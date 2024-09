Alle 10:42, i media russi riferiscono un incendio che ha consumato un deposito di munizioni a Volgograd.

09:57 Esercito ucraino riferisce 165 conflitti dal giorno precedenteL'esercito ucraino ha riferito fino a 165 conflitti dal giorno precedente, con più di un quarto di essi che si sono verificati nella regione del Donbass attorno alla città strategicamente importante di Pokrovsk. Secondo il loro rapporto, le forze russe hanno eseguito 73 bombardamenti aerei su posizioni e aree popolate, utilizzando 124 munizioni aeree guidate. Inoltre, hanno lanciato sette missili. Inoltre, gli invasori hanno avviato oltre 4700 attacchi, che includevano 179 lanci di razzi multipli. Sono stati dispiegati 1700 droni suicidi. D'altra parte, aerei ucraini, nonché unità missilistiche e di artiglieria, hanno eseguito sei attacchi su luoghi affollati da personale nemico, armi ed equipaggiamento militare, secondo l'esercito ucraino.

09:17 Ucraina: Giudice anziano ucciso in attacco a veicolo civileUn giudice della Corte suprema che stava fornendo aiuti umanitari ai residenti locali di un villaggio nella regione di Kharkiv è stato tragicamente ucciso in un attacco con drone su un veicolo civile, come riferito dal sito di notizie Ukrinform, citando l'ufficio del procuratore regionale. Il giorno precedente, un drone nemico ha colpito il SUV guidato dal giudice Leonid Loboyko mentre era in viaggio per consegnare aiuti al villaggio. È stato ucciso istantaneamente, mentre tre donne che erano anche in macchina hanno riportato ferite. L'Ucraina sta attualmente indagando sull'incidente come crimine di guerra e omicidio.

08:55 Ucraina riferisce feriti dopo attacchi a ZaporizhzhiaLe autorità ucraine hanno riferito danni significativi alle infrastrutture civili nella città industriale di Zaporizhzhia situata nella parte meridionale del paese a seguito di nuovi pesanti attacchi aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Fedorov, in un post su Telegram. Potrebbero ancora esserci persone intrappolate sotto le macerie. Ci sono stati più di dieci attacchi aerei, con diversi incendi segnalati.

08:27 Russia: 125 droni ucraini abbattuti la scorsa notteLa Russia sostiene di aver abbattuto 125 droni ucraini la scorsa notte, come annunciato dal ministero della difesa. I 125 droni sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea russa. Diversi governatori regionali hanno riferito danni dagli attacchi, ma non sono state segnalate vittime. Secondo questi resoconti, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd, 17 ciascuno sulla regione di Belgorod e Voronezh e 18 sulla regione di Rostov.

07:42 Ucraina: 1170 vittime sul lato russo dal giorno precedenteL'esercito ucraino riferisce 1170 vittime sul lato russo nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di feriti e uccisi a quasi 652.000. Dal giorno precedente, l'Ucraina riferisce anche nove carri armati russi distrutti e 62 sistemi d'artiglieria, nonché 38 veicoli corazzati. 93 droni sono stati abbattuti e un sistema di difesa aerea è stato colpito, secondo il conteggio ufficiale.

07:22 Analisti militari: Ucraina colpisce più depositi di armi in RussiaGli analisti militari sulla piattaforma X riferiscono che i droni d'attacco ucraini hanno colpito un deposito di munizioni russe a Kotluban durante la notte. Le fonti locali segnalano incendi vicino al grande deposito di munizioni della regione di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi NASA riferisce anche incendi sul fianco nord del deposito. Né il Cremlino né l'esercito ucraino hanno commentato al riguardo.

06:54 Klingbeil chiede il sostegno continuo per l'UcrainaIl leader dell'SPD Lars Klingbeil spera che la prossima summit sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein invii un messaggio chiaro di solidarietà con il paese sotto attacco da parte della Russia. "La conferenza deve ribadire che tutti sono tenuti, incluso il USA dopo le elezioni di novembre, a continuare a sostenere attivamente l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha detto Klingbeil. Dovrebbe anche essere considerato "come future conferenze sulla pace possono essere organizzate per discutere una prospettiva di pace significativa nell'interesse del popolo ucraino". Biden è atteso per la sua prima visita presidenziale in Germania il 10 ottobre. L'11 ottobre si terrà una conferenza dei 50 paesi che attualmente forniscono supporto militare all'Ucraina alla base aerea USA di Ramstein – per la prima volta al più alto livello. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è anche atteso per partecipare.

05:42 Portavoce di Zelenskyy parla del rilascio delle armi: i russi saranno notificati per primiSecondo il portavoce del presidente ucraino, la decisione sull'uso di armi occidentali sul territorio russo non è stata ancora presa. Serhiy Nykyforov spiega nel programma di notizie ucraino 24/7 che "non è stata presa alcuna decisione finale e chiara" su questa questione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha tuttavia condotto trattative con tutte le parti interessate – Italia, Francia, Regno Unito e, ovviamente, gli Stati Uniti. Il portavoce di Zelenskyy aggiunge: "Dobbiamo realizzare che i russi saranno i primi a sapere dell'autorizzazione a penetrare profondamente nel territorio russo. Lo scopriranno per primi e poi ci sarà un'annuncio ufficiale."

04:45 La Svizzera sostiene l'iniziativa di pace della Cina, l'Ucraina è delusaIl ministero degli esteri svizzero ha espresso il suo sostegno a un'iniziativa di pace guidata dalla Cina per porre fine al conflitto ucraino. La posizione della Svizzera su tali iniziative è significativamente cambiata, spiega il ministero a Berna. Tuttavia, l'Ucraina esprime delusione per la posizione svizzera. L'Ucraina sta attualmente preparando un secondo summit per la pace per novembre. A giugno, decine di paesi senza la Russia e la Cina hanno partecipato alla prima riunione in Svizzera.

03:29 Lituania invia un aiuto militare a KyivLa Lituania sta inviando un pacco di assistenza militare carico di munizioni, computer e forniture logistiche verso l'Ucraina. Questo aiuto è previsto per raggiungere la sua destinazione questa settimana, come annunciato dal governo lituano. Secondo Vilnius, dalla inizio dell'anno, la Lituania ha già inviato munizioni da 155 mm, veicoli corazzati M577 e M113, sistemi anti-droni, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento all'Ucraina.

02:29 Tragedia nella regione di KharkivTre persone hanno perso la vita e sei altre sono rimaste ferite a causa degli attacchi aerei russi sul villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv. Le autorità locali riferiscono che l'attacco ha preso di mira le infrastrutture civili e ha causato danni a un'istituzione educativa e a imprese mentre le persone erano per strada. Il governatore dell'oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha accusato la Russia di condurre una "guerra contro i civili".

01:29 La Corea del Nord avverte contro l'interferenza degli Stati UnitiLa Corea del Nord, accusata di fornire armi illegali alla Russia, ha criticato l'aiuto militare da 8 miliardi di dollari degli Stati Uniti all'Ucraina come un "atto poco saggio" e un gioco pericoloso contro il potere nucleare della Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato questo aiuto durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington. L'aiuto è destinato a sostenere l'Ucraina nella difesa di sé stessa e include armi con un raggio d'azione maggiore per migliorare la capacità dell'Ucraina di attaccare la Russia da una distanza sicura.

00:25 L'attacco all'ospedale di Sumy: le vittime aumentanoIl bilancio delle vittime dell'attacco russo a un ospedale nella città ucraina di Sumy è salito a dieci. Il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko ha rivelato che l'ospedale è stato preso di mira per primo, con una persona che ha perso la vita nell'attacco iniziale. L'ospedale è stato quindi attaccato di nuovo durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato la Russia di condurre una "guerra contro gli ospedali".

22:54 Il team di Zelenskyy: gli Stati Uniti mostrano forte interesse per il "piano di vittoria"Il portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, afferma che il governo degli Stati Uniti mostra "forte interesse" per il cosiddetto "piano di vittoria" del presidente Zelenskyy. Questo contrasta con i resoconti delle notizie che suggeriscono scetticismo degli Stati Uniti verso il piano. Secondo Nykyforov, il piano è stato "bene accolto" e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di tornare con "alcune decisioni e risposte" al piano alla riunione del gruppo di contatto di Ramstein in Germania il 12 ottobre.

22:25 Zelenskyy: Trump supporterà l'Ucraina se elettoIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ritiene che se Donald Trump vincerà le elezioni di novembre, supporterà l'Ucraina. Zelenskyy ha espresso questa opinione dopo aver incontrato Trump su Fox News. Zelenskyy ha dichiarato: "Non so chi vincerà le elezioni e chi sarà il presidente. Ma ho ricevuto informazioni chiare da Donald Trump che lui supporterà l'Ucraina".

21:40 Lavrov: l'Occidente dovrebbe evitare di andare contro una potenza nucleareNel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov mette in guardia l'Occidente dall'andare avanti in una conflitto militare con una potenza nucleare, che è la Russia, fino alla fine. Descrive tali tentativi come un "impresa suicida". Il leader del Cremlino Vladimir Putin aveva minacciato di utilizzare armi nucleari solo pochi giorni prima. Secondo Putin, qualsiasi attacco convenzionale alla Russia sostenuto da una potenza nucleare sarebbe considerato un attacco da quelle nazioni.

Il personale militare ucraino si è attivamente impegnato in conflitti con le forze russe in diverse regioni, con oltre 165 conflitti segnalati dal giorno precedente. Despite the intense aerial bombardments by Russian forces, Ukrainian military personnel have retaliated by launching attacks on enemy positions and deploying suicide drones.

In another context, Swiss authorities have expressed their support for a peace initiative led by China to end the Ukraine conflict, but Ukraine appears disappointed with this position.

Leggi anche: