pokrovsk

Le forze armate ucraine continuano a combattere sotto pressione nell'est del paese, secondo le loro fonti. "La situazione rimane tesa nell'area di Pokrovsk e Kurakhove", ha notato il Comando Generale a Kyiv nel suo aggiornamento serale. Più di 125 attacchi russi lungo il fronte, più della metà (50+) si sono verificati in questo settore. "Il principale sforzo del nemico è stato concentrato su Pokrovsk", ha specificato il comando militare ucraino. Anche se gli analisti indipendenti accreditano gli ucraini per aver impedito l'avanzata russa su Pokrovsk strategicamente importante, la situazione rimane precaria per i difensori vicino a Kurakhove più a sud. Gli avanzamenti delle forze russe vicino alla città mineraria di Hirnyk rappresentano una minaccia per accerchiare diverse unità lì. Un'accerchiamento simile delle posizioni difensive sembra imminente ancora più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi non sono riusciti a catturare attraverso assalti frontali.

00:28 Cittadino Americano Condannato in Russia per Tentato Rapimento

Un cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver tentato di portare via suo figlio russo senza il consenso della madre, secondo le autorità giudiziarie. Un tribunale nell'enclave di Kaliningrad ha dichiarato il cittadino statunitense colpevole di tentato rapimento e ha ordinato che sconti la sua pena in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, il cittadino statunitense ha tentato di lasciare il paese con il suo figlio di quattro anni nel luglio 2023. "Senza ottenere il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese", ha spiegato il tribunale sul servizio di messaggistica Telegram. Ha apparentemente tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un bosco con il bambino prima di essere fermato dalle guardie di frontiera. Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono particolarmente tese a causa del conflitto in Ucraina.

23:14 Russia: Vittime dopo l'Attacco su Belgorod

Le autorità locali riferiscono che tre persone sono morte in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino. Il villaggio di Archangelskoe, a cinque chilometri dal confine, è stato "sottoposto a bombardamenti dalle forze armate ucraine" lunedì, secondo il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sul servizio di messaggistica Telegram. Due adulti e un teenager sono morti e altre due persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, secondo il comunicato di Gladkov.

21:35 Forbes: L'Unico Incrociatore di Russia Affonda, L Equipaggio Viene Reclutato per il Conflitto in Ucraina

Nonostante sia l'unico incrociatore di Russia, l'"Admiral Kuznetsov", varato negli anni '80, ha avuto un passato travagliato, con pochi dispiegamenti e numerosi intoppi. Secondo quanto riportato da Forbes, i membri del suo equipaggio di 15.000 persone vengono inviati al campo di battaglia ucraino, non a bordo del loro incrociatore, ma come fanteria all'interno del proprio battaglione. Questo movimento fa parte della strategia della Russia per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi mensili di reclutamento, stimati in circa 30.000 nuovi combattenti al mese. Contestualmente, l'Admiral Kuznetsov continua a deteriorarsi e sembra sempre più destinato a diventare un residente a lungo termine della costa di Murmansk, dove è ancorato da tempo.

Data la minaccia di guerra convenzionale in Europa, le forze armate tedesche potrebbero condurre operazioni militari su vasta scala, utilizzando trasporti ferroviari, stradali o aerei per rifornire truppe e risorse, come risposta necessaria alla violazione da parte della Russia del diritto internazionale.

Considerando gli esercizi di difesa su larga scala nel porto di Amburgo, è essenziale che la NATO rimanga vigile e si eserciti nell'organizzazione del trasporto militare in modo efficace, garantendo interi convogli di veicoli per scoraggiare potenziali avversari.

