Alle 13:31, Modi abbraccia Zelenskyy durante l'incontro a Kiev.

Dopo il controverso incontro con il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro indiano Narendra Modi abbraccia il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Modi visita un memoriale dedicato ai bambini ucraini caduti insieme a Zelensky, dove deposita un animaletto di peluche. Nonostante l'India, come nazione più popolosa del mondo, mantenga una politica di neutralità nel conflitto in corso, non impone sanzioni occidentali alla Russia e spesso promuove il dialogo per risolvere la questione, non ha ancora proposto soluzioni concrete.

13:03: La cruciale connessione via traghetto per la Crimea rimane chiusaUn giorno dopo un attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, vitale per rifornire la Crimea, rimane inaccessibile per i traghetti. Il ministero dei trasporti russo riferisce che i servizi dei traghetti riprenderanno dopo le pulizie. Kavkaz si trova nello stretto di Kerch, che collega il Mar Nero e il Mar d'Azov. La Crimea occupata è visibile da Kavkaz, che serve come uno dei centri di carico più trafficati del Mar Nero. Carburante e munizioni vengono trasportati in Crimea attraverso questo porto.

12:20: Esperto russo: "Prima o poi scopriremo come Putin si vendicherà"Il Presidente russo Vladimir Putin sembra esitare di fronte ai progressi militari ucraini a Kursk. Secondo la politologa russa Ekaterina Schulmann, "è il suo comportamento tipico in situazioni del genere". Putin scompare fino a quando la situazione non si stabilizza, quindi agisce come se tutto fosse normale. Altri esperti russi credono che il Cremlino stia valutando opzioni per un contrattacco, ritenendo che Putin tenda a prendersi del tempo per prendere decisioni del genere. "Prima o poi scopriremo come Putin si vendicherà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino.

11:41: Il deposito di olio russo a Proletarsk continua a bruciareIl deposito di olio russo a Proletarsk, situato nella regione meridionale di Rostov, è ancora in fiamme. Secondo il sistema di informazioni sugli incendi del NASA, la struttura è ancora in fiamme oggi. Il canale Telegram Baza, vicino alle forze dell'ordine russe, riferisce anche che l'incendio è ancora in corso. Baza sostiene che il deposito è stato colpito di nuovo da un drone ucraino durante la notte.

11:12: L'Ucraina spera di abbracciare simbolicamente ModiAlthough India is closely affiliated with Russia as a member of BRICS, Ukrainian President Volodymyr Zelensky welcomes Indian Prime Minister Narendra Modi in Kyiv. They hope for mediation to end the conflict, with Ukrainians expressing increased interest in peace talks due to the Kursk offensive, reports ntv reporter Nadja Kriewald.

10:45: Sistema di difesa aerea ucraino attivo in diverse areeL'esercito ucraino riferisce di aver abbattuto 14 su 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. "Il sistema di difesa aerea era attivo nelle regioni di Cherkasy, Kirovohrad, Poltava e Sumy", riferisce l'aeronautica.

10:16: L'Ucraina commenta l'affondamento della nave nel CaucasoLa marina ucraina ha risposto alla distruzione di una nave nel porto russo del Caucaso. "Un'altra chiaramente un bersaglio militare è stato eliminato", ha detto il portavoce della marina Dmytro Pletentschuk in televisione ucraina. La nave era destinata a rifornire il nemico di carburante. È affondata e il porto è inoperativo. Le autorità locali affermano che l'attacco è avvenuto giovedì, quando la nave ha preso fuoco. Il porto del Caucaso sul Mar Nero rifornisce, tra gli altri luoghi, la Crimea, che la Russia ha annesso all'Ucraina nel 2014, con carburante.

09:44: L'ambasciatore russo: "Nessuna zona cuscinetto sul territorio russo"L'ambasciatore russo negli USA, Anatoli Antonov, ha commentato l'offensiva di Kursk e l'obiettivo di Kyiv di stabilire una zona cuscinetto lì: "È impossibile. Non ci sarà alcuna zona cuscinetto sul territorio russo", ha dichiarato l'agenzia di stampa statale TASS, citando lui. Simultaneamente, ha avvertito che Mosca non consulterà Washington per rimuovere le forze ucraine dalla regione di Kursk. Ha accusato gli Stati Uniti di "costantemente mettere alla prova la pazienza dei russi" e cercare di provocare "decisioni emotive e affrettate".

09:10: L'analisi online mostra: il malcontento verso Putin cresce in RussiaDa quando le truppe ucraine hanno attraversato il territorio russo due settimane fa, i sentimenti negativi verso il Presidente Vladimir Putin sembrano aumentare in tutta la Russia. Secondo un'analisi di FilterLabs AI, riportata dal "New York Times", molti contribuenti online credono che l'avanzata ucraina sia un fallimento del governo russo e di Putin in particolare. "La risposta di Putin all'invasione è stata percepita come al massimo inadeguata e al peggio offensiva", ha detto Jonathan Teubner, CEO di FilterLabs. La società segue gli atteggiamenti russi attraverso l'analisi dei social media.

08:36: Modi arriva a KyivIl Primo Ministro indiano Narendra Modi ha recentemente visitato l'Ucraina, come riferiscono i media indiani e ucraini. È prevista una riunione con il Presidente Volodymyr Zelenskyy. L'Ucraina cerca il sostegno dell'India a causa della sua significativa influenza internazionale, anche se ci sono preoccupazioni per la dichiarata neutralità dell'India. In luglio, Modi ha visitato Mosca, dove le immagini di lui che abbraccia il Presidente russo Vladimir Putin hanno causato preoccupazione in Ucraina e in diversi paesi occidentali.

08:05: L'avvertimento di Putin sugli attacchi alla centrale nucleare "è più retorica"Il Presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di tentare di attaccare la centrale nucleare di Kursk. Il reporter di ntv Rainer Munz valuta il rischio effettivo di un incidente nucleare a causa del conflitto.

07:33 Cina e Bielorussia Si Accordano per una Collaborazione Rinnovata - Inclusa la Sicurezza Cina e Bielorussia hanno deciso di intensificare la collaborazione in settori come commercio, sicurezza, energia e finanza, secondo una dichiarazione congiunta seguita all'incontro tra il premier cinese Li Qiang e il premier bielorusso Roman Golovchenko. Hanno anche l'obiettivo di rafforzare la collaborazione nelle catene di fornitura industriale e di aumentare il commercio per ridurre i costi per entrambe le parti. La Cina è il secondo più grande partner commerciale della Bielorussia e il più grande in Asia.

07:05 Soldati Ucraini Esprimono Preoccupazione per i Nuovi Reclute Impreparati Gli ufficiali e i soldati ucraini esprimono frustrazione per la scarsa formazione dei nuovi reclute, oltre al chiaro vantaggio della Russia in potenza aerea e munizioni sul fronte orientale. "Alcuni si rifiutano di sparare. Vedono il nemico in posizione di tiro nella trincea ma non rispondono. È per questo che le nostre truppe vengono uccise", spiega un comandante di battaglione della 47ª Brigata. "Se non impiegano le armi, non servono a nulla". Dal mese di maggio, il governo ha attuato una legge sulla mobilitazione contestata, e da allora vengono reclutatati ogni mese decine di migliaia di nuovi soldati. La fanteria è quella che ha maggiormente bisogno, ma ci sono ostacoli logistici nell'addestramento, nell'equipaggiamento e nel compenso di un numero così elevato di personale fresco.

06:35 Mosca: Gli Stati Uniti Probabilmente Rimuoveranno Tutte le Restrizioni sulle Armi per l'Ucraina Secondo l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, la Russia presume che gli Stati Uniti stiano per eliminare tutte le restrizioni sulle armi fornite all'Ucraina. Secondo l'agenzia di stampa RIA, l'ambasciatore Anatoli Antonov ha dichiarato: "L'amministrazione attuale agisce come se stesse offrendo una mano mentre nasconde un coltello dietro la schiena". Stanno preparando il terreno per abolire tutte le restrizioni esistenti senza considerare le conseguenze. Antonov sottolinea che un dialogo significativo con gli Stati Uniti è possibile solo se abbandonano il loro "approccio ostile" verso la Russia. Inoltre, suggerisce che un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel mese prossimo è altamente improbabile.

06:09 Harris: Trump Ha Incoraggiato Putin ad Invadere l'Europa La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ribadisce il suo impegno nei confronti della NATO e promette di continuare ad aiutare l'Ucraina, che è sotto attacco da parte della Russia. "Sosterò fermamente l'Ucraina e i nostri alleati della NATO", afferma nel suo discorso alla Convention nazionale democratica di Chicago. Tuttavia, il suo rivale repubblicano, Donald Trump, ha minacciato di abbandonare la NATO e ha addirittura incoraggiato il presidente russo Vladimir Putin ad invadere l'Europa.

05:38 Presidente dell'Agenzia per l'Energia: "Il Governo Tedesco remains Vigilante" Nonostante gli impianti di stoccaggio del gas siano adeguatamente riforniti, il presidente dell'Agenzia federale per la rete, Klaus Müller, continua a invitare alla prudenza nel consumo di gas. "Il governo tedesco remains vigilante. Dobbiamo ancora rimanere vigili", dice al "Augsburger Allgemeine". Fa anche riferimento all'avanzata dell'esercito ucraino nel territorio russo, che potrebbe peggiorare la situazione. "Né l'infrastruttura del gas in sé è l'area contestata, ma i dintorni di questa infrastruttura sono una zona di guerra su entrambi i lati", spiega al giornale. Ciò include la stazione di gas Gazprom a Sudzha, situata a pochi chilometri dal confine ucraino sul territorio russo e di fondamentale importanza per l'esportazione di gas verso i paesi dell'UE come Slovacchia, Ungheria e Austria attraverso l'Ucraina.

04:40 Modi Visita Kiev: "Nessun Problema Può Essere Risolto sul Campo di Battaglia" Il primo ministro indiano Narendra Modi è in visita in Ucraina oggi per la prima volta. È prevista una riunione con il presidente Volodymyr Zelensky nella capitale Kiev, come annunciato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. L'India mantiene una posizione neutrale sull'invasione russa, non impone sanzioni occidentali a Mosca e si è trasformata in uno dei più grandi acquirenti di petrolio russo a basso costo sul mercato globale. New Delhi continua a promuovere una risoluzione attraverso il dialogo. "L'India è fermamente convinta che nessun problema possa essere risolto sul campo di battaglia. La perdita di vite innocenti sui campi di battaglia rappresenta la maggiore minaccia per l'umanità", ha dichiarato Modi durante una visita in Polonia giovedì. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha invitato Modi a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto.

03:31 Fonti: Gli Stati Uniti Invieranno Nuovi Aiuti Militari Secondo fonti governative, gli Stati Uniti starebbero pianificando di inviare nuovi aiuti militari all'Ucraina del valore di circa 125 milioni di dollari. L'ultimo pacchetto di aiuti comprende missili per la difesa aerea, munizioni per i lanciarazzi M142 HIMARS, missili Javelin e una vasta gamma di altre armi, equipaggiamento e veicoli, secondo le fonti che hanno parlato in forma anonima. L'annuncio ufficiale è atteso oggi, poco prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi saranno prelevate dalle riserve del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

02:12 L'Ucraina Rapporta 53 Attacchi Russi Vicino a Pokrovsk in un Giorno L'esercito ucraino riferisce un totale di 53 attacchi russi lungo la linea del fronte vicino alla città di Pokrovsk nell'est del paese nel corso della giornata di giovedì. Il controllo di Pokrovsk rimane l'obiettivo principale delle forze russe in Ucraina, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Non è stato ancora rilasciato alcun comunicato dal governo russo. Secondo le informazioni disponibili, le truppe russe hanno costantemente avanzato verso Pokrovsk nei giorni recenti.

01:16 Leader SPD: Without Defense Aid, Ukraine Would Disappear from the MapDurante il periodo pre-elettorale in Turingia e Sassonia, la leader SPD Saskia Esken sottolinea l'assistenza militare all'Ucraina contro la Russia. Il cancelliere Olaf Scholz lavora per una pace equa e sostenibile, ha detto al gruppo Funke. "Finché Putin non rinuncerà alle sue intenzioni aggressive verso l'Ucraina, la pace attraverso la diplomazia non è raggiungibile." Esken collega le sue dichiarazioni alla critica della leader della Sinistra Sahra Wagenknecht. "Se, come suggerito da Frau Wagenknecht e altri, dovessimo sospendere l'invio di aiuti difensivi all'Ucraina oggi, la nazione cadrebbe sotto l'invasione domani e scomparirebbe dalla mappa il giorno successivo. Ciò avrebbe conseguenze catastrofiche per la sicurezza dell'Europa nel suo insieme, che non porterebbe a una minore militarizzazione e certamente non alla pace."

23:56 L'Ucraina si prepara per l'inverno più severo della storiaL'Ucraina si sta preparando per un inverno severo e difficile a causa dei danni alle infrastrutture energetiche e di potenza causati dagli attacchi russi. "Ci troviamo di fronte al nostro inverno peggiore della storia", dice il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko durante una videoconferenza. Questo inverno sarà più difficile dell'ultimo, poiché i danni causati dall'attuale assalto russo si sono accumulati. Le forze russe stanno utilizzando diverse armi in attacchi simultanei per causare il maggior danno possibile, spiega Haluschtschenko. In un inverno mite, il consumo di energia è di circa 18 gigawatt, e in un inverno freddo è di 19 gigawatt, mentre sono necessari 1 gigawatt di riserve, dice Haluschtschenko. Gli attacchi russi hanno distrutto circa 9 gigawatt di capacità.

23:08 NATO rafforza la sicurezza alla base aerea di GeilenkirchenLa NATO sta aumentando i livelli di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, a causa di una potenziale minaccia. Tutto il personale non essenziale che non è necessario per il dispiegamento è stato inviato a casa, dice un portavoce della base. La decisione si basa su informazioni di intelligence che indicano una potenziale minaccia. "Non è allarmante e è una misura preventiva per garantire che possiamo svolgere i nostri compiti critici", dice il portavoce. La polizia è stata anche dispiegata sul posto. Non vengono rivelati ulteriori dettagli, come il numero di forze dispiegate.

22:07 L'esercito ucraino rivendica un attacco alla base russa nella regione di KurskL'esercito ucraino afferma un altro attacco alle truppe russe nella regione di Kursk. Hanno preso di mira una base russa nel pomeriggio utilizzando bombe a guida precisa americane, spiega il comandante dell'aeronautica ucraina Mykola Oleshchuk. "Un centro di comando drone, un'unità di guerra elettronica, equipaggiamento, armi e fino a 40 militari russi sono stati colpiti", scrive Oleshchuk alongside a video che mostra l'attacco presunto.

21:43 Si tiene un incontro post-vertice dopo i colloqui di pace in SvizzeraSi è tenuto un incontro successivo ai colloqui di pace in Svizzera di giugno, secondo l'Ucraina. Rappresentanti di oltre 40 nazioni e organizzazioni hanno partecipato alla sessione virtuale. Sono previsti ulteriori incontri dei gruppi di lavoro.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per la neutralità dell'India nel conflitto in corso e i suoi acquisti di petrolio dalla Russia. Nonostante le preoccupazioni dell'Unione Europea, il primo ministro indiano Narendra Modi incontra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo la posizione dell'India sulla risoluzione della questione attraverso il dialogo senza imporre sanzioni occidentali.

Nell'Unione Europea ci sono richieste di sanzioni contro l'India per i suoi acquisti di petrolio dalla Russia, a causa della sua mancanza di supporto per l'Ucraina. despite these calls, the European Union recognizes the importance of maintaining diplomatic relations with India, considering it a significant global player.

