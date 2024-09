Alle 11:40, Putin elogia il rapido progresso dei trionfi russi

10:36 Prove Video di Barrage Russo su Kharkiv

La Russia ha bombardato costantemente Kharkiv con attacchi di missili. Secondo fonti ucraine, almeno dieci missili sono stati lanciati su Kharkiv domenica, colpendo un centro commerciale e un luogo di ritrovo sociale e causando numerosi feriti.

10:01 Numero di Vittime dell'Attacco Russo a Sumy Aumenta

Il numero di vittime di un attacco con missili russi nella città di Sumy nell'Ucraina orientale è aumentato. Secondo informazioni recenti del ministero dell'Interno ucraino diffuse via Telegram, 18 persone, tra cui sei bambini, sono rimaste ferite. Un rapporto precedente (vedi l'entry 03:34) aveva indicato che almeno 13 civili, tra cui quattro bambini, erano rimasti feriti nell'attacco. L'attacco ha preso di mira una struttura per il restauro sociale e psicologico dei bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione nella regione di Sumy è ulteriormente peggiorata con l'inizio delle incursioni transfrontaliere nel vicino distretto russo di Kursk l'6 agosto. Sumy, una città con una popolazione di oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Kyiv Sottoposta ad Attacchi con Missili Russi

La Russia ha lanciato nuovamente attacchi con missili sulla capitale ucraina Kyiv. Almeno due persone sono rimaste ferite a causa di detriti di missili abbattuti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. Un'allerta aerea nazionale è stata imposta per quasi due ore durante la notte fino al mattino presto.

08:57 ISW: Maggioranza dei Russi Sostiene la Guerra in Ucraina

La popolazione russa continua a sostenere il conflitto in Ucraina, anche dopo la penetrazione ucraina nella regione russa di Kursk. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), che cita i sondaggi dell'agenzia di polling russa indipendente Levada Center, il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina tra i russi è salito intorno al 78% ad agosto, aumentando dal 75% di luglio e dal 77% di giugno. La popolazione russa non sembra stancarsi della guerra, concedendo al Cremlino la libertà di ideare una strategia a lungo termine per condurre una guerra prolungata contro l'Ucraina, secondo gli analisti dell'ISW.

08:11 L'Ucraina Pubblica i Dati sulle Perdite Russi

Lo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i loro dati, la Russia ha perso circa 617.600 militari in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita quotidiana di 1.300. Un rapporto da Kyiv afferma anche che nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema di lancio di artiglieria a lungo raggio e 30 droni sono stati distrutti. In totale, la Russia ha perso apparentemente 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino, secondo le cifre ucraine. Le stime occidentali suggeriscono cifre più basse, sebbene queste siano probabilmente sottostimate.

07:29 Saporishshia Bombardata 171 Volte in un Giorno

Le forze russe hanno bombardato la regione ucraina di Saporishshia 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo un post su Telegram del comandante militare di Saporishshia, Ivan Fedorov. Quattro raid aerei russi sono stati condotti sui villaggi di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, coinvolgendo 95 droni.

07:03 Uomo Trovato Vivo tra le Macerie di Kharkiv

I soccorritori hanno estratto vivo un uomo dalle macerie di un evento crollato a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, dopo un attacco con missili russi, come riferito da Reuters. Il superstite ha riferito di sentirsi bene poco dopo il salvataggio. Secondo le autorità, più di 40 persone, tra cui cinque bambini, sono rimaste ferite negli attacchi con missili russi su Kharkiv, che hanno preso di mira un centro commerciale e un evento domenica pomeriggio.

06:20 Pirotecnica e Esplosioni: Intensa Offensiva Aerea Russa su KievLa Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro l'Ucraina utilizzando numerosi droni, oltre dieci missili cruise e numerosi missili balistici. Questi proiettili erano diretti verso Kiev, insieme ad altre potenziali città, secondo i resoconti dell'aeronautica ucraina. La capitale ha assistito a una serie di esplosioni, causando la ricerca di riparo nei rifugi antiaerei da parte di molti residenti. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato i servizi di emergenza inviati ai distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha segnalato numerosi incendi attraverso Telegram, e il leader dell'amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ha confermato incendi nel distretto di Shevchenkivskyi, dove una persona è stata apparentemente ferita da detriti cadenti. "Ci vendicheremo di tutto", ha detto Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, via Telegram, suggerendo le imminenti conseguenze del nemico.

05:39 Esplosioni: Attacco missilistico russo su KievAncora una volta, la capitale ucraina Kiev ha subito un attacco missilistico russo, secondo gli ufficiali militari ucraini su Telegram. Le forze di difesa aerea stanno lavorando per respingere l'attacco. I residenti di Kiev riferiscono di aver udito numerose esplosioni fragorose, indicando l'uso di armi antiaeree, sebbene il numero esatto di missili lanciati e qualsiasi eventuale danno rimanga ancora da confermare.

04:46 Putin: In corso i preparativi per l'ampliamento del gasdotto verso la CinaIl presidente russo, Vladimir Putin, ammette che i preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto verso la Cina attraverso la Mongolia stanno procedendo senza intoppi. In gennaio 2022 è stato autorizzato uno studio di fattibilità e sono state effettuate indagini tecniche necessarie, ha dichiarato Putin in un'intervista al giornale mongolo Onoodor, pubblicata sul sito del Cremlino. Il gasdotto previsto, denominato "Forza di Siberia 2", dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Siberia, in Russia, alla Cina.

03:34 I russi attaccano un centro di riabilitazione per bambini a Sumy - 13 feritiI soldati russi hanno bombardato un centro che fornisce riabilitazione sociale e psicologica per bambini e un orfanotrofio a Sumy con i razzi. Secondo Ukrainska Pravda, 13 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite. Il luogo si trova in un'area residenziale, secondo il giornale, citando informazioni dall'amministrazione militare locale.

02:26 sondaggio: La Polonia sostiene l'abbattimento dei droni russi che invadono lo spazio aereoUna maggioranza di polacchi, quasi il 60%, ritiene che le forze militari polacche dovrebbero intervenire e distruggere i droni russi che invadono lo spazio aereo polacco durante i loro attacchi all'Ucraina, secondo un sondaggio condotto dal giornale polacco "Rzeczpospolita". Questo sondaggio si riferisce a un oggetto volante non identificato sospettato di essere un drone suicida del tipo Shahed, che ha volato sopra la Polonia per 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha informato Radio RMF24 che la Russia sembra testare il sistema di difesa aerea polacco lanciando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Russia: Morto in Belgorod a causa del fuoco ucrainoIl governatore del distretto di Belgorod in Russia, Vyacheslav Gladkov, riferisce che una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite a Shagarovka, un villaggio vicino al confine, a causa del fuoco instigato dall'Ucraina. Il villaggio di Shebekino è stato anch'esso oggetto di attacchi, con almeno un altro villaggio segnalato come bombardato dagli ucraini.

23:08 Russia: Attacchi di droni ucraini respintiLa Russia afferma di aver respinto con successo attacchi di droni su larga scala da parte dell'Ucraina sulla capitale Mosca e 14 altre regioni. Un totale di 158 obiettivi aerei sono stati intercettati, afferma il ministero della difesa russo attraverso Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i loro resoconti.

22:24 Attacco aereo distruttivo su Kharkiv: i morti salgono a 47Il numero di morti nell'attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, secondo il resoconto dei servizi di emergenza ucraini su Telegram. Vari edifici civili, come un centro commerciale, sono stati colpiti, con foto pubblicate dalle agenzie di stampa.

21:52elicottero ucraino precipita durante un volo di addestramento - due piloti mortiDue piloti sono morti in un incidente di elicottero durante un volo di addestramento all'Università aeronautica nazionale Ivan Kozhedub Kharkiv in Ucraina. L'elicottero Mi-2 stava partecipando a un'esercitazione di addestramento, come confermato dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando la pagina Facebook dell'università. "L'università ha subito una perdita irreparabile - l'equipaggio di due persone è morto", ha annunciato l'università attraverso il suo post su Facebook. Gli investigatori tecnici, gli esperti e gli ufficiali del ministero della difesa stanno esaminando il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente remains still unknown.

qui.21:06 Fornitore di energia ucraino annuncia blackoutSecondo la società di energia ucraina Ukrenergo, gli ucraini subiranno diversi blackout lunedì a causa degli intensi attacchi russi alla rete elettrica del paese. Questo annuncio è stato fatto da Ukrinform. Le forniture di energia per le infrastrutture essenziali rimarranno inalterate. Tuttavia, Ukrenergo avverte che l'ampiezza delle restrizioni potrebbe cambiare.

In risposta alla crescente tensione, diversi paesi occidentali hanno annunciato piani per rafforzare la loro presenza militare lungo i loro confini orientali, citando le azioni aggressive della Russia in Ucraina e la sua annessione di territori con l'aiuto delle sue forze militari.

Le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno condannato le azioni del esercito russo in Ucraina, sottolineando le vittime civili e la distruzione di infrastrutture critiche, come scuole e ospedali, che sono protette dal diritto internazionale.

