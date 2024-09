Alle 10:57, Kretschmer si rivolge alla casella di votazione

Il leader della Sassonia Michael Kretschmer definisce le elezioni di stato come "potenzialmente più significative degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, Kretschmer esprime gratitudine verso coloro che hanno cambiato il loro voto negli ultimi anni, optando infine per la forza predominante del centro moderato, ovvero l'Unione Sassone. "Questo consenso ci permetterà di creare un governo che si adatti a questa terra", aggiunge Kretschmer. Secondo i sondaggi, il suo CDU è impegnato in una corsa serrata con l'AfD.

10:30: Ramelow Discute l'assenza di Wagenknecht dalle urne Per il presidente di sinistra della Turingia Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è una "festa della democrazia", nonostante la possibilità di non essere rieletto. Durante un'intervista con ntv, Ramelow esprime la sua disapprovazione per un governo di minoranza e mette in discussione la competenza del BSW.

09:59: Loew Critica la Data delle Elezioni Lo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni per la Sassonia e la Turingia, che cade l'85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "A posteriori, chiunque abbia scelto questa data ha dimostrato una scarsa intuizione storica", afferma Loew, esprimendo preoccupazione per le possibili interpretazioni errate che potrebbero sorgere se un partito con legami poco chiari con l'era nazista, classificato come "estremamente di destra" dai servizi di intelligence interni in entrambi gli stati, dovesse vincere le elezioni a Dresda ed Erfurt.

09:30: "Elezioni Critiche": Tutti i Dettagli delle Urne in Sassonia Più di 3,3 milioni di elettori qualificati in Sassonia decideranno chi governerà il loro parlamento di stato a Dresda in futuro. Con la possibilità che il CDU perda la sua posizione di forza nello stato dal 1990, il presidente della Sassonia Michael Kretschmer definisce le elezioni "critiche". "Si tratta di questo".

09:05: Kretschmer Accusa il Traffico Verde di Decisioni Premature Con il giorno delle elezioni in Sassonia, si pone la domanda: il presidente della Sassonia Michael Kretschmer prolungherà la striscia vincente del CDU nello stato? Durante un'intervista con ntv, Kretschmer esprime la sua posizione sulle questioni dei rifugiati, il governo del traffico verde e la guerra in Ucraina.

08:46: Dati delle Elezioni per la Turingia È arrivato il giorno della decisione: quale partito guiderà lo stato federale con circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni al centro della Germania? L'AfD, con il candidato principale Björn Höcke, emergerà come il partito più influente nella Turingia?

08:24: Rischi della Crescita dell'AfD per la Democrazia I sondaggi indicano che l'AfD è probabile che aumenti notevolmente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Gli studiosi hanno evidenziato che questo sviluppo rappresenta un rischio per le istituzioni democratiche a causa di un più debole stato di diritto di quanto percepito da molti.

08:00: Sezioni Elettorali Aperte in Turingia e Sassonia Oggi si tengono le elezioni per i nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Sulla base dei sondaggi, l'AfD ha un netto vantaggio nella Turingia. In Sassonia, il CDU del capo del governo uscente Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa. Le prime stime sono attese quando le sezioni elettorali chiuderanno alle 18. Le elezioni in entrambi gli stati dell'est della Germania servono come barometro per la coalizione a tra

