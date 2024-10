Alle 15:15, Baerbock riconosce che le campagne di disinformazione russe hanno un particolare focus sui giovani.

15:01 Russia Aumenta la Spesa, Silenzio Sulla GuerraIl governo russo presenta il suo bilancio per il 2025 al parlamento russo. La proposta indica un aumento della spesa federale a circa 400 miliardi di euro l'anno prossimo, un aumento del 12% rispetto al 2024. Non viene fornita alcuna informazione sulla spesa nel settore militare. L'ufficio finanziario menziona semplicemente che "fondi sostanziali" saranno assegnati "per equipaggiare l'esercito con armi e attrezzature necessarie, per il risarcimento dei danni e per sostenere le aziende del complesso militare-industriale."

14:24 La Corte Russa Condanna l'Attaccante del Patriota alla Carcere a VitaNel processo per l'aggressione contro l'autore russofilo Sachar Prilepin, il colpevole viene condannato all'ergastolo. Il colpevole proviene dalla regione dell'est ucraina del Donbass e, secondo i resoconti dei media, aveva combattuto in precedenza insieme ai separatisti filorussi. Prilepin è un sostenitore entusiasta dell'intervento militare russo in Ucraina e ha subito ferite in un'esplosione di una bomba nel maggio 2023 nella regione di Nischni Nowgorod. Il suo autista è morto nell'incidente.

13:51 La Russia Si Prepara a Reclutare 133.000 Nuovi Soldati in AutunnoA partire da domani e fino alla fine dell'anno, la Russia recluterà 133.000 persone per il servizio militare, secondo quanto riferito dai media ucraini. Putin avrebbe firmato un decreto che autorizza una campagna di reclutamento durante l'autunno. Gli uomini di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non sono in riserva saranno soggetti alla recluta. In cambio, i soldati il cui periodo di servizio obbligatorio è scaduto verranno congedati dal servizio militare.

13:14 L'Ucraina Rapporta Morti e FeritiIn seguito agli attacchi con droni russi, una persona è morta e diverse sono rimaste ferite, secondo i resoconti ucraini. A Kupjansk, nella regione di Kharkiv, un uomo è morto, mentre a Kherson tre persone di età compresa tra 53 e 72 anni sono rimaste ferite, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina, citando le autorità locali.

12:36 La Russia Conferma la Conquista di un Altro Villaggio nella Regione di DonetskL'esercito russo afferma di aver conquistato un'altra località nell'est dell'Ucraina. Le forze russe hanno "liberato attivamente il villaggio di Nelepowka", ha annunciato il ministero della difesa russo, utilizzando il nome russo del insediamento di Nelipiwka nella regione di Donetsk. In questa regione, l'Ucraina aveva recentemente dichiarato progressi territoriali. Da diversi mesi, i soldati russi avanzano contro le forze ucraine, inferiori numericamente e in termini di armamenti, nell'est dell'Ucraina. Nelepowka si trova a circa 5 chilometri a sud della città di Torezk. Torezk è sotto il controllo ucraino ma è stata sotto il fuoco russo per diverse settimane. Le truppe russe stanno progressivamente avanzando verso la città di Pokrovsk. Questa città mineraria è di grande importanza per il sostegno logistico dell'esercito ucraino.

11:55 I Ribelli Affermano di Avere Distrutto la Linea di Rifornimento RussaIl gruppo di resistenza armata Atesh afferma di aver distrutto la linea ferroviaria utilizzata dalle forze russe per rifornire di equipaggiamento e munizioni il settore frontale nella regione russa di Kursk. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform cita un post corrispondente su Telegram del gruppo partigiano. Questo gruppo, secondo le sue stesse affermazioni, è composto da ucraini, tatari di Crimea e membri dell'opposizione russa e sarebbe stato fondato due anni fa sulla penisola di Crimea.

11:26 Munz: I Cittadini Russi Ignorano la Campagna Anti-CorruzioneIl 40% del bilancio statale russo è destinato al settore della difesa, secondo la bozza di bilancio attuale. Contestualmente, una campagna anti-corruzione è in corso nel ministero competente dalla morte del leader del colpo di stato Yevgeni Prigoshin. Tuttavia, questa iniziativa non sembra essere considerata affidabile dai cittadini, come ha spiegato il reporter di ntv Rainer Munz a Mosca:

11:01 Il Cittadino Americano Rischia Decenni di Prigione per Aver Sostenuto l'UcrainaIl cittadino americano Stephen Hubbard ha confessato l'accusa di attività mercenarie in un tribunale di Mosca. Si presume che abbia ricevuto denaro per combattere per l'Ucraina contro la Russia, secondo l'agenzia di stampa statale russa RIA. Se condannato, il 72enne potrebbe rischiare da 7 a 15 anni di prigione.

10:20 L'Attacco con Drone a Kyiv Ha Scatenato Più IncendiUn edificio residenziale è stato incendiato e danneggiato durante l'esteso attacco con droni della scorsa notte a Kyiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali riportato dal portale di notizie ucraino Ukrainska Pravda. Non sono state segnalate vittime. I detriti dei droni abbattuti hanno innescato incendi in cinque distretti della regione, è stato ulteriormente riferito. Tutti i droni sono stati abbattuti, secondo le fonti ucraine.

09:36 Putin: La Russia "Raggiungerà Tutti i Suoi Obiettivi"Il presidente russo Putin ha ribadito il suo impegno nella guerra contro l'Ucraina. "Tutti i nostri obiettivi saranno raggiunti", ha detto in un messaggio video in occasione del secondo anniversario dell'annessione russa di quattro regioni dell'Ucraina. Il presidente russo ha ribadito anche la sua giustificazione per l'invasione dell'Ucraina, definendo il suo governo una "dittatura neofascista". La Russia ha inviato soldati in Ucraina per proteggere la popolazione di lingua russa lì, ha affermato, accusando le "élite occidentali" di aver trasformato l'Ucraina in una "colonia, un avamposto militare con la Russia come suo nemico."

08:46 Comando di Wuhledar scambiato in UcrainaIl colonnello Ivan Winnik, comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Separata dell'Ucraina, che ha difeso la città fortemente contestata di Wuhledar, è stato rimosso dal suo incarico. Lo riferisce Kyiv Independent, citando il Comando delle Forze congiunte Nord. Il motivo addotto è la promozione e il trasferimento dell'esperienza combattente. Il successore non è stato ancora nominato. Sotto il comando di Winnik, la brigata ha difeso la città per più di due anni. Gli esperti militari ucraini temono che le unità russe potrebbero presto catturare la piccola città nella sezione meridionale del Donbass.

08:04 Incendio in infrastruttura a MykolaivUn incendio si è verificato in una struttura critica nell'oblast di Mykolaiv, nel distretto di Bashtanka, a causa di un attacco con drone russo, come riferito da Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione militare distrettuale. La struttura specifica involvement in the flames remains undisclosed.

07:24 Kyiv resiste a lungo attacco russoDurante la notte, un attacco russo sulla città di Kyiv è durato per più di cinque ore, secondo le autorità regionali. Tutti i droni in arrivo sono stati intercettati, secondo quanto riferito da Ukrinform, citando le autorità. L'attacco è stato lanciato in più ondate da diverse direzioni.

06:44 Russia rimpatria condannati al fronteLe agenzie di legge e ordine russe stanno attuando una legge che consente l'esonero dalla responsabilità penale per coloro che accettano di prestare servizio militare per il Ministero della Difesa. Prigionieri da diverse regioni, tra cui Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Repubblica di Komi, Regione dell'Altai e Crimea illegalmente annessa, hanno ricevuto questa opportunità, come riferito dai media dell'opposizione russa. Questi resoconti sono confermati dal think tank con sede negli Stati Uniti Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky commenta la pioggia quotidiana di bombe guidateLa Russia continua ad attaccare l'Ucraina con ferocia implacabile, afferma il presidente ucraino Zelensky in un messaggio video. Ogni giorno, le forze russe dispiegano circa 100 bombe guidate, lanciate direttamente contro i bersagli dai velivoli, nel territorio ucraino. Recentemente, i russi hanno ferito 14 persone in un attacco all'industriale città di Saporizhzhia. Hanno anche preso di mira le regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy con bombe guidate. "Questo rappresenta il terrore quotidiano della Russia", dice Zelensky, sottolineando la necessità di potenziare le capacità di attacco a lungo raggio e i sistemi di difesa aerea dell'Ucraina, nonché di imporre ulteriori sanzioni contro la Russia.

05:43 Stato Maggiore ucraino esprime preoccupazione per VuhledarLo Stato Maggiore ucraino riferisce di attacchi russi in corso contro le linee di difesa ucraine nella regione del Donbass. Tredici attacchi sono stati respinti vicino a Pokrovsk e diciassette avanzate delle truppe russe sono state fermate vicino a Kurakhove, secondo lo Stato Maggiore. Intensi scontri sono in corso nelle vicinanze di Vuhledar. Gli analisti militari ucraini temono che la piccola città, che è stata contestata per due anni, potrebbe presto cadere nelle mani delle forze russe.

04:46 Kyiv si prepara a nuovi attacchi con droniKyiv è diventata nuovamente il bersaglio di multipli attacchi con droni russi durante la notte, secondo fonti militari ucraine. Le unità di difesa aerea sono state attivamente impegnate nel respingere gli attacchi per ore. "#Il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko riferisce tramite Telegram che diversi droni nemici stanno operando sopra e vicino alla città", twitta Klitschko. I testimoni hanno riferito di numerosi esplosioni, indicando il dispiegamento di sistemi di difesa aerea. Non ci sono stati rapporti di danni o vittime a seguito degli ultimi attacchi al momento della scrittura. Un'allerta aerea è in vigore a Kyiv e nelle aree circostanti sin dalle prime ore del mattino (00:00 UTC), nonché in tutta l'Ucraina orientale. La forza aerea ucraina ha precedentemente segnalato gruppi di attacchi con droni russi sulla capitale e sull'Ucraina occidentale. Inoltre, il lancio di diverse bombe guidate dalle terre controllate dalla Russia in Ucraina è stato rilevato intorno alle 4:40 del mattino ora locale, secondo fonti militari.

03:45 Commissione di Helsinki incoraggia la rivalutazione della politica degli Stati Uniti verso la RussiaLa commissione bipartitica di Helsinki incoraggia gli Stati Uniti a rivedere la sua politica post-Guerra Fredda nei confronti della Russia e a considerare Mosca una minaccia persistente alla sicurezza globale. Secondo "The Hill", la Commissione esorta Washington a rivedere la sua relazione con la Russia, similmente alla rivalutazione della posizione della Cina. Le raccomandazioni contrastano con le posizioni del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump, nonché con alcuni dei suoi sostenitori repubblicani al Congresso, che affermano che gli Stati Uniti investono eccessivamente nella sicurezza europea. Trump sottolinea l'importanza di trattative dirette tra Ucraina e Russia, ma il presidente della Commissione di Helsinki, il repubblicano Joe Wilson, rimane scettico sulla possibilità di un accordo con il Cremlino di Vladimir Putin.

02:49 Kyiv risponde all'attacco con droni russiKyiv è sotto attacco da parte di droni russi, secondo fonti militari ucraine. Le unità di difesa aerea sono impegnate nel respingere gli attacchi. I testimoni oculari hanno riferito di numerose esplosioni forti e oggetti danneggiati, indicando il dispiegamento di sistemi di difesa aerea. Un'allerta aerea è in corso a Kyiv e nelle aree circostanti, nonché in tutta l'Ucraina orientale.

00:14 Russia: Ukrainians Attack Power Transformer Near NPP AgainCome riportato dall'amministrazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, le forze ucraine hanno preso di nuovo di mira un trasformatore elettrico vicino alla centrale, causando danni ad un altro trasformatore. La direzione della centrale ha annunciato su Telegram che un attacco d'artiglieria ha colpito il trasformatore nella stazione di trasformatore elettrico "Raduga" situata a Enerhodar, una città nel sud-est dell'Ucraina. È stata condivisa una foto che mostra il fumo che sale dal tetto dell'edificio. Fortunatamente, l'approvvigionamento di energia di Enerhodar è rimasto ininterrotto, come dichiarato. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, con sei reattori, è la più grande centrale nucleare d'Europa. È stata conquistata dalle forze russe all'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina nel febbraio 2022. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di aver attaccato o pianificato un attacco alla centrale elettrica.

23:15 Zelenskyy Dismisses Nuclear Threats: "Putin Likes Living"Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso i suoi dubbi riguardo alle minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin durante un'intervista a Fox News. Secondo Zelenskyy, Putin "ama molto vivere" e quindi è probabile che eviti l'uso di armi nucleari. "È difficile dire cosa passa per la sua mente", ha riconosciuto Zelenskyy. "Potrebbe usare armi nucleari contro qualsiasi nazione - o non farlo. Ma non credo che lo farà."

22:10 The FPO's Stance on the Ukraine War and Russia: A Blessing for Russia's Gas DependenceDopo i significativi cambiamenti nel panorama politico austriaco a causa delle elezioni parlamentari, il partito di destra FPO sta festeggiando una vittoria senza precedenti con il 28,7% dei voti, secondo le proiezioni. Nel loro manifesto elettorale, i populisti di destra hanno espresso un punto di vista critico sulla politica estera dell'UE nonostante la guerra in Ucraina. Nonostante il conflitto in corso, il partito mantiene una posizione compassionevole nei confronti della Russia e non considera la dipendenza dell'Austria dal gas russo un problema. Dal 2018, l'Austria e la Russia hanno firmato un contratto per il gas, che si estende fino al 2040. Questo accordo include una garanzia per l'acquisto di grandi quantità di gas naturale e una clausola di pagamento anche se non viene consegnato gas. Dal gennaio al maggio 2024, più del 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Russian Prime Minister on His Way to TehranIl primo ministro russo Mikhail Mishustin sta volando a Tehran per un incontro con il presidente iraniano Hassan Rouhani, mentre le tensioni nel Medio Oriente aumentano. L'incontro è previsto per lunedì, come annunciato dal governo russo. Oltre all'incontro con il vicepresidente iraniano Mohammad Resa Aref, Mishustin si concentrerà sulla discussione di vari aspetti della cooperazione russo-iraniana, inclusi commercio, economia, cultura e aiuti umanitari, a Tehran. I paesi occidentali hanno accusato l'Iran di fornire droni e missili all'operazione militare russa in Ucraina. L'Iran nega queste accuse.

Il parlamento russo riceve il Presidente del Consiglio per l'approvazione del bilancio proposto per il 2025, che include un significativo aumento della spesa federale per la difesa. Nonostante la menzione dei fondi assegnati per l'equipaggiamento militare, la proposta rimane discreta sui dettagli nel settore militare.

Nel dibattito su un processo giudiziario riguardante l'aggressione all'autore patriottico russo Sachar Prilepin, non è stato menzionato il Presidente del Consiglio, ma il

