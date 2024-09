Alle 10:32, i notiziari russi riferiscono un incendio significativo negli immagazzini di munizioni a Volgograd.

10:57 Esercito ucraino riferisce 165 scontri dal giorno precedenteL'esercito ucraino ha registrato fino a 165 scontri dal giorno precedente, con più di un quarto di essi che si sono verificati nella regione del Donbass, specificamente attorno alla città contesa di Pokrovsk. Secondo il rapporto, le forze russe hanno effettuato 73 attacchi aerei contro obiettivi e aree civili, utilizzando 124 bombe aeree guidate. Inoltre, hanno lanciato sette missili. Inoltre, gli aggressori hanno condotto oltre 4700 attacchi, tra cui 179 attacchi con lanciarazzi multipli, e hanno dispiegato oltre 1700 droni suicidi. L'aviazione ucraina, insieme alle forze missilistiche e di artiglieria, ha apparentemente condotto sei attacchi contro aree dominate da personale, armi e attrezzature nemiche.

10:17 Giudice ucraino ucciso in attacco russo a veicolo civileUn giudice della Corte Suprema ucraina, che stava fornendo aiuto agli abitanti di un villaggio nella regione di Kharkiv, è stato ucciso in un attacco con drone contro un veicolo civile, secondo il sito di notizie Ukrinform, citando l'ufficio del procuratore regionale. Il giorno precedente, un drone controllato dal nemico ha colpito il SUV su cui viaggiava il giudice Leonid Loboyko, che è morto sul colpo. Tre donne che si trovavano nel veicolo hanno riportato ferite. L'Ucraina sta indagando su potenziali crimini di guerra e omicidio.

09:55 Ucraina riferisce feriti dopo attacchi a ZaporizhzhiaLe autorità ucraine riferiscono danni significativi a strutture civili nella città industriale di Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina a seguito di nuovi bombardamenti aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo il capo della regione Ivan Fedorov in un post su Telegram. Potrebbero esserci ancora persone sepolte sotto le macerie. La città ha subito più di dieci attacchi aerei, con diversi incendi segnalati.

09:27 Russia rivendica 125 droni ucraini abbattuti la scorsa notteLa Russia rivendica di aver abbattuto 125 droni ucraini la scorsa notte, secondo il ministero della difesa. I 125 droni sono stati neutralizzati e distrutti dai sistemi di difesa aerea russi. Secondo i resoconti, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh e 18 sulla regione di Rostov.

08:42 Esercito ucraino riferisce 1170 perdite russe nelle ultime 24 oreL'esercito ucraino riferisce 1170 perdite russe nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di feriti e morti a circa 652.000. Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno anche riferito di aver distrutto nove carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati. Sono stati abbattuti 93 droni e un sistema di difesa aerea è stato colpito.

07:22 Analisti militari: Ucraina prende di mira altri depositi di munizioni in RussiaGli analisti militari sulla piattaforma X riferiscono che i droni ucraini hanno colpito un deposito di munizioni russo a Kotluban durante la notte. Le fonti locali riferiscono incendi vicino a un importante deposito di munizioni russe nella regione di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi NASA riferisce anche incendi sul fianco nord del deposito. Né il Cremlino né l'esercito ucraino hanno commentato al riguardo.

06:54 Klingbeil esorta all'obbligo di sostenere l'UcrainaIl leader dell'SPD Lars Klingbeil spera che il prossimo summit sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein invii un messaggio forte di solidarietà con il paese attaccato. "Il summit deve ribadire che tutti sono obbligati, incluso gli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre, a sostenere attivamente l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha detto Klingbeil. Vale anche la pena considerare "come futuri convegni sulla pace possono essere organizzati in modo più ampio per discutere infine una prospettiva di pace per il beneficio degli ucraini". Biden è atteso per la sua prima visita presidenziale in Germania il 10 ottobre. Una conferenza dei 50 paesi che sostengono l'Ucraina si terrà alla base aerea degli Stati Uniti a Ramstein il 12 ottobre - per la prima volta al più alto livello. Si prevede che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy partecipi.

05:42 Portavoce di Zelenskyy sulla consegna di armi: i russi lo sapranno per primiIl portavoce del presidente ucraino ha dichiarato che non è stata ancora presa una decisione definitiva sull'utilizzo di armi occidentali all'interno del territorio russo. Serhiy Nykyforov spiega nel programma televisivo ucraino 24/7 che non c'è "nessuna decisione finale e chiara" su questa questione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha però "discusso questo problema con tutte le parti il cui consenso è necessario - Italia, Francia, Regno Unito e, naturalmente, gli Stati Uniti". Il portavoce di Zelenskyy aggiunge: "Dobbiamo ricordare che i russi sapranno per primi dell'autorizzazione per incursioni profonde nel loro territorio. Lo sapranno per primi e poi ci sarà un annuncio ufficiale".

04:45 Svizzera sostiene il piano di pace cinese, Kyiv delusaIl ministero degli Esteri svizzero ha espresso il suo sostegno a un piano di pace guidato dalla Cina per porre fine al conflitto in Ucraina. La prospettiva svizzera su tali iniziative è cambiata, spiega il ministero a Berna. Da Kyiv, viene considerato una delusione. L'Ucraina sta attualmente preparando una seconda conferenza sulla pace per novembre. Nel giugno scorso, diversi paesi senza Russia e Cina hanno partecipato a un primo incontro in Svizzera.

03:29 Lituania invia aiuti militari all'UcrainaLa Lituania sta inviando un pacchetto di aiuti militari composto da munizioni, computer e forniture logistiche all'Ucraina. Questo pacchetto dovrebbe raggiungere la sua destinazione questa settimana, come annunciato dal governo lituano. Dal'inizio dell'anno, la Lituania ha consegnato munizioni da 155 mm, veicoli corazzati M577 e M113, sistemi anti-drone, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e diverse altre attrezzature all'Ucraina.

02:29 Tragedia nella regione di Kharkiv: tre vittimeI raid aerei russi hanno colpito il villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv, causando la morte di tre persone e il ferimento di sei. Lo ha reso noto l'autorità regionale. I raid hanno preso di mira le infrastrutture civili e hanno colpito edifici scolastici e attività commerciali, causando danni mentre le persone si trovavano per strada.

01:29 Corea del Nord avverte contro l'aiuto militare USA all'Ucraina come 'gioco col fuoco'La Corea del Nord, apparentemente coinvolta nella fornitura illegale di armi alla Russia, ha definito l'aiuto militare USA da 8 miliardi di dollari destinato all'Ucraina un "serio passo falso" e un "gioco col fuoco" contro il potere nucleare della Russia. Questa dichiarazione è stata fatta dal presidente USA Joe Biden durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington. L'aiuto è destinato ad aiutare l'Ucraina nella difesa di sé stessa, comprese le armi con portata estesa, aumentando così la capacità del paese di attaccare la Russia da una distanza sicura.

00:25 Attacco russo all'ospedale di Sumy: il bilancio delle vittime sale a dieciIl bilancio delle vittime è salito a dieci dopo un attacco russo contro un ospedale situato nella città ucraina di Sumy, vicino al confine. Inizialmente, era stata segnalata una sola vittima durante il primo attacco all'ospedale, come aveva riferito il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. Purtroppo, l'ospedale è stato bombardato di nuovo durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accusa la Russia di condurre una "guerra contro gli ospedali".

22:54 Team di Zelenskyy: gli USA mostrano forte interesse per il 'piano di vittoria'Secondo Serhiy Nykyforov, portavoce dell'ufficio presidenziale ucraino, il governo USA ha dimostrato "forte interesse" per il presunto "piano di vittoria" del presidente Volodymyr Zelenskyy. Questa affermazione contrasta con i resoconti dei media che suggeriscono scarsa entusiamo da parte di Washington. "Non è corretto", ha dichiarato Nykyforov in televisione ucraina. Il piano è stato "bene accolto". Nykyforov ha anche indicato che il presidente USA Joe Biden ha promesso di tornare con "alcune decisioni e risposte" riguardo al piano alla riunione del gruppo di contatto di Ramstein in Germania il 12 ottobre.

22:25 Zelenskyy: Trump starà dalla parte dell'UcrainaIl presidente Volodymyr Zelenskyy ritiene che Donald Trump supporterà l'Ucraina se vincerà alle elezioni di novembre. Zelenskyy ha espresso questo pensiero in un'intervista sul canale Fox News. "Non sono sicuro della situazione post-elettorale e di chi assumerà la presidenza", spiega Zelenskyy. "Tuttavia, ho ricevuto comunicazioni dirette da Donald Trump che sarà un alleato dell'Ucraina, fornendo supporto al nostro paese".

21:40 Lavrov avverte le nazioni occidentali contro il prendere di mira la Russia nucleareNel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha messo in guardia le nazioni occidentali contro il desiderio di "prendere di mira la Russia fino in fondo", definendolo una "scelta suicida". Ha definito qualsiasi tentativo di sconfiggere la Russia "suicida". Pochi giorni prima, il leader russo Vladimir Putin aveva minacciato l'uso di armi nucleari. Secondo Putin, qualsiasi attacco convenzionale contro la Russia appoggiato da una potenza nucleare sarebbe considerato un attacco congiunto da parte dei paesi coinvolti.

