Alle 12:50, la Russia dichiara la vittoria su un altro villaggio dell'Ucraina orientale.

In eastern Ukraine, le forze russe dichiarano di aver conquistato un altro villaggio. Il ministero della Difesa di Mosca sostiene di aver preso il controllo di Yelannoe Pervoye (Yelanne Perche in ucraino), come riportato dal ministero della Difesa russo. Il piccolo insediamento si trova vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk, minacciata dall'avanzata russa. L'esercito russo ha fatto rapidi progressi nella regione di Donetsk nelle ultime settimane. Recentemente, il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che l'obiettivo principale dell'esercito russo è la conquista della regione industriale del Donbass, che include Donetsk.

12:21 Medvedev minaccia la distruzione di Kyiv. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev suggerisce la distruzione completa della capitale ucraina Kyiv. La Russia ha intrinsecamente giustificazione per utilizzare armi nucleari a causa dell'ingerenza dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, anche se finora si è astenuta da tale azione. In risposta al dispiegamento di missili a lungo raggio dell'Occidente da parte dell'Ucraina, si potrebbe anche trasformare Kyiv in un "enorme punto fuso" utilizzando l'avanzata tecnologia bellica non nucleare della Russia, secondo Medvedev, che serve come vice presidente del Consiglio di sicurezza russo e spesso utilizza un linguaggio duro contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 Intensi scontri a Kurachove. Gli scontri più intensi in Ucraina orientale si stanno verificando attualmente nella città di Kurachove e nei dintorni. L'uso di armi europee a lungo raggio ha causato insoddisfazione tra la popolazione locale. La corrispondente di ntv Kavita Sharma fornisce aggiornamenti da Dnipro.

11:12 Attacchi con droni causano danni nella regione del Mar Nero di Odessa. Stanno emergendo i dettagli dell'attacco notturno su larga scala con droni nella regione del Mar Nero di Odessa: secondo l'aeronautica ucraina, sono stati lanciati 76 droni da combattimento, di cui 72 sono stati abbattuti. Non è chiaro l'entità dei danni, poiché l'aeronautica ucraina non fornisce informazioni in merito. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa riferisce di ampi danni, compresi danni a diversi edifici in un sobborgo della capitale regionale e a edifici di magazzini nella zona di spedizione del grano di Ismail. A Kyiv, i detriti dell'attacco hanno colpito diversi edifici, ma non sono stati segnalati incendi.

10:31 Mappe false all'incontro pre-bellico: il resoconto di Stoltenberg. L'ex segretario generale della NATO Jens Stoltenberg parla negli interviste degli sforzi diplomatici precedenti alla guerra di febbraio 2022. Durante il meeting del Consiglio NATO-Russia (che Stoltenberg ha presieduto a gennaio), i russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dalle loro regioni orientali, una proposta che Stoltenberg ha trovato inaccettabile ma ancora degna di dialogo. Durante l'incontro, i vice ministri degli esteri e della difesa russi hanno presentato mappe falsificate del territorio della NATO, sostenendo che l'Ucraina rappresentava una minaccia per la Russia. Secondo Stoltenberg, le mappe contenevano errori, come la rappresentazione errata della Danimarca come territorio della NATO. Ripensando a quegli eventi, Stoltenberg rimpiange che la NATO e i suoi alleati non abbiano rafforzato militarmente l'Ucraina in precedenza. Pensa che se l'Ucraina fosse stata meglio armata, l'invasione russa sarebbe stata scoraggiata, anche se è impossibile determinare se sarebbe stata efficace.

10:03 Forte sostegno dalla Germania: Wiegold sull'accordo di dispiegamento. La Germania e la Lituania firmano un accordo governativo che garantisce il dispiegamento di una brigata tedesca pronta al combattimento in Lituania. L'esperto militare Thomas Wiegold discute i motivi e le implicazioni dell'accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Rafforzare la cooperazione con Mosca: la promessa di Kim. Il leader nordcoreano Kim Jong Un avrebbe concordato per approfondire la cooperazione con la Russia. Dopo i colloqui tra Kim e il capo del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media di stato nordcoreani riferiscono di un ampio scambio di vedute per rafforzare la cooperazione per tutelare i rispettivi interessi di sicurezza e mantenere la stabilità regionale e internazionale. L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per il conflitto ucraino. Pyongyang respinge queste accuse come false.

08:59 Possibile avanzamento di armi potenti per la Russia: Starmer e Biden si incontreranno di nuovo all'Assemblea delle Nazioni Unite. Ci saranno ulteriori discussioni sul fatto che l'Ucraina sia autorizzata a utilizzare armi occidentali altamente avanzate contro i bersagli in Russia. Il premier britannico Starmer ha annunciato questo dopo i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Biden, in cui è stata posticipata una decisione in merito. Biden e Starmer riprenderanno il discorso alla prossima Assemblea delle Nazioni Unite a New York con un gruppo di partecipanti più ampio. I media britannici suggeriscono che Biden sarebbe disposto a sostenere l'uso da parte dell'Ucraina di missili britannici e francesi con tecnologia USA, ma non missili prodotti negli USA.

08:23 Zelensky su presunto piano di Trump: "Le chiacchiere elettorali sono chiacchiere elettorali"Il candidato presidenziale repubblicano americano Donald Trump ha spesso dichiarato di poter porre fine rapidamente al conflitto ucraino, ma non ha mai proposto una strategia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato intervistato da CNN a riguardo. "Non capisco ora perché non sono a conoscenza dei dettagli del suo piano," ha detto Zelensky durante l'intervista trasmessa domenica. Ha spiegato che c'è una fase elettorale negli Stati Uniti. "E le promesse elettorali sono promesse elettorali," ha continuato. "A volte, non sono completamente realistiche." Ha anche menzionato di aver parlato con Trump due mesi prima. Durante la loro conversazione, Trump gli ha assicurato il suo impegno per l'Ucraina, secondo Zelensky.

07:27 ISW: Russia Ha Bisogno di Più Soldati a Kursk per Espellere gli UcrainianiLa Russia continua con le controffensive nella regione di Kursk, ma purtroppo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) non prevede un'operazione su larga scala per espellere completamente gli ucrainiani da Kursk. Secondo l'ISW con sede a Washington, finora le autorità russe hanno fatto affidamento principalmente su coscritti male addestrati e equipaggiati, insieme a piccoli contingenti delle forze regolari russe e di sicurezza nel regione di frontiera. Nella loro valutazione, il think tank suggerisce: "Un'offensiva russa per riprendere i territori occupati dalle truppe ucraine nell'Oblast' di Kursk è probabile che richieda più uomini e risorse di quanto la Russia abbia raccolto finora - soprattutto se la maggior parte delle unitàdeployed manca di esperienza combattente".

06:49 Ucraina Sotto Attacchi di DroniL'Ucraina afferma che la Russia ha preso di mira l'Ucraina con droni Shahed durante la notte. Secondo l'esercito ucraino, le forze russe hanno lanciato numerosi gruppi di droni d'attacco. Un'allerta aerea è stata emessa in quasi tutte le regioni del paese, come la regione di Odessa. La marina afferma di aver abbattuto nove droni nella regione di Odessa. A Odessa, sono state segnalate esplosioni secondo il sindaco. Tuttavia, non ci sono state segnalazioni di vittime fino ad ora.

06:13 Mützenich Proposta un Gruppo di Contatto InternazionaleIl capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich ha suggerito di creare un gruppo di contatto internazionale per promuovere un'iniziativa di pace nel conflitto ucraino. "Penso che sia ora per gli alleati occidentali di avviare un gruppo di contatto per aprire la strada a un dialogo", ha detto alla "Rheinische Post". both German Chancellor e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono d'accordo sul fatto che questo sia il momento opportuno per intensificare gli sforzi per le trattative di pace, e la Russia dovrebbe essere inclusa nella successiva summit sulla pace. Chiamato a potenziali membri di un tale gruppo di contatto, Mützenich ha citato paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile come candidati adatti. "Questi paesi stanno iniziando a vedere l'invasione russa come un peso", ha affermato e il lavoro di un gruppo di contatto "può essere promettente", svolgendo un ruolo importante di mediazione.

05:41 UE Valuta Nuovi Approcci per l'Estensione delle SanzioniI diplomatici dell'UE stanno valutando tre possibili alternative per eventuali future estensioni delle sanzioni contro la Russia. Questi scenari sono stati presentati ai diplomatici europei lo scorso venerdì, secondo diverse fonti. Questo passo è stato intrapreso alla luce dei beni del governo centrale russo congelati, che svolgono un ruolo critico nell'assicurare un prestito da 50 miliardi di dollari del G7 all'Ucraina. Questi beni sono stati congelati dal momento in cui la Russia ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina.

03:40 Klitschko: Detriti di Droni Colpiscono Edifici della Città di KyivIl sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha riferito tramite Telegram che i detriti dei droni hanno colpito un edificio della città nel distretto di Obolon a nord del centro della città all'alba di sabato. I servizi di emergenza sono in viaggio per il luogo, ha scritto. In precedenza, il sindaco ha rivelato che le unità di difesa aerea erano attive nella capitale.

01:35 Kim Jong Un Promette Maggiore Cooperazione con ShoiguIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso una maggiore cooperazione con il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. Secondo l'agenzia di stampa di stato KCNA, durante la visita di Shoigu a Pyongyang, i due leader hanno avuto estese discussioni e hanno raggiunto un'intesa per rafforzare "la cooperazione per proteggere gli interessi di sicurezza condivisi". Shoigu, che si è ritirato come ministro della difesa russo a maggio, ha guidato i rapporti più stretti tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang a luglio 2021.

23:36 Zelenskyy Annuncia "Piano di Vittoria" a Biden in SettembreIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un incontro di settembre con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Presenterò il percorso per la vittoria", ha dichiarato il presidente durante un'apparizione a Kyiv. Il piano consiste in scelte interconnesse per equipaggiare l'Ucraina con forze sufficienti per condurre il conflitto verso la pace. "Tali guerre di conquista possono essere terminate in modo giusto in diversi modi: o costringendo l'esercito nemico alla ritirata o attraverso la diplomazia", ha precisato Zelenskyy. Tale strategia garantirà l'indipendenza genuina dell'Ucraina. Tuttavia, la posizione di Kyiv dipende dal sostegno degli Stati Uniti.

22:59 Russia Modifica Strategia di Attacco Verso SudI combattimenti intensi persistono nella parte orientale del paese, secondo i resoconti dell'esercito ucraino. Ci sono state 115 schermaglie, come menzionato dallo Stato Maggiore a Kyiv nel loro briefing serale. "L'attività più intensa oggi è stata osservata nella direzione di Kurachove, oltre a questo, il nemico è stato attivo anche nelle direzioni di Lyman e Pokrovsk", si legge. Kurachove è un piccolo paese situato a sud di Pokrovsk. Per molto tempo, Pokrovsk è stato riconosciuto come il principale obiettivo dell'offensiva delle truppe russe. Tuttavia, le forze russe sono riuscite a ottenere solo modesti guadagni territoriali in questa regione di recente. Al contrario, hanno esteso la loro linea d'attacco verso sud, con l'obiettivo di conquistare la città mineraria di Hirnyk, situata vicino a Kurachove.

22:18 Zelensky: Avanzata a Kursk Ha Ottenuto il Risposto DesideratoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk ha portato al risultato desiderato. Egli sostiene che il nemico è stato fermato nella regione di Kharkiv e l'avanzata russa a Donetsk si è rallentata. Egli sottolinea anche che la Russia non è riuscita a ottenere alcun successo significativo nel suo contrattacco a Kursk. In precedenza, gli esperti avevano sollevato dubbi sullo spostamento di più grandi formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk. La Russia afferma di aver ripreso il controllo di 10 su 100 villaggi occupati.

21:46 "L'Ovest è Agitato" - Le Chiare parole di Zelensky sui AlleatiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di provare "ansia" quando si tratta di fornire aiuto all'Ucraina per contrastare i missili russi. "Se gli alleati possono collaborare per abbattere missili e droni nel Medio Oriente, perché non è stata presa una decisione simile per abbattere i missili russi e gli Shahed iraniani nel cielo ucraino?" ha detto Zelensky durante una conferenza a Kyiv. "Sono anche riluttanti a esprimere 'Stiamo lavorando su questo'. E questo non è successo, neanche quando i missili e i droni si stanno dirigendo verso il territorio dei nostri vicini," ha sostenuto il leader ucraino. Questo comportamento è "vergognoso per il mondo democratico."

21:30 La Russia Impiega Più di 8000 Droni IranianiSecondo il governo ucraino, la Russia ha introdotto 8060 droni Shahed iraniani in Ucraina dall'inizio della guerra. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dall'Iran o dalla Russia. L'Ucraina ha inizialmente incolpato il governo di Teheran per aver fornito i droni kamikaze alla Russia durante l'autunno del 2022.

20:43 Autorizzazione per le Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina? Gli USA Evitano le RisposteSi stanno svolgendo discussioni a Washington tra il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. C'è un grande interesse nel sapere se ci saranno annunci riguardo all'autorizzazione delle armi a lungo raggio per l'Ucraina. Fonti del "Guardian" britannico suggeriscono che la Gran Bretagna ha concesso all'Ucraina il permesso di lanciare attacchi con i missili Storm-Shadow. Tuttavia, è stato riferito che non ci saranno dichiarazioni su questo argomento durante l'incontro tra i due partner oggi. "Non mi aspetterei un annuncio oggi riguardo all'uso di armi a lungo raggio all'interno della Russia - certamente non dagli Stati Uniti," ha dichiarato John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Ha solo menzionato che stanno continuando a lavorare con la Gran Bretagna, la Francia e altri alleati riguardo "il tipo di capacità che saranno rese disponibili all'Ucraina." Non fornisce una risposta chiara quando gli viene chiesto di eventuali cambiamenti nella posizione del governo degli Stati Uniti. "Non mi impegnerò in una discussione ipotetica su ciò che potremmo o non potremmo dire in un determinato momento."

