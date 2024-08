Alle 13:21 il presidente polacco Duda e il primo ministro lituano Simonyte hanno partecipato ai festeggiamenti a Kiev

Oggi, l'Ucraina celebra il suo 33º giorno dell'Indipendenza. Il Presidente ucraino sta accogliendo il Presidente polacco Andrzej Duda e il Primo Ministro lituano Ingrida Simonyte per commemorare l'evento. L'Ufficio del Presidente ucraino ha condiviso immagini delle celebrazioni a Kyiv:

12:56 UkrainianNews: La Lettonia fornirà assistenza militare all'Ucraina con €112 milioni nel 2024La Lettonia ha concordato di fornire €112 milioni (~$126 milioni) in assistenza militare all'Ucraina quest'anno. Inoltre, la Lettonia contribuirà all'espansione dell'iniziativa Drone Coalition. Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha menzionato in un post su Facebook che un'attenzione particolare sarà rivolta al rafforzamento della Drone Coalition con la Lettonia in posizione di guida. Entro la fine dell'anno, l'Ucraina riceverà migliaia di droni dalla Lettonia per difendersi contro la possibile aggressione russa su larga scala. Secondo Umerov, circa 40 paesi hanno già aderito alla Drone Coalition.

12:16 PresidenteZelensky approva l'adesione dell'Ucraina alla Corte Penale InternazionaleIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha formalmente approvato l'adesione dell'Ucraina alla Corte Penale Internazionale ratificando lo Statuto di Roma. L'adesione completa rappresenta un importante passo verso l'integrazione dell'Ucraina con l'UE. Il parlamento aveva precedentemente approvato le mozioni. La CPI ha già emesso mandati di arresto internazionali per diversi individui, compreso il Presidente russo Vladimir Putin.

11:38 Zelensky firma la legge che vieta la Chiesa ortodossa filo-Kremlin in UcrainaIn occasione del giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky ha firmato un disegno di legge che proibisce la Chiesa ortodossa ucraina filo-Kremlin. L'obiettivo è rafforzare l'indipendenza dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky. La legge è ora disponibile sul sito del Parlamento ucraino. I membri del Parlamento hanno approvato il disegno di legge martedì, che limita le organizzazioni religiose con collegamenti con Mosca. Mosca critica aspramente il decreto. La legge stabilisce scadenze per le organizzazioni religiose per tagliare i legami con la Russia. L'attuazione della legge potrebbe richiedere diversi anni. "Oggi, la Chiesa ortodossa ucraina si avvicina alla liberazione dai demoni di Mosca", ha dichiarato Zelensky in una dichiarazione.

11:02 Rapporti: Deposito di munizioni russo in fiamme dopo attacco con drone nella regione di VoronezhSembra che l'Ucraina abbia portato a termine attacchi riusciti contro i bersagli militari russi. Un deposito di munizioni russo nella regione di Voronezh è stato apparentemente preso di mira da droni ucraini, secondo gli articoli dei media. Il raid ha colpito un magazzino vicino a Ostrogozhsk, circa 100 chilometri a sud di Voronezh. Anche se le autorità non hanno confermato un deposito di munizioni, i residenti hanno riferito che è stato dichiarato lo stato di emergenza in tre insediamenti e che 200 residenti sono stati evacuati a causa dell'incendio e delle esplosioni. Due donne hanno riportato ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

10:26 Zelensky: La guerra "torna" in RussiaSecondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la situazione si è ora invertita in Russia. Nel suo messaggio per il giorno dell'Indipendenza, Zelensky ha dichiarato che la Russia aveva mirato a devastare l'Ucraina con la sua invasione, ma invece l'Ucraina sta celebrando il suo 33º giorno dell'Indipendenza. "E ciò che il nemico ha portato sui nostri territori ora è tornato alle sue origini", ha osservato Zelensky. Zelensky ha registrato il video vicino alla regione di confine russa contestata, dove l'Ucraina ha lanciato un'offensiva a sorpresa in Russia l'6 agosto.

09:54 Dichiarazione di stato di emergenza nella regione di Voronezh dopo l'attacco notturno con droneLa Russia ha dichiarato lo stato di emergenza in una parte della regione di Voronezh dopo un attacco con drone durante la notte, secondo il comunicato del governatore Alexander Gusev su Telegram. Cinque droni sono stati abbattuti dalle forze russe, ma i detriti caduti hanno innescato un incendio che ha portato alla detonazione di esplosivi. Gusev ha sottolineato che non sono state danneggiate strutture civili, ma sono state adottate misure in tre insediamenti per proteggere circa 200 residenti. Due donne hanno riportato ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

09:31 L'Ucraina riferisce la "eliminazione" di 1.160 soldati russi in un giornoL'Ucraina sostiene che le forze russe hanno subito pesanti perdite dal febbraio 2022, quando è iniziata la guerra. Secondo i dati del Ministero della Difesa ucraino, i soldati russi hanno subito circa 1.160 morti o feriti in un solo giorno. Il totale delle perdite da quando è iniziata l'invasione è di 606.490 soldati russi, secondo i rapporti del Ministero della Difesa ucraino. La Russia ha perso 8.542 carri armati e nove carri armati in più dall'inizio dell'invasione, secondo l'Ucraina. L'Ucraina sostiene di aver distrutto o catturato oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni. Tuttavia, Mosca rimane riservata sulle sue perdite in Ucraina.

08:48 Zelensky: "Stiamo gradualmente respingendo l'esercito russo dalla regione di Kharkiv"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le truppe ucraine stanno costringendo l'esercito russo a ritirarsi dalla regione di Kharkiv. Durante il suo discorso notturno, Zelensky ha rivelato che le forze di difesa hanno respinto con successo gli attacchi russi e hanno impedito al nemico di distruggere la città e la regione di Kharkiv dal mese di maggio. "Stiamo gradualmente respingendo l'esercito russo", ha detto Zelensky.

08:10 Dieci persone ferite nell'Oblast di Kherson a causa del bombardamento russoDieci persone hanno riportato ferite a causa del bombardamento russo nell'Oblast di Kherson, come riportato da Ukrinform citando Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare nell'Oblast di Kherson.

07:54 Le strutture per il grano nell'Oblast di Sumy sono state attaccate dai razzi russiLa regione dell'Oblast di Sumy in Ucraina ha subito attacchi di razzi russi contro le strutture per il grano. Questa informazione è stata condivisa dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, menzionando l'ufficio del procuratore regionale. Secondo la loro dichiarazione, i soldati russi hanno preso di mira le strutture per il grano nell'ultima parte della giornata precedente, utilizzando attacchi con razzi.

07:29 Attacco con Drone a Deposito di Munizioni nella Regione di VoronezhUn attacco con drone nella regione di Voronezh, in Russia, ha causato un incendio e l'esplosione di materiali esplosivi, secondo il "Kyiv Independent" che cita il governatore regionale Aleksandr Gusev. Le unità di difesa aerea russe hanno intercettato diversi veicoli aerei senza equipaggio sopra la regione. Si sospetta che i detriti dei droni intercettati abbiano causato un incendio ed esplosioni in una località sconosciuta, che potrebbe essere un deposito di munizioni a Ostrogoschsk. Le forze ucraine hanno lanciato una serie di attacchi con drone contro l'infrastruttura militare e l'industria del petrolio della Russia negli ultimi mesi.

06:53 Stati Uniti Impongono Sanzioni a Più di 400 Organizzazioni e IndividuiIl Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che sta imponendo sanzioni a più di 400 organizzazioni e individui per aver apparentemente sostenuto il conflitto della Russia in Ucraina. Aaron Forsberg, direttore della politica delle sanzioni economiche del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha dichiarato: "Queste azioni colpiscono la Russia dove fa male". Le sanzioni colpiscono il settore energetico russo e aziende in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti, nonché corporation cinesi sospettate di aiutare Mosca a eludere le sanzioni occidentali e rafforzare il suo esercito, come il dipartimento di import-export del gruppo cinese Dalian Machine Tool, accusato di aver esportato beni a doppio uso del valore di 4 milioni di dollari a favore di aziende russe. Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha dichiarato che la Cina si oppone alle sanzioni unilaterali e che non ci dovrebbe essere interferenza con il commercio regolare tra Cina e Russia.

06:18 Bielorussia e Cina Rinnovano la Cooperazione in Sicurezza, Finanza ed EnergiaLa Bielorussia e la Cina hanno convenuto di intensificare la loro cooperazione nei settori della sicurezza, della finanza e dell'energia, come riportato dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Oltre a rafforzare la cooperazione in sicurezza, i paesi mirano a intensificare la cooperazione nei settori finanziario ed energetico e nelle catene di fornitura industriale.

04:38 Il Primo Ministro Britannico Starmer Si Impegna a Sostenere a Lungo Termine l'Ucraina nel Giorno Nazionale UcrainoNel Giorno Nazionale Ucraino, il Primo Ministro Britannico Keir Starmer ha promesso che il suo paese fornirà un sostegno a lungo termine all'Ucraina. Si è rivolto a tutti gli ucraini dicendo: "Siamo con voi oggi e per sempre".

01:29 Norvegia Fornisce la Licenza per lo Sviluppo di Granate in Ucraina e Finanzi il Progetto

La Norvegia ha concesso una licenza per lo sviluppo di granate da 155 mm in Ucraina e ha convenuto di finanziare il progetto. La società norvegese di difesa Nammo ha firmato un accordo con una società di difesa ucraina per concedere in licenza la produzione di granate d'artiglieria a costo norvegese. "La Norvegia contribuisce fornendo munizioni dai propri stock e dall'industria. Ora, Nammo vuole condividere i propri piani con l'Ucraina. Ciò significa che le forze armate ucraine possono essere rifornite più rapidamente", ha dichiarato il Ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter Discute la Situazione alla Base NATO di Geilenkirchen: Potenziale Bersaglio della Guerra Ibrida Russa?Dopo l'aumento temporaneo del livello di allerta alla base aerea NATO di Geilenkirchen e segni di possibili attacchi con droni russi, gli esperti di politica della sicurezza in Germania invitano alla cautela. L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter ha dichiarato al "Tagesspiegel" che la Germania è da tempo un bersaglio della guerra ibrida della Russia e, di conseguenza, le strutture militari in Germania, in particolare quelle legate alla NATO, sono un potenziale obiettivo di attività di sabotaggio ed espionaggio.

22:21 Latvia Annuncia la Maggiore Consegna di Droni all'Ucraina FinoraLa Latvia ha annunciato la sua maggiore consegna di droni all'Ucraina finora. 1400 droni di produttori lettoni sono pronti, come dichiarato dal Ministro della Difesa lettone Andris Spruds su X. Ciò completa l'acquisizione di oltre 2700 droni dall'industria manifatturiera della Lettonia. Insieme al Regno Unito, la Lettonia guida un'alleanza impegnata a consegnare un milione di droni all'Ucraina. I membri dell'alleanza, tra cui la Germania, hanno promesso di investire nella produzione di droni e consegnare droni e pezzi di ricambio all'Ucraina.

21:34 Biden Annuncia un Nuovo Piano di Aiuti Militari all'Ucraina – Specificamente per la Difesa AereaIl Presidente Joe Biden ha annunciato un nuovo piano di aiuti militari all'Ucraina durante la sua conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Secondo la Casa Bianca, questo pacchetto di aiuti comprende missili per la difesa aerea, attrezzature difensive per droni, missili anticarro e munizioni. Biden ha rafforzato il sostegno continuo degli Stati Uniti al popolo ucraino con Zelenskyy, senza rivelare i dettagli finanziari di questo nuovo aiuto.

21:29 Zelensky Chiede Consegne immediate di Armi

Le truppe ucraine sono significativamente sottoapprovvigionate e cercano assistenza a livello globale. Il Presidente Zelensky fa pressione sui suoi alleati occidentali per consegnare rapidamente i pacchetti di armi promessi. Ha dichiarato nel suo video serale: "Sul campo di battaglia, combattiamo con granate e attrezzature obsolete, non con promesse vuote come 'domani' o 'presto'". Allude alle consegne ritardate di armi o attrezzature che sono state promesse ma non ancora inviate.

20:58 Abitanti di Kursk Si Sentono Trascurati: "Ognuno per Sé"

Residenti nella regione meridionale russa di Kursk esprimono crescenti preoccupazioni, poiché il conflitto persiste a Kursk. Incolpano le autorità che credono li abbiano abbandonati, nonché l'esercito ucraino e persino il loro esercito. Una residente di 28 anni ha espresso il suo frustrazione al "Mosca Times", affermando: "Per la Russia, siamo solo una parte della mappa. Per gli ucraini, siamo sostenitori del regime di Putin. Qui tutti sono soli". Ha accusato le autorità di inganno, suggerendo che affermano non ci sia motivo di preoccuparsi. Un residente di 32 anni ha spiegato che le persone a Kursk incolpano l'Ucraina per gli attacchi mentre dubitano anche della capacità dell'esercito russo. "Come hanno potuto mancare la mobilitazione di una forza militare ucraina così vasta al confine?" Ha osservato che coloro che in precedenza simpatizzavano con l'Ucraina o rimanevano neutrali ora nutrono un profondo risentimento. Un altro residente di Kursk ha espresso: "L'Ucraina non è nostro alleato in questo momento". Al contrario, un volontario della Croce Rossa a Kursk non ha espresso animosità verso l'Ucraina, dichiarando: "Gli ucraini sono anche vittime di questa situazione".

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alla richiesta dell'Ucraina di aderire a diverse organizzazioni internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, come parte dei suoi sforzi di integrazione.

L'Unione Europea ha inoltre fornito un sostegno finanziario e militare significativo all'Ucraina, con diversi paesi dell'UE che contribuiscono alla difesa dell'Ucraina, tra cui la Lettonia che si è impegnata a fornire €112 milioni in assistenza militare e droni.

