Alle 13:21 circa, si ipotizza che un missile russo abbia colpito una diga a nord di Kiev.

12:57 Zelenskyy Descrive l'Attacco come "Uno dei Più Gravi" da Parte della Russia La Russia ha utilizzato oltre 100 missili e quasi 100 droni nell'ultimo attacco esteso, secondo i resoconti ucraini. "Questo è stato uno degli attacchi più pesanti", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un messaggio video pubblicato su Telegram. Contestualmente, il ministero della Difesa russo afferma tramite Telegram di aver colpito con successo "tutte le strutture infrastrutturali rilevanti" in attacchi significativi contro l'Ucraina. Zelenskyy descrive questa offensiva come un "attacco combinato" che ha incluso "più di 100 missili di diversi tipi" e circa 100 droni Shahed di origine iraniana. A sua volta, il ministero della Difesa russo parla di un "attacco di massa" utilizzando "armi a lungo raggio ad alta precisione" su "importanti strutture di infrastrutture energetiche".

12:38 Kyiv Chiede all'Occidente di Autorizzare Attacchi in Profondità nel Territorio Russo L'Ucraina fa appello all'Occidente per autorizzare l'uso di armi per colpire in profondità nel territorio russo. "Un'azione del genere accelererebbe la fine del terrore russo", afferma il capo di stato maggiore del presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, su Telegram.

12:09 Portavoce del Cremlino dichiara le Trattative con l'Ucraina Inutili La Russia considera le trattative con l'Ucraina su un cessate il fuoco virtualmente inutili. L'incursione delle forze ucraine nella regione di Kursk, confine russo, è inaccettabile, afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Le trattative relative a un cessate il fuoco non sono più rilevanti e la preoccupazione non è più valida.

11:41 Munz: "L'Esercito Bielorusso Mancava di Forza" Il dittatore Lukashenko ha mobilitato decine di migliaia di soldati al confine con l'Ucraina, suscitando preoccupazione nella regione. Tuttavia, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, si tratta più di una dimostrazione di forza che di una minaccia reale.

11:25 Fonti di Intelligence Suggeriscono Sabotaggio Russo nell'Allarme di Geilenkirchen Le segnalazioni di intelligence di una potenziale minaccia da parte di un sabotaggio russo utilizzando un drone hanno portato a un aumento temporaneo del livello di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana. Le fonti hanno presentato un'indicazione seria di attività di preparazione per un probabile incidente di sabotaggio russo contro la base NATO.

11:20 Immagini Satellitari: i Russi Lottano per Controllare l'Incendio al Deposito di Carburante di Proletarsk Il deposito di carburante di Proletarsk, nel sud della Russia, sta bruciando da più di una settimana, secondo le immagini satellitari attuali del sistema di monitoraggio degli incendi e delle foreste di NASA FIRMS. Un attacco con droni ucraini ha appiccato il fuoco al deposito con oltre 70 serbatoi individuali il 17 agosto.

8:50 AM - Rapporti Non Confermati Suggeriscono un Altro Attacco Mattutino Rapporti non ufficiali suggeriscono che un altro attacco è avvenuto questa mattina. Le autorità regionali del distretto di Proletarsk hanno dichiarato lo stato di emergenza. Come riportato da TASS il 15 marzo, 47 pompieri sono rimasti feriti fino ad ora nell'incendio.

10:50 AM - La Polonia Invia Caccia Il paese confinante con l'Ucraina, la Polonia, ha risposto alla vicinanza degli attacchi russi al suo confine inviando intercettori, secondo l'agenzia di stampa PAP. Anche aerei alleati sono stati apparentemente coinvolti nell'operazione. In risposta, la forza aerea ucraina ha riferito che l'esercito russo ha temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, che trasportano missili cruise, nonché il lancio di missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina e l'attacco al paese dal Mar Nero.

10:22 AM - Video: Soldato Ucraino Spara contro Missile Cruise Russo con Mitragliatrice I soldati ucraini di una unità di difesa aerea nella regione occidentale della Transcarpazia hanno apparentemente sparato contro un missile cruise russo utilizzando una mitragliatrice montata su un camion questa mattina, come condiviso dal governatore Viktor Mykyta sui social media. Secondo la sua dichiarazione, il missile era diretto alla regione dal vicino Lviv e è stato abbattuto con successo dal 650º battaglione anticarro separato. L'autenticità del video è stata confermata dal team di verifica RTL/ntv. Il tipo di missile abbattuto non può essere verificato in modo indipendente, ma il Kyiv Independent ha riferito che non è stato il fuoco della mitragliatrice, ma piuttosto un missile antiaereo delle forze armate ucraine ad abbattere il missile. Ciò è stato mantenuto dall'ex ufficiale stampa della forza aerea, Yuriy Ignat.

10:03 AM - La Russia Attacca 15 Regioni Ucraine - Strutture Energetiche nel Mirino Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia, secondo il rapporto del primo mattino del primo ministro Denys Shmyhal. "Oggi, 15 regioni sono state colpite da un pesante fuoco russo. Il nemico ha utilizzato diverse armi: droni, missili, missili ipersonici Kinzhal. Sono stati segnalati danni e feriti." Le fonti ucraine indicano che le strutture energetiche in quattro regioni sono state prese di mira. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito che le loro regioni sono state prese di mira dalle strutture energetiche. In alcune parti di Kyiv, l'elettricità e l'acqua sono state interrotte, secondo il rapporto del sindaco Vitali Klitschko.

10:14 Prime Reported Deaths Following Severe Russian Aerial Strikes

At least three fatalities have been reported due to Russian air raids, according to Ukrainian authorities. Reports of casualties have been reported from Luzk in the west, Dnipro in the east, and Saporischschja in the south. The mayor of Luzk, Ihor Polischtschuk, confirmed that a multi-family building was struck by "an enemy attack" and resulted in one fatality. The governors of Odessa, Saporischschja, and Kharkiv regions announced explosions in their respective territories via Telegram and advised residents to seek shelter. Earlier, the governor of the Poltava region, Filip Pronin, reported that five individuals sustained injuries following an attack on an industrial facility.

08:53 Tensioni Crescenti con l'Accumulo di Forze Belarusiane Vicino al Confine Ucraino

L'Ucraina tiene d'occhio la concentrazione di truppe belarusiane al confine. La presenza attuale è più grande di quella passata e l'ingresso delle forze belarusiane nel conflitto potrebbe avere conseguenze serie, come dettagliato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:25 Esplosioni in diverse Città Ucraine - Kyiv ha un Blackout di Energia

Diverse città ucraine hanno subito esplosioni a seguito dell'intenso attacco aereo russo (vedi voce alle 07:24). Le sirene antiaeree sono suonate in tutta la nazione intorno alle 6 del mattino ora locale. Le prime esplosioni sono state udite a Kyiv intorno alle 8:30, seguite da altre esplosioni. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha dichiarato che "più distretti" della capitale hanno subito interruzioni di energia e ci sono stati anche problemi con l'approvvigionamento idrico in alcune aree della città. Esplosioni sono state segnalate anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:50 Mosca dichiara la Distruzione di 20 Droni Ucraini

qui.Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato con successo 20 droni diretti verso i territori russi durante la notte, secondo il loro annuncio ufficiale. Nove droni sono stati intercettati sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk e due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato rilevato sulle regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 Russia Lancia un Intenso Attacco Aereo sull'Ucraina

L'Ucraina sta subendo un'intensa offensiva aerea, secondo diverse fonti. Il "Kyiv Post" ha riferito che sono state udite esplosioni in città al momento in cui l'Ucraina ha subito un attacco su vasta scala di missili e droni dal suolo, dall'aria e dal mare. L'esperto militare Nico Lange ha dichiarato che la Russia stava lanciando contemporaneamente missili da navi nel Mar Nero e 11 bombardieri Tu-95, oltre all'utilizzo di droni e missili balistici nell'offensiva. "L'attacco aereo russo all'Ucraina è consistente," ha notato Lange. Sono state segnalate esplosioni in diverse città.

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un Spinge per la Produzione di più Droni Suicidi

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato l' accelerazione e la produzione di più droni suicidi come "aspetto chiave dei preparativi per la guerra," secondo l'agenzia di stampa statale KCNA. I droni suicidi sono veicoli aerei senza pilota armati con esplosivi e programmati per schiantarsi contro i bersagli nemici. La Russia utilizza frequentemente droni iraniani, come il tipo Shahed, in Ucraina. I legami militari tra la Corea del Nord e la Russia si sono approfonditi. Il test del drone, secondo quanto riferito dalla KCNA, si è svolto sabato mentre le tensioni con la Corea del Sud vicina aumentavano. Le foto rilasciate dalla KCNA mostrano aerei bianchi con ali a forma di X che volano verso i bersagli dei carri armati e detonano. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, i bersagli simulati assomigliano ai carri armati K-2 della Corea del Sud.

06:34 Ucraina: 1140 Soldati Russi Reportati Uccisi o Feriti Giornalmente

Le fonti militari ucraine affermano che 1140 soldati russi sono morti o sono stati feriti in un periodo di 24 ore. Ciò porta il numero totale di personale militare russo "eliminato" dal inizio del conflitto a 6,088,200. Tuttavia, questi numeri non sono stati confermati in modo indipendente. Inoltre, quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni sono stati segnalati distrutti nello stesso periodo di tempo.

06:12 Kiev Consiglia Minsk di Evitare "Errori Rimpiancibili"L'Ucraina ha esortato il Belarus a ritirare le sue grandi contingenti di truppe e l'equipaggiamento militare dalla loro frontiera condivisa. In una dichiarazione del Ministero degli Esteri ucraino, il governo bielorusso è stato esortato ad astenersi da azioni ostili e a ritirare le sue truppe dalla regione di frontiera. L'Ucraina mette in guardia il Belarus contro il compiere "errori rimpiancibili" sotto la pressione di Mosca. Il Belarus non ha ancora risposto. Secondo i resoconti ucraini, le truppe stanziate al confine consistono di forze speciali bielorusse e mercenari ex Wagner, armati di carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria situati nella regione di Gomel. La dichiarazione sottolinea anche che l'Ucraina non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non intende farlo in futuro.

05:46 Funzionario Russo Rapporta Danni a Case da Detriti di DroniNelle regioni russe di Saratov, le case sono state danneggiate a causa dei detriti dei droni ucraini abbattuti, secondo il governatore regionale. Entrambe Saratov ed Engels sono state colpite, con tutti i servizi di emergenza inviati sul posto. Engels è la sede di una base aerea strategica per la Russia.

03:52 Difesa Aerea Avverte di Attacco di Droni su KievLa difesa aerea ucraina è attiva nella regione di Kiev per proteggere contro gli attacchi dei droni russi, secondo i resoconti dell'amministrazione militare regionale. Al momento, non sono state rese disponibili segnalazioni di danni o vittime.

00:19 Zelensky Condanna "Deliberata" Attacco alla Squadra di ReutersNel suo discorso serale, il presidente ucraino Zelensky ha discusso dell'attacco deliberato con un razzo alla squadra di Reuters nella città orientale ucraina di Kramatorsk. Un dipendente di Reuters ha perso la vita, mentre due sono rimasti feriti. Il defunto, il britannico di 38 anni Ryan Evans, aveva lavorato con Reuters dal 2022, fornendo consulenza per la sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi del 2022. Zelensky ha caratterizzato l'attacco come "deliberato e calcolato", esprimendo le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Evans. L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha annunciato un'indagine sull'incidente, che si è verificato alle 22:35 ora locale. Reuters non ha ancora confermato se il razzo è stato sparato dalla Russia o se l'hotel è stato deliberatamente preso di mira. La Russia è rimasta in silenzio sulla questione.

