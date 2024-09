Alle 12:23, la Raiffeisen Bank scarica la sua filiale bielorussa.

12:01 Report: UE Proposta Prestito di €35 Miliardi per l'UcrainaLa Commissione Europea sta proponendo un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina, secondo un rapporto dei media. Questa proposta fa parte dei piani di aiuto dei sette principali paesi industrializzati occidentali (G7), come riportato dal "Financial Times", citando tre fonti vicine alla questione. Il prestito fa parte dell'intenzione del G7 di fornire all'Ucraina $50 miliardi (circa €46 miliardi) attraverso l'utilizzo dei profitti dei beni russi statali congelati.

11:33 Russia Avverte l'Occidente: Non Disprezzate gli AvvertimentiIl governo russo ha lanciato un avvertimento all'Occidente di non disprezzare gli avvertimenti contro la fornitura di armi con portata estesa che possono colpire i bersagli all'interno del territorio russo. Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, il disprezzo potrebbe alterare la natura del conflitto, con possibili conseguenze severe per il mondo intero. Ha anche menzionato che non ci sono prospettive per negoziati con gli USA. Alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, non è prevista alcuna riunione tra il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken, poiché entrambe le parti "non hanno nulla da discutere". In precedenza, il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg aveva sottolineato che la Russia non ha oltrepassato molte linee rosse tracciate dal Presidente Vladimir Putin poiché sa che la NATO è l'alleanza militare più forte del mondo.

10:53 UE: Espulsione Forzata di Uomini Ucraini Non è PermessaLa Commissione Europea ha dichiarato che non è permessa l'espulsione forzata di cittadini ucraini di sesso maschile in età militare dai paesi dell'Unione Europea. Come riportato dalla "Ukrajinska Prawda", ciò è dovuto alla direttiva sulla protezione temporanea. La Commissaria UE per gli Affari Interni, Ylva Johansson, ha chiarito questo, dicendo: "Sosterremo coloro che vogliono tornare in Ucraina e discuteremo con le autorità e il governo ucraino su come farlo in modo amichevole. Non espelleremo nessuno dall'UE." In precedenza, il Ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva invitato i paesi dell'Europa occidentale a incoraggiare gli uomini ucraini in età militare a tornare in Ucraina, secondo il rapporto. Il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha avrebbe accolto favorevolmente questa idea.

10:12 Freuding Identifica "Buchi" nelle Sanzioni contro la RussiaIl coordinatore militare dell'aiuto tedesco all'Ucraina, Christian Freuding, ha commentato che sebbene le sanzioni sembrino efficaci, la Russia è ancora in grado di trovare "buchi o addirittura opzioni legali di aggiramento" per gestire la sua industria della difesa.

09:03 von der Leyen Conferma ulteriore Supporto per l'Approvvigionamento di Energia dell'Ucraina per l'InvernoLa Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha promesso ulteriore supporto per l' approvvigionamento di energia dell'Ucraina per l'inverno durante la sua visita a Kyiv. Ha sottolineato: "La mia ottava visita a Kyiv si svolge in un momento in cui la stagione del riscaldamento sta per iniziare e la Russia continua a prendere di mira l'infrastruttura energetica." Ha anche condiviso una foto del suo arrivo alla stazione di Kyiv, confermando: "Sosterremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. Sono qui per discutere del sostegno dell'Europa, dalle preparazioni per l'inverno alla difesa, all'adesione all'UE e ai progressi sui prestiti del G7."

08:20 UE Pondera la Fine del Viaggio senza Visto per i GeorgianiBruxelles ha accennato alla possibilità di porre fine al viaggio senza visto per i georgiani nell'Unione Europea a causa del regresso democratico sotto il partito al governo Sogno Georgiano. Secondo un portavoce dell'UE non nominato, se la Georgia non invertirà la sua tendenza verso l'autoritarismo, "tutte le opzioni sono sul tavolo", comprese "la possibile sospensione temporanea della liberalizzazione dei visti". Di recente, il partito al governo Sogno Georgiano ha approvato una legge sugli agenti stranieri che copia la legislazione repressiva russa utilizzata contro i critici del Cremlino.

07:42 Ucraina Disapprova la Proposta della Polonia sullo Status del CrimeaIl Ministero degli Esteri ucraino ha criticato una proposta polacca sullo status del Crimea, sottolineando che i compromessi sono inaccettabili. Il Ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva precedentemente suggerito di tenere un referendum sul penisola come parte di una possibile soluzione di negoziazione con la Russia. "Tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulla liberazione della penisola, non sul soddisfare l'appetito del Cremlino a spese degli interessi dell'Ucraina e del diritto internazionale", ha concluso il ministero di Kyiv.

06:29 von der Leyen Attesa a Kyiv - Incontri con ZelenskyyLa Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen è attesa a Kyiv oggi, secondo l'annuncio del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Ha condiviso che sono previsti incontri sulla preparazione per l'inverno, sottolineando: "Certo, la questione energetica è una priorità assoluta." Verranno discussi anche la situazione sul fronte, le consegne di armi e i progetti congiunti di difesa, nonché il percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'UE e il sostegno finanziario aggiuntivo per il paese preso di mira dalla Russia.

L'Ucraina Partecipa per la Prima Volta all'Esercizio della NATOL'Ucraina sta partecipando per la prima volta a un'esercizio della NATO, sotto la guida dei Paesi Bassi.

04:28 Uccisa una attivista transgender in GeorgiaIn Georgia, una nota attivista transgender è stata brutalmente accoltellata poco dopo che il paese ha adottato una legge controversa che limita i diritti LGBTQ+. Kesaria Abramidze, modella, attrice e influencer, è stata trovata con numerose ferite da coltello nel suo appartamento, come riferito dal Ministero dell'Interno georgiano. Il partner di Abramidze è stato trattenuto come principale sospettato e accusato di omicidio con "eccezionale brutalità e a causa del genere della vittima". L'omicidio è avvenuto anni dopo che la Georgia ha implementato una legge incentrata sui "valori tradizionali" che è stata condannata dall'UE e dalle organizzazioni per i diritti umani a causa del suo potenziale limitazione delle libertà LGBTQ+. Questa legge, simile alla legislazione russa che limita i diritti LGBTQ+, proibisce la riassegnazione di genere e altre pratiche correlate.

03:25 Lufthansa valuta l'interruzione dei voli Francoforte-Pechino a causa delle sanzioni contro la RussiaLufthansa sta valutando la possibilità di interrompere la sua tratta quotidiana da Francoforte a Pechino. Una decisione finale è attesa per ottobre. Un portavoce della compagnia ha fatto riferimento a un vantaggio ingiustificato tra le compagnie aeree europee e quelle del Golfo Persico e del Bosforo, che beneficiano di costi del volo inferiori, standard lavorativi inferiori e generosi investimenti statali nel settore aeronautico. Inoltre, queste compagnie aeree possono ancora attraversare lo spazio aereo russo, che è stato proibito per le compagnie aeree europee e americane quando sono state imposte sanzioni contro la Russia a causa del conflitto ucraino. Ciò costringe queste compagnie aerei a evitare lo spazio aereo russo, con conseguenti aumenti delle spese del carburante.

02:27 Attacco russo a Sumy colpisce la rete elettrica, ucciso un civileI soldati russi hanno lanciato nuovi attacchi aerei sulla città ucraina di Sumy, colpendo il centro geriatrico e la rete elettrica della città. Almeno un civile è morto, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Il gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite ha suggerito che questi attacchi alla rete elettrica potrebbero aver violato il diritto internazionale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha dichiarato in uno studio che i blackout in Ucraina potrebbero raggiungere un terzo della domanda peak durante i mesi invernali cruciali.

01:25 Circa 1,18 milioni di ucraini risiedono in GermaniaIl numero di rifugiati che risiedono in Germania ha raggiunto un livello senza precedenti. Secondo l'Ufficio federale per l'immigrazione e gli affari rifugiati, circa 3,48 milioni di rifugiati abitavano il paese alla fine del primo semestre del 2024, con 60.000 in più rispetto all'anno precedente. È stato riferito il numero più alto di rifugiati dal 1950, secondo il "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), che cita la risposta del governo federale a una petizione della frazione della Sinistra nel Bundestag. In totale, circa 1,18 milioni di rifugiati in Germania sono ucraini, con un aumento di circa 45.000 rispetto alla fine del 2023. In questa cifra sono inclusi i residenti, indipendentemente dalla loro etichetta migratoria, che vanno dai richiedenti asilo ai rifugiati approvati a coloro che hanno lo status tollerato.

00:22 Lindner: la sospensione del freno al debito non è giustificata per l'aiuto all'UcrainaI politici di SPD e Verdi insistono spesso su un accordo all'interno della coalizione del semaforo per sospendere il freno al debito per l'ampio aiuto all'Ucraina nel conflitto di bilancio. Tuttavia, il ministro delle Finanze e il leader del FDP Christian Lindner respinge tali considerazioni: "Non sono a conoscenza di un tale accordo. Non avrei acconsentito a una tale misura temporanea", ha dichiarato Lindner al "Rheinische Post" in un'intervista. Anche se il conflitto ucraino è tragico, non equivale a uno stato di emergenza secondo la Costituzione tedesca. "Per l'aiuto all'Ucraina, stiamo lavorando attivamente su un programma di 50 miliardi di dollari sponsorizzato dai paesi del G7, oltre all'aiuto individuale", ha dichiarato Lindner.

23:23 La Bulgaria propone un embargo UE sulle uova ucraineLa Bulgaria intende proporre un embargo sulle importazioni di uova ucraine durante un incontro del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca dell'UE il 23 settembre a Bruxelles. Questa posizione è stata rivelata dal ministro dell'Agricoltura bulgaro Georgi Takhov. La decisione è un proseguimento delle dispute di lunga data tra l'Ucraina e i paesi membri dell'UE dell'Est Concerning il commercio agricolo. Queste dispute hanno scatenato blocchi di frontiera sul confine ucraino-polacco, divieti di importazione di mais e grano ucraini e manifestazioni di agricoltori in Polonia e Bulgaria.

22:13 Merz suggerisce di non avviare un processo di pace con la RussiaIl leader della CDU Friedrich Merz esprime preoccupazione per la situazione ucraina e afferma: "Non vedo al momento un percorso praticabile per avviare un processo di pace". La Russia cesserà le ostilità solo quando le azioni militari in corso diventeranno infruttuose o quando Kiev sarà sconfitta. Alla fine, la Germania sarà obbligata a sostenere militarmente l'Ucraina a lungo termine, secondo Merz, poiché non possiamo condividere la libertà e la pace con la Russia fintanto che Putin e il suo regime rimangono al potere. Questa consapevolezza è piuttosto amara, ha aggiunto. "Al momento, non sembra esserci alternativa, almeno fino a quando Putin e il suo regime non lasceranno il potere".

