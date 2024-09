Alle 11:55, gli oppositori dichiarano la distruzione di un percorso logistico russo

Il gruppo di ribelli militari ATESh rivendica di aver distrutto una linea ferroviaria utilizzata dalle forze russe per trasportare rifornimenti al fronte nella regione russa di Kursk. L'agenzia di stampa ucraina controllata dallo stato Ukrinform ha fatto riferimento a un post correlato del gruppo partigiano. Secondo le loro dichiarazioni, il gruppo riunisce ucraini, tatari di Crimea e combattenti dell'opposizione russa, ed è stato istituito due anni fa sulla penisola di Crimea.

11:26 Munz: I cittadini russi hanno poca fiducia nella campagna anticorruzioneUna parte significativa del bilancio federale russo, circa il 40%, dovrebbe essere destinata al settore della difesa l'anno prossimo, secondo il piano attuale. Simultaneamente, una campagna contro la corruzione avviata all'interno del ministero responsabile è in corso dal decesso di Yevgeni Prigoschin. Tuttavia, questa repressione della corruzione non sembra credibile ai cittadini, secondo il reporter di ntv Rainer Munz, basato a Mosca.

11:01 Cittadino statunitense rischia anni di prigione per aver combattuto contro la Russia in UcrainaIl cittadino statunitense Stephen Hubbard ha ammesso le accuse di attività mercenarie in un tribunale di Mosca. L'agenzia di stampa statale russa RIA, citando il quotidiano britannico "The Guardian", ha riferito che Hubbard aveva ricevuto fondi per combattere contro la Russia in Ucraina. La pena possibile per lui, in caso di condanna, va da 7 a 15 anni di prigione.

10:20 Attacco con drone a Kyiv causa diversi incendiUn attacco con drone a Kyiv della scorsa notte ha provocato l'incendio e il grave danneggiamento di un edificio residenziale, secondo le autorità locali che hanno riferito l'incidente su Ukrainska Pravda. Non sono state segnalate vittime. I detriti del drone hanno causato incendi in cinque diversi distretti della zona, secondo ulteriori rapporti. Tutti i droni sono stati apparentemente abbattuti, secondo le informazioni ucraine.

09:36 Putin afferma che la Russia raggiungerà tutti i suoi obiettiviIl presidente russo Putin ha ribadito il suo impegno nell'offensiva contro l'Ucraina in un messaggio video per commemorare il secondo anniversario dell'anneessione russa di quattro regioni ucraine. "Raggiungeremo tutti i nostri obiettivi", ha dichiarato Putin. Il presidente russo ha anche difeso l'invasione dell'Ucraina, descrivendo il suo governo come una "dittatura neofascista". La Russia, secondo Putin, sta dispiegando truppe in Ucraina per proteggere la popolazione di lingua russa lì, che il governo ucraino cerca di separare per sempre dalla sua patria storica.

08:46 Il comandante della difesa di Wuhledar in Ucraina viene sostituitoIl comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Indipendente dell'Ucraina, che ha difeso la città altamente contestata di Wuhledar per più di due anni, è stato sostituito. Il Kyiv Independent ha riferito questo, citando il Comando delle Forze congiunte Nord. Le ragioni di questo cambiamento non sono chiare.

08:04 Mykolaiv riferisce un incendio in una struttura critica dell'infrastrutturaA causa di un attacco con drone russo, è scoppiato un incendio in una struttura critica dell'infrastruttura nel distretto di Bashtanka dell'Oblast' di Mykolaiv. La Ukrainska Pravda ha citato il capo dell'amministrazione militare regionale per questa informazione, ma la struttura specifica interessata non è stata resa nota.

07:24 Kyiv riferisce il successo nella deflection dell'attacco notturnoSecondo le autorità militari regionali, l'attacco russo su Kyiv è durato più di cinque ore durante la notte. Tutti i droni sono stati apparentemente neutralizzati, secondo le dichiarazioni dell'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform.

06:44 La Russia consente ai prigionieri di servire nell'esercito invece che in carcereSi segnala che la Russia ha implementato una legge che consente ai prigionieri in diverse regioni di evitare la responsabilità penale arruolandosi per il servizio militare con il Ministero della Difesa. Questa esenzione dalla responsabilità penale è stata concessa ai detenuti nelle regioni di Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la Repubblica di Komi, la regione dell'Altai e la Crimea illegalmente occupata, secondo i media dell'opposizione russa. Questi rapporti sono stati confermati dal think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky riferisce di ricevere 100 bombe guidate al giornoIl presidente ucraino Zelensky afferma che la Russia sta lanciando attacchi contro l'Ucraina con una forza incessante, utilizzando circa 100 bombe guidate al giorno. Il'esercito russo ha utilizzato bombe guidate per colpire infrastrutture specifiche nelle città come Saporizhzhia, Kharkiv, Donetsk e Sumy, causando danni ai civili e all'infrastruttura.

05:43 Lo Stato Maggiore ucraino esprime preoccupazione per VuhledarLo Stato Maggiore ucraino ha riferito nuovi attacchi russi alle linee di difesa ucraine nella regione del Donbass. Sono state respinte 13 attacchi vicino a Pokrovsk e sono state sventate 17 infiltrazioni russe vicino a Kurachove. L'esercito ucraino sta affrontando combattimenti pesanti nella zona di Vuhledar. Gli esperti ucraini temono che la città più piccola, che è stata un'area contestata per due anni, possa presto cadere nelle mani delle forze russe.

04:46 Kyiv sotto attacchi di droni: unità di difesa in allertaLa capitale ucraina, Kyiv, ha subito diversi attacchi di droni russi durante le ore notturne. Come riportato dalle forze armate ucraine, le unità di difesa aerea sono state impegnate per ore, respingendo numerosi attacchi. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha annunciato tramite Telegram che diversi droni nemici stavano sorvolando e aleggiando sopra e intorno alla capitale. I testimoni oculari hanno riferito di diverse esplosioni a Kyiv, indicando l'utilizzo di sistemi di difesa aerea. Anche se sono stati colpiti oggetti in cielo, non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime. Dalle 1:00 del mattino ora locale, è in vigore un allarme aereo a Kyiv, nelle aree circostanti e in tutta l'Ucraina orientale. L'aeronautica ucraina aveva precedentemente segnalato numerosi attacchi di droni russi su Kyiv e Ucraina occidentale. Inoltre, diverse bombe guidate sono state lanciate dalle terre ucraine sotto il controllo russo intorno alle 4:40 del mattino ora locale.

03:45 Necessario un cambio di rotta degli USA verso la Russia: Commissione di HelsinkiLa Commissione di Helsinki, un'organizzazione bipartitica, ha urgentemente invitato gli Stati Uniti a rivedere la loro strategia verso la Russia e a considerare Mosca una minaccia persistente alla sicurezza globale. Come riportato da "The Hill", la Commissione suggerisce al governo degli Stati Uniti un ripensamento della loro strategia verso la Russia, simile a quella verso la Cina. Le raccomandazioni contrastano con gli impegni dell'amministrazione Biden verso l'Ucraina e vanno contro le convinzioni dell'ex presidente Donald Trump e dei suoi sostenitori che gli Stati Uniti investono eccessivamente nella sicurezza europea. Trump promuove trattative dirette tra Ucraina e Russia, ma il presidente della Commissione di Helsinki, il repubblicano Joe Wilson, ha un'opinione scettica sulla possibilità di raggiungere un accordo con Vladimir Putin.

02:49 Attacchi di droni russi contro KyivKyiv è il bersaglio di un attacco di droni russi. Le forze armate ucraine stanno respingendo gli attacchi. I testimoni hanno riferito di numerose esplosioni forti e di oggetti colpiti in aria, suggerendo l'utilizzo di sistemi di difesa aerea. Insieme a Kyiv e alla regione circostante, c'è un'allerta aerea in corso per l'Ucraina orientale.

01:40 Avvertimento politico in Moldavia: ministro avverte contro "ladri"Un alto funzionario del governo moldavo ha avvertito i moldavi di stare alla larga dai "ladri, rifugiati e banditi" dopo che un businessman filorusso ha promesso di compensare gli elettori che si oppongono all'adesione all'Unione Europea in un referendum. L'avvertimento severo del ministro Andrei Spinu riflette la crescente competizione per le elezioni presidenziali del 20 ottobre, con la presidente uscente filoeuropea Maia Sandu che si candida per la rielezione.

00:14 Centrale elettrica di Zaporizhzhia attaccata dagli ucrainiSecondo la direzione della centrale elettrica di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, le forze ucraine hanno nuovamente preso di mira una sottostazione elettrica vicina, danneggiando un trasformatore. In un annuncio su Telegram, la direzione della centrale elettrica ha rivelato un attacco di artiglieria alla sottostazione elettrica "Raduga" a Enerhodar, una città situata nel sud-est dell'Ucraina. È emersa anche una foto che mostra del fumo che esce dal tetto di un edificio. L'approvvigionamento di energia di Enerhodar è rimasto intatto, secondo un aggiornamento. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, con sei reattori, è la più grande d'Europa. La centrale è stata conquistata dalle forze russe durante l'invasione della Russia dell'Ucraina all'inizio del 2022. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di aver preso di mira o di aver pianificato di attaccare la centrale nucleare.

23:15 Zelenskyy ignora le minacce nucleari: "Putin apprezza la sua vita"Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy dubita delle continue minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin in una conversazione con Fox News. Zelenskyy ha ipotizzato che Putin è probabilmente spaventato dall'uso di armi nucleari a causa del suo amore per la sua vita personale. "Nessuno sa cosa gli passa per la testa," ha concesso Zelenskyy. "Potrebbe usare armi nucleari contro qualsiasi paese - o forse no. Ma non credo che lo farà."

22:10 La posizione del FPO sulla guerra in Ucraina e la RussiaLe elezioni parlamentari austriache hanno portato a un significativo rimescolamento politico. Il partito di destra FPO ha ottenuto un impressionante 28,7% dei voti, secondo i calcoli preliminari. I populisti di destra hanno espresso un forte scetticismo verso l'UE nel loro manifesto elettorale, nonostante il conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Il partito presenta una posizione morbida verso la Russia e non vede problemi nel fatto che l'Austria dipenda dal gas russo. L'accordo sul gas tra Austria e Russia è stato prorogato fino al 2040 nel 2018, garantendo all'Austria l'importazione di grandi volumi di gas naturale e l'obbligo di pagare anche se non viene consegnato gas. Dal gennaio al maggio 2024, più del 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Il premier russo punta su TehranIl premier russo Mikhail Mishustin si recherà a Tehran per incontrare il presidente iraniano Hassan Rouhani e il vicepresidente Mohammad Resa Aref. Gli incontri sono previsti per lunedì, come annunciato dal governo russo. Mishustin dovrebbe discutere "la cooperazione russo-iraniana in vari settori, compresi commercio, economia, cultura e aiuti umanitari" durante la sua visita a Tehran. I paesi occidentali biasimano l'Iran per aver fornito droni e missili alla Russia per la sua operazione militare in Ucraina. L'Iran nega queste affermazioni.

La Commissione di Helsinki, un'organizzazione bipartitica, ha invitato gli Stati Uniti a rivalutare la loro strategia verso la Russia e a considerare Mosca una minaccia persistente alla sicurezza globale. Essi suggeriscono un cambiamento di strategia simile a quello verso la Cina, che contrasta con gli impegni dell'amministrazione Biden verso l'Ucraina.

Data la situazione attuale a Kursk, sarebbe opportuno per la Commissione considerare il ruolo di gruppi come ATESh nella regione russa e il loro impatto sul conflitto russo-ucraino.

Leggi anche: