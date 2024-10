Alle 12:36, la Russia dichiara la cattura di un altro villaggio nel distretto di Donetsk.

11:55 Partigiani Annunciano la Distruzione della Linea di Rifornimento RussaIl gruppo ribelle Fyre afferma di aver distrutto i binari ferroviari utilizzati dalle forze russe per consegnare armi e munizioni al loro avamposto a Kursk, in Russia. Ukrinform, un'agenzia di stampa statale ucraina, conferma questa affermazione da un post corrispondente condiviso dal movimento partigiano. Questa organizzazione, secondo la sua stessa dichiarazione, comprende ucraini, tatari di Crimea e oppositori russi, ed è stata fondata sulla penisola di Crimea due anni fa.

11:26 Munz: I Cittadini Russi Scettici della Lotta Contro la CorruzioneIl progetto di bilancio della difesa per il 2023 in Russia è del 40%, secondo la sua bozza. Simultaneamente, una campagna contro la corruzione è in corso all'interno del ministero competente dal decesso del leader del colpo di stato Yevgeni Prigoschin. Tuttavia, questa campagna non trova riscontro tra i cittadini, come sottolineato dal reporter di ntv Rainer Munz a Mosca.

11:01 Cittadino Americano a Rischio di Detenzione per Aver Aiutato l'UcrainaIl cittadino americano Stephen Hubbard ha ammesso il reato di attività mercenarie in un tribunale russo. Secondo l'agenzia di stampa statale russa RIA, aveva ricevuto denaro per combattere contro la Russia a sostegno dell'Ucraina. Se condannato, Hubbard, di 72 anni, rischia una pena detentiva da 7 a 15 anni.

10:20 Kiev Sottoposta ad Attacco di Droni, con Incendi RisultantiL'attacco notturno di droni a Kiev ha apparentemente appiccato un incendio in un edificio residenziale e ha causato danni, secondo le autorità locali, come riportato da Ukrainska Pravda. Non sono state segnalate vittime. I resti dei droni abbattuti hanno innescato incendi in cinque distretti della regione, secondo ulteriori rapporti. Tutti i droni sono stati apparentemente abbattuti, secondo le fonti ucraine.

09:36 Putin Ribadisce la Determinazione nella Guerra all'UcrainaIl presidente russo Putin ha ribadito la sua determinazione nella guerra contro l'Ucraina. "Tutti i nostri obiettivi saranno raggiunti", ha dichiarato in un messaggio video per commemorare il secondo anniversario dell'allegata annessione russa di quattro regioni in Ucraina. Putin ha ripetuto la sua giustificazione per l'invasione, descrivendo il governo ucraino come una "dittatura neonazista". Putin ha citato il ruolo delle forze russe nel proteggere la popolazione di lingua russa, accusando il governo ucraino di cercare di "isolare queste persone dalla Russia, la loro patria storica, per sempre". Putin ha anche criticato le "élite occidentali" per aver trasformato l'Ucraina in "la loro colonia, un pedone militare contro la Russia".

08:46 L'Ucraina Trasferisce il Comandante della Difesa di WuhledarIl colonnello Ivan Winnik, comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Indipendente dell'Ucraina, che ha difeso la città fortemente contestata di Wuhledar, è stato riassegnato. Il Kyiv Independent riferisce, citando il Comando delle Forze congiunte del Nord, che il movimento è dovuto a una promozione e al trasferimento dell'esperienza combattente. Non è stato ancora nominato un successore.

08:04 Mykolaiv Rapporta un Incendio in una Struttura Critica per l'InfrastrutturaUn incendio è scoppiato in una struttura critica per l'infrastruttura nel distretto di Bashtanka, a Mykolaiv, dopo un attacco di droni russi. Ukrainska Pravda riferisce, citando il capo dell'amministrazione militare regionale, senza specificare quale struttura sia stata interessata.

07:24 Kiev Rapporta la Sconfitta dell'Attacco NotturnoL'attacco russo a Kiev è durato più di cinque ore durante la notte, ma tutti i droni sono stati intercettati, come riferito da Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. L'attacco si è verificato in più ondate e direzioni.

06:44 La Russia Sposta i Prigionieri sui Fronti Instead of JailsLa Russia starebbe attuando una legge che consente alle autorità di escludere la responsabilità penale per coloro che stipulano contratti militari con il Ministero della Difesa. I prigionieri nelle regioni di Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la Repubblica di Komi, la regione dell'Altai e l'illegale annessione della Crimea hanno ricevuto questa opportunità, secondo i media di opposizione russa, come riferito dall'Istituto per gli Studi della Guerra (ISW).

06:13 Zelensky Rapporta l'Uso Quotidiano di 100 Bombe Guidate dalla RussiaLa Russia continua i suoi attacchi incessanti all'Ucraina, utilizzando circa 100 bombe guidate al giorno, secondo il presidente ucraino Zelensky. In un discorso video, ha menzionato il ferimento di 14 persone in un recente attacco all'industriale città di Zaporizhzhia, nonché l'uso di bombe guidate nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy. "Questo è il terrore quotidiano della Russia", ha detto Zelensky, aggiungendo che serve come costante promemoria per tutti gli alleati dell'Ucraina che "ulteriori capacità di attacco a lungo raggio, sistemi di difesa aerea e sanzioni contro la Russia sono necessari per l'Ucraina".

05:43 Lo Stato Maggiore Ucraino Avverte della Minaccia nel DonbassNuovi attacchi russi contro le posizioni difensive ucraine nel Donbass sono stati segnalati, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Tredici attacchi sono stati respinti vicino a Pokrovsk e 17 avanzamenti russi sono stati fermati vicino a Kurachove. Sono segnalati anche combattimenti intensi nell'area di Wuhledar. Gli esperti militari ucraini temono che la piccola città nel settore meridionale del Donbass, che è stata contestata per due anni, possa presto cadere sotto il controllo russo.

04:46 Kiev Soffre di Attacchi di Droni ContinuiEsplosioni sono state segnalate in più luoghi a Kiev a causa di attacchi di droni russi. Anche se non sono state segnalate vittime, sono stati segnalati danni a edifici residenziali e infrastrutture critiche.

03:45 Commissione di Helsinki Promuove Cambiamento nella Strategia USA verso la Russia

La Commissione bipartisan di Helsinki sta urgentemente spingendo gli Stati Uniti a rivedere la loro strategia post-Guerra Fredda nei confronti della Russia, definendola una persistente minaccia per la sicurezza mondiale. "The Hill" riferisce che la commissione incoraggia Washington a rivalutare la sua posizione sulla Russia, seguendo una linea simile a quella adottata nei confronti della Cina. Le proposte superano l'impegno dell'amministrazione Biden per l'Ucraina e contrastano con le posizioni dei sostenitori di Trump al Congresso, che sostengono che gli Stati Uniti destinano fondi eccessivi per la sicurezza europea. Trump sottolinea la necessità di trattative dirette tra Ucraina e Russia, ma il presidente della Commissione di Helsinki, il repubblicano Joe Wilson, è scettico riguardo a qualsiasi accordo con il governo del presidente russo Vladimir Putin.

02:49 Attacchi Russi su Kyiv con Droni

La capitale ucraina Kyiv è sotto attacco da parte di droni russi. Secondo il rapporto dell'esercito ucraino, le unità di difesa aerea sono attivamente respinti gli attacchi. I testimoni oculari riferiscono di diverse esplosioni forti e di oggetti che esplodono nel cielo, suggerendo l'impiego di sistemi di difesa aerea. Simultaneamente, un'allerta è in vigore non solo a Kyiv e nelle vicinanze, ma in tutta l'Ucraina orientale.

01:40 Campagna in Moldavia: Ministro Avverte contro Pratiche Corrotte

Un ministro del governo di alto livello ha esortato i moldavi a evitare "ladri, rifugiati e banditi" dopo che un businessman esiliato ha promesso di ricompensare gli elettori se voteranno contro l'adesione all'Unione Europea in un referendum. L'avvertimento del ministro delle Infrastrutture Andrei Spinu riflette la natura caotica e incontrollata della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 20 ottobre, in cui la presidente uscente pro-europea Maia Sandu si candida per la rielezione.

00:14 Russia: Forze Ucraine Bombardano Sottostazione Vicina alla Centrale Nucleare

Secondo l'amministrazione della centrale nucleare (NPP) di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, le forze militari ucraine hanno bombardato ancora una volta una sottostazione vicina, danneggiando un trasformatore. L'amministrazione della NPP ha annunciato questo su Telegram, dichiarando che il fuoco d'artiglieria ha colpito il trasformatore della "Raduga" sottostazione nella città di Enerhodar nel sud-est dell'Ucraina. È stata anche pubblicata una foto che mostra il fumo che esce dal tetto di un edificio. L'approvvigionamento di energia elettrica per Enerhodar è stato riferito come non interessato. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha sei reattori, è la più grande d'Europa. È stata conquistata dalle forze russe all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di attaccare o prepararsi ad attaccare la centrale nucleare.

23:15 Zelenskyy Interroga Minacce Nucleari: "Putin Apprezza la Sua Vita"

In un'intervista a Fox News, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso dubbi sulle minacce nucleari continue del presidente russo Vladimir Putin. Secondo Zelenskyy, "Putin apprezza la sua vita", il che suggerisce che è improbabile che utilizzi armi nucleari. "Nessuno può prevedere cosa gli passi per la mente", ammette Zelenskyy, "Potrebbe utilizzare armi nucleari contro qualsiasi paese in qualsiasi momento - o potrebbe non farlo".

22:10 FPÖ sulla Guerra in Ucraina e la RussiaLe recenti elezioni parlamentari austriache hanno notevolmente ridefinito il panorama politico del paese. Il partito di destra FPÖ si sta godendo una storica vittoria con il 28,7% secondo le proiezioni. Nonostante la guerra in Ucraina, il partito adotta una posizione morbida nei confronti della Russia nel suo programma elettorale e non considera la dipendenza dell'Austria dal gas russo un problema. Nel 2018, il contratto del gas tra Vienna e Mosca è stato prorogato fino al 2040, comprendente una garanzia per l'acquisto di grandi quantità di gas naturale e garantendo i pagamenti anche in caso di mancata consegna. Dal gennaio al maggio 2024, più del 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Primo Ministro Russo a TeheranIl primo ministro russo Mikhail Mishustin si recherà a Teheran per un incontro con il presidente iraniano Hassan Rouhani, mentre crescono le tensioni nel Medio Oriente. Gli incontri sono previsti per lunedì, come annunciato dal governo russo. Mishustin incontrerà anche il vicepresidente iraniano Eshaq Jahangiri. Secondo Mosca, il primo ministro russo discuterà "l'intera gamma di cooperazione russo-iraniana nei settori del commercio, dell'economia, della cultura e dell'aiuto umanitario" a Teheran. Le potenze occidentali accusano l'Iran di fornire droni e missili all'esercito russo per il suo conflitto in Ucraina. Teheran nega queste accuse.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il conflitto in Ucraina e l'eventuale utilizzo di armi nucleari, esortando la Russia ad attenersi al diritto internazionale e alle soluzioni diplomatiche. Questa posizione è stata ribadita da un portavoce durante un briefing stampa.

Despite the European Union's position, some European political parties, like the Austrian FPÖ, maintain a lenient stance towards Russia and consider Russian gas imports essential, as shown in their election manifestos.

