Alle 13:44, una fonte di notizie statunitense riferisce che Russia e Ucraina hanno collettivamente sofferto la perdita di un milione di militari.

13:21 Munz: Russia Recruits Soldiers through Force

Russia ha aumentato la sua forza militare a 1,5 milioni di soldati con un decreto. Secondo l'analista del Cremlino Rainer Munz, che ha parlato su ntv, questo passo invia un chiaro messaggio oltre alla guerra in Ucraina. Munz fornisce informazioni su dove la Russia sta trovando questi nuovi soldati.

12:55 Russia Justifies Military Growth Due to Border Threats

Il Cremlino giustifica il suo piano di espandere il suo esercito per diventare la seconda forza militare del mondo a causa delle minacce crescenti alle sue frontiere. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow in una conferenza stampa con i media, questa espansione è necessaria a causa delle numerose minacce alla periferia delle frontiere della Russia, peggiorate dall'ambiente ostile alle sue frontiere occidentali e dall'instabilità alle sue frontiere orientali. Ciò richiede opportune contromisure. Di conseguenza, il presidente Vladimir Putin ha ordinato un aumento di 180.000 soldati nella dimensione regolare dell'esercito russo, rendendolo la seconda forza militare del mondo, superato solo dalla Cina.

12:30 Majority Opposes Long-Range Missile Delivery for Kyiv

Il governo di Kyiv cerca di colpire la logistica militare russa, compresi gli aeroporti militari, i centri di comando e l'infrastruttura. Tuttavia, secondo il nuovo RTL/ntv Trendbarometer, il 64 percento dei rispondenti si oppone alla consegna di armi occidentali che potrebbero anche colpire obiettivi profondi all'interno della Russia. Solo il 28 percento sostiene queste consegne. La maggioranza sostiene la consegna di tali missili solo tra i sostenitori dei Verdi (53 percento) e dell'FDP (58 percento). Solo il 34 percento dei sostenitori dell'SPD e il 31 percento dei sostenitori della CDU/CSU sostengono questo, mentre non c'è supporto tra i sostenitori del BSW e solo il 4 percento tra i sostenitori dell'AfD. Una maggioranza (61 percento) dei sostenitori dell'SPD e della CDU/CSU si oppone a queste consegne di armi, con il rifiuto più alto nell'est (83 percento) rispetto all'ovest (61 percento).

11:49 Alleged Putin Assassin's Desire to Kill Dictators

Ryan Wesley Routt, il sospetto del tentato assassinio di Donald Trump, ha espresso il desiderio di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un anni fa, secondo un rapporto del "Wall Street Journal" citando l'infermiera Chelsea Walsh. Walsh, che ha lavorato in Ucraina nel 2022, ha incontrato Routt diverse volte e lo ha descritto come "l'americano più pericoloso" che ha incontrato durante il suo tempo a Kyiv. Routt avrebbe tentato di unirsi al battaglione volontario ucraino e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 "Russians at War" Documentary to be Screened at Toronto Festival

Il documentario controverso "Russians at War" verrà proiettato al Toronto International Film Festival, nonostante le iniziali minacce. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi sul fronte in Ucraina per il film. Tuttavia, l'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione, affermando che il festival stava servendo come piattaforma per la propaganda russa.

10:51 Russian Ambassador Cautious About Peace Talks

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso cautela riguardo alle possibili trattative di pace nella guerra con l'Ucraina. Secondo Nechaev, in un'intervista su Deutschlandfunk, è necessario un piano di pace prima che la Russia possa valutare quanto si allinea con le proprie vedute. Nechaev ha risposto alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che aveva suggerito di accelerare gli sforzi per raggiungere la pace.

10:31 UN Development Program to Aid Ukraine in Preparing for Winter

L'azienda energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la cooperazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per garantire la sicurezza energetica per l'inverno imminente. Gli esperti temono che l'Ucraina potrebbe affrontare un inverno particolarmente rigido a causa di numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche, che potrebbero portare a interruzioni di energia, riscaldamento e acqua. L'UNDP mira ad aiutare l'Ucraina a minimizzare le interruzioni di fornitura alla sua popolazione fornendo generatori a gas.

09:55 Sumy Oblast Still Without Power after Drone Attack

Dopo un attacco con droni questa mattina nell'oblast ucraino di Sumy, circa 280.000 persone sono ancora senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma alcuni sono ancora riusciti a causare danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Ukraine: Prisoner of War Executed with Sword by Russians

L'ombudsman ucraino per i diritti umani riferisce che le forze russe hanno giustiziato un prigioniero di guerra ucraino disarmato con una spada. Le mani della vittima erano legate con il nastro adesivo e l'ombudsman ha concluso che la crudeltà e la sete di sangue dei russi sono al di là della comprensione, condividendo una foto del soldato morto sui social media. I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova pubblicano immagini dei soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Comando Ceceno Diffonde Ottimismo sull'Offensiva di Kursk Dopo l'invasione a sorpresa di Kyiv nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, Mosca è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo attraverso il suo canale Telegram, scrivendo, "Rilassiamoci, facciamo qualche popcorn e godiamoci i nostri ragazzi che annientano il nemico in pace", nel primo giorno dell'offensiva. Da allora, Alaudinow è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni. Gli esperti suggeriscono che questa presenza mediatica è possibile solo con l'approvazione delle più alte autorità, come dichiarato dall'agenzia di stampa AFP. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di una libertà di parola insolita e alcuni lo propongono addirittura come possibile successore del presunto malato Kadyrov.

08:42 Germania Rafforza l'Ucraina con 100 Milioni di Euro di Aiuti Invernali La Germania ha annunciato un'ulteriore erogazione di 100 milioni di euro di aiuti invernali all'Ucraina, come comunicato dal Ministro degli Esteri Annalena Baerbock durante la sua visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. "È innegabile che l'autunno si sta avvicinando e l'inverno non sarà lontano", ha detto Baerbock prima di un incontro della piattaforma di partenariato della Moldavia a Chisinau, la capitale della ex repubblica sovietica. I piani russi per una "guerra d'inverno" mirano a disturbare la vita dei residenti in Ucraina il più possibile, secondo la Russia.

08:01 L'Ucraina Respinge un Attacco di Droni dalla Russia L'Ucraina riferisce un attacco di droni dalla Russia per la seconda notte di fila. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni nemici, ha riferito l'aeronautica. L'attacco è avvenuto in cinque regioni. L'infrastruttura energetica nella regione nordorientale di Sumy è stata anche presa di mira, con le autorità locali che confermano l'intercettazione di 16 droni e l'attivazione di fonti di energia di riserva per sistemi critici come gli ospedali. Le squadre di emergenza sono attualmente al lavoro per le riparazioni.

07:37 L'Ucraina Rapporta 1020 Perdite nelle Forze Russe Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia ha subito perdite di 1020 soldati a causa di morti o feriti nelle ultime 24 ore. Dal'inizio dell'invasione su larga scala a febbraio 2022, i registri ucraini indicano un totale di 635.880 perdite sul fronte russo. Nelle ultime 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Testata Giornalistica Ucraina Rapporta Attacco a Aeroporto Militare Russo Il sito di notizie ucraino "Kyiv Post" riferisce di un attacco notturno all'aeroporto militare russo di Engels, situato nella regione di Saratov. Il resoconto evidenzia bombardieri strategici con missili, utilizzati dalla Russia per bombardare le città ucraine, basati sull'aeroporto.

06:35 Capo della NATO Accoglie il Dialogo su Armi a Lunga Portata per l'Ucraina Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg sostiene il dibattito in corso sulla possibilità di consentire all'Ucraina di colpire il territorio russo con armi occidentali a lungo raggio. "Ogni alleato è responsabile delle decisioni che prende, ma dobbiamo comunicare efficacemente su questi argomenti, come facciamo", ha detto Stoltenberg alla broadcaster britannica LBC. L'Ucraina ha richiesto questa autorizzazione dai suoi alleati per colpire i centri di comando, gli aeroporti e l'infrastruttura russi per diverse settimane. Stoltenberg è preoccupato per il potenziale escalation del conflitto, dicendo: "Ma credo ancora che il maggiore rischio per noi sia la Russia che prevale in Ucraina".

06:13 Meta Banna la Diffusione della Propaganda di Stato Russa su RT Meta, proprietaria di Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, ha proibito la diffusione della propaganda di stato russa attraverso l'outlet RT in tutto il mondo. RT, precedentemente nota come Russia Today, e le organizzazioni affiliate saranno limitate sulle piattaforme di Meta. RT è stata bandita nell'UE dalla primavera del 2022 in risposta alle campagne di disinformazione sulla invasione russa dell'Ucraina. Per ulteriori dettagli, fare clic qui:

05:33 Lukashenko Libera 37 Prigionieri in Bielorussia Il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha liberato 37 prigionieri. Secondo l'Amministrazione Presidenziale di Minsk, questi individui sono stati condannati per "estremismo", un'accusa comune mossa contro i critici del governo in Bielorussia. Tra i liberati ci sono sei donne e diverse persone con problemi di salute. Non sono state rese note le identità dei 37 prigionieri liberati. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha liberato sporadicamente i prigionieri incarcerati per aver protestato contro il governo. In seguito, Lukashenko ha concesso la grazia a 30 prigionieri politici a metà agosto e altri 30 all'inizio di settembre, sostenendo che ciascuno di questi individui aveva espresso rimorso e chiesto perdono.

03:11 Rapporto dell'ONU: Situazione dei Diritti Umani in Russia in Peggioramento Secondo un rapporto dell'ONU, i violazioni dei diritti umani in Russia stanno aumentando. "C'è un sistema sempre più sostenuto dallo stato di violazioni dei diritti umani", come dichiarato nel rapporto di Mariana Katzarova. La bulgara, nominata dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU nel 2023 come Relatrice Speciale sulla situazione in Russia, ha dichiarato questo. Il sistema è progettato per soffocare la società civile e l'opposizione politica, spiega il rapporto. Gli individui che criticano il conflitto della Russia con l'Ucraina e quelli che esprimono dissenso sono trattati in modo sempre più severo. Katzarova stima che almeno 1372 individui siano stati condannati con accuse fabbricate e siano stati condannati a lunghi periodi di detenzione. Questi attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono sottoposti a torture durante la detenzione. I prigionieri politici sono tenuti in celle di isolamento, mentre altri sono costretti ad essere ricoverati in cliniche psichiatriche. Il numero effettivo potrebbe essere più alto, suggerisce un dipendente.

23:24 La Svezia guiderà la forza NATO pianificata in FinlandiaLa NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo di guida. Ciò comporta un nuovo approccio di forze NATO multinazionali, denominate Forward Land Forces (FLF), simili a quelle presenti in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso la loro gratitudine per essere stati invitati dalla Finlandia a servire come paese guida per questa presenza. Questa presenza rafforzerà la sicurezza complessiva della NATO.

Despite escalating tensions and increased military strength, Russia has yet to directly intervene in the Ukrainian conflict beyond its support to pro-Russian separatists.

Despite the ongoing conflict between Russia and Ukraine, le richieste di fornire armi occidentali a Kyiv per colpire l'infrastruttura militare russa hanno scatenato intense discussioni sulle possibili conseguenze e sull'escalation.

Leggi anche: