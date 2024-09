Alle 13:57, Zelenskyy ha annunciato il rilascio di 49 prigionieri di guerra

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri dalla Russia, tra cui precedenti combattenti della pianta d'acciaio Azovstal di Mariupol, che era sotto assedio dalle forze militari russe nella primavera del 2022. Zelensky ha proclamato: "49 ucraini sono tornati a casa", con foto di soldati e soldatesse avvolte nella bandiera nazionale ucraina. Zelensky ha dichiarato che questi individui facevano parte delle forze militari, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e dei civili. I media ucraini riportano che 23 dei ritornati sono donne. Zelensky non ha inizialmente rivelato se il ritorno fosse stato il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk non è particolarmente preoccupato dalle recenti minacce di Vladimir Putin riguardo alle armi a lungo raggio mirate ai bersagli in Russia. Pur riconoscendo la gravità della situazione in Ucraina e lungo il confine ucraino-russo, Tusk sostiene: "Non esagererei l'importanza delle ultime dichiarazioni del Presidente Putin". Secondo Tusk, queste dichiarazioni riflettono la difficile situazione in cui si trova l'esercito russo sul fronte. In precedenza, Putin aveva suggerito che se l'Occidente avesse permesso all'Ucraina di attaccare il territorio russo con i razzi di produzione propria, l'Occidente avrebbe combattuto direttamente contro la Russia.

Il Ministro della Difesa cinese Wei Fenghe, a un forum sulla sicurezza internazionale a Pechino, promuove "negoziati" come unica soluzione possibile ai conflitti come quelli in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Wei ritiene che "la crisi in Ucraina e il conflitto israeliano-palestinese possono essere risolti solo attraverso la pace e i negoziati".

Il governo tedesco sta cercando di aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan. Un funzionario del governo, in vista della visita del Cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan, afferma: "Benvogliamo l'espansione delle forniture di petrolio dal Kazakistan". L'obiettivo è fornire diverse opzioni di approvvigionamento alla raffineria PCK di Schwedt, con più petrolio dal Kazakistan come una delle opzioni. Tuttavia, sono necessarie anche altre opzioni, tenendo conto che il petrolio kazako arriva in Germania attraverso i pipeline russi, dando a Mosca un vantaggio. Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, la Germania ha interrotto le importazioni di petrolio russo. Durante la visita di Scholz, le forniture di gas dall'Asia centrale saranno un argomento di discussione importante.

La Francia ha convocato il rappresentante diplomatico iraniano al Ministero degli Esteri francese a Parigi. Il motivo, secondo fonti diplomatiche, è la consegna di missili balistici alla Russia. In precedenza, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken aveva affermato che la Russia aveva ricevuto missili dall'Iran, che sarebbero stati dispiegati in Ucraina nelle prossime settimane. Tuttavia, l'Iran nega queste accuse.

Il Pentagono considera l'offensiva russa a Kursk "relativa". Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha dichiarato giovedì: "Abbiamo osservato unità russe che tentavano di lanciare un'offensiva nel regione di Kursk. Attualmente, la caratterizzerei come modesta, ma la stiamo monitorando da vicino". Il Ministero della Difesa russo ha affermato che i soldati russi hanno ripreso dieci insediamenti. Questa affermazione rimane non verificata. L'esercito ucraino ha iniziato l'offensiva nella regione di confine russa di Kursk circa cinque settimane fa, segnalando la cattura di circa 100 villaggi russi e quasi 1300 chilometri quadrati da allora.

L'aeronautica ucraina ha segnalato l'abbattimento di 24 dei 26 droni durante la notte. Nella regione di Odessa, una persona è rimasta ferita e 20 case sono state danneggiate, mentre nella regione di Mykolajiw i detriti del drone hanno causato un incendio in una piantagione di alimenti. Secondo il Ministero dell'Energia, l'infrastruttura energetica nella regione di Iwano-Frankiwsk è stata danneggiata.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Gli incontri si sono svolti "in un'atmosfera di fiducia e amicizia", secondo il Consiglio di Sicurezza russo. Si prevede che i colloqui contribuiranno in modo significativo all'esecuzione del patto di difesa firmato da Kim e dal Presidente russo Vladimir Putin a giugno. L'accordo stabilisce l'aiuto reciproco in caso di aggressione contro una delle parti contraenti, secondo Putin. I critici accusano la Russia di utilizzare i missili e i proiettili d'artiglieria della Corea del Nord in Ucraina. Per spingere l'offensiva in Ucraina, la Russia sta cercando munizioni supplementari, spingendola ad avvicinarsi a paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

Il presidente del Parlamento russo Vyacheslav Volodin accusa la NATO, sostenendo che l'alleanza militare occidentale sta attivamente partecipando al conflitto in Ucraina. "Stanno conducendo una guerra contro il nostro paese", ha scritto Volodin su Telegram. Suggerisce che la NATO sta aiutando l'Ucraina a selezionare le città russe da attaccare, coordinare le operazioni militari egenerally impartire ordini al governo di Kyiv.

10:17 Munz su minaccia di Putin alla NATO: "La dichiarazione di Putin non fa notizia al mattino"

Nel mondo occidentale ci sono preoccupazioni che consentire all'Ucraina di avviare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe portare a un'escalation. In effetti, il Presidente russo Vladimir Putin ha ribadito questa minaccia. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz ritiene che potrebbe non esserci molto dietro la posizione bellicosa di Putin.

09:42 La famiglia: il leader dell'opposizione imprigionato in Bielorussia in condizioni critiche

10:20 Accordo Firmato per il Distaccamento di Brigata Lituana

Germania e Lituania hanno firmato un accordo governativo per gestire i dettagli di una brigata combattente stanziata nel paese NATO del Baltico. Il Ministro della Difesa, Boris Pistorius, e il suo omologo lituano, Laurynas Kasciunas, hanno firmato l'accordo a Berlino. L'accordo si basa sull'Accordo sulla Forza di Reazione della NATO, chiarendo lo status legale dei soldati e dei dipendenti civili tedeschi in Lituania, secondo il Ministero della Difesa. Stabilisce le basi per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania, tra le altre cose. La brigata dovrebbe diventare operativa entro il 2027. Leggi di più qui.

08:56 Russia Espelle Diplomati Britannici per Accuse di Spionaggio

La Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. L'FSB afferma di avere prove del coordinamento da parte del Foreign Office dell'escalation politica e militare nel tentativo di ottenere la sconfitta strategica della Russia nella guerra contro l'Ucraina. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, accusa l'ambasciata britannica di danneggiare intenzionalmente il popolo russo, secondo l'agenzia di stampa TASS. Il Foreign Office britannico respinge le accuse come "infondate". L'espulsione della Russia è una risposta alle azioni britanniche seguite alle attività sponsorizzate dallo stato russo in Europa e nel Regno Unito, secondo un comunicato della BBC.

08:31 Putin Avverte l'Occidente: L'Approvazione dei Missili a Lungo Raggio coinvolgerebbe Direttamente la NATO nel Conflitto

Il presidente ucraino Zelenskyy ha a lungo richiesto l'approvazione dei missili a lungo raggio per colpire gli obiettivi militari russi. Ora, gli Stati Uniti e il Regno Unito si stanno preparando a esaminare questa richiesta insieme. Il capo del Cremlino Putin risponde con un avvertimento all'Occidente.

08:03 La Russia Condividerà le Conoscenze sulle Armi Occidentali con i suoi Alleati

La Russia offre di condividere le sue esperienze nel contrastare diverse armi occidentali con i suoi partner. Il vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha dichiarato in una conferenza sulla sicurezza in Cina che il conflitto in Ucraina ha fornito intuizioni uniche, secondo l'agenzia di stampa russa RIA. La Russia è disposta a condividere queste conoscenze con i suoi alleati. Il conflitto ha portato a una nuova era di guerra, con le armi russe in grado di contrastare quelle occidentali.

07:34 Servizio di Sicurezza Interno Annuncia Arresti: Uomini Hanno Realizzato Attacchi di Incendio a Kyiv per Conto dell'Intelligence Russa

Cinque uomini sono accusati di aver realizzato attacchi di incendio a Kyiv per conto di un'agenzia di intelligence russa, afferma il servizio di sicurezza interno ucraino. Gli uomini sono accusati di aver dato fuoco a cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito. I sospetti piromani sono stati contattati da agenti russi attraverso Telegram in cerca di denaro facile e hanno registrato le loro azioni sui loro telefoni per il pagamento promesso, che non è mai arrivato.

07:05 Il Capo Rabbino dell'Ucraina Piange la Perdita del Suo Figlio Adottivo nella Guerra

Il capo rabbino dell'Ucraina, Moshe Asman, piange la perdita del suo figlio adottivo, Anton Samborskij, morto durante l'invasione russa dell'Ucraina. Un servizio funebre è stato tenuto da soldati, veterani e altri per rendere omaggio al 32enne, che è stato dato per disperso alla fine di luglio e la cui morte è stata confermata settimane dopo. Asman ha adottato Samborskij come orfano di 10 anni e ha forgiato un legame con lui. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio, Asman ha scritto sui social media. Si è unito all'esercito quelques settimane dopo e ha parlato l'ultima volta con suo padre il 17 luglio.

06:29 Il Giappone Fornisce Dettagli sull'Incidente Involontario degli Aerei da Combattimento Russi

Il ministero della Difesa giapponese ha fatto decollare aerei da combattimento dopo che due aerei russi hanno sorvolato l'isola. Gli aerei russi non sono entrati nello spazio aereo giapponese, secondo il Ministero della Difesa. Gli aerei Tu-142 hanno volato dal mare verso la regione meridionale di Okinawa dal mattino al pomeriggio. In risposta, "abbiamo mobilitato aerei da combattimento dell'Aviazione di Autodifesa su base d'emergenza", ha detto il ministero. Gli aerei russi sono poi partiti verso nord e hanno attraversato anche le Curili, un'area contesa tra Giappone e Russia. Iniziati esercizi congiunti di navi russe e cinesi nel Mar del Giappone, parte di una più ampia esercitazione navale. Gli aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone per l'ultima volta nel 2019. Leggi di più qui.

05:27 Incidente del Mar Nero: Attacco a Naviglio MercantileLa marina militare ucraina ha fornito dettagli su un presunto attacco aereo russo contro una nave mercantile nel Mar Nero. Secondo le loro affermazioni, un aereo Tu-22 avrebbe lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave. Nonostante fosse sotto la bandiera di Saint Kitts e Nevis, la nave mercantile si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine. Stava viaggiando dal porto ucraino di Chornomorsk all'Egitto, trasportando grano. Secondo un rapporto della BBC, la nave si trovava effettivamente nella zona economica esclusiva della Romania in quel momento. Un altro rapporto suggerisce che un missile Ch-31, utilizzato per l'interruzione del radar e con meno potenza esplosiva del Ch-22, potrebbe essere stato utilizzato invece.

03:19 Incidente Tragico al Confine: Soldato Moldavo UccisoUn soldato moldavo ha perso la vita in circostanze misteriose mentre prestava servizio al confine con la regione separatista della Transnistria. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha riferito che il soldato è stato mortalmente ferito da un proiettile della sua stessa arma durante il servizio di guardia al suo posto. Le autorità, comprese la polizia e gli esperti forensi, stanno ora indagando sull'incidente. Le forze diboth Moldova e Transnistria, nonché le truppe russe, sono state dispiegate lungo la linea di separazione sin dal conflitto del 1992 seguito al crollo dell'Unione Sovietica. La Moldova si è impegnata a reintegrare la Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti lungo la linea di separazione sono rari.

02:18 Primo Ministro Britannico: "Nessun Desiderio di Conflitto con la Russia"Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha respinto l'affermazione del Presidente Putin secondo cui la fornitura di armi a lungo raggio da parte dell'Occidente per attacchi profondi nel territorio russo segnala l'impegno della NATO nella guerra. Starmer ha dichiarato: "L'Ucraina ha il diritto alla legittima difesa". Il Regno Unito sostiene completamente questo diritto e fornisce opportunità di formazione in tal senso. "Tuttavia, non stiamo cercando un conflitto con la Russia - questo non è il nostro intento", ha sottolineato Starmer. Ulteriori dettagli.

01:09 Ex Ambasciatore USA a Kyiv: Harris Potrebbe Essere Più SupportivaL'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che la candidata presidenziale democratica Kamala Harris, se eletta, sarebbe "più supportiva" dell'Ucraina rispetto all'attuale inquilino della Casa Bianca, Biden. Harris ha già dimostrato la sua posizione su determinati argomenti, ha menzionato Taylor durante un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden è stato più cauto nelle decisioni relative ai HIMARS, agli Abrams e ai caccia F-16, e attualmente è riluttante nell'autorizzare l'Ucraina a lanciare attacchi profondi nella Russia. Taylor si aspetta un "approccio più supportivo" da parte di Harris, principalmente a causa della probabile nuova squadra di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky Ringrazia l'Estonia per l'Aiuto MilitareIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo la sua gratitudine per l'aiuto militare. L'Estonia, membro dell'UE e della NATO del Baltico, ha concordato di destinare lo 0,25% del suo PIL annuale alle esigenze della difesa dell'Ucraina. Oltre ai colloqui sulla ricostruzione e alle aspirazioni dell'Ucraina all'UE, il Primo Ministro lettone Evika Siliņa ha promesso ulteriore supporto durante un incontro con Zelensky.

23:19 Il BND Non è Tenuto a Informare il Giornalista sulla Valutazione MilitareIl Servizio di Intelligence Federale (BND) non è obbligato a informare un giornalista se ha etichettato una vittoria militare dell'Ucraina come difficile o impossibile durante le discussioni riservate. Inoltre, il BND non è obbligato a rivelare quali media hanno partecipato a queste discussioni, secondo una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia. La richiesta urgente del giornalista è stata principalmente respinta, ma il BND deve rivelare il numero di discussioni individuali riservate sulla situazione militare in Ucraina quest'anno. La richiesta urgente è stata presentata da un redattore di un giornale, che riferiva una dichiarazione di un politico della CDU, suggerendo che il BND stava intenzionalmente diffondendo una valutazione negativa della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

qui.22:06 I Politici della Coalizione Promuovono l'Uso di Armi a Lungo Raggio contro la RussiaI politici del governo della coalizione sostengono l'autorizzazione a Kyiv per utilizzare armi a lungo raggio contro i targets in Russia. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth ha affermato su T-Online che è sia corretto che legale attaccare finalmente i targets militari russi con missili occidentali a lungo raggio. Roth ha suggerito come possibili targets in Russia i campi aerei militari, i centri di comando o le basi di lancio. Queste basi, ha affermato, sono responsabili degli attacchi "crudeli" contro i targets civili ucraini. È necessario fermare questi attacchi colpendo le loro basi, ha sottolineato. Inoltre, il presidente del Comitato per la Difesa, Marcus Faber del FDP, ha sostenuto l'autorizzazione all'uso di aeroporti militari russi per armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow. Il politico del partito dei Verdi Anton Hofreiter ha sottolineato che "la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi con razzi contro gli ospedali, gli edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico". Per proteggere efficacemente i civili dell'Ucraina, l'esercito dovrebbe essere autorizzato a colpire le basi militari in territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance Discute il Piano di Pace Ucraino di TrumpSecondo il candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance, l'approccio di Donald Trump per porre fine al conflitto in Ucraina potrebbe comportare la creazione di una zona demilitarizzata tra Ucraina e Russia. Durante un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Vance ha suggerito che Trump potrebbe riunire russi, ucraini e europei per discutere possibili soluzioni pacifiche. Vance ha espresso fiducia nella capacità di Trump di concludere rapidamente un accordo, affermando: "Penso che potrebbe concludere un accordo molto rapidamente". La storia di Trump di appoggio pubblico al presidente russo Vladimir Putin e critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina è ben nota. Trump ha anche affermato di poter porre fine al conflitto in un giorno se eletto, ma è rimasto vago sul suo piano specifico.

21:03 "Siamo Russi, Dio è con Noi" - Raduno Fascista a San PietroburgoI nazionalisti e i fascisti russi che marciano per le strade di San Pietroburgo gridano con certezza assoluta: "Siamo russi, Dio è con Noi". Continuano a gridare: "Avanti, russi!". La loro marcia commemora l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28 Solovyov, il Propaganda del Cremlino, Suggerisce l'Europa come Prossima MetaIl popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov believes Russia should not stop at Ukraine's conquest. "Penso che il confine ideale sia l'Atlantico", dice il propagandista del Cremlino. "I nostri soldati si adatterebbero perfettamente a Berlino, Lisbona, Madrid e Parigi. E che spettacolo hanno fatto a Parigi". In risposta a un promemoria sulla mancanza di una significativa popolazione russa in Europa, Solovyov menziona gli alleati bielorussi. In alternativa, suggerisce di rivolgersi alla Cina.

20:01 Lavoratori Britannici di Soccorso si Preparano per l'Inverno in UcrainaMolte case ucraine che hanno resistito ai bombardamenti finora mancano di finestre, una situazione difficile che si avvicina all'inverno. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" si sta occupando di questo problema. Viaggiano nelle zone di conflitto per installare finestre temporanee.

