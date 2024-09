Alle 13:58, il presidente Zelenskyy conferma la rappresaglia di 103 combattenti prigionieri

Ucraina Verifica Scambio di Prigionieri con la Russia

L'Ucraina ha verificato uno scambio di prigionieri con la Russia. Un ulteriore 103 individui sono tornati in Ucraina dalla custodia russa, come riferito dal Presidente Zelenskyy. Tra questi ci sono soldati, membri della Guardia Nazionale, guardie di frontiera e poliziotti. Sono difensori delle regioni di Kyiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kharkiv e Mariupol, nonché dell'acciaieria Azovstal.

13:38 Gli Stati Uniti Autorizzano la Vendita di Caccia da Combattimento Avanzati alla Romania

Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita di 32 caccia da combattimento F-35 avanzati alla Romania, alleata della NATO e vicina all'Ucraina. In una dichiarazione, l'Ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest, Kathleen Kavalec, ha affermato: "La Romania è un alleato cruciale nella alleanza NATO, costante nel suo impegno per la sicurezza e la stabilità nella regione del Mar Nero e oltre". Con l'acquisizione di questi aerei da combattimento stealth, a ruolo multiplo dalla società Lockheed Martin, la Romania otterrà "capacità di difesa aerea senza pari", ha ulteriormente sottolineato Kavalec. La prima consegna è prevista per il 2031, con l'affare complessivo stimato fino a $7,2 miliardi.

13:02 Rapporto di Scambio di Prigionieri tra Russia e Ucraina di oltre 200 Individuali

La Russia e l'Ucraina sono riportate aver scambiato oltre 200 prigionieri di guerra, secondo le dichiarazioni russe. Entrambe le parti hanno rilasciato 103 persone, ha annunciato il ministero della Difesa russo attraverso un messaggio Telegram. I soldati russi stanno ricevendo assistenza psicologica e medica in Bielorussia, ha detto il ministero. I soldati russi erano stati apparentemente catturati a Kursk, dove le truppe ucraine avevano avanzato ad agosto. La parte ucraina non ha ancora risposto alle affermazioni russe riguardo lo scambio di prigionieri.

12:50 Russia Rivendica il Controllo di un Villaggio nell'Est dell'Ucraina

Le forze russe hanno apparentemente catturato un altro villaggio nell'est dell'Ucraina. "Il villaggio di Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino) è stato liberato", ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. Il piccolo villaggio si trova vicino alla città strategica di Pokrovsk, che è minacciata dall'avanzata russa. Le forze russe hanno fatto progressi significativi nella regione di Donetsk nelle ultime settimane. Il presidente russo Putin ha recentemente dichiarato che l'obiettivo principale dell'esercito russo è catturare la regione industrialmente importante del Donbass, che include Donetsk.

12:21 Medvedev Minaccia la Distruzione Totale di Kyiv

L'ex presidente russo Dmitri Medvedev ha minacciato di distruggere completamente la capitale ucraina, Kyiv. La Russia ha un valido motivo per utilizzare armi nucleari a causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, anche se non lo ha ancora fatto. In risposta all'uso dell'Ucraina di missili occidentali a lungo raggio, Kyiv potrebbe essere trasformata in "un'enorme macchia fusa" utilizzando la nuova tecnologia russa delle armi non nucleari, ha affermato Medvedev. Medvedev è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo e ha spesso utilizzato un linguaggio duro contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 Intensi Combattimenti in corso a Kurachove

I combattimenti più intensi nell'est dell'Ucraina si stanno attualmente svolgendo intorno alla città di Kurachove. La discussione sull'uso delle armi europee a lungo raggio sta generando frustrazione tra la popolazione. La reporter di ntv Kavita Sharma riferisce da Dnipro.

11:12 Attacchi con Droni Causano Danni nella Regione del Mar Nero di Odessa

I dettagli dell'attacco su larga scala con droni nella regione del Mar Nero di Odessa stanno emergendo. Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato un totale di 76 droni da combattimento. Di questi, 72 droni sono stati abbattuti. L'aeronautica non fornisce informazioni sulle conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa ha riferito danni consistenti. Ha dichiarato che diversi edifici in un sobborgo della capitale regionale di Odessa sono stati danneggiati dai detriti dei droni. I magazzini nel distretto di Ismajil, che funge da punto di transito per le esportazioni di grano dell'Ucraina, sono stati colpiti. I detriti sono caduti anche a Kyiv, danneggiando un'azienda municipale, ma non è scoppiato alcun incendio.

10:31 Stoltenberg sulla Riunione Precedente la Guerra: i Russi Hanno Mostrato Mappe Inesatte della NATO

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha dato un'intervista, discutendo gli ultimi sforzi diplomatici per scoraggiare la Russia dall'invadere l'Ucraina prima che il conflitto iniziasse a febbraio 2022. L'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, guidata da Stoltenberg, si è svolta a gennaio. I russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dalla parte orientale dell'alleanza, ha spiegato alla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Era totalmente inaccettabile, ma credo nel dialogo. È per questo che ci siamo incontrati di nuovo". Nella riunione, i due vice ministri degli esteri e della difesa russi hanno affermato che non c'erano piani di guerra, sostenendo che la Russia era minacciata dall'Ucraina. Hanno presentato mappe a sostegno delle loro affermazioni, ma queste mappe erano inesatte, ad esempio omettendo la Danimarca come territorio della NATO. Questa confusione è incerta se fosse dovuta a una scarsa preparazione o a un'intenzione, retrospettivamente, Stoltenberg rimpiange che la NATO e i suoi alleati non abbiano fatto abbastanza per rafforzare militarmente l'Ucraina in precedenza. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia di invasione per la Russia sarebbe stata più alta. Se sarebbe stata abbastanza alta è difficile dirlo".

10:03 La Lituania Vede la Brigata di Combattimento Tedesca come un Aiuto

Secondo Wiegold, la Lituania considera la brigata di combattimento tedesca come un aiuto.

09:07 Rafforzare i Rapporti con Mosca

Kim Jong Un ha promesso di rafforzare i rapporti con la Russia, secondo i media nordcoreani. Dopo un colloquio con il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, in Corea del Nord, è stato rivelato che hanno discusso a fondo della partnership strategica tra i due paesi e del rafforzamento della cooperazione per proteggere i loro interessi di sicurezza reciproci, oltre a discutere della situazione regionale e internazionale. Tuttavia, Pyongyang ha respinto le accuse di Ucraina, Stati Uniti e Corea del Sud che fornisce armi e missili alla Russia per il conflitto ucraino come "infondate".

08:48 Discussioni su Armi Avanzate per la Russia

Sono in programma presto discussioni su se l'Ucraina dovrebbe essere autorizzata ad utilizzare armi occidentali sofisticate contro i bersagli all'interno della Russia. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato questo dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, durante il quale hanno deciso di rimandare una decisione sulla questione. Biden e Starmer discuteranno la questione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana "con un gruppo più ampio di persone", ha detto Starmer. I media britannici riportano che Biden, che teme un conflitto nucleare, è aperto all'utilizzo di razzi britannici e francesi con tecnologia USA - ma non razzi USA.

08:15 Zelensky su Presunto Piano di Trump: "I Messaggi delle Elezioni sono Messaggi delle Elezioni"

Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente affermato di poter porre fine alla guerra in Ucraina in un giorno, ma non ha mai presentato un piano. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato chiesto in un'intervista della CNN come interpretasse la dichiarazione di Trump. "Non posso capirlo oggi perché non conosco i dettagli di ciò che intende e cosa significa", ha risposto Zelensky nell'intervista trasmessa domenica. La sua posizione è che ci sia una campagna elettorale negli Stati Uniti. "E i messaggi delle elezioni sono messaggi delle elezioni", ha continuato. "A volte non sono molto realistici". Tuttavia, Zelensky ha anche dichiarato di aver parlato con Trump due mesi fa. Durante quella conversazione, Trump aveva assicurato il suo sostegno all'Ucraina, ha detto Zelensky. Era stata una conversazione positiva.

07:01 ISW: la Russia ha Bisogno di Più Soldati a Kursk per Espellere gli Ucraini

La Russia continua le sue controffensive nella regione di Kursk, ma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) non ha ancora osservato un'operazione su larga scala per espellere completamente gli ucraini. L'ISW, con sede a Washington, scrive che le autorità russe hanno fatto affidamento finora principalmente su coscritti poco esperti e male equipaggiati, nonché su piccole parti delle forze armate regolari russe e altre forze di sicurezza nel regione di frontiera. In una valutazione, il think tank dice: "Una controffensiva russa per riprendere il territorio catturato dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e materiali di quanti la Russia abbia già concentrato nella zona - soprattutto se la maggior parte delle unità già dispiegate manca di esperienza di combattimento".

06:17 L'Ucraina Sotto Attacco di Droni Durante la Notte

Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha attaccato l'Ucraina con droni Shahed durante la notte. L'esercito russo ha lanciato diversi gruppi di droni d'attacco, ha riferito la forza aerea ucraina. Sono state suonate sirene di allarme in quasi tutte le regioni del paese. Ad esempio, nella regione di Odessa. La marina dice di aver abbattuto nove droni lì. Nella città di Odessa sono state udite esplosioni, secondo il sindaco. Non ci sono state segnalazioni di vittime fino ad ora.

06:01 Mützenich Proposta un Gruppo di Contatto Internazionale

Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich sostiene la creazione di un gruppo di contatto internazionale per avviare un'iniziativa di pace nel conflitto ucraino. "A mio avviso, è ora che gli alleati occidentali avviino un gruppo di contatto per avviare un processo", ha detto alla "Rheinische Post". "Il Cancelliere federale e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky concordano sul fatto che ora è il momento di intensificare gli sforzi per i negoziati di pace e che la Russia dovrebbe essere coinvolta nella prossima summit per la pace". Chiamato su possibili membri di un simile gruppo di contatto, Mützenich ha detto di vedere paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile come responsabili. "La convinzione sta crescendo in questi paesi che la guerra di aggressione russa può diventare un peso". Pertanto, il lavoro di un gruppo di contatto "potrebbe effettivamente essere promettente" e potrebbe svolgere un ruolo di mediazione importante.

05:00 L'UE Pondera un Nuovo Approccio all'Estensione delle Sanzioni

I diplomatici dell'UE dicono che la Commissione UE sta valutando tre opzioni su come le sanzioni contro la Russia potrebbero essere estese in futuro. Scenario corrispondenti sono stati presentati ai diplomatici europei venerdì, hanno detto diversi insider. Lo sfondo è costituito dai beni congelati della banca centrale russa, che svolgono un ruolo importante nell'assegnazione di un mega-prestito di 50 miliardi di dollari dagli stati del G7 all'Ucraina.

03:00 Klitschko: Frammenti di Droni Colpiscono Edifici della Città di Kyiv

Il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha riferito tramite l'app di messaggistica Telegram che i frammenti dei droni hanno colpito un edificio comunale nella capitale ucraina. I frammenti sono caduti su un edificio municipale nel distretto di Obolon a nord del centro città all'alba. Klitschko ha scritto inoltre che i servizi di emergenza erano in viaggio per il luogo. In precedenza, il sindaco aveva spiegato che le unità di difesa aerea erano in funzione nella capitale.

00:35 Kim Jong Un Promette Maggiore Cooperazione con la Russia

Kim Jong Un, leader della Corea del Nord, ha promesso di rafforzare la cooperazione con il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. Come riportato dall'agenzia di stampa statale KCNA, i due uomini hanno avuto un dettagliato dibattito durante la visita di Shoigu a Pyongyang. Hanno raggiunto un accordo soddisfacente su vari argomenti, tra cui la cooperazione potenziata per proteggere gli interessi di sicurezza reciproci. Shoigu, che ha servito come ministro della Difesa russo fino a maggio, ha avviato relazioni più strette tra la Corea del Nord e la Russia con un viaggio a Pyongyang lo scorso luglio.

23:36 Zelensky Fissa Incontro con Biden per Discutere il "Piano di Vittoria"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in settembre. "Presenterò il piano per la vittoria," ha detto Zelensky durante un'apparizione a Kyiv. Questa strategia prevede un sistema decisionale completo per equipaggiare l'Ucraina con forze sufficienti per condurre il conflitto verso la pace. "Le guerre possono finire in modo giusto attraverso l'espulsione dell'esercito occupante o mezzi diplomatici," ha spiegato Zelensky. Ciò porterà all'indipendenza vera e propria del paese. Tuttavia, Kyiv si affida al sostegno degli Stati Uniti per una posizione forte.

22:59 L'Esercito Ucraino Rapporta Intensi Scontri nel Settore Orientale

Gli scontri continuano nel settore orientale dell'Ucraina, secondo l'esercito ucraino. Ci sono state 115 scaramucce, secondo l'aggiornamento serale del Comando Generale a Kyiv. "Gli scontri più intensi si sono verificati nella direzione di Kurakhove, oltre al fatto che il nemico era attivo anche nella direzione di Lyman e Pokrovsk," ha detto. Kurakhove è un piccolo paese a sud di Pokrovsk. Pokrovsk era stata la principale direzione d'attacco delle truppe russe. Tuttavia, recentemente, i russi hanno fatto pochi progressi in quella zona. Invece, hanno esteso l'asse d'attacco a sud per catturare la città mineraria di Hirnyk vicino a Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avanzata a Kursk Porta il Desiderato Sollievo

L'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk sta portando i risultati desiderati, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky. Nella regione di Charkiv, il nemico è stato fermato, e nel Donetsk, l'avanzata russa si è rallentata, dice. La Russia non ha ancora ottenuto alcun successo significativo nel suo contrattacco a Kursk. Gli esperti avevano precedentemente dubitato del dispiegamento di grandi formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk. La Russia afferma di aver ripreso 10 dei 100 villaggi occupati.

21:46 Zelensky Accusa l'Occidente di "Paura" nella Discussione della Difesa Aerea Ucraina

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di avere "paura" nel discutere l'assistenza all'Ucraina per abbattere i missili russi. "Se gli alleati possono abbattere congiuntamente i missili e i droni nel Medio Oriente, perché non c'è ancora una decisione simile per abbattere i missili russi e gli Shaheds nel cielo dell'Ucraina?" ha detto Zelensky a una conferenza a Kyiv. "Hanno paura anche solo di dire: 'Stiamo lavorando su questo.' E questo accade anche quando i missili e i droni si dirigono letteralmente verso il territorio dei nostri vicini," ha detto il leader ucraino. "È vergognoso per il mondo democratico."

21:30 La Russia Avrebbe Deployato oltre 8000 Droni Iraniani Contro l'Ucraina

La Russia avrebbe deployato 8060 droni iraniani Shahed contro l'Ucraina dall'inizio della guerra, secondo il governo ucraino. Non ci sono ancora dichiarazioni da parte dell'Iran o della Russia. L'Ucraina aveva accusato per la prima volta il governo iraniano di fornire i droni kamikaze alla Russia nell'autunno del 2022.

20:43 Gli Stati Uniti Non Vogliono Discutere l'Approvo delle Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina

A Washington, il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono attesi per i colloqui. Si attende con ansia se ci saranno annunci riguardo all'approvazione dell'uso di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Le fonti del "Guardian" britannico suggeriscono che il Regno Unito ha consentito a Kyiv di condurre attacchi utilizzando i missili Storm-Shadow. Tuttavia, si riporta che nessuna delle due parti farà annunci su questo argomento durante l'incontro odierno. "Non mi aspetterei un annuncio oggi sull'uso di armi a lungo raggio all'interno della Russia - almeno non dagli Stati Uniti," dice il Direttore delle Comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby. Dice solo che continuano a discutere con il Regno Unito, la Francia e altri alleati "il tipo di capacità che verrà fornito all'Ucraina." Evita anche di dare una risposta chiara quando gli viene chiesto se il governo degli Stati Uniti annuncerà eventuali cambiamenti. "Non entrerò in una discussione ipotetica su ciò che potremmo o non potremmo dire in un determinato momento."

