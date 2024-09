Alle 13:17, gli specialisti in tecnologia nucleare scoprono esplosivi e attrezzature militari all'interno della centrale nucleare di Saporizhskaya.

12:41 Uffici russi avvertono di conflitti in aumento nel Medio Oriente dopo esplosioni di pagerDopo numerose esplosioni di pager in Libano, il Cremlino russo a Mosca ha emesso un avvertimento sull'escalation delle tensioni in una zona delicata. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato mercoledì: "Qualsiasi cosa accada porterà sicuramente ad un'intensificazione delle tensioni". L'instabilità della zona è aumentata e ogni incidente, come questo, potrebbe fungere da catalizzatore. Il ministero degli Esteri russo considera l'incidente un'altra occasione di guerra ibrida contro il Libano.

12:24 Ucraina aumenta il bilancio di 10 miliardi di euro per compensare i soldatiL'Ucraina ha approvato un bilancio aggiuntivo superiore a 10 miliardi di euro, principalmente destinato all'esercito. Questo aumento porta il bilancio a più di 81 miliardi di euro, un record per l'Ucraina. Gli aggiustamenti del bilancio erano necessari per finanziare i bonus di settembre dei soldati e altri impegni.

11:36 Sharma: i jet F-16 non forniranno una soluzione miracolosaIl presidente ucraino Zelenskyj richiede 128 caccia F-16 per stabilire la superiorità aerea in Ucraina. I paesi occidentali hanno promesso solo circa 60 caccia, che è meno della metà della quantità richiesta. Tuttavia, la corrispondente di ntv Kavita Sharma considera questa promessa un passo positivo, poiché le consegne e l'addestramento dei piloti sono iniziati. Tuttavia, ci sono già stati alcuni problemi iniziali con l'arma.

11:16 Intelligence ucraina: siamo dietro l'attacco al deposito di munizioniUna fonte dell'agenzia di intelligence ucraina SBU ha rivelato al Kyiv Independent che l'Ucraina è responsabile dell'attacco al grande deposito di munizioni russe a Toropez la scorsa notte. Il deposito ospitava missili balistici, missili Iskander, missili contraerei, granate d'artiglieria e bombe guidate. Secondo la fonte dell'intelligence, "Il deposito è stato praticamente distrutto" e dopo l'attacco con droni ucraini "è avvenuta un'esplosione potente". "L'SBU sta lavorando insieme ai suoi omologhi nell'esercito per ridurre sistematicamente le capacità missilistiche del nemico, che vengono utilizzate per distruggere le città ucraine", ha dichiarato la fonte. Ci sono piani per lanciare attacchi simili contro altre installazioni militari russe.

10:49 Produttori di droni ucraini possono partecipare per la prima volta alle offerte di RamsteinI produttori di droni ucraini sono ora idonei a partecipare alle offerte organizzate dalla Coalizione dei droni all'interno del quadro di Ramstein per la prima volta. I sostenitori dell'Ucraina occidentale si riuniscono a Ramstein ogni poche settimane. Secondo il ministero della Difesa ucraino, la serie di offerte si suddividerà in due sezioni: una per lo sviluppo di droni in prima persona (FPV) e una per i droni intercettatori. Il ministero considera l'invito a offrire un significativo boost alla produzione ucraina. Tutti i progetti presentati saranno valutati dai membri della Coalizione dei droni. I vincitori dell'offerta riceveranno ulteriori ordini di prova. Se avranno successo, i paesi di Ramstein intendono assumere i vincitori dell'offerta per la produzione.

10:27 Video dell'attacco al deposito di munizioni russe in circolazione onlineAlthough the Kremlin has not officially confirmed it, the governor of the Tver region reported on Telegram that a Ukrainian drone attack caused a fire at a large weapons and ammunition storage facility. Evacuations were carried out, and videos of the fire are currently trending on the web.

09:39 Nove feriti a Kharkiv, due morti a ZaporizhzhiaKharkiv, Ucraina, ha subito un altro pesante attacco aereo russo il giorno precedente. Sono stati segnalati esplosioni di bombe guidate in diversi distretti. Il numero di vittime è salito a nove. Questo è l'ultimo di una serie di attacchi contro civili di recente. Domenica scorsa, una bomba guidata ha colpito una donna, uccidendola e ferendo 43 persone, tra cui quattro bambini. Sono stati segnalati attacchi aerei russi contro insediamenti anche nell'Oblast di Zaporizhzhia, con due morti.

08:46 La città ucraina di Sumy subisce ripetuti attacchi di droni alle strutture energeticheLe autorità di Sumy, una città del nord-est dell'Ucraina, hanno riferito che i droni russi hanno attaccato le strutture energetiche per la seconda volta. Non ci sono state segnalazioni di feriti, ma gli attacchi ripetuti hanno posto una notevole pressione sull'infrastruttura energetica. Martedì scorso, la Russia ha preso di mira le strutture energetiche di Sumy e della regione circostante con razzi e droni, causando un blackout temporaneo per circa 280.000 case, secondo il ministero dell'Energia.

08:27 Lo Stato maggiore ucraino riferisce 1.130 perdite russe nelle ultime 24 oreLo Stato maggiore ucraino ha riferito 1.130 perdite russe nelle ultime 24 ore. Dalla inizio dell'invasione russa a febbraio 2022, le forze ucraine hanno identificato 637.010 perdite nemiche. Il

06:57 Blogger Militari: Attacco Devasta Deposito di Munizioni RussoSulla base dei resoconti dei blogger militari, l'attacco ucraino alla città russa di Toropets nella regione di Tver ha incendiato un deposito di munizioni contenente migliaia di tonnellate di munizioni e razzi. Il deposito, secondo i blogger, ha subito una significativa espansione e è attrezzato con 42 bunker rinforzati e 23 magazzini e laboratori. L'ex ufficiale dei servizi segreti russi Igor Girkin afferma che la situazione nella regione è sotto controllo. I blogger militari ucraini concludono, in base alla loro analisi dei dati, che sono stati inflitti danni significativi, principalmente ai bunker più recenti.

06:20 Vicecapogruppo Parlamentare dei Verdi: AfD e BSW Diffondono Narrative RusseIl vicecapogruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, propone un dibattito sui temi d'attualità nel Bundestag sulle operazioni di influenza russa in Germania. "Analisi di documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA rivelano molto chiaramente le tecniche fuorvianti utilizzate dalle entità russe per influenzare la nostra democrazia, i discorsi pubblici e le elezioni", dice il politico interno. "Con AfD, BSW e altri collaboratori che promuovono le narrative russe in pubblico e nei parlamenti, si formano alleanze dannose per indebolire gli interessi tedeschi congiuntamente. I sostenitori dell'Ucraina sono identificati, spiati e si tentano di screditarli pubblicamente."

05:42 Trolls Russi Diffondono Video Falsi su Kamala HarrisUna ricerca del gigante del software Microsoft indica che gli attori russi stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo legato al Cremlino, noto come Ghost-1516, ha prodotto due video falsi dal tardo agosto per screditare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra un gruppo di presunti sostenitori di Harris che attaccano un presunto partecipante a un rally di Trump. Nell'altro video, un attore diffonde la falsa affermazione che Harris ha ferito una ragazza in un incidente del 2011, lasciandola paralizzata, e ha lasciato la scena. Entrambi i video hanno riportato, secondo Microsoft, milioni di visualizzazioni.

05:19 Esplosioni e Incendio in Russia TverSecondo i resoconti russi, un attacco con droni ucraini ha causato un incendio nella parte occidentale della regione russa di Tver. I detriti di un drone ucraino distrutto avrebbero innescato l'incendio nella città di Toropets, portando all'evacuazione parziale dei residenti. Il governatore Igor Rudenya ha annunciato questo sulla piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno cercando di contenere l'incendio, ma la causa esatta rimane incerta. Le unità di difesa aerea russa continuano a respingere un "attacco di massa di droni" sulla città. Toropets, un paese con una popolazione di circa 11.000 persone, sarebbe secondo un rapporto del 2018 dell'agenzia di stampa statale RIA la sede di un arsenale russo che immagazzina razzi, munizioni ed esplosivi.

03:57 Governatori Russi Segnalano Attacchi di DroniL'Ucraina sarebbe intenta ad attaccare diverse regioni occidentali della Russia con droni, secondo i governatori locali. Nel regione di Smolensk, confinante con la Bielorussia, sette droni ucraini sono stati abbattuti, ha scritto il governatore Vasily Anohin su Telegram. Un drone è stato distrutto sopra la regione di Orjol dalle difese aeree russe, ha riferito il governatore Andrei Klichkov sulla stessa piattaforma. Almeno 14 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti sopra la regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina, ha annunciato il governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Il governo ucraino ha dichiarato che gli attacchi hanno preso di mira l'infrastruttura militare, energetica e dei trasporti essenziale per gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Commercio Triangolare: Washington Esamina il Commercio di Uranio con la CinaIl governo degli Stati Uniti sta esaminando un possibile aggiramento del divieto di importazione di uranio russo negli Stati Uniti da parte della Cina. Ci sono sospetti che la Cina stia importando uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la propria produzione negli Stati Uniti, ha riferito Reuters, citando fonti del governo. "Siamo preoccupati che il divieto di uranio russo possa essere aggirato", ha detto Jon Indall dell'Associazione degli Produttori di Uranio degli Stati Uniti. "Non vogliamo chiudere il rubinetto russo e improvvisamente tutto il materiale proviene dalla Cina. Abbiamo chiesto al Dipartimento del Commercio di indagare su questo." Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha inizialmente risposto a una richiesta di commento.

01:54 Fonti Interno: USA Aumenterà le Riserve di PetrolioUna fonte interna rivela che il governo degli Stati Uniti sta pianificando di aumentare le sue riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti starebbero valutando l'acquisto di fino a sei milioni di barili di petrolio, che sarebbe il più grande acquisto di questo tipo dal rilascio storico del 2022, ha detto una persona a conoscenza della questione. Nel 2022, il governo degli Stati Uniti ha venduto quantità massicce di petrolio dalle sue riserve strategiche per abbassare i prezzi di mercato durante i prezzi elevati della benzina a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Tale rilascio è stato il più grande della storia.

00:45 Due Morti e Cinque Feriti nell'Aggresione di SaporishshyaLa Russia ha colpito aggressivamente la regione di Saporishshya durante la notte, lasciando almeno due civili morti e cinque feriti, secondo il resoconto del governatore Ivan Fedorov. Fedorov ha poi notato che la Russia aveva lanciato un attacco di massa contro la comunità di Komyshuvakha all'interno della regione, causando danni a diversi edifici residenziali e a una struttura dell'infrastruttura. I servizi di emergenza sono attualmente sulla scena per indagare sui danni nel dettaglio, secondo il "Kyiv Independent".

23:38: L'inviato USA all'ONU esamina la proposta di pace di ZelenskyL'Ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU, Linda Thomas-Greenfield, conferma di aver esaminato il nuovo piano di pace proposto dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "European Pravda" riferisce, citando una conferenza stampa alla sede dell'ONU, che "abbiamo esaminato l'iniziativa di pace del Presidente Zelensky. Confermiamo che presenta una strategia fattibile. Dobbiamo determinare come possiamo supportare questo sviluppo". Thomas-Greenfield sottolinea il suo ottimismo riguardo alla risoluzione, senza entrare nei dettagli. Si crede che si riferisca alla strategia nota come "piano vittoria" dal lato ucraino, una strategia presentata da Zelensky lo scorso mese.

22:29: Falso allarme in Lettonia: gli invasori alati si rivelano innocui volatiliFalso allarme in Lettonia: le voci di una violazione dello spazio aereo da parte di un oggetto volante non identificato all'interno dello stato balico della NATO si sono rivelate un incidente innocuo. L'oggetto misterioso, che si è avvicinato al confine dal vicino Belarus e ha attraversato la regione orientale di Kraslava, si è rivelato essere un gruppo di uccelli. L'agenzia di stampa lettone Leta riferisce, citando l'aeronautica. Il Ministero della Difesa a Riga aveva precedentemente segnalato un oggetto sconosciuto, facendo deployment di aerei NATO di intercettazione dalla base di Lielvarde. Tuttavia, non sono stati trovati oggetti sospetti.

21:59: Moldavia e Germania stringono un'alleanza per la cybersecurityMoldavia e Germania cercano di rafforzare le loro misure contro la guerra ibrida di Putin, come dichiarato dal Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau. Il Presidente russo Vladimir Putin mira a continuare l'utilizzo della guerra ibrida per destabilizzare l'Europa, in particolare la Moldavia, dice Baerbock. "E questo è esattamente il motivo per cui stiamo intensificando i nostri sforzi". Fornendo attrezzature informatiche, condividendo informazioni e conducendo esercitazioni, sperano di "contrastare gli attacchi informatici in Moldavia e smascherare la disinformazione".

