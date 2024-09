Alle 12:33 si registrarono 420 litri di pioggia senza precedenti in una località ceca.

Piogge Gigantiose dalla Depressione "Anett": Dal venerdì, un'impressionante quantità di 450 litri di pioggia per metro quadrato si è abbattuta su Serec, situato al confine tra la Repubblica Ceca e la Polonia, grazie alla depressione "Anett". Secondo l'esperto meteorologico di ntv.de, Oliver Scheel, si tratta delle precipitazioni più significative degli ultimi giorni. In Germania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land ha registrato il massimo con un totale di 320 litri in soli quattro giorni. In Austria, le aree intorno a St. Pölten e Lilienfeld hanno registrato rispettivamente 364 e 369 litri di pioggia. Vienna ha registrato 279 litri, ma i dati sono stati interrotti a causa di attrezzature difettose, quindi l'ammontare esatto non è ancora noto. Katowice in Polonia ha registrato il massimo delle precipitazioni con 200 litri, secondo i resoconti.

12:25: Il Bilancio delle Vittime nelle Alluvioni in Romania Sale a Sei: Il bilancio delle vittime delle piogge intense e delle alluvioni nella regione dei Carpazi in Romania è salito a sei. Le regioni come Galati, Vaslui e Iasi sono state gravemente colpite. Circa 300 persone hanno dovuto essere evacuate, mentre circa 6.000 case rurali hanno subito danni a causa delle alluvioni. La maggior parte delle vittime erano persone anziane, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello massimo di allerta per le alluvioni rimane attivo fino a mezzogiorno, con villaggi isolati e residenti sui tetti tra i più colpiti dalle acque delle alluvioni.

11:59: L'Elba Inonda la Sassonia: Nella Sassonia, in Germania, il livello dell'Elba continua a salire, con il livello dell'acqua a Dresda che ha raggiunto i 5,62 metri alla mattina di lunedì, secondo il centro di controllo delle inondazioni dello stato. È stato attivato il secondo livello di allerta per le inondazioni domenica sera e si prevede che la soglia per il terzo livello di allarme (6 metri) sarà superata presto martedì. Il livello massimo dell'Elba a Dresda potrebbe continuare a salire fino a mercoledì sera, raggiungendo il picco durante questo periodo. Sulla frontiera tedesco-ceca, il livello dell'acqua a Schönau è già al di sopra del terzo livello di allarme (6,13 metri), ma il centro di controllo delle inondazioni si aspetta una diminuzione del livello dell'acqua a Görlitz.

11:33: Due Morti in Austria a Causa di Alluvioni: Le autorità austriache hanno riferito la morte di altre due persone a causa delle alluvioni. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro case nelle regioni della Bassa Austria. Domenica, un pompiere è stato anche ucciso mentre rispondeva a una richiesta di pompaggio della cantina. A causa delle piogge prolungate, persistono circostanze eccezionali nell'est dell'Austria, con l'evacuazione di più di 1.800 edifici e numerose chiusure stradali.

11:01: Stato di Emergenza per Alluvioni a Breslavia: Dopo violente tempeste e alluvioni nel sud-ovest della Polonia, Breslavia (Wrocław) nella Bassa Slesia ha dichiarato lo stato di emergenza per le alluvioni. Il sindaco Jacek Sutryk ha dettagliato le misure come il monitoraggio delle dighe 24 ore su 24, il controllo dei canali e la chiusura delle passerelle delle dighe per contrastare l'ondata di alluvioni prevista che raggiungerà Breslavia mercoledì. Le precedenti previsioni che affermavano che la città non sarebbe stata colpita gravemente dalle alluvioni sono state riviste dal sindaco, che sottolinea che l'infrastruttura attuale della città è significativamente migliore di quella del 1997 durante l'alluvione dell'Oder.

10:35: Il Governatore Austriaco sulla Situazione delle Alluvioni: Nonostante una breve interruzione delle piogge durante la notte, la situazione delle alluvioni nell'est dell'Austria rimane critica, secondo il governatore della Bassa Austria Johanna Mikl-Leitner. Fino a 80 litri di pioggia per metro quadrato sono attesi regionalmente lunedì. La stabilità delle dighe è una preoccupazione maggiore, poiché le autorità avvertono di un alto rischio di rottura. Una parte significativa della vita pubblica è stata interrotta, con oltre 200 strade chiuse, 1.800 edifici evacuati e molti studenti e bambini delle scuole materne che rimangono a casa. Circa 3.500 case sono attualmente senza elettricità. Le stime dei danni non sono ancora disponibili, ma il governatore garantisce l'aiuto per le vittime delle alluvioni. Le regioni hanno registrato fino a 370 litri di pioggia per metro quadrato - centinaia di volte la quantità media mensile.

10:10: I Livelli dell'Elba Si Avvicinano al Stadio Critico TreIl livello dell'Elba nella Sassonia sta aumentando. Secondo i dati del centro di controllo delle inondazioni dello stato, il livello a Dresda era di 5,54 metri alla mattina presto, con previsioni di raggiungere i sei metri più tardi nel giorno, attivando così il terzo stadio di allarme. Questo stadio può portare all'allagamento di aree abitate. Il terzo stadio di allarme è già stato raggiunto alla stazione di Schöna vicino al confine con la Repubblica Ceca, con un livello di 6,09 metri. Lo stesso stadio è osservato alla Lusatian Neisse vicino a Görlitz sul confine con la Polonia, dove il livello era a 5,56 metri, solo pochi centimetri sotto il quarto stadio di allarme. Una parte della strada federale B99 a Görlitz è stata chiusa per motivi di sicurezza, come confermato da un portavoce della polizia. Il livello di allerta per il terzo stadio qui è di 4,80 metri.

09:49: Alluvione Secolare nella Repubblica Ceca: Uomo Muore nelle Acque delle Alluvioni

09:17 Donna cade nella Neiße a Görlitz

Una donna è caduta nel fiume Neiße mentre controllava il livello dell'acqua a Görlitz. Secondo i primi resoconti della polizia, la donna è scivolata sul bordo dell'acqua vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è caduta nel fiume. È stata trasportata per circa 700 metri a valle prima di riuscire a tirarsi fuori vicino alla diga di Vierradmuhle. Attualmente viene trattata in una clinica per ipotermia.

09:00 THW si prepara per operazioni su larga scala sull'Elba e sull'Oder

L'Agenzia federale tedesca per la Protezione tecnica (THW) si sta preparando per possibili inondazioni nell'est della Germania. "Ci stiamo preparando per dispiegare forze più grandi sui fiumi Elba e Oder se necessario", dice il capo del dipartimento THW Fritz-Helge Voss nel programma ZDF "Morning Magazine". Voss consiglia alle persone nelle aree colpite di preparare un piccolo kit di emergenza. Voss sottolinea che la Germania sta ancora aspettando le condizioni meteorologiche estreme corrispondenti e finora è stata fortunata. Tuttavia, si prevede che l'Elba, la Neiße e l'Oder straripino questa settimana. Nel fine settimana, il THW aveva circa 140 personale dispiegato in Baviera e Sassonia, tra cui sul ponte Carolabridge crollato a Dresda. Voss evidenzia che questa è la quarta situazione di inondazione importante in Germania quest'anno, sottolineando la necessità di essere preparati e investire nell'equipaggiamento. "In definitiva, questi sono costi di adattamento al clima", dice Voss.

08:43 Incontro del Consiglio dei Ministri polacco discute lo stato di disastro

A causa dei danni gravi causati dalle inondazioni nel sud-ovest della Polonia, il Primo Ministro Donald Tusk ha convocato un incontro del Consiglio dei Ministri lunedì mattina. Ha preparato un decreto per dichiarare lo stato di disastro, che deve essere approvato dal Consiglio. Le piogge persistenti nel sud-ovest della Polonia, lungo il confine con la Repubblica Ceca, hanno causato inondazioni. La città di Nysa nella regione di Opole è stata particolarmente colpita durante la notte, con le acque delle inondazioni del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, che sono entrate nella sala di pronto soccorso dell'ospedale locale, come riportato dall'agenzia di stampa PAP. Un totale di 33 pazienti, tra cui bambini e donne in gravidanza, sono stati evacuati in barca.

08:15 Baviera: Più pioggia e livelli d'acqua in aumento previsti

La situazione delle inondazioni in Baviera rimane tesa in alcune aree, con pioggia prevista. La situazione nelle regioni colpite non è cambiata significativamente durante la notte, secondo il quartier generale della polizia. Non c'è ancora il via libera: il Servizio di notizie sull'alluvione (HND) si aspetta un nuovo aumento dei livelli d'acqua con l'inizio piovoso della settimana. Tra gli altri, l'HND si aspetta un aumento dei livelli dell'Elba a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco. Si prevede che la situazione si calmerà gradualmente da mercoledì. Fino a martedì, il Servizio meteorologico tedesco (DWD) prevede piogge continue dalle Alpi alla pianura. Possibili precipitazioni diffuse di 40 a 70 litri per metro quadrato, fino a 90 nelle aree stagnanti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun sollievo - i livelli d'acqua continuano a salire

Non c'è sollievo in vista per le aree alluvionate e inondate nella Repubblica Ceca. L'onda di piena del fiume March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, dove intere strade erano sott'acqua, come riportato dall'agenzia di stampa CTK. Le autorità della città con quasi 10.000 abitanti chiedono alla popolazione di non ostacolare i servizi di emergenza. "Ci aspettiamo un'ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore", avverte il sindaco sui social media.

07:03 Rompimento della diga: inondazioni catastrofiche in Polonia

Dopo il crollo di una diga in Polonia, le regioni circostanti come Glatzer Neisse sono minacciate dall'inesorabile avanzata delle acque delle inondazioni. Le immagini hanno catturato la potenza cruda delle acque di piena in arrivo.

06:40 Calamità delle inondazioni in Europa: vittime in Polonia e Romania

La Polonia e la Repubblica Ceca stanno affrontando le conseguenze di un'inondazione di proporzioni bibliche, mentre l'Austria inferiore si trova in una situazione critica a causa delle piogge torrenziali. Diversi paesi dell'UE hanno segnalato vittime a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, un residente in Polonia e sei individui in Romania.

06:12 Evacuazioni d'emergenza a causa delle inondazioni nella Repubblica Ceca

Le piogge torrenziali del weekend hanno fatto straripare i fiumi in città come Jesenik nelle montagne Altvater e Krnov al confine con la Polonia. A Jesenik, i servizi di emergenza hanno dovuto evacuare centinaia di persone in barca e in elicottero. Dopo che l'acqua si è ritirata, le frane hanno rappresentato una minaccia in numerose aree.

05:49 Passeggeri bloccati a Vienna a causa dell'aumento del livello del DanubioA causa dei livelli dell'acqua del Danubio in aumento a seguito di forti piogge, i passeggeri di una nave da crociera svizzera non possono sbarcare a Vienna. Circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio sono bloccati sulla "Thurgau Prestige", ormeggiata a riva. Come riferito dal broadcaster svizzero SRF e da Thurgau Travel, gli ospiti della nave non possono sbarcare a causa di una passerella allagata che porta al molo. Fonti di notizie suggeriscono che anche altre navi da crociera sono bloccate a Vienna. Le autorità locali decideranno quando i passeggeri potranno lasciare la nave. I passeggeri indicano che potrebbero dover rimanere a bordo almeno fino a martedì. Inizialmente, la "Thurgau Prestige" era prevista per salpare da Linz a Budapest e tornare, ma ora è bloccata a Vienna.

La tempesta "Anett", spesso chiamata "Boris", ha causato forti piogge e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto vite sono stateclaimed finora.

In risposta alle piogge devastanti causate dalla depressione "Anett", anche nota come "Boris", la Baviera, una regione della Germania, è stata messa in guardia per il possibile aumento dei livelli delle acque e per ulteriori piogge. Secondo il Hochwasser-Nachrichtendienst (HND), i livelli delle acque del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco potrebbero aumentare nuovamente. La situazione dovrebbe migliorare gradualmente a partire dal mercoledì.

Leggi anche: