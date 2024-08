Alle 10:41, la Russia ha fiducia in un bunker preparato a Kursk.

In regione di confine di Kursk, la Russia costruisce rifugi in cemento per la popolazione. Su ordine del governatore regionale Alexei Smirnov, l'amministrazione della città di Kursk ha identificato luoghi centrali per l'erezione di bunker prefabbricati e modulari. Questi rifugi vengono costruiti in luoghi animati come 60 fermate dell'autobus. Smirnov ha condiviso una foto di un camion che consegna uno di questi unità su Telegram. Inoltre, i bunker vengono installati in due altre aree, comprese quelle dove si trova la centrale nucleare della regione di Kursk. La Russia sostiene che l'Ucraina pianifica un attacco alla struttura, che l'Ucraina nega.

L'Ucraina segnala progressi a Kursk L'Ucraina registra oltre 40 attacchi delle truppe russe nella zona del fronte vicino alla città di Pokrovsk, quasi tutti respinti. Il presidente Zelensky promette di rinforzare le truppe nella zona. Inoltre, l'offensiva nella regione di Kursk continua.

La Russia segnala droni in diverse regioni L'esercito russo respinge diversi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese, secondo i resoconti ufficiali. Nella regione di confine di Kursk, due missili ucraini e un drone vengono abbattuti dalla difesa aerea russa, secondo il governatore Alexei Smirnov. Nella regione di Rostov più a sud, il governatore Vasily Golubev riferisce che un attacco con cinque droni viene "respinto". Droni vengono anche segnalati abbattuti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

L'Ucraina cerca il permesso degli USA per le armi a lungo raggio contro i bersagli russi Il ministro della difesa ucraino Rustem Umerov incontra una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Secondo il ministero di Kyiv, i rappresentanti repubblicani Rob Wittman e democratici David Trone discutono della situazione sul fronte e della politica di Washington sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. "Ho sottolineato che dobbiamo ottenere Immediately permission from our allies to fully utilize long-range weapons against targets in Russia," ha detto Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici."

Mark Hamill e Timothy Snyder lanciano la campagna per i robot antiminia per l'Ucraina L'attore americano Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars", raccoglie fondi per i robot antiminia per l'Ucraina. In collaborazione con l'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, cercano di raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot possono rimuovere le mine dai luoghi difficili da raggiungere a distanza dagli operatori. "Uno dei peggiori crimini commessi dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine", ha detto Snyder. "Ho visitato aree non occupate vicino al fronte dove le persone devono correre rischi per aiutare gli altri a tornare ai loro giardini e case. Grazie a questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate vite." L'Ucraina è estensivamente contaminata dalle mine, la loro rimozione potrebbe richiedere decenni.

Il Cremlino sembra preparare i russi per una "nuova realtà" L'attacco ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca. Anche se le regioni sono distanti, una fonte vicina al Cremlino ha informato il portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Ma anche la penetrazione nel territorio russo e la cattura di villaggi è un evento nuovo e molto spiacevole." Per alleviare la tensione aumentata dalla invasione di Kursk, il Cremlino cerca di preparare i russi a vivere in una "nuova realtà" e in una "nuova normalità". Il messaggio è: Il nemico ha effettivamente penetrato il territorio russo, è sul punto di essere sconfitto - ma il recupero del territorio richiederà tempo, e i russi devono aspettare. Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a "trasformare la negatività e lo shock in una direzione positiva" - ovvero raccogliendo aiuti per la regione di Kursk. Tutti gli ufficiali intervistati da Meduza sono convinti che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero durare diversi mesi. Una fonte vicina al governo specifica che questa stima è "quite optimistic - if everything goes well".

Il governatore russo conferma l'incendio in una struttura militare Le autorità russe confermano i resoconti di un incendio in una struttura militare nella regione russa del Volgograd a seguito di un attacco di un drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha annunciato su Telegram che il drone ha colpito la struttura. Non ci sono stati morti. Bocharov non ha specificato quale struttura militare è stata colpita. Tuttavia, ha menzionato che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira nell'attacco, dove la Russia ha una base aerea.

L'ex consigliere per la sicurezza: Putin aveva un'influenza quasi ipnotica su Trump Secondo l'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il leader russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo è stato rivelato nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "Guardian." "Putin, un ex agente del KGB spietato, ha giocato sull'ego e sulle insicurezze di Trump con l'adulazione", ha detto McMaster. Putin ha definito Trump "a truly outstanding person, talented, beyond any doubt." Putin aveva un'influenza quasi ipnotica su Trump. McMaster, che ha lavorato come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, aveva apparentemente avvertito Trump: "Mr. President, he's the best liar in the world." Ha suggerito che Putin era sicuro di poter "giocare" con Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e un ritiro a buon mercato degli Stati Uniti dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Presunte attacchi di droni nella città russa di Kalach-on-Don e nella base aerea vicinaSono state segnalate esplosioni nella città russa di Kalach-on-Don, nella regione di Volgograd, nella notte. Si sospetta che queste esplosioni siano state causate da un attacco con droni, secondo diversi canali Telegram russi. Successivamente si è verificato un incendio in una base aerea nelle vicinanze. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio era probabilmente la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, a circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I residenti della zona hanno riferito di aver sentito tra 6 e 10 esplosioni forti, accompagnate dal rumore distintivo dei droni, secondo i resoconti Telegram.

05:44 L'intenzione della Germania di aiutare finanziariamente l'UcrainaIl leader dell'SPD Lars Klingbeil ha espresso l'intenzione di fornire ulteriore supporto all'Ucraina. Se non fosse possibile fornire i miliardi pianificati dai beni russi congelati all'Ucraina, la Germania offrirà fondi aggiuntivi, ha dichiarato nel podcast del vicedirettore di "Bild" Paul Ronzheimer. Ha sottolineato che non si dovrebbe arrivare al punto in cui si dice "Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina". Se si verificasse una simile situazione, la Germania sarebbe obbligata a considerare da dove poter attingere i fondi all'interno dei propri confini. Hanno una responsabilità verso l'Ucraina e troveranno una soluzione.

04:27 Il punto di vista dell'esercito ucraino sugli attacchi con droni della RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato i bersagli degli attacchi con droni in Russia nella notte precedente. Questi attacchi con droni erano apparentemente diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio. Secondo il capo del HUR Kyrylo Budanow, parlando al sito militare "The War Zone", circa 50 droni sono stati coinvolti in questi attacchi. Si sta ancora indagando sull'eventuale entità dei danni. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo al mattino.

03:09 Misure di sicurezza per le elezioni regionali russeIn vista delle elezioni regionali anticipate nella contesa regione russa di confine di Kursk, la Russia ha deciso di equipaggiare gli addetti ai seggi con giubbotti antiproiettile e caschi. Inoltre, verranno allestiti seggi supplementari in altre parti del paese per coloro che hanno lasciato la regione. La regione si trova attualmente in stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste in diverse regioni della Russia dal 6 al 8 settembre. I cittadini delle regioni di confine possono già votare in anticipo, compresi quelli delle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk.

01:34 La percezione di Fico della pressione nella politica esteraIl primo ministro slovacco Robert Fico si sente sotto "pressione dell'opinione" nelle democrazie occidentali. Secondo lui, coloro che si discostano dal consenso su questioni importanti della politica estera sono "arbitrariamente messi sotto pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. Fico ha paragonato questo alla violenta repressione della "Primavera di Praga" nel 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e ha ricevuto accuse di essere pro-russo come conseguenza.

00:12 Rapporti ucraini sugli attacchi russi vicino a PokrovskL'Ucraina ha segnalato 46 attacchi russi lungo il fronte vicino alla città di Pokrovsk, nell'est del paese, nel corso della giornata. Di questi, 44 sono stati respinti con successo, secondo lo Stato maggiore. Alle 21:00 CET, il combattimento è ancora in corso in due sezioni residue. Questi attacchi hanno causato la morte o il ferimento di 238 soldati russi. Non viene fornita alcuna informazione sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato la situazione.

23:09 Le accuse della Russia di un'incursione ucrainaLa Russia ha affermato di aver sventato un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione di confine russa di Bryansk, che confina con Kursk. L'incursione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata apparentemente impedita dalle forze del servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità dell'esercito russo. Secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, in un post su Telegram, il nemico è stato affrontato con il fuoco e la situazione è ora "sotto controllo".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si augura la rapida erogazione dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente, compresi i fondi dai beni russi congelati. Nonostante molti pronunciamenti politici dei partner, se ne aspettano ancora di più, ha detto nel suo discorso serale. "Ma abbiamo bisogno di un meccanismo reale". L'Ucraina ha bisogno dei proventi dei beni russi per difendersi dall'aggressione russa. "Le discussioni rilevanti sono in corso da troppo tempo e ora servono decisioni".

21:20 Richiesta respinta: l'ex vice ministro della Difesa russo rimane in detenzioneL'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, accusato di corruzione, rimarrà in carcere. La sua richiesta di arresti domiciliari in condizioni rigorose e le sue obiezioni alla sua detenzione sono state respinte, come riferito dall'agenzia di stampa statale TASS. Prima del suo licenziamento, Bulgakov gestiva gli acquisti per l'esercito russo. Inoltre, il tribunale di Mosca ha ordinato la detenzione di due sospetti complici di Bulgakov. La loro società è sospettata di aver ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, con danni stimati intorno ai 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro), come riferito da intermediari.

21:00 L'Ucraina rafforza le sue forze a PokrovskSecondo il presidente Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta aumentando la sua presenza di truppe nella regione altamente contesa di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Ha affermato in un discorso televisivo che sono consapevoli dei piani delle forze russe nella zona. Nel frattempo, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk continua, secondo Zelenskyy. Alcuni territori sono attualmente sotto il controllo ucraino, although no additional details were disclosed.

20:41 Dopo il decreto: numerosi ucraini in Ungheria rischiano l'espulsione dalle strutture per rifugiatiDopo l'entrata in vigore di un decreto in Ungheria che nega lo status di rifugiato universale ai rifugiati ucraini, molti ucraini lì rischiano di perdere i loro alloggi. Le strutture per rifugiati private hanno iniziato a sfrattare gli ucraini, come riferito dall'organizzazione Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, principalmente donne e bambini rom provenienti dalla regione occidentale ucraina della Transcarpathia, dove c'è una consistente minoranza ungherese, sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto scorta della polizia.

