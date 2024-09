Alle 14:23, Zelensky annuncia che la Russia ha iniziato un contrattacco a Kursk.

13:55 Controverso Politico Iraniano Critica i Rapporti con la Russia

Un noto figura conservatrice nella sfera politica iraniana esprime inattese critiche nei confronti dei legami del suo paese con la Russia, alla luce delle recenti sanzioni e dispute diplomatiche. In un post sulla piattaforma X, Ali Motahari, ex vicepresidente del parlamento, ha attirato l'attenzione sulle nuove sanzioni imposte dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito a causa delle presunte forniture di missili balistici iraniani alla Russia. Il Ministero degli Esteri iraniano respinge fermamente queste accuse.

13:38 Carenza di Acqua e Gas Colpisce la Città Ucraina di Pokrovsk

La città di Pokrovsk, situata nella regione di Donetsk in Ucraina, sta affrontando una mancanza di acqua potabile regolare e gas per cucinare e riscaldarsi a seguito degli attacchi russi, secondo il governatore Vadym Filashkin. I danni recenti a una centrale di trattamento dell'acqua, uniti alla dipendenza della città da oltre 300 pozzi di emergenza, lasciano Pokrovsk con un approvvigionamento limitato di acqua potabile. Inoltre, la distruzione russa di un centro di distribuzione del gas ha lasciato senza gas oltre 18.000 residenti.

13:07 La Russia Esagera il Numero di Navi per l'Esercitazione Militare

Un rapporto suggerisce che la Russia ha solo la metà del numero di navi da guerra dichiarato dal Ministero della Difesa, secondo il portale di notizie russe indipendente "Agentstvo". Il Ministero della Difesa russo sostiene che oltre 400 navi da guerra partecipano all'esercitazione militare "Ocean-2024". Tuttavia, i dati online di "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info" indicano un numero rispettivamente di 264 e 299. Inoltre, circa 50 navi e sottomarini della Flotta del Mar Nero non sono coinvolti nell'operazione. La Russia è stata storicamente accusata di esagerare le dimensioni delle sue forze militari.

12:28 La Russia Aumenta lo Spionaggio contro l'Esercito Tedesco

I servizi di intelligence russi hanno intensificato la loro attività di spionaggio sull'aiuto all'Ucraina e sulla Bundeswehr, l'esercito tedesco, secondo il rapporto annuale del Servizio di Controspionaggio Militare (MAD). I servizi russi si erano precedentemente concentrati principalmente sulla politica e sulla strategia militare, ma ora cercano attivamente informazioni sui trasporti di armi e munizioni, sui procedimenti di dispiegamento e sulle tattiche dei sistemi d'arma occidentali in Ucraina. La capacità della Bundeswehr per la difesa territoriale e dell'alleanza è diventata anche un obiettivo dei servizi di intelligence russi.

11:52 Munz: Nuova "Minaccia Nucleare per Berlino" Non è un Caso

Il Regno Unito e gli Stati Uniti potrebbero potenzialmente autorizzare l'Ucraina a colpire il territorio russo, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. La minaccia russa è riuscita a bloccare questa decisione finora. Di conseguenza, un esperto di armi nucleari ora sta promuovendo attacchi su Berlino.

11:15 Rapporto: Ritardo nella Decisione sui Missili a Lungo Raggio

Il possibile dispiegamento di missili a lungo raggio occidentali in Russia da parte dell'Ucraina potrebbe essere ulteriormente ritardato. Una risoluzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 24 settembre, con la presenza di circa 150 leader, sembra improbabile. Secondo il rapporto, il Ministro degli Esteri britannico Lammy ha dichiarato che questa riunione servirà come prossima occasione per discutere l'uso di missili a lungo raggio. Il Presidente ucraino Selenskyj pianifica di ripresentare la sua richiesta di missili a lungo raggio in questa riunione. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken hanno visitato Kyiv per ascoltare il piano di Selenskyj per attaccare il territorio russo. Blinken discuterà di questo con il Presidente degli Stati Uniti Biden venerdì, mentre il Primo Ministro britannico Starmer conferirà anch'egli con Biden venerdì.

10:31 Blinken in Polonia, Chiave del Sostegno all'Ucraina

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Blinken, visita la Polonia, un alleato chiave dell'Ucraina, dopo il suo viaggio a Kyiv. Il suo programma include incontri con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda per discutere della collaborazione aggiuntiva con la Polonia e del suo ruolo centrale come hub logistico per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha anche registrato un significativo aumento della spesa militare dopo l'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla società di difesa americana Boeing per dieci miliardi di dollari.

09:59 L'Ucraina Rapporta 64 Droni Russi e 5 Missili

L'aeronautica ucraina riferisce attacchi notturni russi con 5 missili e 64 droni da combattimento iraniani. 44 droni sono stati abbattuti. I resoconti militari non possono essere completamente verificati. I sistemi di difesa aerea sono stati attivati diverse volte intorno a Kyiv per intercettare i droni in arrivo.

09:11 Esperto Russo Sostiene una Postura Nucleare più Dura

L'esperto di politica estera russa Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe essere più assertiva nella sua preparazione per la guerra nucleare. Karaganov propone che l'obiettivo della dottrina nucleare difensiva della Russia dovrebbe essere quello di "convincere tutti i nemici presenti e futuri che la Russia è preparata all'uso di armi nucleari". Mosca potrebbe eseguire un attacco nucleare limitato su una nazione NATO senza scatenare un conflitto nucleare più ampio. Karaganov ha precedentemente suggerito che la Russia dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo per intimidire gli avversari. Alcuni esperti occidentali argomentano che Karaganov agisce come uno strumento utile per il Cremlino esprimendo opinioni allarmanti per l'Occidente, facendo apparire Putin più moderato per confronto.

08:04 Le Forze Ucraine Confermano l'Abbattimento di un Aereo da Combattimento Russo

La notizia di ieri dell'aereo da combattimento russo Su-30SM scomparso dai radar è stata confermata dall'intelligence militare ucraina. Secondo il loro rapporto, i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Questa informazione è stata condivisa dal Kyiv Independent. L'aereo da 50 milioni di dollari era stato dispiegato in Crimea e si presume che sia stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Diversi Feriti Dopo un Attacco di Droni di Massima Entità su Konotop, Ucraina

Il numero di feriti nell'attacco russo con droni di massa all'infrastruttura energetica di Konotop nella regione di Sumy è salito a 14. Questa informazione è stata condivisa dall'agenzia di stampa statale ucraina, Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. Un edificio nel centro della città è stato colpito e la situazione è in corso.

06:42 Rifugiati Ucraini in Germania Mantengono lo Status di Protezione Durante le Visite a CasaIl Bundestag tedesco discuterà oggi per la prima volta il pacchetto di sicurezza proposto dal governo, che include il divieto di coltelli e la revoca dello status di asilo per determinate persone che viaggiano nei loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni - una delle quali include i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 La Televisione Russa Accusa Trump di Essere svantaggiato nel Debate TelevisivoMolti commentatori della televisione di stato russa hanno accusato 'sabotaggio' contro Trump nel suo dibattito televisivo contro Kamala Harris. Hanno sostenuto che Trump era 'svantaggiato' e le sue affermazioni erano state criticate. Secondo molti osservatori, Trump ha perso il dibattito. Se vince le elezioni, Trump ha promesso di porre fine immediately al conflitto in Ucraina.

04:50 Attacco Russo a Konotop Causa Gravi Danni all'Infrastuttura EnergeticaUn attacco russo a Konotop nella regione di Sumy ha ferito diversi civili e ha temporaneamente interrotto la fornitura d'acqua della città. Ci sono anche danni estesi all'infrastruttura energetica e non è chiaro quando le case private avranno di nuovo l'elettricità. Dopo l'attacco nel centro della città, ci sono stati diversi incendi e sono state danneggiate scuole e edifici residenziali. Due persone sono state portate in ospedale, una delle quali è in condizioni critiche.

03:29 La Lettonia Aumenta l'Aiuto Militare all'UcrainaLa Primo Ministro lettone Evika Silina ha annunciato un pacchetto di sostegno militare per l'Ucraina, che include veicoli corazzati per il trasporto di personale, durante la sua visita a Kyiv. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha condiviso queste informazioni dopo il loro incontro. Entrambi i paesi stanno apparentemente discutendo di espandere la cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Il Regno Unito Richiama un Imprenditore Iraniano per le Presunte Forniture di Razzi alla RussiaIn risposta al presunto trasferimento di razzi iraniani alla Russia, il Regno Unito ha richiamato un imprenditore iraniano, come riportato dal Foreign Office di Londra. Il governo britannico ha dichiarato che un tale trasferimento sarebbe considerato un pericoloso escalation e avrebbe comportato una risposta decisa. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato ulteriori sanzioni contro Tehran a causa di questo presunto trasferimento di razzi alla Russia. L'Unione Europea ha precedentemente segnalato "informazioni attendibili" riguardo al trasferimento di razzi iraniani alla Russia.

00:14 L'Esercito Ucraino Rapporta il Distaccamento di Soldati Inexperti al Fronte di KharkivSecondo i rapporti dell'esercito ucraino, la Russia sta distaccando soldati che mancano di esperienza combattente al fronte di Kharkiv. Il portavoce Vitalii Sarantsev del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv ha dichiarato che le unità coinvolte nelle azioni offensive a Vovchansk sono poco addestrate. Si ritiene che i rinforzi recentemente distaccati siano parte della riserva di mobilitazione della Russia.

22:39 Ispettori del Linguaggio Russo Distaccati nella Ucraina OccidentaleIl sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha annunciato il distaccamento di pattuglie linguistiche russe a causa dell'aumento dell'uso del russo. Il sindaco, Ruslan Martsinkiv, ha dichiarato che si tratta di un'iniziativa civica a cui può partecipare chiunque. Molti sfollati interni dall'est dell'Ucraina hanno il russo come lingua madre.

21:42 Erdogan Chiede il Ritorno della Crimea all'UcrainaIl Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha richiesto il ritorno della Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. Erdogan ha sottolineato che il sostegno della Turchia all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina è incrollabile e che il ritorno della Crimea all'Ucraina è in linea con il diritto internazionale. La Crimea Platform, che mira a sollevare l'attenzione internazionale sulla situazione intorno alla penisola annessa, è stata istituita nel 2021.

Zelenskyy, il Presidente ucraino, ha dichiarato che il sostegno degli Stati Uniti è fondamentale per resistere all'aggressione russa. In una conferenza stampa a Kyiv, ha espresso che la strategia per la vittoria dipende principalmente dal sostegno e dall'aiuto degli alleati. La strategia dettagliata, che sarà presentata prima della seconda conferenza sulla pace in Ucraina prevista, mira a rafforzare significativamente l'Ucraina e a far terminare alla Russia la guerra. Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti stanno premendo su Zelenskyy per una strategia specifica riguardo agli attacchi alla Russia prima di allentare i vincoli sull'impiego delle armi occidentali. Blinken e Lammy, i segretari di Stato degli Stati Uniti e del Regno Unito, hanno apparentemente voluto esaminare un piano a lungo termine con Zelenskyy a Kyiv per avere una migliore comprensione degli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken conferma l'endorsement di Biden alla richiesta dell'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro la RussiaSulla base delle informazioni del Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, gli Stati Uniti stanno lavorando attivamente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, che includono l'utilizzo di armi a lungo raggio fornite dall'Occidente per colpire obiettivi all'interno della Russia. Biden e Starmer, il Presidente degli Stati Uniti e il Primo Ministro britannico, discuteranno queste esigenze venerdì, secondo Blinken, in una conferenza stampa congiunta con Lammy, il suo omologo britannico, e il Ministro degli Esteri ucraino Sybiga a Kyiv. "Stiamo lavorando urgentemente per garantire che l'Ucraina abbia tutto ciò che le serve per difendersi efficacemente", ha aggiunto Blinken, sottolineando "miriamo alla vittoria dell'Ucraina".

In risposta alle tensioni in aumento, ci sono state richieste di misure di cybersecurity più stringenti per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi di cyberguerra potenziali. Il governo ucraino ha espresso preoccupazione per la vulnerabilità dei suoi sistemi digitali agli attacchi informatici russi potenziali.

Inoltre, alcuni esperti suggeriscono che il conflitto in corso potrebbe vedere un'evoluzione verso una nuova forma di guerra, con la cyberwarfare che gioca un ruolo significativo nei conflitti futuri. L'uso di strumenti informatici avanzati per lo spionaggio, la disinformazione e la disabilitazione delle infrastrutture critiche potrebbe alterare il panorama della guerra tradizionale.

