Alle 14:24, un organo giudiziario russo ha dichiarato un individuo colpevole di aver aggredito personaggi nazionalisti.

Il processo per l'aggressione contro il noto scrittore nazionalista russo Sachar Prilepin si è concluso con una condanna all'ergastolo. L'imputato proviene dalla regione dell'est ucraina del Donbass e avrebbe combattuto in passato al fianco dei separatisti sostenuti dalla Russia. Prilepin è un sostenitore della presenza militare russa in Ucraina e ha riportato ferite in un attentato dinamitardo nel maggio 2023 nella regione di Nizhny Novgorod. Purtroppo, il suo autista ha perso la vita nell'incidente.

13:51 La Russia chiamerà alle armi 133.000 nuovi soldati quest'autunno Secondo fonti dei media ucraini, dalla fine di agosto fino alla fine dell'anno, la Russia pianifica di chiamare alle armi 133.000 persone per il servizio militare. Putin ha autorizzato il periodo di chiamata autunnale con un decreto. Gli uomini di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non sono riservisti sono idonei alla chiamata. In cambio, i veterani con gli obblighi di servizio completati saranno esclusi dal servizio.

13:14 L'Ucraina segnala vittime per gli attacchi dei droni russi Gli attacchi aerei russi hanno causato una vittima e diversi feriti, secondo i dati ucraini. Un uomo è morto a Kupyansk, nella regione di Kharkiv, mentre tre persone di età compresa tra 53 e 72 anni sono rimaste ferite a Kherson. Secondo l'agenzia di stampa statale ucraina, le autorità locali hanno riferito questi incidenti.

12:36 La Russia rivendica la cattura di un altro villaggio nella regione di Donetsk Le forze russe hanno apparentemente preso il controllo di un altro villaggio nell'est dell'Ucraina. I soldati russi hanno riferito di aver conquistato Nelepowka, secondo il ministero della difesa di Mosca. In questa regione, l'Ucraina aveva precedentemente fatto progressi territoriali. Le truppe russe hanno spinto contro le forze ucraine, che sono state superate in numero e armamenti per diversi mesi. Nelepowka si trova a circa 5 chilometri a sud di Torez, una città sotto il controllo ucraino ma sotto il fuoco russo per diverse settimane. Le truppe russe stanno anche avanzando verso Pokrovsk, un'importante posizione strategica per l'esercito ucraino.

11:55 I partigiani riferiscono la distruzione della linea di rifornimento russa Il gruppo di resistenza Atesh sostiene di aver distrutto la linea ferroviaria utilizzata dalle forze russe per trasportare equipaggiamento e munizioni verso le linee del fronte nella regione russa di Kursk, secondo un post su Telegram dell'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform.

11:26 I russi scettici sulla campagna contro la corruzione Secondo la proposta di bilancio dello stato russo, circa il 40% del bilancio dello stato sarà destinato al settore della difesa l'anno prossimo. Contestualmente, viene condotta una campagna contro la corruzione all'interno del ministero competente dopo la morte di Yevgeni Prigozhin. Tuttavia, i cittadini sono scettici sulla campagna, come riferito dal reporter di ntv Rainer Munz a Mosca.

11:01 Il cittadino statunitense rischia il carcere per aver combattuto con l'Ucraina Il cittadino statunitense Stephen Hubbard ha confessato le accuse di attività mercenarie in un tribunale russo. Ha ammesso di aver accettato denaro per combattere contro la Russia per l'Ucraina, secondo il "Guardian", citando l'agenzia di stampa statale russa RIA. Se condannato, il 72enne potrebbe rischiare una pena detentiva da 7 a 15 anni.

10:20 Gli attacchi dei droni a Kyiv causano numerosi incendi Un attacco con droni a Kyiv durante la notte ha causato l'incendio e i danni a un edificio residenziale, secondo le autorità locali, come riferito da Ukrainska Pravda. Non sono state segnalate vittime. I detriti dei droni hanno innescato incendi in cinque diverse aree distrettuali, si dice. Tutti i droni sono stati abbattuti, secondo le fonti ucraine.

09:36 Putin: la Russia "raggiungerà tutti i suoi obiettivi" Il presidente russo Putin ha confermato il suo impegno nella guerra contro l'Ucraina, dichiarando che "tutti gli obiettivi stabiliti saranno raggiunti" in un messaggio video per il secondo anniversario dell'annessione russa di quattro regioni in Ucraina. Il presidente russo ha anche ribadito la sua giustificazione per l'invasione, descrivendo il governo ucraino come una "dittatura neofascista". Ha affermato che la Russia ha inviato soldati in Ucraina per proteggere la popolazione di lingua russa, accusando il governo ucraino di voler "separare permanentemente queste persone dalla Russia, la loro patria storica". Putin ha anche criticato le "élite occidentali" per aver trasformato l'Ucraina in una "colonia, un avamposto militare con la Russia come suo bersaglio".

08:46 L'Ucraina sostituisce il comandante della difesa di Wuhledar Il colonnello Ivan Winnik, che ha guidato la difesa della città fortemente contestata di Wuhledar da parte della 72ª Brigata Mechanized Independent, è stato rimosso, secondo il Kyiv Independent, citando il Comando delle Forze congiunte del Nord. Il motivo dato è la promozione e la condivisione dell'esperienza di combattimento. Non ci sono informazioni sul successore di Winnik.

08:04 Mykolaiv segnala un incendio in un'infrastruttura cruciale Un incendio è scoppiato in una struttura infrastrutturale cruciale nel distretto di Bashtanka dell'Oblast di Mykolaiv dopo un attacco con droni russi, secondo Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione militare regionale.

06:44 I criminali russi possono sostituire la pena detentiva con il servizio militare Secondo i rapporti, la Russia sta attuando una legge che consente alle autorità di escludere i criminali dalla responsabilità penale se accettano di prestare servizio militare. I convicts in diverse regioni russe come gli Oblasts di Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la Repubblica di Komi, la regione dell'Altai e la Crimea illegalmente annessa hanno ricevuto questa opzione, secondo i media dell'opposizione russa, come citato dal think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelenskyy Reports 100 Guidate Bombe Ogni Giorno Gli attacchi russi contro l'Ucraina continuano senza sosta. Il presidente ucraino Zelenskyy riferisce in un discorso video che la Russia sta utilizzando circa 100 bombe guidate, lanciate da aerei, ogni giorno in Ucraina. Recentemente, la Russia ha ferito 14 persone in un attacco contro la città industriale di Saporizhzhia. La Russia ha anche utilizzato bombe guidate nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy. "Questo è il terrorismo quotidiano della Russia," dice Zelenskyy. Egli sottolinea che questa insistenza è un promemoria per tutti i partner dell'Ucraina che "abbiamo bisogno di più capacità di attacco a lungo raggio per l'Ucraina, che abbiamo bisogno di più difesa aerea per l'Ucraina, che abbiamo bisogno di più sanzioni contro la Russia".

05:43 L'Esercito Ucraino Teme per Vuhledar Nuovi attacchi russi contro le linee difensive ucraine sono stati segnalati intorno al Donbass. A Pokrovsk sono state respinte 13 attacchi e a Kurakhove sono stati fermati 17 avanzamenti delle truppe russe, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Combattimenti pesanti si stanno svolgendo anche nella zona di Vuhledar. Gli esperti militari ucraini temono che questa piccola città nella sezione meridionale del Donbass potrebbe presto essere catturata dalle unità russe.

04:46 Kyiv Sotto Attacchi di Droni Russi La capitale ucraina Kyiv è sotto attacco da parte di numerosi droni russi, secondo l'esercito ucraino. Le unità di difesa aerea sono impegnate nel respingere gli attacchi. I testimoni riferiscono di numerosi forti esplosioni e oggetti colpiti in aria, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Gli allarmi aerei sono attualmente in corso in tutta l'Ucraina orientale, comprese Kyiv e la sua regione circostante.

03:45 La Commissione di Helsinki Chiede un Cambiamento della Politica USA sulla Russia La commissione bipartitica di Helsinki chiede agli Stati Uniti di rivedere il loro approccio alla Russia e di riconoscere Mosca come una minaccia duratura per la sicurezza globale. Secondo "The Hill", la commissione suggerisce un cambiamento nella posizione degli Stati Uniti sulla Russia, simile a quello verso la Cina. Le proposte vanno oltre gli impegni presi dall'amministrazione Biden per l'Ucraina e contrastano con le posizioni dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dei suoi alleati congressuali, che affermano che gli Stati Uniti investono eccessivamente nella sicurezza europea.

02:49 Kyiv Sotto Attacchi di Droni Russi La capitale ucraina, Kyiv, è sotto attacco da parte di droni russi, secondo l'esercito ucraino. Le unità di difesa aerea sono attivamente impegnate nel respingere gli attacchi. I testimoni riferiscono di numerose forti esplosioni e oggetti colpiti in aria, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Gli allarmi aerei sono attualmente in corso in tutta l'Ucraina orientale, comprese Kyiv e la sua regione circostante.

01:40 Il Ministro del Governo Moldavo Avverte contro "Ladri, Rifugiati e Banditi" Un ministro di alto livello avverte i moldavi di stare alla larga dai "ladri, rifugiati e banditi" dopo che un businessman pro-russo in esilio ha offerto di pagare gli elettori che respingono l'adesione all'Unione Europea in un referendum. L'avvertimento arriva in un momento di crescente caos nella campagna elettorale presidenziale in Moldova, dove l'incumbent pro-europeo Maia Sandu sta cercando un secondo mandato.

00:14 La Centrale Nucleare Russa Vicina alla Sottostazione Attaccata La direzione della centrale nucleare russa di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa con sei reattori, riferisce un attacco contro una sottostazione vicina. Le forze ucraine avrebbero colpito il trasformatore alla sottostazione "Raduga" a Enerhodar, nel sud-est dell'Ucraina. La direzione della centrale ha riferito su Telegram che un attacco di artiglieria ha colpito il trasformatore, ma l'approvvigionamento di energia elettrica per Enerhodar non è stato interrotto. Entrambe le parti si accusano regolarmente a vicenda di attaccare la centrale.

23:15 Zelenskyy Dubita delle Minacce Nucleari di Putin: "Non è Suicida" Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime dubbi sulle minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Fox News. "Non è suicida," dice Zelenskyy, suggerendo che Putin è improbabile che utilizzi armi nucleari. "Nessuno sa cosa c'è nella sua testa," riconosce Zelenskyy. "Potrebbe usare armi nucleari contro qualsiasi paese in qualsiasi momento - o non farlo. Ma non credo che lo farà."

22:10 La Visione del FPOE sul Conflitto Ucraino e la Russia nella Politica Austriaca La scena politica austriaca ha subito una significativa trasformazione dopo le elezioni. Il partito conservatore FPOE è previsto come vincitore con una quota di voto record del 28,7%. Nel loro manifesto politico, questo gruppo di destra ha espresso forti critiche alla politica estera dell'UE. Nonostante la guerra in Ucraina in corso, il partito ha una posizione più morbida nei confronti della Russia, senza alcuna preoccupazione per la dipendenza dell'Austria dal gas russo. L'accordo sul gas tra Vienna e Mosca è stato esteso nel 2018, con un impegno a fornire grandi volumi di gas naturale e anche il pagamento per il gas non consegnato. Dal gennaio al maggio 2024, circa il 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Il Viaggio del Primo Ministro Russo a Tehran Il primo ministro russo Mikhail Mishustin si sta recando a Tehran in un momento di crescente tensione nel Medio Oriente. Il suo incontro con il presidente iraniano Massoud Peseschkian è previsto per lunedì, secondo gli ufficiali russi. Mishustin incontrerà anche il vicepresidente iraniano Mohammad Resa Aref. La visita del primo ministro russo mira a discutere vari aspetti della collaborazione russo-iraniana, come commercio, economia, cultura e aiuti umanitari, come dichiarato da Mosca. Il mondo occidentale afferma che l'Iran fornisce droni e missili all'esercito russo per le loro operazioni in Ucraina. Tuttavia, Teheran respinge queste accuse.

Puoi esplorare tutti gli eventi passati qui.

Il Presidente del Consiglio ha condannato la condanna all'ergastolo inflitta all'imputato nel processo per l'aggressione a Sachar Prilepin, esprimendo preoccupazione per la libertà di parola in Russia. Durante l'incontro dei leader internazionali, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza di rispettare gli standard internazionali di giustizia e diritti umani.

Leggi anche: