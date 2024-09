Alle 12:58, la Polonia esprime l'intenzione di intercettare i droni russi.

12:12 PM: Russia's Response to Elections in Thuringia and Saxony by Munz

Si discutono anche in Russia le reazioni del paese alle vittorie di AfD e BSW nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. Il corrispondente di ntv Rainer Munz riferisce sull'atteggiamento di Mosca rispetto a ciò che potrebbe essere il più grande attacco di droni mai effettuato sulla capitale russa.

11:40 AM: Putin Commends Russian Advancements

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il rapido avanzamento delle forze russe nell'occupazione di nuovi territori in Ucraina. Parlando con le agenzie di stampa russe, Putin ha dichiarato che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk non ha ostacolato l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. "Non stiamo parlando di 200-300 metri di progresso", ha detto Putin. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Non vedevamo un simile progresso nel Donbass da tempo". Durante il suo viaggio in Mongolia, Putin ha visitato la repubblica siberiana di Tuva per impartire lezioni sulla nuova materia "Conversazioni sull'Importante", che ha lo scopo di familiarizzare i bambini con la posizione politica del Cremlino. Recentemente, Putin ha spesso assunto il ruolo di insegnante il primo giorno di scuola.

11:07 AM: Ukraine Intercepts 22 Missiles and 20 Drones

L'aeronautica ucraina riferisce di aver intercettato 22 dei 35 missili e distrutto 20 dei 23 droni d'attacco russi. Nove missili balistici e 13 missili cruise sono stati intercettati sopra Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Saporizhzhia.

10:36 AM: Video Shows Russian Missile Strike in Kharkiv

Kharkiv è stata colpita da attacchi missilistici della Russia per diversi giorni. Secondo i registri ucraini, almeno dieci missili sono stati lanciati contro la città domenica, colpendo un centro commerciale e di intrattenimento e ferendo diverse persone.

10:01: Number of Injuries Rises After Russian Strike in Sumy

Il numero di feriti è aumentato dopo l'attacco missilistico russo a Sumy nel nord-est dell'Ucraina. I dati recenti del ministero dell'Interno ucraino indicano 18 feriti, tra cui sei bambini. Il ministero dell'Interno ha fornito queste informazioni tramite Telegram. In precedenza (vedi voce 03:34), l'amministrazione della città di Sumy ha riferito che almeno 13 civili, tra cui quattro bambini, erano rimasti feriti nell'attacco. L'attacco missilistico russo ha colpito un centro per la riabilitazione sociale e psicologica per bambini e un orfanotrofio a Sumy. A partire dal 6 agosto, la situazione di sicurezza nella regione di Sumy è ulteriormente peggiorata a causa dell'invasione transfrontaliera nella regione russa confinante di Kursk. La città di Sumy, con una popolazione di oltre 250.000 persone, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 AM: Ukraine: Two Injured in Russian Air Strike on Kyiv

La Russia ha bombardato Kyiv con missili (vedi voci 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono rimaste ferite a causa dei detriti dei missili, hanno annunciato le autorità locali. Sono stati appiccati incendi e sono stati danneggiati edifici e infrastrutture. Un'allerta aerea nazionale è stata in vigore per quasi due ore fino alla prima mattina.

08:57 AM: ISW: Majority of Russians Support War in Ukraine

La popolazione russa rimane favorevole alla guerra in Ucraina, anche dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), il sostegno alla operazione militare russa in Ucraina è effettivamente aumentato ad agosto. Nel agosto 2024, circa il 78% dei rispondenti ha sostenuto la guerra in Ucraina - un aumento rispetto al 75% di luglio 2024 e al 77% di giugno 2024. La popolazione russa sembra non essere scoraggiata dalla guerra, permettendo al Cremlino di adattare la sua strategia per impegnarsi in un conflitto prolungato di logoramento contro l'Ucraina, secondo gli analisti dell'ISW.

08:11 AM: Ukraine Releases Russian Loss Statistics

Lo stato maggiore ucraino ha pubblicato i dati aggiornati delle perdite russe in Ucraina. Secondo questi dati, la Russia ha perso circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.300 nelle ultime 24 ore. Secondo un rapporto di Kiev, sono stati distrutti nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema lanciamissili multiple e 30 droni. Nel complesso, la Russia ha perso un totale di 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino dal inizio dell'offensiva su larga scala, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali forniscono cifre di perdite più basse, ma si tratta solo di valori minimi.

07:03: Equipaggi di Soccorso Salvano Uomo Sopravvissuto a Crollo di Struttura a KharkivDopo un attacco aereo russo a Kharkiv, città situata nel nord-est dell'Ucraina, i team di soccorso sono riusciti a estrarre un uomo vivo dalle macerie di un evento crollato. Secondo Reuters, il superstite, dopo essere stato salvato, ha comunicato di sentirsi bene. Circa 40 persone hanno riportato ferite a causa degli attacchi con razzi russi a Kharkiv, tra cui 5 bambini, secondo le autorità. Nel tardo pomeriggio di domenica si sono registrati numerosi impatti di razzi su un centro commerciale e un evento in zona est della città.

06:20: Esplosioni e Incendi: Intenso Attacco Aereo Russo su KyivLa Russia ha lanciato un attacco su Ucraina con numerosi droni, oltre dieci missili da crociera e numerosi missili balistici, colpendo Kyiv e altre potenziali città, come riferito dalla forza aerea ucraina. Sono state udite diverse esplosioni a Kyiv, portando i residenti a evacuare nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato emergenze in aumento nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko, sindaco della città, ha segnalato numerosi incendi su Telegram, confermati anche dal capo dell'amministrazione militare della città, Serhiy Popko. In zona Shevchenkivskyi, è stata segnalata una persona ferita a causa di detriti caduti. "La ritorsione sarà rapida. L'aggressore la sentirà," ha spiegato Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, su Telegram.

05:39: Esplosioni: Razzi Russi Targettano KyivAncora una volta, Kyiv è sotto il fuoco dei razzi russi, secondo i resoconti militari ucraini. Le unità di difesa aerea stanno agendo per respingere l'attacco, secondo i rappresentanti militari ucraini sul servizio di messaggistica Telegram. I testimoni a Kyiv sentono diverse esplosioni, probabilmente l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Non sono ancora stati determinati i danni causati e il numero di razzi sparati.

04:46: Putin Conferma Progetti per Costruzione di Gasdotto Russo verso CinaLa costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina sta procedendo come previsto, secondo Vladimir Putin. Nel gennaio 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità e sono stati completati i necessari sondaggi tecnici, ha dichiarato Putin in un'intervista al giornale mongolo "Onoodor", secondo un trascritto pubblicato sul sito del Cremlino. Il gasdotto previsto, "Power of Siberia 2", trasporterà 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina.

qui.03:34: Attacchi Russi Feriscono 13, Inclusi Due Bambini, in un Orfanotrofio di SumyLe forze russe hanno sparato razzi contro un centro di assistenza infantile e un orfanotrofio a Sumy, ferendo 13 persone, tra cui due bambini. Secondo "Ukrainska Pravda", il centro si trova in un'area residenziale, secondo l'amministrazione militare locale.

02:26: Sondaggio Mostra che il 60% dei Polacchi Sostiene l'Abbattimento dei Droni Spia Russi nello Spazio Aereo PolaccoSecondo un sondaggio condotto dal giornale polacco "Rzeczpospolita", quasi il 60% dei polacchi ritiene che la loro forza militare dovrebbe abbattere i droni spia russi che invadono il loro spazio aereo durante i raid aerei in Ucraina. Un misterioso oggetto volante, ritenuto un drone kamikaze del tipo Shahed, ha indugiato nello spazio aereo polacco per oltre 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il brigadiere generale polacco Tomasz Drewniak ha suggerito in radio che la Russia potrebbe aver testato le capacità di difesa aerea della Polonia inviando droni.

00:26: Un Morto e Tre Feriti negli Attacchi con Razzi di BelgorodIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha segnalato un morto e tre feriti a causa del fuoco ucraino nei villaggi di Shagarovka e Shebekino, situati vicino al confine. Almeno un altro villaggio è stato sottoposto a bombardamenti da parte delle forze ucraine.

23:08: Russia Respinge oltre 158 Attacchi di Droni Ucraini su Mosca e altre RegioniLa Russia ha dichiarato di aver respinto "massicci" attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni, intercettando un totale di 158 oggetti volanti, secondo il ministero della difesa su Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i registri ufficiali.

22:24: Numero di Feriti Sale a 47 nell'Attacco Aereo Russo su KharkivIl servizio di emergenza statale ucraino ha segnalato 47 feriti, tra cui 7 bambini, dopo un massiccio attacco aereo russo su Kharkiv. Numerosi edifici civili, come un centro commerciale, sono stati danneggiati, come mostrato dalle foto dei media.

21:52: Due Piloti Muoiono in un Incidente di Elicottero Ucraino Durante un'EsercitazioneDue piloti hanno perso la vita quando un elicottero è precipitato durante un'esercitazione di addestramento all'Università di Aviazione della Forza Aerea di Ivan Kozhedub a Kharkiv in Ucraina. L'agenzia di stampa statale Ukrinform ha riferito che un elicottero Mi-2 stava partecipando a un'esercitazione di addestramento. Secondo la pagina Facebook dell'università, ci sono state gravi perdite - entrambi i piloti sono morti. Gli investigatori, gli esperti e il personale del ministero della difesa stanno esaminando il sito dell'incidente per determinare la causa del disastro.

21:06: Ucraina Si Prepara ai Blackout a Causa degli Attacchi Russi alla Rete di EnergiaL'Ucraina si sta preparando a possibili interruzioni di corrente lunedì a causa degli estesi attacchi russi alla rete elettrica del paese, secondo gli avvertimenti di Ukrenergo segnalati da Ukrinform. L'approvvigionamento di energia alle infrastrutture critiche non sarà interessato, mentre Ukrenergo ha consigliato possibili modifiche all'ampiezza delle restrizioni. Puoi trovare la copertura precedente qui.

