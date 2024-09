Alle 14:21, Zelenskyy razionalizza i cambiamenti amministrativi: "Ci serve un nuovo vigore"

13:47 Esercito Tedesco Attiva Piano: Potenziamento del Sistema IRIS-T SLM per la Difesa dai MissiliIl sistema IRIS-T SLM non è un'estranea per i cieli dell'Ucraina. Dieci di questi sistemi sono destinati a essere dispiegati nel paese a breve, con una consegna che si dice imminente. Inoltre, l'esercito tedesco intende incorporare l'IRIS-T anche a Schleswig-Holstein.

13:21 Russia: Un Altro Villaggio Vicino a Pokrovsk Sotto il Controllo RussoLa Russia annuncia la vittoria su un altro villaggio vicino alla città strategicamente essenziale di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Secondo il ministero della Difesa russo, i residenti di Karliwka, situati a circa 30 chilometri da Pokrovsk, sono stati "liberati completamente". Pokrovsk serve come importante snodo logistico per l'esercito ucraino, che è stato costretto a ritirarsi dall'avanzata russa nella regione per diversi mesi.

12:59 Ucraina: La Crimea è Rafforzata con Sistemi di Difesa AereaGli occupanti russi della Crimea stanno utilizzando tutte le risorse disponibili per proteggere il Ponte di Kerch, secondo il portavoce della Marina ucraina Dmytro Pletenchuk, come riportato da Defense Express sulla televisione ucraina. Si stanno utilizzando sistemi a corto e lungo raggio, come S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus, Pantsir-S1. La Crimea è "piena" di sistemi di difesa aerea a causa del suo significato strategico e simbolico per gli occupanti, ha dichiarato Pletenchuk. Il ponte, un progetto prestigioso del presidente russo Vladimir Putin, collega la Russia meridionale alla penisola annexed della Crimea e rappresenta una via di rifornimento vitale per le forze russe nel sud dell'Ucraina. Gli scontri per il ponte sono frequenti e Kiev ha costantemente espresso l'intenzione di riprendere il controllo della penisola.

12:32 Putin Accoglie Xi per il Summit del BRICSIl presidente russo Vladimir Putin ha invitato il presidente cinese Xi Jinping a partecipare al prossimo summit del BRICS in Russia a ottobre. "Come previsto, ci aspettiamo la presenza del presidente Xi Jinping al summit del BRICS", ha annunciato durante un incontro con il vicepremier cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale di Vladivostok. Putin ha anche proposto un incontro a tu per tu con Xi. Istituito nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, il BRICS ora include il Sud Africa e quest'anno include anche gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran. I paesi del BRICS si considerano un contrappeso ai poteri occidentali e si riuniranno per un summit nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Mosca si aspetta che il summit rafforzi la sua influenza e stringa alleanze economiche più strette. La relazione strategica tra Mosca e Pechino si è rafforzata dal momento che la Russia ha invaso l'Ucraina.

12:00 Russia: L'Attacco a Poltava Mirato ai Soldati e agli Istruttori StranieriIl ministero della Difesa russo afferma che l'attacco recente e letale alla città ucraina di Poltava era mirato ai soldati e agli istruttori stranieri ospitati in un centro di addestramento militare. Secondo il ministero, "specialisti delle comunicazioni e della guerra elettronica di diverse unità delle forze armate ucraine, nonché operatori di veicoli aerei senza pilota coinvolti in attacchi contro strutture civili sul territorio russo", erano in addestramento lì sotto la guida di istruttori stranieri. Inoltre, il ministero ha rivelato di aver utilizzato il sistema di armi ipersoniche Kinzhal contro le strutture militari-industriali nella città ucraina occidentale di Lviv. Nel frattempo, le forze russe hanno rivendicato il controllo su altri due insediamenti nell'Ucraina orientale, Prechystivka e Karliwka. I primi rapporti suggeriscono che l'attacco a Poltava ha causato 50 vittime.

11:43 Baerbock Rende Omaggio al Dimissionario Ministro degli Esteri UcrainoLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba. In un messaggio commovente sui social media, Baerbock ha scritto: "Conversazioni senza sonno a bordo dei treni, ai summit del G7, a Bruxelles, in una centrale elettrica bombardata", ha scritto. "Non c'è stato nessuno con cui abbia collaborato così da vicino come te, @DmytroKuleba", ha continuato. "Hai messo il popolo del tuo paese al primo posto". Baerbock gli augura il meglio, augurandosi il giorno in cui la pace e la libertà torneranno in tutta l'Ucraina.

11:24 La Russia Modifica la Politica Nucleare in Risposta alle Azioni dell'OccidenteSecondo l'amministrazione presidenziale russa, le tensioni crescenti con l'Occidente richiedono una revisione della dottrina nucleare della Russia. La Russia sta affrontando sfide e minacce dal mondo occidentale che richiedono una rivalutazione della dottrina, come dichiarato dalle agenzie di stampa russe, citando il portavoce dell'amministrazione presidenziale Dmitry Peskov. C'è la possibilità che l'Ucraina possa utilizzare le armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi contro i

09:52 Esercito ucraino rilascia il conto delle perdite stimate per le forze russeL'esercito ucraino ha reso noti i recenti dati sulle perdite per le truppe russe operative all'interno dell'Ucraina. Secondo i resoconti, la Russia avrebbe subito circa 620.350 soldati dal 24 febbraio 2022, con una media giornaliera di 1.390 perdite. Le informazioni aggiornate da Kyiv menzionano anche la distruzione di sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni. Dal'inizio delle ostilità su larga scala, la Russia è creduta aver perso 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, 28 navi e un sottomarino, secondo questi resoconti. Tuttavia, l'intelligence occidentale suggerisce perdite inferiori, ma questi numeri sono considerati un minimo.

09:21 Il governatore dichiara "giorno cupo" per la regione di Lviv - Sale il bilancio delle vittimeDopo una serie di attacchi aerei russi su Lviv, una città occidentale dell'Ucraina (vedi voci 07:18, 06:17 e 05:29), il bilancio delle vittime è aumentato. Secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, su Telegram, sette morti, tra cui un bambino di 7 anni e una ragazza di 14, insieme ad altri bambini, sono stati registrati durante la notte. "Questa è una giornata tetra per la nostra regione", ha scritto Koszyzkyj, definendo l'incidente una tragedia tremenda. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva segnalato cinque morti e più di 30 feriti sui social media, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

08:49 Il ministro degli Esteri ucraino si dimetteIl ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha presentato le sue dimissioni, come confermato dal presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk su Facebook. Le dimissioni saranno discusse durante la prossima sessione parlamentare. Oltre a Kuleba, diversi altri membri del governo hanno già rassegnato le dimissioni (vedi voci 00:47 e 22:06). Questa serie di dimissioni fa parte di un'iniziativa più ampia per riformare il governo ucraino. Si prevede che mercoledì sarà un giorno di licenziamenti, come suggerito dal leader del partito al governo Servitore del Popolo, David Arachamia, su Telegram. I successivi incarichi sono previsti per giovedì.

08:03 Zelenskyy: "Ancora molti intrappolati sotto le macerie"Gli attacchi con missili russi su Poltava sono stati identificati come uno dei più letali singoli attacchi dalla inizio del conflitto, secondo l'indirizzo notturno del presidente Volodymyr Zelenskyy. Le osservazioni di Zelenskyy hanno indicato che numerous individuals remain buried beneath the rubble, while appealing for improved air defense systems.

07:39 Grossi avverte di un'imminente catastrofe alla centrale nucleare di ZaporizhzhiaDurante un incontro a Kyiv con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi, Zelenskyy e Grossi hanno discusso della situazione in corso riguardo alle centrali nucleari in Ucraina e in Russia. Grossi visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, nel sud-est dell'Ucraina, mercoledì. Secondo Reuters, Grossi ha espresso preoccupazione per lo "stato fragile" della situazione e ha suggerito la possibilità di un evento catastrofico. La centrale elettrica è stata conquistata dalle forze russe poco dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022 e attualmente è non operativa. Entrambe le parti si sono spesso accusate a vicenda di aver bombardato la struttura, con Russia e Ucraina che negano la responsabilità per le accuse.

07:18 Il governatore conferma almeno due morti nell'attacco a LvivAlmeno due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite a causa degli attacchi aerei russi nella città occidentale ucraina di Lviv, secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyy, su Telegram.

06:53 L'Ucraina cerca ulteriore aiuto per l'agricoltura e il disinnescoL'Ucraina ha espresso interesse nell'ottenere ulteriore assistenza per la riabilitazione del suo settore agricolo e le procedure di disinnesco. Il governo tedesco è stato invitato a considerare l'aiuto finanziario per le aree colpite dalla linea del conflitto, nonché ulteriori compensazioni per la sicurezza del personale. C'è anche una richiesta per espandere il programma existing Ministry of Agriculture-funded generator program for agricultural regions. L'Ucraina ha inoltre richiesto l'assistenza della Germania per affrontare le operazioni di disinnesco vicino alla linea del fronte, con il Ministero tedesco della Cooperazione economica e dello Sviluppo già coinvolto in un progetto di rilevamento e bonifica delle mine.

05:29 Kyiv subisce un secondo round di attacchi aereiLa capitale ucraina, Kyiv, è stata colpita da un secondo round di attacchi aerei russi. Vengono attivate le difese aeree. I testimoni riferiscono di numerosi esplosioni ai margini di Kyiv, suggerendo l'impiego di sistemi di difesa aerea. Contestualmente, il militare riconosce un attacco con droni nella città occidentale ucraina di Lviv, vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è sotto allerta aerea, come riferito dalla forza aerea ucraina su Telegram. La Polonia attiva i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per proteggere lo spazio aereo, come riferito dal Comando operativo delle Forze armate polacche, in risposta agli attacchi aerei russi e alle attività a lungo raggio.

04:35 Biden promette ulteriori sistemi di difesa aerea all'UcrainaDopo l'attacco brutale della Russia alla città ucraina di Poltawa, il presidente degli Stati Uniti Biden promette di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno fermamente questo attacco crudele", dichiara Biden. Washington continuerà ad aiutare militarmente Kyiv, inclusa la fornitura di sistemi di difesa aerea e capacità essenziali per la protezione del confine ucraino. Selenskyj ha ribadito la sua richiesta agli alleati internazionali dopo l'attacco, che ha causato almeno 51 morti, chiedendo loro di consegnare rapidamente nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina e di autorizzare l'uso delle armi a lungo raggio già consegnate per gli attacchi sul territorio russo.

02:52 Kyiv colpita da un Nuovo Attacco di DroniLa Russia lancia un nuovo attacco con droni su Kyiv. Le unità di difesa aerea ucraine sono attualmente impegnate a respingere l'assalto ai confini di Kyiv, secondo l'annuncio del'esercito ucraino su Telegram. Al momento non sono disponibili informazioni sul numero di droni coinvolti e sui possibili danni. Questo attacco notturno è parte di una serie di attacchi aerei russi su Kyiv delle ultime settimane.

01:32 Zelensky: Intende Conservare i Territori Occupati Finché Putin Non Vuole TrattareL'Ucraina è determinata a mantenere il controllo sui territori occupati nell'oblast' di Kursk, come dichiarato dal Presidente Zelensky all'emittente statunitense NBC News. L'occupazione di questi territori è una pietra angolare del "piano di vittoria" dell'Ucraina, afferma Zelensky. In generale, l'Ucraina non ha bisogno di alcun territorio russo. Zelensky non specifica se l'Ucraina intende catturare ulteriori territori russi. L'operazione di Kursk è stata tenuta segreta, persino il Presidente Biden non ne era informato.

00:47 Quattro Ministri Ucraini DimissionariQuattro ministri ucraini, tra cui la vice ministro degli Affari Europei Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari Strategici Oleksandr Kamyshin, il ministro della Giustizia Denys Malyuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets, presentano le dimissioni in vista di un previsto rimpasto di governo in Ucraina. Non è chiaro se questi ministri passeranno a ruoli senior. "Come promesso, un significativo ridisegno del governo è imminente," spiega David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo, Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di licenziamenti e il giorno successivo un giorno di nomine," annuncia Arakhamia, noto per la sua stretta relazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky Chiede l'Approvo per l'Uso di Armi a Lungo Raggio dopo l'Attacco Mortale di PoltavaDopo l'attacco russo più letale del conflitto russo-ucraino sulla città di Poltava, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l'autorizzazione per utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impraticabili se saremo in grado di eliminare i siti di lancio dei occupanti da cui questi attacchi hanno origine, così come gli aeroporti militari russi e la loro logistica," spiega Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Secondo lui, il numero di morti a Poltava è salito a 51 e il numero di feriti a 271, con ulteriori vittime ancora intrappolate sotto le macerie.

22:06 Zelensky Licenzia un Alto FunzionarioIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato dall'incarico Rostislav Shurma, primo vice capo dell'ufficio presidenziale, come confermato dal decreto sul sito web presidenziale. Inoltre, il presidente del parlamento ha annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Diversi altri ministri avevano precedentemente presentato le dimissioni. Il Presidente Zelensky giustifica i cambiamenti, con l'obiettivo di rafforzare il governo. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere ristrutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati richiesti," afferma Zelensky.

21:42 Reporter di ntv a Poltava: "I Residenti Hanno Descritto un Momento Estremamente Terrificante"L'Ucraina riferisce uno dei suoi attacchi aerei più devastanti della guerra con numerosi morti e feriti. La reporter di ntv Kavita Sharma riferisce l'attuale tensione a Poltava e condivide come i residenti hanno risposto all'attacco con missili.

21:25 Le Autorità Ucraine Accusano i Russi di Avere Ucciso dei Prigionieri di GuerraL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver ucciso dei prigionieri di guerra. Sono in corso indagini sull'omicidio di tre ucraini nella zona di Torez, nella regione orientale dell'Ucraina sotto il controllo russo. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker, arrendendosi con le mani alzate. "I russi li hanno costretti a sdraiarsi a faccia in giù a terra e li hanno subito uccisi," afferma l'ufficio, citando video virali in circolazione su internet.

