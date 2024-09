Alle 11:33 in Austria, altre due vite sono state tragicamente perse

11:01: Avviso di Alluvione a Wrocław

A causa di forti tempeste e inondazioni nel sud-ovest della Polonia, la città di Wrocław nella Bassa Slesia si sta preparando per un'ondata di inondazioni prevista. Il sindaco Jacek Sutryk ha emesso un avviso di inondazione per la città situata lungo il fiume Oder. Le misure includono il monitoraggio 24/7 delle dighe, la regolazione dei canali e la sospensione dei passaggi delle dighe, come dichiarato da Sutryk nel suo video su Facebook. L'ondata di inondazione è attesa a Wrocław il prossimo mercoledì. In precedenza, le previsioni prevedevano che Wrocław non sarebbe stata così gravemente colpita. Tuttavia, il sindaco ha rivisto queste previsioni. Anche se l'inondazione non è prevista raggiungere l'altezza dell'inondazione dell'Oder del 1997, che ha sommerso un terzo della città, Sutryk ha menzionato che l'infrastruttura ora si trova in condizioni molto migliori, con nuove dighe, bacini di ritenuta e polders. Spera che l'inondazione non superi le difese della città.

10:35: Leader dello Stato sulla Situazione delle Inondazioni: "Rimane Critica"

despite an intermittent overnight pause in the rain, the flood situation in eastern Austria remains severe. "It's not over, it remains critical, it remains dramatic," remarks Lower Austria Governor Johanna Mikl-Leitner. Up to 80 liters of rain per square meter are expected regionally on Monday. A major concern is the durability of the dams. "There is a high chance of dam failure," authorities caution. Public life is mainly halted. More than 200 roads in Lower Austria have been shut, 1800 buildings have been vacated, and numerous students and kindergarten children are staying at home, Mikl-Leitner states. Around 3500 households are currently without electricity. The extent of the damage is currently impossible to assess. "The flood victims will certainly be assisted," the governor says. In Lower Austria, up to 370 liters of rain per square meter have fallen regionally in recent days - several times the typical monthly amount.

10:10 Sull'Orlo del Livello Tre: I Livelli dell'Elba Continuano a Salire

In Sassonia, i livelli dell'Elba continuano a salire. Secondo i dati del centro regionale delle inondazioni, il livello a Dresda era di 5,54 metri questa mattina. Si prevede che supererà la marca dei sei metri più tardi oggi, che scatenerebbe il secondo livello di allarme più alto, tre. A questo livello, è possibile l'inondazione di aree abitate. Il livello a Schöna sull'Elba vicino al confine con la Repubblica Ceca ha già raggiunto questo stadio, con una lettura di 6,09 metri. Il livello di allarme tre è anche in vigore sulla Lusatian Neisse vicino al confine con la Polonia, dove l'acqua stava a 5,56 metri, solo pochi centimetri dal livello di allarme più alto, quattro. Un tratto dell'autostrada federale 99 a Görlitz è stato chiuso per motivi di sicurezza, come dichiarato da un portavoce della polizia. Il livello di avviso per il livello tre è di 4,80 metri qui.

09:49 Inondazioni Centenarie nella Repubblica Ceca: Uomo Affoga nelle Acque delle Inondazioni

Il primo decesso a causa delle inondazioni nella Repubblica Ceca è stato segnalato. Le autorità stanno inoltre seguendo almeno sette persone disperse. Un uomo è annegato nel fiume Kalina nel distretto di Bruntál della Moravia-Slesia, secondo il presidente della polizia Martin Vondrasek sulla radio pubblica. Le persone disperse includono tre persone che sono state portate via in un veicolo vicino a Jeseník nelle montagne Hrubý Jeseník. Non c'è ancora segno del veicolo. Le altre persone sono state trascinate via in vari corsi d'acqua come il fiume Otava. Un uomo di una casa di cura vicino al confine con la Polonia è anche disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala ha descritto le inondazioni come "inondazioni centenarie", il che significa che statisticamente si verificano una volta ogni secolo nello stesso luogo. In precedenza, sono stati segnalati decessi a causa delle inondazioni da altri paesi dell'UE (vedi voce alle 06:40): un pompiere è morto in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna Esamina il Livello dell'Acqua a Görlitz e Cade nella Neisse

Una donna è scivolata e caduta nel fiume Neisse mentre esaminava il livello dell'acqua a Görlitz. Secondo i primi rapporti della polizia, la donna ha accidentalmente perso l'equilibrio sul bordo del fiume vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è caduta nel fiume. È stata trascinata per circa 700 metri prima di riuscire a tirarsi fuori vicino alla diga di Vierradenmühle. Ora viene trattata in una clinica per ipotermia.

09:00 THW si prepara per operazioni di soccorso significative sui fiumi Elba e OderL'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW) si sta preparando per possibili inondazioni nell'est della Germania. "Stiamo preparando forze più grandi per il dispiegamento sull'Elba e sull'Oder", conferma il capo del THW, Fritz-Helge Voss, al "Morning Magazine" della ZDF. Suggerisce di accumulare un "piccolo kit di emergenza" per coloro che risiedono nelle zone colpite. Voss menziona che la Germania sta ancora aspettando la situazione meteorologica estremamente necessaria e finora è stata "fortunata". Tuttavia, i fiumi Elba, Neisse e Oder sono previsti per allagarsi nella prossima settimana. Nel fine settimana, il THW aveva già mobilitato circa 140 personale in Baviera e Sassonia, compreso il ponte Carolabridge crollato a Dresda. Voss evidenzia che questa è la quarta situazione di inondazione significativa in Germania quest'anno. Insiste sul fatto che è "necessario" essere ben preparati e investire nell'equipaggiamento. "In definitiva, questi sono costi di adattamento al clima", dice Voss.

08:43 Il Consiglio dei Ministri polacco si riunirà per valutare lo stato di emergenzaIl Consiglio dei Ministri polacco si riunirà per una riunione di crisi lunedì mattina a causa delle inondazioni catastrofiche nel sud-ovest della Polonia. Il primo ministro Donald Tusk ha preparato un decreto per dichiarare formalmente lo stato di emergenza, ma è necessario l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Le piogge persistenti nel sud-ovest della Polonia, vicino al confine con la Repubblica Ceca, hanno causato inondazioni. Nella notte, la città di Nysa nella regione di Opole è stata particolarmente colpita. L'acqua del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, è entrata nella sala operatoria dell'ospedale locale, secondo l'agenzia di stampa PAP. In totale, 33 pazienti, inclusi bambini e donne in gravidanza, sono stati evacuati via barca.

08:15 La situazione delle inondazioni in Baviera rimane critica in alcune aree, con piogge previsteLa situazione delle inondazioni in Baviera rimane critica in alcune aree, con piogge previste. La polizia riferisce che non ci sono stati cambiamenti significativi nelle aree colpite durante la notte. Tuttavia, non c'è ancora tregua: il Servizio delle Acque (HWIS) si aspetta un nuovo aumento dei livelli delle acque con l'inizio piovoso della settimana. L'HWIS prevede un aumento dei livelli delle acque del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco. Si prevede un miglioramento da mercoledì. Fino a martedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede piogge continue dalle Alpi alla pianura. Sono possibili precipitazioni diffuse di 40 a 70 litri per metro quadrato, fino a 90 litri nelle aree stagnanti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun sollievo in vista - i livelli delle acque continuano a salireNon c'è segno di sollievo nelle regioni allagate della Repubblica Ceca. L'ondata di inondazioni del fiume March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga. intere strade sono state sommerse, come riferito dall'agenzia di stampa CTK. Le autorità della città con quasi 10.000 abitanti invitano la popolazione a stare lontano dai servizi di emergenza. "Ci aspettiamo un ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore", avverte il sindaco sui social media.

07:03 La rottura della diga porta a inondazioni devastanti in PoloniaIl timore si diffonde in Polonia dopo la rottura di una diga, mentre le acque delle inondazioni si avvicinano alla regione del Glatzer Neiße. Le riprese video mostrano la furia delle acque delle inondazioni.

06:40 Inondazioni in Europa: segnalati morti in Polonia, Austria e RomaniaPolonia, Repubblica Ceca e Bassa Austria lottano contro le conseguenze di un'inondazione centenaria, e la situazione in Romania è critica dopo le forti piogge. Almeno otto persone sono morte in diversi paesi europei a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Necessarie evacuazioni per le inondazioni nella Repubblica CecaLe peggiori tempeste degli ultimi decenni hanno sommerso intere città come Jeseník nelle montagne dei Gesenky e Krnov al confine con la Polonia nel fine settimana. A Jeseník, i servizi di emergenza hanno salvato centinaia di persone in barca e in elicottero. Dopo che l'acqua si è ritirata, c'è stato il rischio di frane in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri bloccati su nave da crociera a Vienna

A causa delle gravi inondazioni del Danubio causate dalle forti piogge, più di cento passeggeri su una nave da crociera svizzera a Vienna non possono sbarcare. La Thurgau Prestige, con a bordo circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio, è assicurata alla riva. I passeggeri non possono sbarcare perché la passerella per il molo è allagata. Fonti dei media riferiscono che altre navi da crociera a Vienna si trovano nella stessa situazione. Thurgau Travel ha dichiarato che le autorità locali decideranno se e quando i passeggeri potranno sbarcare, secondo i resoconti dei passeggeri che devono rimanere a bordo almeno fino a martedì. La Thurgau Prestige era prevista per viaggiare da Linz a Budapest e ritorno, ma ora è bloccata a Vienna.

La tempesta "Anett", nota a livello internazionale come "Boris", ha scatenato piogge torrenziali e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto persone sono morte a causa delle inondazioni finora.

In risposta alla situazione delle inondazioni in Europa, l'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW) si sta preparando per operazioni di soccorso potenziali in Baviera, in Germania, dichiarando: "Stiamo preparando forze più grandi per il dispiegamento sull'Elba e sull'Oder". Inoltre, secondo il testo, la Baviera si aspetta di continuare ad avere piogge e livelli delle acque in aumento.

In questo contesto generale, è importante sottolineare che la Baviera è una regione della Germania e fa parte delle numerose regioni europee colpite dalle condizioni meteorologiche estreme e dalle alluvioni. In questo contesto, menzionare la Baviera come area specifica per cui il THW si sta preparando per il dispiegamento evidenzia l'impatto diffuso delle alluvioni in tutta l'Europa e la necessità di ampi sforzi di risposta alle emergenze in diverse regioni colpite.

Leggi anche: