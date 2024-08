Alle 12:57, Zelenskyy parla di uno degli attacchi più intensi della Russia.

12:38 Kyiv Suggests: West Should Greenlight Assaults in Russian Heartland Kyiv proposes that Western countries allow the use of their supplied weapons for assaults within the core of Russian territory. "This move would surely hasten the end of Russian brutality," states Andriy Yermak, President Volodymyr Zelenskyy's chief of staff, on Telegram.

12:09 Moscow Spokesperson: Dialogues with Ukraine Nearly Dry Russia believes that the discussions with Ukraine concerning a truce are practically insignificant. The infiltration of Ukrainian forces into the Russian border region of Kursk is not excusable, shares Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. There must be a reaction. No talks about a truce have transpired, and the topic is no longer relevant.

11:41 Munz: "Belarusian Army's Strength Overhyped" Authoritarian Lukashenko is amassing tens of thousands of soldiers at the border with Ukraine, an occurrence that has caused worry. However, as per ntv correspondent Rainer Munz, this is more of a display of power rather than an actual threat.

11:25 Sources: Suspicion of Russian Sabotage Behind Geilenkirchen Alert The heightened security at the NATO air base in Geilenkirchen near Aachen was due to intel reports of a possible threat from a Russian sabotage act. There was a grave sign from a foreign intelligence service "of preparations for a probable Russian sabotage act against the NATO base using a drone," according to German security sources.

More details are available here.

11:20 Satellite Pictures: Russians Struggling to Control Fire at Proletarsk Oil Depot The oil depot in Proletarsk, southern Russia, has been burning for over a week, as per recent satellite images from NASA's FIRMS fire and forest monitoring system. The fire at the depot, which consists of more than 70 individual tanks, started due to a Ukrainian drone strike on the night of August 18. Unofficial reports suggest another attack happened on Friday morning. The local authorities in Proletarsk have declared a state of emergency. As per TASS, 47 firefighters have been injured in the blaze as of Wednesday.

10:50 Polonia schiera caccia intercettori

L'avvicinarsi degli attacchi russi al confine polacco ha reso necessario il dispiegamento di intercettori polacchi, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Sono stati coinvolti anche aerei di altre nazioni alleate. Secondo l'aeronautica ucraina, l'esercito russo ha temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, che trasportano missili cruise. Sono stati anche lanciati missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina. Inoltre, l'Ucraina è stata attaccata dal Mar Nero.

10:22 Video: Soldato ucraino spara contro un missile russo con una mitragliatrice Al mattino, i soldati ucraini di un'unità di difesa aerea hanno riferito di aver sparato contro un missile russo con una mitragliatrice montata su un camion nella regione occidentale della Transcarpazia. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso il video sui social media. Secondo lui, il missile è stato lanciato dalla regione confinante di Lviv e abbattuto dal 650º battaglione anticarro separato. L'autenticità del video è stata confermata dal team di verifica RTL/ntv. Tuttavia, non è possibile verificare indipendentemente che tipo di missile sia stato abbattuto. Secondo il "Kyiv Independent", non è stato un colpo dalla mitragliatrice a causare l'abbattimento, ma un missile della difesa aerea delle forze armate ucraine. Lo ha riferito l'ex portavoce dell'aeronautica, Yuriy Ignat.

10:03 15 regioni ucraine attaccate dalla Russia - obiettivi infrastrutture critiche Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia all'alba, secondo il Primo Ministro Denys Shmyhal. "Oggi, 15 regioni sono state duramente attaccate dalla Russia. Il nemico ha utilizzato diversi tipi di armi: droni, missili, missili ipersonici Kinzhal. Ci sono vittime", ha scritto Shmyhal su Telegram. Secondo i resoconti ucraini, le infrastrutture critiche sono state attaccate in quattro regioni. Le autorità di Saporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito che le infrastrutture critiche delle loro regioni sono state attaccate. In alcune aree della capitale Kyiv, sono state interrotte le forniture di elettricità e acqua, secondo il sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Russi spostano truppe da fronti meno significativi in Ucraina verso Kursk Il comando militare russo sta probabilmente continuando a riassegnare truppe da settori meno critici sul fronte ucraino alla regione di Kursk, secondo gli esperti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). I comandanti del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina, 11º Reggimento Aviotrasportato (VDV), 56º Reggimento VDV (7ª Divisione VDV) e 51º Reggimento VDV (106ª Divisione VDV) hanno apparentemente briefato il Presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana sulle operazioni di combattimento nei territori russi confinanti con l'Ucraina. L'ultimo rapporto di situazione dell'ISW suggerisce che la regione di Kursk è probabilmente l'area prevista. L'ISW ha osservato elementi del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina e 11º Reggimento VDV impegnati in combattimenti nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente riassegnato elementi del 56º Reggimento VDV dall'area di Robotyne nella parte occidentale di Zaporizhzhia alla regione di confine. Il comando militare russo resiste alla pressione operativa per ritirare le forze dagli sforzi offensivi prioritari per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk, secondo gli esperti.

09:14 Segnalati primi caduti negli attacchi russi

Almeno tre individui hanno perso la vita a causa dei raid aerei russi, secondo le affermazioni delle autorità ucraine. Sono state segnalate vittime a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha dichiarato che un edificio residenziale è stato colpito da "fuoco nemico", causando una vittima. I governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno documentato esplosioni nelle loro regioni su Telegram, invitando i cittadini a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione di Poltava, Filip Pronin, ha riferito che cinque individui hanno subito ferite dopo un attacco a una struttura industriale.

Leggi di più qui.

08:50 L'Ucraina osserva l'accumulo di truppe bielorusse: "L'ingresso della Bielorussia potrebbe allargare il fronte"

L'Ucraina sta monitorando con preoccupazione la concentrazione di truppe bielorusse vicino al confine condiviso. Questo dispiegamento è più grande di quelli precedenti e l'ingresso delle truppe bielorusse potrebbe avere conseguenze serie, come evidenziato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:22 Esplosioni risuonano in diverse città ucraine; blackout a Kyiv

Dopo l'estesa raffica di missili russi (vedi 07:24), sono state udite esplosioni in diverse città ucraine. Secondo il "Kyiv Independent", le sirene antiaeree hanno suonato in tutto il paese Around 6:00 AM local time. Le prime esplosioni a Kyiv sono state rilevate Around 8:30 AM, seguite da ulteriori esplosioni. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha annunciato blackout in "più distretti" della capitale e problemi di approvvigionamento idrico sul lato destro della città. Sono state segnalate esplosioni anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53 La difesa aerea russa abbatterà 20 droni ucraini

La difesa aerea russa avrebbe abbattuto 20 droni lanciati dall'Ucraina verso il territorio russo, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa di Mosca. Nove sono stati abbattuti sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk, due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato avvistato sulle regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 La Russia lancia un attacco aereo su larga scala sull'Ucraina

L'Ucraina sta affrontando un attacco di grandi proporzioni, come confermato da più fonti. Secondo il "Kyiv Post" su X, "Esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina affronta un attacco massiccio di missili e droni russi dal cielo, dalla terra e dal mare". L'esperto militare Nico Lange ha scritto che la Russia stava lanciando missili da navi nel Mar Nero e da 11 bombardieri Tu-95, con l'utilizzo di droni e missili balistici nell'offensiva. "L'attacco aereo russo all'Ucraina è massiccio". Sono state segnalate esplosioni in diverse città.

07:07 Il comandante ceceno riferisce delle perdite ucraine a Kursk

here.

qui. Le unità di forze speciali cecene, insieme alla 2ª Brigata delle Forze Speciali, affermano di aver neutralizzato due veicoli da combattimento corazzati, cinque veicoli da combattimento corazzati e un carro armato leggero francese AMR nella regione di Kursk nelle ultime 24 ore. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha diffuso queste informazioni, citando il comandante Maggior Generale Apti Alaudinov. "Nelle ultime 24 ore, abbiamo anche eliminato una squadra di lancia-granate automatici e un mortaio, e distrutto un cannone", ha dichiarato Alaudinov. "Le nostre truppe hanno inflitto danni significativi alle forze ucraine Taking out these military installations". Alaudinov ha affermato che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico cerca di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato attacchi in diversi luoghi e ripreso alcuni insediamenti. Credo che questa tendenza continuerà ogni giorno".

06:41 La Corea del Nord: Kim Jong Un ordina la produzione di più droni kamikaze

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato la produzione di più droni kamikaze come "parte essenziale della preparazione per la guerra", secondo l'agenzia di stampa statale KCNA. I droni kamikaze sono veicoli aerei senza equipaggio armati di esplosivi diretti verso i

06:12 Kyiv Consiglia Minsk di Evitare Decisioni RammaricabiliL'Ucraina ha esortato il Belarus a ritirare le sue consistenti forze militari e attrezzature dalla frontiera condivisa. In una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri, Kyiv incoraggia l'amministrazione di Minsk a evitare azioni aggressive e ritirare le sue truppe dalla zona di frontiera. L'Ucraina mette in guardia il Belarus contro decisioni "rammaricabili" sotto la pressione di Mosca. Il Belarus non ha ancora risposto. Secondo fonti ucraine, le truppe presenti al confine sono unità speciali del Belarus e ex-soldati di Wagner, con attrezzature che includono carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria, posizionate nella regione di Gomel lungo il confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione menziona anche che l'Ucraina non ha mai intrapreso azioni ostili contro la popolazione bielorussa e non lo farà in futuro.

05:46 Capo Regionale Russo Rivelatore di Danni da Debris di DroniIl governatore della regione russa di Saratov ha rivelato che diverse case nelle città di Saratov ed Engels sono state danneggiate da detriti di droni ucraini abbattuti. Tutti i servizi di emergenza sono attualmente sul posto. Engels funge da base per aerei da bombardamento strategici in Russia.

03:52 Allerta di Difesa Aerea di Attacco di Droni su KyivL'intelligence militare ucraina suggerisce che i sistemi di difesa aerea sono schierati nella regione di Kyiv per respingere gli attacchi dei droni russi. "Rilevamento di droni nemici! I sistemi di difesa aerea nella zona sono attivi", comunica l'amministrazione militare regionale tramite Telegram. Non ci sono ancora segnalazioni immediate di danni o vittime.

00:19 Zelensky Condanna l'Attacco Mirato alla Squadra di ReutersDurante il suo discorso notturno, il presidente ucraino Zelensky ha parlato dell'attacco con razzo letale alla squadra di Reuters nella città orientale ucraina di Kramatorsk. Un dipendente di Reuters è morto e altri due sono rimasti feriti. La vittima è stata identificata come il cittadino britannico Ryan Evans, che aveva collaborato con Reuters dal 2022, offrendo consulenza sulla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha definito il bombardamento di un "hotel di città regolare" da parte di un razzo Iskander russo come "assolutamente mirato, calcolato". "Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici". L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha avviato un'indagine sull'incidente, che si è verificato sabato alle 22:35 ora locale. Reuters sta ancora verificando se il razzo è stato lanciato dalla Russia o se l'hotel è stato deliberatamente preso di mira per l'attacco. La Russia non ha ancora commentato.

Puoi rivedere tutti gli eventi precedenti qui.

12:41 La Commissione esprime preoccupazione per l'accumulo di truppe russe vicino al confine ucraino despite the Belarusian army's strength being overhyped, according to Rainer Munz, The Commission remains concerned about the significant troop buildup of authoritarian Lukashenko's forces near Ukraine's border.

11:50 The Commission calls for an investigation into the Russian Sabotage Act at Geilenkirchen AlertFollowing reports of heightened security at the NATO airbase in Geilenkirchen near Aachen due to a possible threat from a Russian sabotage act, The Commission demands an immediate and thorough investigation into this matter.

Leggi anche: