Alle 14:03, c'e' un potenziale segnale che la Russia era a conoscenza dell'approccio verso Kursk.

13:30 BBC: Più di 70.000 Soldati Russi Identificati come Morti in Ucraina

Un portale di notizie russo e la BBC affermano di aver identificato più di 70.000 soldati russi morti in Ucraina. Il servizio russo della BBC riferisce di aver identificato i nomi di 70.112 soldati russi morti in Ucraina, ma il numero effettivo è probabilmente molto più alto. Questo conteggio si basa sull'analisi di dichiarazioni ufficiali, necrologi, avvisi di morte online e osservazioni di tombe in cimiteri russi, coprendo il periodo dal inizio della guerra a febbraio 2022 a settembre 19. Il sito di notizie indipendente russo Mediazona stima che il numero totale di soldati russi morti in Ucraina sia di almeno 120.000. Il governo russo tratta il numero di soldati russi morti in guerra come segreto di stato.

12:50 Ucraina Restringe l'Uso di Telegram da Parte di Funzionari, Militari e Personale di Sicurezza

L'Ucraina ha vietato quasi completamente l'uso del servizio online Telegram per funzionari governativi, militari e di sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ha annunciato su Facebook che l'installazione e l'uso di Telegram su dispositivi ufficiali di funzionari governativi, personale militare, dipendenti del settore sicurezza e difesa e operatori di infrastrutture critiche è ora proibito. Il divieto sarebbe dovuto a preoccupazioni per la "sicurezza nazionale".

12:23 La Banca Raiffeisen Vende la Sottosezione in Belarus e Esce dal Mercato

La banca austriaca Raiffeisen Bank International (RBI) ha concordato la vendita della sua sottosezione in Belarus e il ritiro dal mercato. La banca ha annunciato di aver firmato un accordo per vendere la sua partecipazione del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La vendita avrà un significativo impatto sui risultati della banca. La RBI ha già notevolmente ridotto le sue operazioni in Russia a causa della pressione della Banca Centrale Europea. Tuttavia, un tribunale russo ha emesso un'ordinanza provvisoria che impedisce alla RBI di vendere la sua sottosezione in Russia.

12:01 Rapporto: L'UE Pianifica un Prestito di €35 Miliardi per l'Ucraina

La Commissione Europea starebbe pianificando un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina come parte dei piani di aiuto delle nazioni industrializzate del G7, secondo il Financial Times, citando tre fonti vicine alla questione. Il prestito fa parte dell'intenzione del G7 di fornire all'Ucraina $50 miliardi (circa €46 miliardi) attraverso l'utilizzo dei profitti degli asset statali russi congelati.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha ufficialmente annunciato l'aiuto finanziario di fino a €35 miliardi.

11:33 La Russia Avverte l'Occidente: Non Fornite all'Ucraina Armi a Lungo Raggio

Il governo russo ha avvertito l'Occidente di non fornire all'Ucraina armi con un raggio d'azione più lungo che minacciano il territorio russo. In una simile situazione, la natura del conflitto cambierebbe, secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Stanno giocando con il fuoco", ha detto durante una conferenza stampa. Il conflitto potrebbe diventare completamente diverso, con pericolose conseguenze per il mondo. Zakharova non vede prospettive per negoziati con gli Stati Uniti al momento. Non è prevista alcuna riunione tra il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken ai margini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, poiché " Entrambe le parti non hanno nulla da discutere". In precedenza, il segretario uscente della NATO Jens Stoltenberg aveva sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin aveva tracciato più linee rosse che non aveva oltrepassato. "Non l'ha fatto perché sa che la NATO è la più forte alleanza militare del mondo", ha detto Stoltenberg.

10:53 UE: Espulsione Forzata di Uomini Ucraini "Impossibile"

La Commissione Europea ha chiarito che i cittadini ucraini di sesso maschile in età di leva non possono essere espulsi forzatamente dai paesi dell'UE. Ciò non è possibile a causa della Direttiva sulla protezione temporanea, secondo la Commissaria UE per gli Affari Interni Ylva Johansson. "Sosterremo coloro che vogliono fare ritorno in Ucraina e discuteremo con le autorità ucraine e il governo ucraino su come questo possa essere fatto nel modo migliore. Non espelleremo nessuno dall'UE", ha sottolineato. In precedenza, il Ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva apparentemente invitato i paesi dell'Europa occidentale a incoraggiare gli uomini ucraini in età di leva a fare ritorno in Ucraina. Il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha avrebbe apparentemente sostenuto questa idea.

10:12 Il Generale Freiding Vede "Difetti" nelle Sanzioni contro la Russia

Il coordinatore militare dell'aiuto tedesco all'Ucraina, Christian Freiding, ha detto che mentre le sanzioni stanno avendo un impatto sulla produzione di armi della Russia, il paese riesce ancora a mantenere in funzione la sua industria della difesa. La Russia riesce a farlo attraverso scorciatoie e con l'aiuto di partner come la Cina, la Corea del Nord e l'Iran. Ci sono possibilità, ha notato Freiding, di "trovare difetti o addirittura opzioni di aggiramento completamente legali".

09:03 Von der Leyen Promette ulteriore aiuto per le esigenze energetiche dell'UcrainaLa presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha promesso ulteriore assistenza per le esigenze energetiche dell'Ucraina durante l'imminente inverno durante la sua visita a Kyiv. "La mia ottava visita a Kyiv coincide con l'avvicinarsi della stagione del riscaldamento e la Russia continua ad attaccare l'infrastruttura energetica", ha dichiarato su piattaforma social X. Ha condiviso una foto del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kyiv. "Sosterremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. Sono qui per discutere dell'aiuto dell'Europa, dalle preparazioni invernali alla difesa, all'adesione all'UE e ai progressi sui prestiti del G7."

08:20 L'UE considera restrizioni sui visti per i georgianiBruxelles sta valutando l'imposizione di restrizioni sui visti per i georgiani che visitano l'Unione Europea a causa del deterioramento democratico sotto la guida del partito Sogno Georgiano, secondo un funzionario UE anonimo. "Tutte le possibilità sono sul tavolo" se la Georgia non invertirà la sua tendenza verso l'autoritarismo, ha detto il funzionario a Politico. Ciò include la sospensione della liberalizzazione dei visti, hanno aggiunto. Recentemente, il partito al governo Sogno Georgiano ha approvato una legge che copia la legislazione repressiva russa contro i critici del Cremlino.

07:42 L'Ucraina critica la proposta della Polonia sulla CrimeaIl ministero degli Esteri ucraino ha criticato la proposta della Polonia riguardo allo status della Crimea, insistendo che non ci sono compromessi possibili. Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha suggerito di tenere un referendum sulla penisola come parte di una possibile soluzione di negoziato con la Russia. "Tutti gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla liberazione della penisola, non sul soddisfare i desideri del Cremlino a spese degli interessi dell'Ucraina e del diritto internazionale", ha spiegato il ministero degli Esteri di Kyiv.

06:29 Von der Leyen incontrerà Zelenskyy a KyivLa presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen è attesa per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy oggi. In una dichiarazione, Zelenskyy ha annunciato discussioni sulle preparazioni invernali. "Naturalmente, l'energia è una preoccupazione principale", ha dichiarato. Altri punti all'ordine del giorno includono la situazione sul fronte, gli approvvigionamenti di armi, i progetti congiunti di difesa, le aspirazioni dell'Ucraina all'adesione all'UE e l'ulteriore aiuto finanziario per il paese-target di Russia.

05:32 L'Ucraina partecipa per la prima volta a un'esercitazione NATOL'Ucraina sta partecipando a un'esercitazione NATO guidata dai Paesi Bassi per la prima volta. L'esercitazione in corso mira a testare i sistemi anti-droni, ha riferito la NATO. Più di 60 sistemi e tecnologie anti-droni, tra cui sensori, sistemi drone-to-drone, disturbatori e cacciatori di cyber, sono stati testati, secondo la NATO. La partecipazione dell'Ucraina fa parte del piano d'azione NATO-Ucraina per la cooperazione sull'innovazione, concordato alla summit di luglio.

04:28 Morte di un'attivista transgender in GeorgiaL'attivista transgender famosa Kesaria Abramidze è stata accoltellata a morte nel suo appartamento in Georgia, poco dopo l'adozione di una legge internazionale sulla comunità LGBTQ. Abramidze, una modella, attrice e influencer, è stata uccisa con diverse coltellate il mercoledì, secondo il ministero degli Interni georgiano. Il suo ragazzo è stato arrestato come principale sospetto, accusato di omicidio con "cruenta crudeltà" a causa del genere della vittima.

03:25 Lufthansa pianifica l'interruzione dei voli Francoforte-PechinoLufthansa sta riconsiderando il suo servizio quotidiano tra Francoforte e Pechino. Una decisione è attesa per ottobre. Un portavoce di Lufthansa ha citato il "campo di gioco competitivo ingiusto" per le compagnie aeree europee rispetto a quelle cinesi e del Golfo Persico e del Bosforo, che beneficiano di costi operativi inferiori, standard minimi di lavoro e finanziamenti significativi per l'aviazione da parte dei loro governi. Inoltre, queste compagnie aeree hanno ancora accesso allo spazio aereo russo, negato alle compagnie aeree europee e americane dalle sanzioni contro la Russia a causa del conflitto ucraino, con conseguenti costi del carburante più elevati.

02:27 Forze russe attaccano il centro energetico a SumyLe forze russe hanno lanciato nuovi attacchi aerei sulla città ucraina di Sumy martedì sera, colpendo un centro geriatrico e prendendo di mira il settore energetico. Un civile è stato apparentemente ucciso dagli attacchi, secondo le autorità ucraine. Un'organizzazione di monitoraggio dell-ONU ha indicato che gli attacchi alla rete elettrica potrebbero aver violato il diritto umanitario internazionale. L'Agenzia internazionale per l'energia ha riferito in uno studio che l'Ucraina potrebbe affrontare carenze di approvvigionamento energetico fino a un terzo della domanda peak durante i mesi invernali.

01:25 Più di 1,18 milioni di rifugiati ucraini in GermaniaIl numero di rifugiati in Germania ha raggiunto un nuovo record. Circa 3,48 milioni di rifugiati risiedevano in Germania alla fine del primo semestre del 2024, secondo l'Ufficio federale per gli stranieri, un aumento di circa 60.000 rispetto alla fine del 2023 e il numero più alto dal 1950, secondo il "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando i dati del governo tedesco in risposta a una domanda parlamentare del partito di sinistra nel Bundestag. Circa 1,18 milioni di questi rifugiati sono dall'Ucraina, un aumento di 45.000 rispetto alla fine del 2023. Le figure includono tutti i rifugiati, indipendentemente dallo status, dai richiedenti asilo ai rifugiati riconosciuti ai soggetti tollerati.

00:22 Lindner: l'aiuto all'Ucraina non giustifica la sospensione del freno al debito I rappresentanti politici dell'SPD e dei Verdi spesso portano avanti un accordo all'interno della coalizione del semaforo per sospendere il freno al debito per l'ampio aiuto all'Ucraina come punto di disputa nel dibattito sul bilancio. Tuttavia, il leader del FDP e ministro delle Finanze Christian Lindner nega un tale accordo: "Non sono a conoscenza di un tale accordo. Non avrei approvato una simile risoluzione", ha dichiarato al "Rheinische Post". La guerra in Ucraina è una situazione tragica, ma non uno stato di emergenza secondo la Legge fondamentale. "Di conseguenza, stiamo lavorando diligentemente su un'iniziativa da 50 miliardi di dollari dei paesi G7, insieme al nostro aiuto bilaterale, per l'Ucraina", dichiara Lindner.

23:23 La Bulgaria si batte per un divieto UE sulle esportazioni di uova ucraine La Bulgaria intende proporre un divieto di importazione di uova dall'Ucraina durante il Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca dell'UE del 23 settembre a Bruxelles, come annunciato dal ministro dell'Agricoltura bulgaro Georgi Takhov. Si tratta di un proseguimento dei conflitti tra l'Ucraina e gli stati membri dell'UE orientale riguardo al commercio agroalimentare. Questi conflitti hanno portato a blocchi di frontiera al confine ucraino-polacco, divieti di importazione di mais e grano ucraini e manifestazioni di agricoltori in Polonia e Bulgaria.

22:13 Merz vede "nessuna possibilità per un processo di pace" con la Russia Il leader della CDU Friedrich Merz esprime preoccupazione per la situazione in Ucraina e afferma: "Non credo ci sia alcuna possibilità di avviare il processo di pace al momento". La Russia cesserà solo quando l'azione militare ulteriore apparirà inutile o quando Kiev crollerà. A lungo termine, la Germania deve continuare a fornire supporto militare all'Ucraina. "Credo che dobbiamo difendere la libertà e la pace contro la Russia a lungo termine, non con la Russia", afferma Merz. Si tratta di una dura realtà. "Non c'è altra opzione al momento, almeno finché Putin e il suo regime rimangono al potere".

