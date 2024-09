Alle 13:38, la città ucraina di Pokrovsk sperimenta una parziale carenza di acqua e gas.

13:07 Possibile Sovrastima del Numero di Navi da Guerra Russe

Si sospetta che la Russia possa disporre solo della metà del numero di navi da guerra che dichiara, secondo un resoconto del piattaforma indipendente russa "Agentstvo". Il Ministero della Difesa russo afferma che circa 400 navi da guerra stanno partecipando all'esercitazione militare su larga scala "Ocean-2024". Tuttavia, "Agentstvo" fa riferimento a dati non confermati provenienti da fonti come "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", che suggeriscono rispettivamente solo 264 e 299 navi da guerra. Inoltre, circa 50 navi e sottomarini della Flotta del Mar Nero, che non partecipano all'esercitazione, sono inclusi in queste figure. Storicamente, la Russia è stata nota per esagerare le dimensioni delle sue forze militari.

12:28 Aumento delle Attività di Spionaggio Russo Contro la Bundeswehr

I servizi segreti russi hanno aumentato le loro attività di spionaggio contro l'aiuto militare tedesco all'Ucraina e la Bundeswehr, secondo il rapporto annuale del Servizio di Controspionaggio Militare (MAD). Il rapporto indica che l'interesse strategico dei servizi russi per la politica e la strategia militare si è spostato verso i livelli tattici. Ora, la Russia è altamente interessata alle informazioni riguardanti l'aiuto militare che la Germania sta fornendo all'Ucraina, inclusi i dettagli sulle rotte di trasporto e i procedimenti di dispiegamento per le armi e le munizioni, nonché le tattiche dei sistemi d'arma occidentali in Ucraina. Le capacità della Bundeswehr stessa per la difesa territoriale e dell'alleanza sono diventate un focus dei servizi segreti russi.

11:52 Munz: "Armi Atomiche su Berlino" Minaccia Non Imprevista

La possibilità che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti diano il permesso all'Ucraina di utilizzare armi contro il territorio russo non è inaspettata, afferma il corrispondente di ntv Rainer Munz. Non sorprende quindi che ora un esperto di armi atomiche stia promuovendo attacchi su Berlino.

11:15 Riflessione Prolungata sull'Utilizzo di Missili a Lungo Raggio

Una decisione sull'utilizzo di missili a lungo raggio occidentali in Russia da parte dell'Ucraina potrebbe ancora essere lontana. Sembra altamente improbabile che una decisione venga presa prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, durante la quale si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo, secondo il medium statunitense Bloomberg. Il rapporto cita il Segretario degli Esteri britannico Lammy, che ha indicato che l'incontro dell'ONU fornirà la prossima opportunità per discutere l'utilizzo di missili a lungo raggio. Secondo il rapporto, il Presidente ucraino Zelensky intende ribadire questa richiesta durante l'incontro. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato USA Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Zelensky per gli attacchi sul territorio russo. Blinken intende affrontare questa questione con il Presidente USA Biden venerdì. Il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden per discutere di questa questione venerdì.

10:31 Forza Aerea Ucraina Rapporta 5 Missili e 64 Droni nella Notte

La forza aerea ucraina riferisce che il militare russo ha attaccato l'Ucraina durante la notte utilizzando 5 missili e 64 droni di origine iraniana. 44 droni sono stati intercettati. Questi dettagli non possono essere verificati in modo indipendente. I sistemi di difesa aerea sono stati attivi anche intorno a Kyiv per contrastare i droni in arrivo.

09:59 Esperto Russo Consiglia una Postura Nucleare più Forte

Il influente esperto di politica estera russo Sergei Karaganov raccomanda che la Russia dovrebbe chiaramente comunicare la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. Secondo lui, l'obiettivo principale della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere di instillare timore in "tutti i nemici attuali e futuri" che la Russia è preparata ad utilizzare armi nucleari. Karaganov suggerisce che la Russia potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Egli sostiene anche che gli Stati Uniti starebbero mentendo se garantissero protezione nucleare ai loro alleati. Karaganov ha precedentemente suggerito che la Russia dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo per scoraggiare i suoi avversari. Alcuni esperti occidentali credono che Karaganov serva una funzione utile per il Cremlino esprimendo opinioni che allarmano l'Occidente e fanno apparire Putin più moderato per confronto.

08:46 Ucraina Speranzosa per l'Approvo USA dei Missili Occidentali a Lungo Raggio

L'ottimismo sta crescendo in Ucraina per il fatto che presto potrebbe essere autorizzata a condurre attacchi profondi nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Durante la sua visita a Kyiv, il Segretario di Stato USA ha sottolineato il suo impegno per garantire che "l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". In Gran Bretagna, si stanno già intuendo sviluppi del genere:

08:04 Intelligence Militare Ucraina Rapporta l'Abbattimento di un Aereo da Combattimento Russo

Dopo le affermazioni del giorno precedente riguardo un aereo da combattimento russo Su-30SM disperso, l'intelligence militare ucraina ora riferisce che le forze ucraine sono riuscite a abbattere un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il Kyiv Independent riferisce che l'aereo da combattimento, valutato 50 milioni di dollari e stazionato in Crimea, è stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

06:42 I Ucraini in Germania mantengono il loro status protetto durante le visite a casa

Il Bundestag tedesco sta attualmente discutendo un pacchetto di sicurezza proposto dal governo, che include restrizioni su determinati articoli e la possibile revoca dello status di rifugiato per i viaggiatori nei loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come per i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 Media Russi Accusano Trump di Essere Avvantaggiato nel Debate

Alcuni commentatori della televisione di stato russa hanno suggerito che Trump è stato trattato ingiustamente durante il suo dibattito contro Kamala Harris, come riferito dal Kyiv Independent. Hanno affermato che Trump era svantaggiato. L'accuratezza delle sue affermazioni è stata pesantemente criticata dai commentatori. Secondo molti osservatori, Trump ha faticato nel dibattito. Se Trump avesse vinto le elezioni, aveva promesso di porre fine al conflitto in Ucraina immediatamente.

04:50 Attacco russo a Konotop: danni significativi alle infrastruttureDurante un attacco russo sulla città di Konotop nella regione di Sumy, diversi civili sono rimasti feriti. Secondo il sindaco, Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico della città è stato temporaneamente interrotto. Ci sono danni gravi alle infrastrutture energetiche della città e non è noto quando le case private avranno di nuovo l'elettricità. Dopo l'attacco nel centro della città, sono scoppiati diversi incendi, danneggiando scuole e edifici residenziali. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.

03:29 Latvia offre ulteriore aiuto militare all'UcrainaLa premier lettone Evika Silina ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Questo comprenderà veicoli corazzati, come confermato dal premier ucraino Denys Shmyhal. Entrambi i paesi stanno inoltre discutendo un'espansione della loro collaborazione nell'industria della difesa, ha notato Shmyhal.

01:32 Regno Unito confronta businessman iraniano per sospetti rifornimenti di razzi a RussiaIl Regno Unito ha convocato un businessman iraniano in risposta ai sospetti rifornimenti di razzi iraniani alla Russia, come dichiarato in un comunicato del Ministero degli Esteri di Londra. "Il governo britannico considera qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia un'escalation seria, che merita una risposta significativa", si legge nella dichiarazione. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto sanzioni aggiuntive all'Iran a causa dei sospetti rifornimenti di razzi, principalmente sotto forma di sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea aveva in precedenza citato prove di esportazioni di razzi iraniani verso la Russia.

00:14 Ucraina: Russia schiera truppe non addestrate a VovchanskSecondo le informazioni dell'esercito ucraino, la Russia sta utilizzando truppe non addestrate sul fronte di Kharkiv. Il portavoce Vitalii Sarantsev del gruppo operativo tattico delle forze armate di Kharkiv ha dichiarato che le truppe coinvolte nelle operazioni di attacco a Vovchansk erano poco addestrate. Si ritiene che queste unità siano una riserva di mobilitazione inviata dalla Russia. Resta ancora da chiarire se si tratta di ex-prigionieri o di soldati reclutati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Sindaco dell'Ucraina occidentale istituisce ispettori di lingua russaIl sindaco della città ucraina occidentale di Iwano-Frankiwsk ha annunciato il dispiegamento di pattuglie di controllo del linguaggio a causa dell'aumento dell'uso del russo. "Questo è un'iniziativa dei cittadini e chiunque può diventare un controllore del linguaggio", dice il sindaco di Iwano-Frankiwsk Ruslan Marzinkiw alla stazione televisiva NTA. Molte persone sfollate internamente dalle aree orientali dell'Ucraina, la cui prima lingua è il russo, vivono in città. Marzinkiw prevede almeno 100 di questi controllori del linguaggio, con 50 già registrati come volontari. Ha inoltre istituito un numero verde dove i cittadini possono segnalare i parlanti russo negli spazi pubblici. A causa del conflitto, milioni di persone, in particolare dalle aree di lingua russa a est e sud dell'Ucraina, hanno cercato rifugio nella regione occidentale dell'Ucraina, relativamente sicura e di lingua ucraina.

21:42 Erdogan richiede il ritorno della Crimea da MoscaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan esige il ritorno della penisola di Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro sostegno incondizionato all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina include il ritorno della Crimea all'Ucraina, come stabilito dal diritto internazionale", dice Erdogan in un messaggio video alla summit della Crimea Platform. La Crimea Platform, istituita nel 2021, mira ad attirare maggiore attenzione internazionale sulla situazione riguardante la penisola annessa.

21:05 Rapporto: Kyiv presenterà strategia militare agli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ritiene che il sostegno degli Stati Uniti sia vitale per la capacità dell'Ucraina di respingere l'invasione russa. "Il piano per la vittoria [per respingere l'invasione russa] dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti e di altri partner", ha detto Zelenskyy in una conferenza stampa a Kyiv. Il piano, che presenterà i dettagli prima della seconda conferenza sulla pace dell'Ucraina, mira a " rafforzare significativamente l'Ucraina" e a "costringere la Russia a porre fine alla guerra". Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti hanno richiesto una strategia chiara da Zelenskyy per colpire la Russia prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy sono apparentemente in programma per discutere una strategia a lungo termine per l'anno successivo con Zelenskyy a Kyiv per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken discute la posizione di Biden sull'impiego delle armi contro la RussiaGli Stati Uniti si stanno muovendo rapidamente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, mentre cerca di utilizzare le armi occidentali a lungo raggio per colpire i bersagli russi, secondo il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken. Una conversazione tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer su queste richieste è prevista per venerdì, secondo Blinken, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kyiv. "Stiamo lavorando rapidamente per garantire che l'Ucraina abbia tutti gli strumenti necessari per proteggersi efficacemente", ha aggiunto Blinken, seguita dalla dichiarazione che "il nostro obiettivo è che l'Ucraina esca vittoriosa".



