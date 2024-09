Alle 14:55, Corea del Sud e Nuova Zelanda sostengono il ritiro "illimitato" della Russia

Corea del Sud e Nuova Zelanda, riunite dopo 9 anni, condannano duramente l'invasione russa dell'Ucraina. In una dichiarazione congiunta, il Presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il Primo Ministro neozelandese Christopher Luxon esigono che la Russia si ritiri completamente e senza condizioni dal territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale. I leader hanno anche condannato la partnership militare rafforzata tra la Corea del Nord e Mosca. Yoon ha sottolineato l'importanza che le nazioni con valori condivisi, come la Corea del Sud e la Nuova Zelanda, si uniscano in questo momento critico in cui le forze autoritarie continuano a rappresentare una minaccia.

14:21 Zelenskyy spiega il rimpasto di governo: "Abbiamo bisogno di nuova energia"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy spiega la necessità di "nuova energia" mentre avvia una riorganizzazione del governo su vasta scala. In risposta a una domanda sulle ragioni del rimpasto, Zelenskyy ha risposto: "Abbiamo bisogno di nuova energia". Ha spiegato: "E queste azioni riflettono il rafforzamento del nostro stato in vari settori". L'Ucraina combatte l'invasione russa da quasi tre anni. Zelenskyy ha anche riconosciuto i contributi dei ministri e di tutto il governo.

13:47 Germania: avanzamento dell'operazione IRIS-T SLM per la difesa missilistica europeaL'IRIS-T SLM non è un'estranea all'Ucraina. Per intercettare più missili russi, il numero di sistemi IRIS-T SLM in Ucraina passerà da quattro a dieci. Una consegna è prevista a breve, secondo fonti di intelligence. La Bundeswehr prevede anche di schierare l'IRIS-T a Schleswig-Holstein.*

13:21 La Russia rivendica la cattura di un altro villaggio vicino alla città ucraina di PokrovskLa Russia riferisce di aver acquisito un altro villaggio vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Il ministero della Difesa russo indica che l'esercito ha "liberato completamente" il villaggio di Karliwka, situato a circa 30 chilometri da Pokrovsk. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per le forze ucraine. Le forze ucraine si sono ritirate da un assalto russo nella zona da mesi.

12:59 L'Ucraina pullula di sistemi di difesa aereaGli occupanti russi della Crimea utilizzano tutte le misure disponibili per proteggere il ponte di Kerch, secondo quanto riferito dal portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, in televisione nazionale ucraina. Sono in uso sistemi a corto e lungo raggio, tra cui S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1. La Crimea è "piena di sistemi di difesa aerea", secondo Pletenchuk, poiché ha sia importanza pratica che simbolica per gli occupanti. Il ponte di Kerch, un progetto prestigioso del leader del Cremlino Vladimir Putin, collega la Russia meridionale con la penisola illegalmente annessa e serve come importante rotta di rifornimento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. Gli scontri si verificano spesso intorno al ponte. Kyiv ha costantemente espresso l'intenzione di liberare la penisola, con il ponte che funge da punto strategico di strozzamento.

12:32 Putin annuncia l'arrivo di Xi al summit del BRICS in RussiaIl Presidente russo Vladimir Putin ha comunicato che il Presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit del BRICS in Russia a ottobre. "Come concordato, Xi Jinping è atteso al summit del BRICS", ha dichiarato durante un incontro con il Vice Premier cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale di Vladivostok. Inoltre, Putin ha proposto un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi. Il gruppo del BRICS, istituito nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, ha da allora accolto il Sud Africa e quest'anno paesi come gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran. I paesi del BRICS mirano a fare da contrappeso agli stati occidentali e si riuniranno per un summit nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Il Cremlino spera che ciò rafforzi la sua influenza e forgi alleanze economiche più strette. La Russia e la Cina hanno rafforzato la loro partnership strategica dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

12:00 La Russia: l'attacco a Poltava ha preso di mira personale militare e istruttori stranieriSecondo il ministero della Difesa russo, l'attacco letale alla città ucraina di Poltava ha preso di mira personale militare e istruttori stranieri. L'obiettivo era un centro di formazione militare. Il ministero afferma che l'istituto educa specialisti in comunicazione e guerra elettronica da diverse unità delle forze armate ucraine, nonché piloti di veicoli aerei senza equipaggio coinvolti in attacchi contro obiettivi civili sul territorio russo. Inoltre, il ministero ha rivelato di aver utilizzato il sistema ipersonico Kinzhal contro le strutture militari-industriali nella città ucraina occidentale di Lviv. Inoltre, le forze russe hanno acquisito il controllo di due ulteriori insediamenti nell'Ucraina orientale, Prechystivka e Karliwka. Secondo i resoconti ucraini, l'attacco a Poltava di martedì ha causato la morte di 50 persone.

11:43 Baerbock rende omaggio al mandato di Kuleba come Ministro degli Esteri ucrainoLa Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. "Infinite conversazioni in treni notturni, al G7, sui fronti, a Bruxelles, davanti a una centrale elettrica bombardata", ha scritto su Twitter. "Ci sono pochi individui con cui ho collaborato più da vicino di te, @DmytroKuleba", ha aggiunto. Ha espresso i suoi migliori auguri a Kuleba "dal profondo del cuore - Le nostre strade dovrebbero incrociarsi di nuovo quando la pace e la libertà avranno ristabilito l'Ucraina".*

10:54 Ucraina Respinge con Successo 29 dei 42 Attacchi Aerei Russi

La forza aerea ucraina ha riferito che la Russia ha condotto 42 attacchi aerei durante la notte, secondo un post su Telegram. Tra gli attacchi ci sono stati missili Kh-47M2 Kinzhal, missili cruise Kh-101 e missili Iskander-K. Secondo i loro dati, la forza aerea ucraina ha abbattuto sette missili cruise e 22 droni Shahed, respingendo così 29 attacchi aerei.

10:19 Munz: L'Attacco a Poltava Potrebbe Ritorcersi contro la Russia

La Russia sta prendendo di mira la città ucraina di Poltava con missili, con rapporti di uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio del conflitto. Nel frattempo, i media russi riferiscono di un "grande successo", dice il corrispondente di ntv Rainer Munz. Tuttavia, la Russia sembra stia cambiando strategia.

09:52 L'Ucraina Fornisce gli Aggiornamenti delle Perdite delle Truppe Russe

Lo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato i dati aggiornati delle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 620.350 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.390 nelle ultime 24 ore. Il rapporto di Kyiv segnala anche la distruzione di sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni. In totale, l'Ucraina sostiene che la Russia abbia perso 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino dal inizio dell'offensiva su larga scala. Le stime occidentali mettono le perdite a un livello inferiore, anche se si tratta di stime minime.

09:21 Il Governatore: Giorno Tragico per la Regione di Lviv - Sale il Numero delle Vittime

Dopo gli attacchi aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv (vedi voci 07:18, 06:17 e 05:29), il numero delle vittime è aumentato. Seven persone sono morte durante la notte, tra cui una bambina di sette anni e una di quattordici, ha riferito il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyi, su Telegram. "È un giorno tragico per la nostra regione", ha scritto.

08:49 Il Ministro degli Esteri Ucraino Kuleba si Dimette

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si è dimesso, secondo il presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. Le dimissioni saranno discusse nella prossima sessione plenaria. variousi altri ministri si sono già dimessi (vedi voci 00:47 e 22:06). Le dimissioni sono parte di un importante riorganizzazione del governo ucraino.

08:03 Zelensky: Persone Ancora sepolte sotto le Macerie a Poltava

L'attacco missilistico russo a Poltava è uno dei più letali sin dall'inizio del conflitto. Ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. Ha chiamato nuovamente per i sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi Avverte di un Imminente Disastro alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), Rafael Grossi, hanno discusso dello stato delle centrali nucleari in Ucraina e in Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi sta visitando la centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, mercoledì. Secondo Reuters, Grossi ha detto durante l'incontro con Zelensky che la situazione lì è "molto fragile" e c'è ancora il rischio di un disastro. La centrale di Zaporizhzhia è caduta sotto il controllo russo poco dopo l'invasione della Russia in Ucraina a febbraio 2022 e attualmente non è operativa. Entrambe le parti si sono ripetutamente accusate di aver bombardato la centrale.both Moscow and Kyiv deny the allegations.

07:18 Il Governatore: Almeno Due Morti nell'Attacco a Lviv

Almeno due persone sono morte negli attacchi aerei russi (vedi voci 06:17 e 05:29) nella città ucraina occidentale di Lviv. Diciannove sono rimasti feriti, ha riferito il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyi, su Telegram.

L'Ucraina cerca ulteriore aiuto per rafforzare il suo settore agricolo e il disinnesco delle mine. Questa informazione proviene dalla risposta del governo tedesco a un'inchiesta parlamentare, come riportato dal "Rheinische Post" di Düsseldorf. L'aiuto comprende diversi aspetti, come un programma di finanziamento per le zone agricole frontali, dove potrebbero essere implementate misure di sicurezza del personale. L'Ucraina ha anche richiesto un'estensione di un programma di consegna di generatori finanziato dal Ministero dell'Agricoltura in regioni sfruttate. Inoltre, l'Ucraina ha richiesto aiuto per il disinnesco delle mine lungo la linea del fronte. Il Ministero federale tedesco per la Cooperazione economica e lo Sviluppo è attualmente impegnato in operazioni di rilevamento e disinnesco di mine in questa zona.

06:17 Ucraina: Scoppio di incendio vicino alla stazione centrale di Lviv dopo l'attacco con droni Shahed russiDopo gli attacchi aerei russi (05:29) sulla città di Lviv, situata nel nord-ovest dell'Ucraina, è divampato un incendio vicino alla stazione ferroviaria centrale. Lo ha comunicato il governatore della regione di Lviv, Maxym Kozytskyi, su Telegram. Inoltre, due istituti scolastici hanno riportato danni, con numerose finestre infrante e detriti disseminati per le strade. Kozytskyi ha confermato l'utilizzo di più droni Shahed nell'attacco aereo russo. Sono presenti squadre di soccorso e servizi di difesa aerea. Le scuole danneggiate rimangono chiuse, come comunicato dal sindaco di Lviv, Andriy Sadovyi, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, hanno riportato ferite. Lviv si trova nell'Ucraina occidentale, al confine con la Polonia, lontano dalle linee del fronte orientale. Tuttavia, la città ha subito diversi attacchi dal inizio della guerra.

05:29 Attacchi aerei russi martellano Kyiv per la seconda voltaLa capitale ucraina, Kyiv, è stata colpita da un secondo round di attacchi aerei russi. Sono in corso misure di difesa aerea. I testimoni riferiscono di diverse esplosioni nella periferia della città, che suggeriscono l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Contestualmente, l'esercito annuncia un attacco con droni a Lviv, vicino al confine con la Polonia. Kyiv è sotto allerta aerea, come comunicato dall'Aeronautica Militare Ucraina su Telegram. La Polonia mobilita i propri e aerei alleati per la terza volta in otto giorni per proteggere il proprio spazio aereo, in risposta agli attacchi aerei e alle attività a lungo raggio russi, come comunicato dal Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

04:35 Biden promette ulteriori sistemi di difesa aerea all'UcrainaIn risposta all'attacco devastante delle forze russe sulla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden ha promesso ulteriori sistemi di difesa aerea all'Ucraina. "Condanno inequivocabilmente questo attacco ignobile", ha dichiarato Biden. Washington continuerà ad aiutare militarmente Kyiv, fornendo capacità avanzate di difesa aerea e armi necessarie per proteggere i propri confini. Zelenskyi ha invitato gli alleati occidentali a inviare rapidamente ulteriori sistemi di difesa aerea e ad autorizzare l'uso delle armi a lungo raggio già consegnate per attaccare il territorio russo dopo l'attacco che ha causato almeno 51 morti.

02:52 Ripresa dell'attacco con droni russi su KyivLa Russia ha lanciato un nuovo attacco con droni su Kyiv. Le unità di difesa aerea ucraine stanno attualmente contrastando gli attacchi nelle vicinanze di Kyiv, secondo gli aggiornamenti dell'esercito ucraino su Telegram. Al momento non ci sono informazioni sul numero di droni coinvolti o sui possibili danni. L'attacco notturno è parte di una serie di attacchi aerei russi sempre più intensi su Kyiv che si sono verificati nelle ultime settimane.

01:32 Zelenskyi: l'Ucraina intende mantenere la regione di Kursk in modo permanenteL'Ucraina intende mantenere il controllo sui territori occupati nella regione russa di Kursk fino a quando il presidente Putin non si mobiliterà per le trattative, come affermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi in un'intervista con il broadcaster statunitense NBC News. L'occupazione dei territori è un elemento centrale del "piano di vittoria", ha dichiarato. Tuttavia, l'Ucraina non intende annessare alcun territorio russo, ha precisato Zelenskyi. Non ha indicato se sono previsti ulteriori piani di conquista del territorio russo. L'operazione di Kursk è stata tenuta segreta anche al presidente degli Stati Uniti Biden.

00:47 Rimpasto di governo in Ucraina con le dimissioni di quattro ministriIn vista di un prossimo rimpasto di governo in Ucraina, quattro ministri hanno presentato le dimissioni. Secondo i media ucraini, tra questi ci sono la vice ministro degli Affari Europei, Olga Stefanishyna, il ministro delle Industrie Strategiche, Oleksandr Kamyshin - che ha giocato un ruolo chiave nell'ampliare la produzione di armi -, il ministro della Giustizia, Denys Malyuska, e il ministro dell'Ambiente, Ruslan Strilez. Non è chiaro se questi ministri passeranno a posizioni di livello più alto. Secondo David Arakhamia, capo della fazione del partito al potere Servitore del Popolo, su Telegram, "Come promesso, un ampio rimpasto di governo è imminente questa settimana. Domani ci sarà un giorno di dimissioni, e il giorno successivo un giorno di nomine". Arakhamia, un stretto collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ha sottolineato.

here.

10:16 Dopo l'attacco con missili a Poltava: Zelenskyy promuove l'impiego di armi a lungo raggio Dopo un attacco con missili letale delle forze russe sulla città di Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy promuove l'autorizzazione all'utilizzo di armi a lungo raggio contro la Russia. "La capacità di colpire le piazzole di lancio russe, da cui lanciano i loro attacchi, gli aeroporti militari russi e la loro logistica, renderà impossibili gli attacchi russi", dichiara nel suo discorso video quotidiano. Secondo le sue dichiarazioni, il bilancio delle vittime a Poltava è salito a 51 e i feriti a 271. Molte persone rimangono ancora sotto le macerie.

19:06 Zelenskyy licenzia un altro alto funzionarioIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha licenziato Rostislav Shurma, primo vicecapo dell'Amministrazione Presidenziale, come comunicato in un decreto pubblicato sul sito del presidente. Inoltre, Olha Stefanishyna, che ricopre il ruolo di vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina, ha presentato le dimissioni. Diversi altri ministri avevano presentato le dimissioni in precedenza. Il presidente Zelenskyy spiega che queste changes

19:25 ntv Reporter in Poltava: "I residenti descrivono una situazione estremamente terrificante"L'Ucraina sta vivendo uno dei più pesanti attacchi aerei della guerra, con numerosi morti e centinaia di feriti. La corrispondente di ntv Kavita Sharma riferisce dalla scena, descrivendo l'atmosfera tesa e come i residenti hanno vissuto l'attacco con i missili.

19:00 L'Ucraina accusa la Russia di aver ucciso dei prigionieri di guerraL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver ucciso dei prigionieri di guerra. Sono state avviate indagini riguardo all'esecuzione di tre ucraini nella regione di Torez, nell'area orientale dell'Ucraina, come riportato sul canale Telegram dell'agenzia. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno costretti a sdraiarsi a terra e li hanno subito uccisi sparando loro alla schiena", ha affermato l'agenzia, citando video in circolazione online.

qui.Puoi leggere gli eventi precedenti qui.

La comunità internazionale condanna fermamente l'attacco all'Ucraina, con la Corea del Sud e la Nuova Zelanda che si uniscono al coro di critiche contro l'invasione della Russia. In risposta all'attacco all'Ucraina, il Presidente Zelenskyy annuncia una riorganizzazione del governo per rafforzare l'Ucraina in vari settori e garantire "nuova energia" per gli sforzi di difesa dell'Ucraina.

here.

Leggi anche: