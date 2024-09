Alle 14:30, Zelenskyy chiede l'assistenza degli Stati Uniti per migliorare le infrastrutture energetiche.

14:55 Analista Pro-Ucraino Esalta Offensiva di Kursk come Trionfo Ucraino

Si discute se l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk rappresenti un successo o un fallimento per Kiev, ma lo stratega militare Nico Lange la considera un importante traguardo. Lange ha riflettuto: "Immagina se Volodymyr Zelensky avesse dovuto condurre trattative di pace a New York senza l'offensiva di Kursk. Solo considerare questo sottolinea il valore e il successo dell'offensiva di Kursk".

13:17 "Piano di Vittoria" di Zelensky Include Invito alla NATO

L'adesione alla NATO è un elemento chiave del "piano di vittoria" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per Kiev. Secondo Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky, gli alleati della NATO dovrebbero estendere un invito all'adesione, ignorando gli avvertimenti di Russia, come menzionato in una riunione a New York. La strategia combina sia componenti militari che diplomatiche. L'invasione russa dell'Ucraina, in parte, è stata alimentata dalle aspirazioni di Kiev alla NATO.

12:42 Despite gli Overtures di Pace di Zelensky, la Russia Rimanere Fissa sugli Obiettivi di Guerra

despite gli sforzi di Kiev per negoziare, la Russia persiste nei suoi obiettivi di guerra in Ucraina. "Non appena questi obiettivi verranno raggiunti in qualche modo, l'operazione militare speciale sarà conclusa", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, reagendo all'affermazione di Volodymyr Zelensky che la fine del conflitto potrebbe essere più vicina del previsto durante la sua visita negli Stati Uniti. Zelensky sta promuovendo il suo cosiddetto piano di vittoria negli Stati Uniti, cercando di fare pressione su Mosca per avviare trattative. Tra gli obiettivi di guerra della Russia ci sono il controllo delle regioni ucraine come Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, nonché il blocco della candidatura dell'Ucraina alla NATO. In passato, la Russia ha anche espresso aspirazioni per rovesciare il governo di Kiev. Molti analisti sospettano che l'obiettivo finale della Russia sia il dominio su tutta l'Ucraina.

11:59 Situazione a Wuhledar peggiora - Russia Potrebbe Usare Tattiche Ingannevoli

Deepstate, un'utenza vicina all'esercito ucraino, riferisce una situazione critica intorno alla città di Wuhledar, che sta peggiorando ulteriormente. "I russi stanno cercando di circondare l'insediamento, mentre simultaneamente lo riducono in rovina con l'artiglieria e altri mezzi." Deepstate non conferma un'incursione nemica (come riportato alle 09:27). "Resistere fino alla fine significa mettere i resti del nostro esercito al di sopra del valore dei nostri soldati, cosa inaccettabile. I soldati della 72ª Brigata rimangono resilienti e continuano a combattere nonostante tutto." Secondo l'utenza dell'Europa orientale Nexta, la Russia sta riutilizzando la tattica "terra bruciata", lanciando pesanti attacchi aerei su Wuhledar.

11:15 Immagini Satellitari Dannose Svelano Distruzioni Larghe in Siti di Armi Russi

L'Ucraina ha eseguito con successo diversi attacchi di alto profilo contro i depositi di munizioni russi, portando alla distruzione di consistenti quantità di missili, proiettili d'artiglieria e altri beni russi. Le immagini a risoluzione elevata di Maxar mostrano l'entità degli attacchi recenti a Oktyabr'sk e Toropets.

10:46 Attacchi Catastrofici a Zaporizhzhia Lasciano Morti e Distruzioni Diffuse

Gli attacchi russi contro la città ucraina sudorientale di Zaporizhzhia hanno lasciato una persona morta e almeno sei feriti, secondo i dati ufficiali. La regione è stata colpita da "massicci raid aerei" in un intervallo di due ore lunedì sera, come riferito dal servizio di protezione civile statale. "Una persona è morta e sei sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha scritto il governatore della città, Ivan Federov, sul servizio di messaggistica Telegram. Inoltre, diverse strutture infrastrutturali e edifici residenziali sono stati dati alle fiamme. Secondo un dipendente dell'amministrazione cittadina, 74 blocchi di appartamenti e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla Ciurma della Portaerei Russa: "La Portaerei Probabilmente Non Salperà Mai Più"

La ciurma della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" viene apparentemente redistribuita al fronte, secondo un articolo di Forbes. La storia infelice della nave suggerisce che ciò potrebbe essere un indicatore dei crescenti problemi finanziari della Russia. Il possibile trasferimento della ciurma potrebbe rappresentare un'altra indicazione dei problemi finanziari della Russia.

09:27 Fortezza della Resistenza: Wuhledar sull'orlo del precipizio? Forze russe potenzialmente infiltrate

Le forze russe hanno apparentemente infiltrato la città ucraina orientale di Wuhledar, come sostenuto dai media di stato e dai blogger. "Le unità russe hanno violato Wuhledar - l'assalto alla città è iniziato", scrive Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso dell'Ucraina, ad esempio. Altri blogger della guerra filorussi hanno anche riferito dell'attacco. I media di stato russi sostengono inoltre che la città, situata nella regione di Donetsk, è sotto assedio e che si stanno svolgendo combattimenti nella sezione orientale della città. L'analista militare colonnello Reisner dice anche a ntv.de che le forze russe stanno avanzando sulla città da diverse direzioni come una morsa. "Wuhledar è in pericolo di essere accerchiata. Sembra che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento corazzati, avrà difficoltà a mantenere il controllo della zona."

08:59 Russia e Ucraina si scontrano con i droni di notte

La difesa aerea russa, secondo le dichiarazioni ufficiali, ha abbattuto 13 droni ucraini durante la notte. Sei sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk, e uno nella regione di Bryansk, come riferito dall'agenzia di stampa ufficiale ucraina TASS, citando il ministero della difesa russo. D'altra parte, l'aeronautica ucraina sostiene che la Russia ha attaccato l'Ucraina con 81 droni e 4 missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non sono state ricevute segnalazioni iniziali di vittime o danni.

08:17 Il messaggio diretto della Danimarca per gli attacchi a lungo raggio contro la Russia

La premier danese Mette Frederiksen sta incoraggiando gli alleati dell'Ucraina ad approvare l'uso di armi occidentali con portata aumentata contro la Russia. "Proponiamo di porre fine al dibattito sulle linee rosse", afferma Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. "La linea rossa più significativa è già stata superata. 'Questo è successo quando i russi hanno invaso l'Ucraina'". Non permetterà mai a nessuno dalla Russia di determinare ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina, afferma Frederiksen.

07:38 I caduti russi vengono sepolti e dichiarati dispersi per risparmiare sulle spese

Secondo una chiamata rilasciata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti in battaglia vengono sepolti e dichiarati dispersi per evitare costosi pagamenti alle loro famiglie. "Li uccidono, i conflitti continuano, è intenso, iniziano a puzzare, così li seppelliamo sul posto e poi vengono considerati dispersi", spiega un uomo al suo interlocutore, un residente della regione russa di Belgorod, nella chiamata rilasciata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato deceduto è detto essere compreso tra $67.500 e $116.000.

06:59 Le perdite russe indicano l'assenza di segni di risoluzione del conflitto

Mentre il presidente ucraino Zelensky promuove il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non ci sono ancora segni di interesse russo per risolvere il conflitto. "Il Cremlino continua a mostrare pubblicamente il suo disinteresse per un accordo di pace che non preveda la resa completa del governo ucraino e l'annientamento dello stato ucraino", scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti funzionari russi hanno recentemente espresso la loro opposizione alla partecipazione alla prossima summit per la pace, e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia non è preparata a trattare in alcun'altra circostanza se non la resa dell'Ucraina, definendo anche la NATO e l'Occidente come "nemici". "L'ISW sostiene che il Cremlino non ha interesse in veri negoziati di pace con l'Ucraina e promuoverà solo 'piani di pace' e 'negoziati' per costringere l'Occidente a spingere l'Ucraina a fare concessioni unilaterali riguardo alla sua sovranità e integrità territoriale."

06:27 Zelensky: azioni decise degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che azioni decise del governo degli Stati Uniti possano accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina l'anno prossimo. "Ora, alla fine dell'anno, abbiamo una vera opportunità di rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha scritto Zelensky sul suo canale Telegram dopo aver incontrato una delegazione del Congresso degli Stati Uniti. Zelensky si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Due teenager accusati di aver dato fuoco a un elicottero Mi-8 a Omsk

Due teenager hanno apparentemente dato fuoco a un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov, come sostenuto dal canale Telegram Baza. In seguito, i 16enni sono stati arrestati e hanno apparentemente confessato di essere stati offerti $20.000 su Telegram per eseguire l'attacco. L'elicottero ha subito danni significativi, secondo i media russi. Questo incidente segue un incidente simile dell'11 settembre, quando due giovani hanno apparentemente dato fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Noyabrsk, nella regione di Tyumen. Atti di sabotaggio, come il deragliamento dei treni, si sono verificati in diverse regioni russe. In gennaio, il servizio di intelligence militare ucraino (HUR) ha sostenuto che alcune ferrovie russe erano state attaccate da "ignoti avversari del regime di Putin".

03:50 Zelensky: "La Pace Potrebbe Essere Più Vicina di Quanto si Pensi"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è fiducioso riguardo a una prossima fine del conflitto con la Russia. Durante un'intervista con la rete televisiva statunitense ABC News, Zelensky ha dichiarato: "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto alcuni possano pensare". Secondo lui, la fine della guerra si sta avvicinando e ha invitato gli Stati Uniti e i loro alleati a continuare il loro sostegno all'Ucraina.

02:50 Vittime Following Russian Assaults on Saporizhzhia

Saporizhzhia, una città sudorientale dell'Ucraina, è stata oggetto dell'ultima serie di attacchi russi martedì sera. Una persona è morta, secondo il governatore della città, Ivan Fedorov. Cinque altre persone, tra cui una ragazza di 13 anni, sono state ferite. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti sulla città nel corso del giorno e della notte precedenti. Il governatore, Fedorov, ha condiviso su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, anche se non è chiaro che tipo di arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, accendendo un incendio che è stato rapidamente domato dai servizi di emergenza senza feriti segnalati.

01:29 Forze Ucraine Sotto pressione a Pokrovsk

Il quartier generale militare ucraino reports tensioni in corso nell'est del paese. Lo stato maggiore a Kyiv ha indicato nel suo aggiornamento serale che la situazione a Pokrovsk e Kurakhove rimane critica. Più di 50 dei 125 attacchi russi lungo la linea del fronte si sono verificati in questo settore. Le forze russe hanno principalmente concentrato i loro sforzi su Pokrovsk. Anche se gli osservatori indipendenti accreditano gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa su Pokrovsk strategicamente significativa, la situazione remains perilous per i difensori vicino a Kurakhove a sud. Gli avanzamenti russi vicino a Hirnyk rappresentano una minaccia di accerchiamento per diverse unità lì. Una minaccia di accerchiamento simile per le posizioni difensive è anche segnalata più a sud vicino alla città di Vuhledar, che i russi non sono riusciti a catturare attraverso assalti diretti.

00:28 Cittadino Americano Condannato in Russia per Tentato Rapimento

Un cittadino americano è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre. Il tribunale nella regione di Kaliningrad ha giudicato l'uomo colpevole di tentato rapimento e ha ordinato di scontare la pena in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, l'americano ha tentato di partire dalla Russia per la Polonia con il figlio di quattro anni, nonostante non avesse il consenso della madre. L'uomo avrebbe tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva, ma è stato fermato dalle guardie di frontiera. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono aumentate a causa della crisi in Ucraina in corso.

23:14 Tre Morti in Attacco a Villaggio Russo Vicino al Confine

Tre residenti sono stati uccisi in un attacco a un villaggio russo situato a cinque chilometri dal confine ucraino. Il villaggio di Archangelskoe, secondo le autorità locali, è stato colpito dall'esercito ucraino lunedì. Due adulti e un teenager sono morti e altre due persone, compreso un bambino, sono rimaste ferite.

22:13 Zelensky Loda Scholz per il Sostegno Tedesco Dopo l'Incontro a New York

Dopo un incontro con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della Germania. "Siamo incredibilmente grati alla Germania per il suo aiuto", ha twittato Zelensky. "Insieme, abbiamo impedito a molte vite di perire e possiamo certamente fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Tuttavia, Scholz ha sottolineato che il governo tedesco non fornisce all'Ucraina armi estese.

21:35 Forbes: Solo l'equipaggio del Kuznetsov Deployed While the Ship Deteriorates

La portaerei russa "Admiral Kuznetsov" ha attirato l'attenzione per la sua limitata esperienza operativa dal suo lancio negli anni '80. Nonostante i numerosi intoppi, la nave ha faticato a fare un impatto significativo. Come riportato dalla rivista Forbes, i soldati del 15,000-strong equipaggio del Kuznetsov sono sempre più deployati nel conflitto in Ucraina, non a bordo della portaerei, ma come parte del loro battaglione. Questa è una delle strategie della Russia per raggiungere il suo obiettivo mensile di reclutamento di 30,000 nuovi combattenti. Nel frattempo, il Kuznetsov stesso sta rapidamente deteriorando e è sempre più probabile che diventi un elemento permanente lungo la costa di Murmansk, dove è stato apparentemente stationed per qualche tempo. Per ulteriori informazioni sull'Admiral Kuznetsov, clicca qui.

Il conflitto in corso in Ucraina, specificamente l'attacco all'Ucraina, ha portato la Russia a mantenere i suoi obiettivi di guerra, come dichiarato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel suo piano strategico per la vittoria dell'Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky sottolinea l'importanza del forte sostegno degli alleati, come gli Stati Uniti, per contrastare l'attacco all'Ucraina e al suo settore energetico, menzionando specificamente l'offensiva di Kursk come un importante traguardo.

Leggi anche: