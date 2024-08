Alle 14:32, la Russia dichiara di usare armi e munizioni di origine occidentale.

14:09 Titoli: Più di 240 Soldati Russi Catturati durante l'Incursione a Kursk

Secondo le affermazioni delle truppe ucraine, circa 240 soldati russi sono stati catturati dalla loro inaspettata invasione della regione russa di Kursk, iniziata all'inizio di agosto. "The Washington Post" ha esaminato più di 130 foto e video dal'inizio dell'invasione dell'6 agosto. La maggior parte di questi sembra essere stata catturata dai soldati ucraini e diffusa sui social media. L'esame include anche foto scattate da un fotografo del "The Washington Post" da un presunto campo di detenzione ucraino dove i soldati russi catturati sono stati trattenuti. "Le immagini autenticate indicano almeno 247 prigionieri russi e confermano le affermazioni delle autorità ucraine di aver catturato molti russi durante l'incursione," come riportato nel documento. Secondo il rapporto, molti giovani coscritti sono stati catturati, apparentemente senza resistere.

13:43 Entità Sconosciuta Entra nello Spazio Aereo Polacco

Un'entità ha apparentemente violato lo spazio aereo polacco e si è schiantata durante l'attacco russo all'Ucraina. L'agenzia di stampa polacca (PAP) ha riferito questo, citando il comando delle operazioni militari. La ricerca dell'entità, che non sembra essere un missile, è in corso. "Durante l'ampio attacco al territorio ucraino di lunedì, un oggetto ha probabilmente penetrato il territorio polacco," ha detto il generale Maciej Klisz, il comandante operativo delle forze armate polacche, a Polsat News. "The Guardian" ha riferito, citando un portavoce militare, che l'oggetto era probabilmente un drone.

13:21 Missili Russi Catturati Colpiscono la Diga a Nord di Kyiv

Una diga a nord di Kyiv è stata apparentemente colpita da un missile russo sospetto durante l'attacco aereo significativo in Ucraina oggi. Un video condiviso dal giornalista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal", tra gli altri, mostra parte della centrale idroelettrica in fiamme. "Se la diga si spacca, milioni di persone a valle potrebbero morire," ha scritto Trofimov. Non ci sono ancora rapporti ufficiali sulla danno alla struttura.

12:57 Zelenskyy: "Uno dei più Intensi Attacchi" da parte della Russia

La Russia ha apparentemente utilizzato più di 100 missili e quasi 100 droni nel suo ultimo attacco di massa, secondo i resoconti ucraini. "Questo è stato uno dei più intensi attacchi," ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un messaggio video pubblicato su Telegram. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato su Telegram di aver "colpito tutti i bersagli designati" negli attacchi di massa alle infrastrutture ucraine. Zelenskyy ha detto che era un "attacco combinato" che involved "più di 100 missili di diversi tipi" e circa 100 droni Shahed di origine iraniana. Il ministero della Difesa russo ha descritto come un "attacco di massa con armi a lungo raggio ad alta precisione" contro "importanti strutture energetiche".

12:38 Kyiv Proposta: L'Ovest Dovrebbe Autorizzare Attacchi in Profondità nel Territorio Russo

L'Ucraina sta chiedendo all'Occidente di utilizzare le armi fornite per condurre attacchi in profondità nel territorio russo. "Una tale decisione accelererebbe la fine del terrore russo," ha scritto il capo di stato maggiore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, su Telegram.

12:09 Mosca Considera le Trattative con l'Ucraina Irrilevanti

La Russia considera che le trattative con l'Ucraina su un cessate il fuoco hanno perso quasi ogni significato. L'incursione delle forze ucraine nella regione di confine russa di Kursk non può essere tollerata, ha detto Dmitry Peskov, portavoce dell'amministrazione presidenziale russa. Deve esserci una risposta. Non ci sono state discussioni su un cessate il fuoco e l'argomento non è più rilevante.

11:41 Munz: "L'Esercito Bielorusso Non è una Minaccia Potente"

Il dittatore Lukashenko sta mobilitando decine di migliaia di soldati al confine con l'Ucraina, una mossa che il paese segue con preoccupazione. Tuttavia, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, si tratta più di una dimostrazione di forza che di una vera minaccia.

11:25 Fonti: Suggerimento di Sabotaggio Russo Dietro l'Allarme di Geilenkirchen

I segnali di intelligence di un potenziale rischio da un atto di sabotaggio russo Using a drone sono stati dietro l'aumento temporaneo del livello di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana, secondo le fonti di sicurezza tedesche. C'è stato un forte indizio da un servizio di intelligence estero "di attività preparatorie per un probabile atto di sabotaggio russo contro la base NATO," hanno detto le fonti.

11:20 Immagini Satellitari: Russi Lottano per Controllare l'Incendio al Deposito di Carburante Proletarsk

Il deposito di carburante a Proletarsk, nel sud della Russia, sta bruciando da più di una settimana, come mostrano le ultime immagini satellite del sistema di monitoraggio degli incendi boschivi e forestali di NASA's FIRMS. L'incendio al deposito con oltre 70 serbatoi separati è stato acceso da un attacco con drone ucraino durante la notte del 17/18 agosto. Secondo i resoconti non ufficiali, un altro attacco è avvenuto venerdì mattina. Le autorità locali di Proletarsk hanno dichiarato lo stato di emergenza. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito mercoledì che 47 pompieri erano rimasti feriti nell'incendio fino ad allora.

10:22 Video: Ukrainian Defence Forces Engage Russian Missile with Stationary WeaponUn video condiviso sui social media dal Governatore Viktor Mykyta mostra personale della difesa aerea ucraina nella regione occidentale della Transcarpazia che utilizza un cannone montato su un camion per colpire un missile cruise russo. Si presume che il missile sia stato lanciato dalla regione adiacente di Lviv e che sia stato abbattuto dal 650° battaglione anticarro separato. La veridicità del video è stata confermata dalla squadra di verifica RTL/ntv. Tuttavia, non è stato possibile verificare indipendentemente il tipo specifico di missile. Secondo fonti del Kyiv Independent, non è stato il fuoco del cannone a far precipitare il missile, ma un missile ucraino della difesa aerea, come confermato in precedenza dal portavoce dell'Aeronautica Yuriy Ihnat.

10:03 15 Regioni Ucraine Sottoposte ad Attacchi Russi - Obiettivi l'Infrastruttura EnergeticaPiù della metà delle province ucraine ha subito attacchi russi questa mattina, secondo quanto dichiarato dal Primo Ministro Denys Shmyhal. "Attualmente, 15 province sono state colpite da un'ampia offensiva russa. Il aggressore ha utilizzato diverse armi: droni, missili, missili ipersonici Kinzhal. Ci sono state vittime", ha dettagliato in un post su Telegram. Le autorità ucraine affermano che l'infrastruttura energetica è stata compromessa in quattro province: Saporizhzhia, Sumy, Rivne, Lviv. Alcune aree di Kyiv hanno subito interruzioni di energia e acqua, come indicato dal sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Russia Sposta le Forze dalle Zone Meno Strategiche verso la Regione di KurskGli esperti del Institute for the Study of War (ISW) suggeriscono che l'esercito russo sta spostando le truppe dalle zone meno strategiche del fronte ucraino verso la regione di Kursk. I comandanti del 810° Brigata di Fanteria di Marina, 155° Brigata di Fanteria di Marina, 11° Brigata di Fanteria Aviotrasportata (VDV), 56° Reggimento VDV (7° Divisione VDV) e 51° Reggimento VDV (106° Divisione VDV) hanno apparentemente briefato il Presidente Vladimir Putin sulle attività operative nelle regioni confinanti con l'Ucraina, probabilmente riferendosi alla regione di Kursk. L'ISW ha identificato la presenza di truppe del 810° Brigata di Fanteria di Marina, 155° Brigata di Fanteria di Marina e 11° Brigata VDV nella regione di Kursk, mentre la leadership militare russa sembra aver ridispiegato elementi del 56° Reggimento VDV dall'area di Robotyne nell'ovest di Saporizhzhia alla regione confinante. L'amministrazione militare russa resiste alla pressione operativa per ritirare le forze dagli obiettivi offensivi vitali mirati alla conquista di Pokrovsk nella regione di Donetsk, secondo gli esperti dell'ISW.

09:14: Segnalati i Primi Morti a seguito dell'Intenso Bombardamento RussoLe autorità ucraine confermano tre morti a causa degli attacchi aerei russi. Si segnalano vittime dalle regioni di Luzk (occidentale), Dnipro (orientale) e Saporischschja (meridionale). Il sindaco di Luzk, Ihor Polischtschuk, spiega che un edificio multifamiliare è stato colpito dal "fuoco nemico" e ha causato una vittima. I governatori di Odessa, Saporischschja e Kharkiv segnalano esplosioni nelle loro rispettive regioni e invitano la popolazione a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione di Poltava ha segnalato cinque feriti a causa di un attacco a un impianto industriale.

08:50: L'Ucraina Monitora un'Aumentata Presenza di Truppe Vicino al Suo Confine con la BielorussiaL'Ucraina esprime preoccupazione per l'aumento recente delle truppe bielorusse stanziate vicino al suo confine. Se la Bielorussia invade il suo paese confinante, le conseguenze potrebbero essere gravi, come discusso dalla giornalista di ntv Nadja Kriewald.

08:22: Esplosioni in diverse Città Ucraine - Blackout a KyivSono state segnalate esplosioni in diverse città ucraine a seguito dell'attacco aereo russo (vedi l'articolo delle 07:24). Kyiv è stata la prima a segnalare esplosioni intorno alle 8:30, seguite da ulteriori segnalazioni da Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, conferma interruzioni di energia in "diverse zone" della capitale e conferma interruzioni dell'approvvigionamento idrico nella parte destra della città. Sono state udite esplosioni anche in altre città.

qui.07:53: La Difesa Aerea Russa Distrugge 20 Droni Ucraini Mirati contro il Territorio RussoSecondo il Ministero della Difesa russo, il loro sistema di difesa aerea è riuscito a respingere 20 droni inviati dall'Ucraina verso i territori russi. Nove di questi droni sono stati intercettati sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk e due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato trovato nelle regioni di Oryol e Ryazan e uno in ciascuna delle regioni adiacenti di Bryansk e Kursk.

07:07 Comandanti ceceni affermano la distruzione di veicoli ucraini a KurskI membri delle forze speciali Achmat e della 2ª Brigata di forze speciali affermano di aver distrutto due veicoli corazzati, cinque veicoli da combattimento corazzati e un carro armato leggero francese (AMR) nella regione di Kursk nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il generale maggiore Apti Alaudinov, il comandante. "Nelle ultime 24 ore, abbiamo anche neutralizzato una unità di lancia-granate automatiche e un mortaio, e distrutto un cannone", ha detto. "Le nostre forze hanno inflitto danni significativi alle truppe ucraine attraverso attacchi su queste strutture militari". Alaudinov ha dichiarato che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico sta sicuramente cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato a infliggere danni al nemico in diversi settori e liberare alcuni insediamenti. Credo che questo continuerà ogni giorno."

06:41 Kim Jong Un sostiene la produzione di droni suicidiIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso forte sostegno alla produzione di droni suicidi come aspetto cruciale dei preparativi militari, secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA. Lo ha affermato durante una sessione di prova di droni. I droni suicidi sono veicoli aerei senza pilota dotati di esplosivi e guidati verso i bersagli nemici. La Russia utilizza spesso droni iraniani del tipo Shahed in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato i loro legami militari. Il test del drone, come riferito dalla KCNA, si è svolto sabato in mezzo all'escalation delle tensioni con la Corea del Sud vicina. Le foto mostrano oggetti volanti bianchi con ali a forma di X che attaccano bersagli di carri armati e detonano. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, gli obiettivi somigliavano ai carri armati K-2 sudcoreani.

06:34 L'Ucraina riferisce la 'neutralizzazione' di 1140 soldati russi in 24 oreL'esercito ucraino afferma che 1140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Ciò porta il numero totale di militari russi "neutralizzati" dal inizio del conflitto a 608.820. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Kiev riferisce di aver distrutto quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 L'Ucraina avverte Minsk contro decisioni 'disastrose'L'Ucraina chiama la Bielorussia a ritirare grandi contingenti di truppe e attrezzature militari dalla loro frontiera condivisa. In una dichiarazione, il ministero degli Esteri ucraino esorta Minsk a evitare azioni ostili e ritirarsi dalle forze di confine. L'Ucraina avverte la Bielorussia di non fare "decisioni disastrose" sotto la pressione di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo i resoconti ucraini, unità speciali bielorusse e ex soldiers di Wagner sono tra le truppe al confine, equipaggiate con carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria allestite nella regione di Gomel lungo il confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione afferma anche che l'Ucraina non ha mai iniziato ostilità contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro.

05:46 Il governatore russo riferisce danni da frammenti di droniPiù edifici nella regione russa di Saratov sono stati danneggiati da detriti di droni ucraini abbattuti, secondo il governatore regionale. Entrambe le città di Saratov e Engels sono colpite, con tutti i servizi di emergenza attivati. Engels ospita una base strategica di bombardieri russi.

03:52 Allerta difesa aerea a Kyiv per attacco di droniI sistemi di difesa aerea ucraini sono in allerta nella regione di Kyiv per respingere gli attacchi dei droni russi, secondo l'amministrazione militare regionale. Non ci sono ancora dettagli sulla possibile distruzione o vittime.

00:19 Zelensky condanna l'attacco 'deliberato' alla squadra di ReutersNel suo discorso notturno, il presidente ucraino Zelensky ha condannato l'attacco con razzi alla squadra di giornalisti di Reuters nella città ucraina orientale di Kramatorsk come "deliberato" e "calcolato". Un membro dello staff di Reuters è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti. Il 38enne britannico Ryan Evans, che aveva lavorato con Reuters dal 2022, fornendo consulenza sulla sicurezza in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi, era tra le vittime. Zelensky ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di Evans. L'ufficio del procuratore generale ucraino ha annunciato un'indagine su Telegram. L'attacco è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non è stato in grado di stabilire se il razzo proveniva dalla Russia o se l'hotel fosse stato specificamente preso di mira. La Russia non ha ancora risposto.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incursione russa nella regione di Kursk e l'apprehension di oltre 240 soldati russi, chiedendo una riduzione della tensione.

In seguito al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, l'Unione Europea ha chiamato alla negoziazione per prevenire ulteriori escalation e proteggere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

