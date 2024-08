Alle 12:34, Zelensky nella zona di confine annuncia: "rifornimento del fondo di scambio"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato nella regione di confine di Sumy, a nord-est del paese, dove due settimane fa le truppe ucraine hanno fatto irruzione nel territorio russo. A Kursk, un'altra area è stata conquistata, ha rivelato Zelensky. Ha anche menzionato il "conto di rimborso", riferendosi alla cattura di soldati russi per uno scambio futuro con i prigionieri ucraini detenuti in Russia. Zelensky ha dichiarato che, dal offensive di Kursk, gli attacchi su Sumy e le vittime civili nella regione sono diminuiti. Ha condiviso un video che lo mostra con il comandante in capo delle truppe ucraine, Olexander Syrskyj, che ha fatto rapporto sui rinforzi delle truppe nell'Ucraina orientale. La Russia continua a premere in questa regione.

Come riportato da "Bild", droni sospetti di origine russa sono stati avvistati sopra il più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein. Nei giorni recenti, sono stati segnalati numerosi droni che volavano a velocità elevate sopra la centrale nucleare in pensione e la terminale GNL di Brunsbüttel. La procura di Flensburg sta indagando per potenziale spionaggio con l'obiettivo di sabotaggio. La polizia ha segnalato internamente che la zona di divieto di volo è stata ripetutamente violata dal sorvolo del drone nucleare. Un drone militare sospetto, considerato un oggetto ostile, è stato identificato. "Bild" attribuisce i droni a agenti russi, suggerendo che potrebbero essere stati lanciati da navi civili nel Mar del Nord.

L'Ambasciata americana a Kyiv lancia un'allerta per il rischio di attacchi aerei nei prossimi giorni, mentre l'Ucraina si prepara a celebrare il suo Giorno dell'Indipendenza il 24 agosto. Il sito web avverte di un possibile attacco russo con droni e missili durante questo periodo. Gli ucraini celebrano il 24 agosto come loro giorno nazionale di indipendenza dall'Unione Sovietica. Da quando l'invasione dell'Ucraina è iniziata due anni e mezzo fa, questa festività ha un significato ancora più importante per il popolo ucraino. Nella regione di confine di Kursk, i soldati russi hanno penetrato il territorio ucraino, che Putin ha descritto come una provocazione e ha minacciato una "ritorsione adeguata".

Un incendio si è dichiarato in una struttura di supporto militare russa a Marinovka, nella regione meridionale russa di Volgograd, causando esplosioni udite dai residenti. Secondo le autorità locali, l'incendio è stato causato da un attacco di droni ucraini, senza vittime segnalate.

Nelle regioni di confine di Kursk, le autorità russe stanno installando rifugi in cemento per i civili. "Su mio ordine, l'amministrazione della città di Kursk ha designato luoghi centrali per l'installazione di bunker prefabbricati modulari", ha spiegato il governatore regionale Alexey Smirnov su Telegram. Di conseguenza, i bunker sono stati eretti in luoghi affollati come 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che trasporta uno dei blocchi. I bunker vengono anche installati in due altri luoghi, compreso Kursk, dove si trova la centrale nucleare. La Russia accusa l'Ucraina di voler prendere di mira la struttura, che l'Ucraina nega.

L'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk, quasi tutti respinti. Il Presidente Zelensky promette di rafforzare i numeri delle truppe nella zona. Nel frattempo, l'avanzata nella regione di Kursk prosegue.

L'esercito russo avrebbe respinto diversi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese, secondo i resoconti del governo. Nella regione di confine di Kursk, il governatore Alexey Smirnov rivela che "due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea russo". Nella regione di Rostov più a sud, il governatore Vasily Golubev afferma che cinque droni sono stati abbattuti. Droni sono stati anche segnalati abbattuti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

L'Ucraina cerca l'autorizzazione degli Stati Uniti per utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov incontra una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Secondo il ministero ucraino, i rappresentanti repubblicani Rob Wittman e democratici David Trone discutono della situazione sul fronte e della posizione di Washington sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. "Ho sottolineato che dobbiamo ottenere Immediately permission from our allies to fully utilize long-range weapons against targets in Russia", ha dichiarato Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 'Star Wars' Actor Crusades for Mine-Clearing MachinesL'attore americano Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars", si fa portavoce dell'acquisizione di robot per la disattivazione di mine per l'Ucraina. Insieme allo specialista dell'Europa orientale Timothy Snyder, stanno cercando di raccogliere $441,000 attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot possono disattivare le mine anche nelle regioni inaccessibili, garantendo la sicurezza degli operatori. "Tra i gravi peccati che la Russia ha commesso in Ucraina c'è la disseminazione di innumerevoli mine", ha espresso Snyder. "Visitando regioni non popolate vicino al confine, ho assistito a persone che corrono rischi pericolosi per aiutare gli altri a riprendere i loro giardini e case. Con questi robot, le mine possono essere eliminate e le vite salvate". L'Ucraina ospita un'ampia gamma di mine, la cui rimozione potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino sembra preparare i russi per una "nuova normalità"

07:30 Governatore di Volgograd conferma l'incendio di una struttura militare

Le autorità russe confermano i rapporti secondo cui un drone ucraino ha attaccato e incendiato una struttura militare nella regione di Volgograd, nel sud della Russia. Il governatore di Volgograd, Andrey Bocharov, ha dichiarato su Telegram che il drone è precipitato sulla struttura. Non ci sono state vittime. Bocharov non ha specificato quale base militare fosse sotto attacco, ma ha confermato che il bersaglio dell'attacco era la città di Marinovka, che ospita una base aerea.

06:56 McMaster: Putin ha influenzato Trump con il suo carisma

Secondo l'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il generale dell'esercito statunitense Herbert Raymond McMaster, il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa affermazione è stata resa nota nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", secondo il "Guardian". "Putin, un ex agente del KGB spietato, ha sfruttato l'ego e le insicurezze di Trump con adulazioni", afferma McMaster. Putin avrebbe lodato Trump come "un individuo eccezionale, eccezionalmente dotato", esercitando un'influenza quasi ipnotica su di lui. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza nazionale di Trump per circa un anno, avrebbe allarmato Trump dicendo: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo sulla terra". Egli suggerisce che Putin era convinto di poter "superare" Trump e indurre un alleggerimento delle sanzioni e un ritiro economico delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Rapporti di attacchi con droni su una base aerea russa a Volgograd

Esplosioni sono state segnalate durante la notte nella città russa di Kalach-on-Don, nella regione di Volgograd. Vari canali Telegram russi attribuiscono questi eventi a un attacco con droni. Si dice che un incendio sia scoppiato in un aeroporto vicino. La regione di Volgograd si trova a circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. L'obiettivo probabile era la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, a circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I testimoni nella zona hanno riferito di aver sentito da sei a dieci esplosioni assordanti accompagnate dal rumore inconfondibile dei droni, secondo Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania potrebbe fornire ulteriore aiuto all'Ucraina se necessario

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriore assistenza all'Ucraina. In caso le decine di miliardi pianificati non possano essere rilasciati dai beni russi congelati per l'Ucraina, la Germania fornirà fondi sostitutivi, ha dichiarato in un podcast con il vicedirettore del "Bild" Paul Ronzheimer. "Non possiamo permetterci di arrivare a un punto in cui diciamo 'ora non ci sono più fondi per l'Ucraina'", ha dichiarato Klingbeil. "In una situazione del genere, la Germania è naturalmente obbligata a esplorare opzioni di finanziamento nazionali. Abbiamo un dovere verso l'Ucraina. Verranno trovate soluzioni e verranno trovate."

03:09 Elezioni nella regione di Kursk: equipaggiamento protettivo per gli addetti ai seggi

Gli addetti ai seggi delle elezioni regionali nella contesa regione russa di Kursk, vicino al confine, riceveranno giubbotti antiproiettile e caschi a causa delle elezioni regionali imminenti. La regione si trova in uno stato di emergenza e saranno istituiti seggi supplementari in altre parti del paese per i rifugiati, come annunciato da Tatiana Malakhova, capo della commissione elettorale regionale, secondo le agenzie di stampa russe. Le elezioni regionali per i governatori e i parlamenti regionali si terranno dal 6 al 8 settembre in diverse regioni russe. Il voto anticipato è già iniziato in alcune regioni, tra cui Kursk, Belgorod e Bryansk.

01:34 Fico critica la pressione occidentale nella politica estera

Il primo ministro slovacco Robert Fico si sente sotto pressione dalle opinioni delle democrazie occidentali quando si discosta dal consenso su questioni di politica estera importanti. Fico afferma che coloro che non si conformano al consenso sono "arbitrariamente sottoposti a pressioni e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. In occasione dell'anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico traccia un parallelo tra la violenta repressione della "Primavera di Praga" da parte delle truppe del Patto di Varsavia e la pressione dell'opinione esistente nell'Europa odierna. Fico si è opposto all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e ha affrontato accuse di essere filorusso.

00:12 L'Ucraina riferisce degli attacchi russi vicino a Pokrovsk

L'Ucraina riferisce che ci sono stati 46 attacchi vicino alla città di Pokrovsk, nell'est del paese, nel corso di un giorno. 44 di questi attacchi sono stati respinti con successo, secondo il rapporto dello Stato Maggiore. Il combattimento continua in due sezioni alle 21:00 CET. Si dice che 238 soldati russi abbiano subito perdite durante questi scontri, ma non ci sono informazioni sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato.

23:09 Russia afferma di aver impedito un'incursione ucraina nella regione di Bryansk La Russia sostiene di aver bloccato un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione di Bryansk, che confina con Kursk. Secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, il tentativo di infiltrazione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stato fermato dai servizi di sicurezza FSB e dalle unità militari russe. Bogomaz ha dichiarato: "Il nemico è stato colpito dal fuoco" e la situazione è ora "sotto controllo".

22:15 Zelensky spera in una rapida distribuzione dell'aiuto Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la sua speranza per la rapida distribuzione dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente, compresi i fondi provenienti dai beni dello stato russo sequestrati. Zelensky ha dichiarato che ci sono state numerose dichiarazioni politiche da parte dei partner, ma se ne aspettano ancora di più, e serve un "meccanismo reale". L'Ucraina ha bisogno di questi fondi per difendersi dall'aggressione russa. Zelensky ha sottolineato che le discussioni pertinenti sono durate troppo a lungo e sono necessarie decisioni immediate.

21:52 Putin loda i legami commerciali sino-russi Il presidente russo Vladimir Putin loda il rafforzamento della cooperazione tra Russia e Cina. Putin sottolinea che "i nostri rapporti commerciali stanno progredendo efficacemente (…). L'attenzione che entrambi i governi dedicano ai rapporti commerciali e economici sta dando i suoi frutti". Putin ha inoltre evidenziato che Russia e Cina hanno "progetti e programmi su larga scala nei campi economico e umanitario". Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato che i rapporti sino-russi sono a "un livello senza precedenti", come riferito dal Cremlino. La partnership strategica tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione russa dell'Ucraina.

21:20 La richiesta di liberazione di Bulgakov respinta L'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, accusato di corruzione, rimarrà in custodia. La richiesta di Bulgakov per una pena più mite di arresti domiciliari e il suo appello contro la detenzione sono stati respinti, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov era responsabile dell'acquisizione di materiali per le forze armate russe prima di essere licenziato. La corte di Mosca ha anche ordinato la detenzione di due presunti complici di Bulgakov e della loro società, che avrebbe collaborato con Bulgakov per aggiudicarsi nove contratti, causando danni per circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro), secondo gli intermediari.

21:00 L'Ucraina rafforza le posizioni a Pokrovsk Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta rafforzando la sua presenza nella regione altamente contestata di Pokrovsk, nell'est del paese. Zelensky ha dichiarato nel suo discorso televisivo che sono consapevoli dei piani delle truppe russe nella zona. Nel frattempo, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk continua, come riferito da Zelensky, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

20:41 Gli ucraini minacciati di sfratto dagli alloggi per rifugiati ungheresi Dopo l'adozione di un decreto in Ungheria che nega la protezione generale ai rifugiati ucraini, molti ucraini rischiano di perdere l'alloggio nei centri di accoglienza per rifugiati. Le strutture private per rifugiati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, come riferito dall'organizzazione Migration Aid. Circa 120 rifugiati, principalmente donne e bambini rom della regione ucraina occidentale di Transcarpathia, dove c'è una grande minoranza ungherese, sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia a Kocs, a nord di Budapest.

In risposta alla segnalazione di droni russi sopra le infrastrutture critiche in Germania, la polizia federale tedesca sta ora conducendo una ricerca a livello nazionale per qualsiasi attività di droni non autorizzata. Questa azione segue l'allegato attacco con drone a una struttura militare a Volgograd, che ha sollevato preoccupazioni per possibili tentativi di sabotaggio da parte dell'Ucraina o dei suoi sostenitori.

Mentre queste tensioni continuano, l'Ucraina continua a cercare il sostegno internazionale, con il ministro della Difesa Rustem Umerov che incontra una delegazione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv per discutere l'uso di armi a lungo raggio contro i

Leggi anche: