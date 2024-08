Alle 12:23, il Parlamento di Kiev inizia le misure per vietare una chiesa allineata con la Russia.

Più di 500 vigili del fuoco lottano instancabilmente contro un vasto incendio in un deposito di petrolio situato nella regione russa del sud di Rostov. Questo disastro è stato scatenato da un attacco con un drone senza equipaggio (UAV) ucraino. Il fuoco si è esteso a circa 10.000 metri quadrati, con diversi serbatoi di diesel coinvolti dalle fiamme, secondo Valery Gornitsky, il sindaco di Proletarsk, che ha comunicato questa informazione all'agenzia di stampa TASS. Non c'è rischio di esplosione, nessun pericolo per i civili e nessun evacuazione è prevista, secondo Gornitsky. Quattro aerei antincendio e circa 520 vigili del fuoco sono presenti sul posto. Il supporto aereo è essenziale a causa del calore intenso, che impedisce ai veicoli di avvicinarsi alle fiamme, come ha spiegato Gornitsky. Almeno 41 vigili del fuoco hanno riportato ferite, di cui 18 sono stati ricoverati in ospedale.

In una nota a parte, una struttura industriale e un serbatoio di stoccaggio del carburante sono stati colpiti durante gli attacchi recenti della Russia all'infrastruttura energetica dell'Ucraina nella regione di Ternopil. Le autorità hanno segnalato questo incidente. La televisione ucraina ha trasmesso enormi colonne di fumo nero su Ternopil, consigliando ai residenti di rimanere al chiuso. Circa 90 vigili del fuoco sono impegnati nel spegnimento dell'incendio, con la situazione apparentemente sotto controllo, secondo l'amministrazione regionale di Ternopil.

Un ex diplomatico russo, Boris Bondarev, ha pubblicato un commento ospite su ntv.de, criticando l'azione del presidente russo Vladimir Putin, definendola codarda. Bondarev ha affermato che la presunta capacità di Putin di superare qualsiasi avversario è stata compromessa dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La rapida conquista prevista non si è materializzata e Mosca è sembrata sorpresa e sopraffatta dall'attacco ucraino alla regione russa di Kursk. Bondarev ha descritto il comportamento di Putin come quello di un impostore codardo sotto pressione, incapace di rispondere efficacemente alle minacce serie. L'ex diplomatico ha anche condannato i politici occidentali per la loro posizione sul divieto di utilizzare le armi fornite sulla territorio russo da parte dell'Ucraina, definendola insufficiente per affrontare Putin. Bondarev ha sostenuto un approccio deciso, respingendo le paure occidentali di escalation come infondate.

Nelle ultime 24 ore, cinque civili hanno perso la vita e almeno 22, compreso un bambino, sono rimasti feriti a causa degli attacchi russi in Ucraina, secondo le autorità regionali segnalate dal "Kyiv Independent".

L'Ucraina ha preso di mira un importante deposito di carburante situato a Proletarsk, nel sud della Russia, con i droni alle 9:00. Nonostante gli sforzi in corso, l'incendio continua a bruciare senza sosta. Anche se è stato fornito un sostegno esteso dei vigili del fuoco, più di 40 vigili del fuoco hanno riportato ferite durante questo incidente, secondo le autorità regionali.

Le forze armate russe hanno subito pesanti perdite, secondo le cifre ufficiali di Kyiv. In un solo giorno, 1.330 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento. Dal'inizio del conflitto a febbraio 2022, il numero totale di soldati russi 'eliminati' si attesterebbe a 601.800. Il ministero della Difesa ucraino ha anche segnalato la perdita di 5 carri armati aggiuntivi (8.518 in totale) dall'inizio dell'invasione russa. L'Ucraina sostiene di aver distrutto o sequestrato più di 16.500 veicoli corazzati e più di 13.800 droni. Queste statistiche non possono essere verificate in modo indipendente, poiché Mosca si astiene dal fornire informazioni sulle sue perdite in Ucraina.

Joe Biden ha difeso la lotta dell'Ucraina per l'indipendenza, affermando che nessun presidente dovrebbe cedere ai dittatori. Ha sottolineato che Putin si aspettava di catturare Kyiv in tre giorni, ma tre anni dopo l'Ucraina rimane libera. Biden ha confrontato la sua posizione sul sostegno della NATO e l'appoggio a un'Ucraina indipendente con i sentimenti pro-Putin del presidente uscente Donald Trump.

La Russia ha ricorso ai bombardamenti aerei sull'Ucraina durante la notte, secondo l'esercito ucraino, che ha segnalato nove regioni nel centro, nord e sud del paese prese di mira. Nove missili e 25 droni sono stati abbattuti, secondo l'aeronautica ucraina, che ha pubblicato un aggiornamento su Telegram. Questo ha segnato il quinto attacco missilistico su Kyiv ad agosto, con 41 allarmi aerei nel mese. L'esercito ha segnalato il respingimento di un attacco con droni su Kyiv il giorno precedente.

Una amministrazione militare a Kyiv ha dichiarato di aver respinto con successo un attacco con missili russi sulla città, segnalando finora nessun danno collaterale.

Questa mattina, è stato segnalato che i soldati russi hanno attaccato Kyiv dal nord per la seconda volta. L'amministrazione militare della città ha annunciato questo tramite Telegram. Le informazioni preliminari suggeriscono che i nemici hanno preso di mira Kyiv dalla direzione del nord, utilizzando probabilmente missili balistici come l'Iskander. Questo segna il quinto attacco missilistico su Kyiv questo mese! Il messaggio lo dice. I missili sono stati apparentemente neutralizzati dalle forze di difesa aerea della città ai suoi margini. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni o perdite a Kyiv.

07:38 Belarus: Lukashenko invia truppe e aerei supplementari al confine con l'Ucraina

La Bielorussia ha dispiegato truppe e aerei supplementari della difesa aerea al suo confine con l'Ucraina, secondo il generale maggiore bielorusso Andrei Lukyanovich, comandante delle forze di difesa aerea bielorusse, e il quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Questa dichiarazione arriva poco dopo che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato di aver inviato un terzo dell'esercito del paese al confine quest'estate. Lukashenko ha affermato che il rafforzamento delle truppe lungo il confine era dovuto a un malinteso tra Bielorussia e Ucraina. Lukyanovich ha menzionato in televisione nazionale che l'esercito bielorusso aveva dispiegato aerei, missili antiaerei e unità radio-tecniche al confine. Kyiv non ha confermato le affermazioni di Lukyanovich riguardo alle truppe e alle armi supplementari della Bielorussia al confine. Il servizio di frontiera di stato ucraino ha segnalato più di una settimana fa che non c'erano segni di rafforzamento delle truppe lungo il confine bielorusso nonostante l'ordine di Lukashenko.

07:24 ISW: Russia Sposta 5.000 Soldati a Kursk

A causa dell'operazione delle forze ucraine nella regione di Kursk, la Russia è costretta a spostare truppe da altri settori della prima linea. Lo riferisce il rapporto dell'Istituto degli Stati Uniti per la Guerra (ISW). "Le truppe russe hanno trasferito truppe aggiuntive nell'Oblast' di Kursk sin dalla fase iniziale dell'avanzata ucraina e hanno probabilmente dispiegato un totale di più di 5.000 soldati nella regione," affermano gli analisti.

06:54 Zelensky: Secondo Summit per la Pace in Ucraina Deve Avvenire Entro Fine Anno

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i diplomatici del suo paese a garantire che il secondo Summit per la Pace in Ucraina si tenga entro la fine dell'anno. Il capo di stato ha parlato durante un incontro dei capi delle missioni diplomatiche straniere in Ucraina sul tema "Diplomazia di Guerra: Resilienza, Armi, Vittoria," come riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, citando l'Ufficio del Presidente. "Il primo summit, a mio parere, è stato un successo straordinario per l'Ucraina. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a farlo accadere. Ora stiamo preparando il secondo Summit per la Pace e dobbiamo assicurarci che si tenga quest'anno," ha detto Zelensky. "Dobbiamo fare tutto il possibile per realizzarlo. Dobbiamo ampliare il circolo di sostegno per il comunicato del primo summit."

06:22 Ucraina: Altro Attacco Aereo Russo su Kyiv

La Russia continua a lanciare attacchi notturni sulla capitale Kyiv, secondo i resoconti ucraini. Le unità di difesa aerea sono state mobilitate nelle prime ore per respingere un altro attacco aereo russo su Kyiv, ha annunciato la Amministrazione Militare della capitale ucraina via Telegram. I testimoni oculari hanno riferito di aver sentito esplosioni che sembravano l'uso di sistemi di difesa aerea.

05:11 Kyiv Rapporta Attacchi Multipli di Droni Lontani dal Fronte

Attacchi multipli di droni si sono verificati durante la notte in diverse regioni ucraine lontane dal fronte. Secondo la difesa aerea, le aree di Sumy, Poltava, Kherson e Mykolaiv sono state prese di mira. La difesa aerea è stata attiva anche vicino alla capitale Kyiv. Le autorità locali hanno invitato i residenti a cercare riparo. Non sono state segnalate danni finora.

02:23 USA Conferma Sostegno a Kyiv - Discussioni sull'Offensiva di Kursk

Despite the Ukrainian counteroffensive in the Russian region of Kursk, the USA remains committed to supporting Kyiv. US President Joe Biden has "made it crystal clear that we will continue to support Ukraine and stand by them for as long as necessary," said a spokesperson for the US Department of Defense. The US continues to prioritize military aid to Kyiv. US Secretary of Defense Lloyd Austin reassured his Ukrainian counterpart Rustem Umerov of continued US support in a phone call, the spokesperson added. During the conversation, Austin learned more about what Ukraine aims to achieve with the counteroffensive.

01:07 Germania Consegna Altro Sistema Iris-T

La Germania ha spedito un altro pacchetto di armi all'Ucraina. Secondo la pagina di panoramica del Ministero della Difesa, le ultime consegne includono un terzo sistema di difesa aerea Iris-T SLS, diverse migliaia di proiettili d'artiglieria, droni, un Bergepanzer 2 e centinaia di fucili con munizioni corrispondenti.

00:20 Zelenskyy: Maggiore Successo nella Captura di Soldati Russi

L'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk è il maggiore successo nella cattura di soldati russi dalla inizio della guerra, secondo il Presidente Volodymyr Zelenskyy. Parlando ai diplomatici ucraini, ha detto che questi soldati verranno in seguito scambiati con gli ucraini catturati. Finora, le stime mostrano che la Russia ha catturato più ucraini del contrario.

22:21 Comandante Ceceno: Caduti a Kursk "Vanno in Paradiso"

Un comandante ceceno di nome Apti Alaudinow, leader del Reggimento Achmat che combatte contro la Russia, ha incoraggiato i coscritti russi a unirsi al fronte, secondo il giornale "Kyiv Independent". Quelli che cadono nella regione di Kursk, ha detto, "andranno in paradiso."

21:58 Zelenskyy: Infiltrarsi Nullifica il Concetto di Frontiera della Russia

Poiché l'infiltrazione in Russia era considerata implausibile, è rimasta nascosta, ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, secondo il giornale "Pravda". Pochi mesi fa, diverse nazioni avevano messo in guardia che questa infiltrazione avrebbe "superato il limite più critico della Russia." Ora, Zelenskyy ha detto, "il concetto di frontiera della Russia è crollato da qualche parte intorno a Sushcha."

21:38 Lituania Inizia Costruzione di Base Militare Tedesca

La Lituania ha iniziato la costruzione di una base militare per le forze armate tedesche. Entro la fine del 2027, la struttura ospiterà fino a 4.000 soldati tedeschi. Questo segnerà il primo dispiegamento all'estero a lungo termine della Bundeswehr dal Secondo Mondiale. La Germania ha concordato di stazionare truppe nello stato membro NATO e UE confinante con la Russia lo scorso anno. Il Ministro della Difesa lituano Raimundas Karoblis prevede che i costi di costruzione supereranno un miliardo di euro.

21:15 Presidente Ceco: Ammissione di NATO Possibile per Ucraina Parzialmente Controllata

Il Presidente ceco Petr Pavel ha teoricamente proposto che l'Ucraina potrebbe unirsi alla NATO anche se parti del suo territorio rimangono sotto il controllo. Si aspetta che l'Ucraina possa negoziare la pace con la Russia nei prossimi anni, come ha comunicato al sito di notizie "Novinky". Un tale accordo potrebbe significare che la Russia mantiene il controllo su una parte del territorio ucraino senza che gli "stati democratici" debbano riconoscere la modifica del confine. Questa frontiera temporanea potrebbe potenzialmente consentire "di accettare l'Ucraina nella NATO nel territorio che comanda in quel momento," ha spiegato Pavel. La Germania si è unita alla NATO nel 1955 mentre era ancora occupata dall'Unione Sovietica.

20:57: Soldati ucraini si avvicinano a 12 chilometri dal ponte di chiatte russoI soldati ucraini hanno apparentemente conquistato la città di Wyschnewka nella regione russa di Kursk, secondo gli osservatori del conflitto su X. Ciò li colloca a circa 12 chilometri dal ponte galleggiante sul fiume Seim, che attualmente serve come unica opzione per l'organizzazione dei rifornimenti o la ritirata dell'esercito russo.

20:36: L'ottimismo dell'amministrazione di PokrovskL'amministrazione militare della città ucraina orientale di Pokrovsk si trova di fronte a un futuro incerto mentre i soldati russi avanzano: "Stanno avanzando verso i sobborghi di Pokrovsk. Lo vediamo - non è un segreto", ha detto il capo del dipartimento informazioni locale al "Washington Post". "Forse la situazione lì cambierà in qualche modo - speriamo che il nemico si fermi in alcune delle approcci a Pokrovsk e le nostre truppe li respingano", ha detto. Se la città cadrà, diventerà il più grande centro di popolazione catturato dai russi dal maggio 2023.

La tensione crescente tra Russia e Ucraina ha portato a un aumento della guerra cibernetica. Ad esempio, dopo l'incendio del deposito di petrolio a Proletarsk, le autorità ucraine hanno accusato la Russia di aver lanciato un attacco informatico alla rete elettrica in Ucraina, causando blackout diffusi.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno monitorato da vicino questi sviluppi, poiché la guerra cibernetica è diventata una minaccia significativa nei conflitti moderni, spesso precedendo o accompagnando le tattiche della guerra tradizionale.

