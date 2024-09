Alle 10:27, c'e' un filmato di un assalto a un deposito di munizioni russo.

Il governo russo non l'ha ancora verificato, ma il capo della regione di Tver ha annunciato su Telegram che un attacco con drone ucraino ha innescato un incendio. Sembra che abbia preso di mira una consistente struttura militare piena di armi e munizioni. I locali sono stati obbligati a lasciare le loro case e i video dell'incendio circolano online.

09:39 Nove feriti a Kharkiv, due morti a SaporizhzhiaKharkiv, Ucraina, è stata bombardata da aerei russi ieri. Proiettili esplosivi sono detonati in numerosi distretti. Il numero di feriti ora raggiunge 9, a seguito di una serie di attacchi contro civili. Domenica scorsa, una bomba precisa ha ucciso una donna e ne ha ferite altre 43, tra cui quattro bambini. Inoltre, la Russia ha lanciato attacchi aerei contro villaggi nella regione di Saporizhzhia, causando la morte di due persone.**

08:46 Ucraina: le infrastrutture energetiche di Sumy sotto attacco ancora una voltaLe autorità ucraine affermano che i droni russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche di Sumy ancora una volta. I dati preliminari suggeriscono che non ci sono state vittime, ma gli attacchi incessanti hanno gravemente compromesso l'infrastruttura energetica della città. In precedenza, martedì, la Russia ha bombardato l'infrastruttura energetica di Sumy con razzi e droni, lasciando temporaneamente senza elettricità oltre 280.000 case.**

08:27 Stato Maggiore Ucraino: 1130 perdite russe ieriLo Stato Maggiore ucraino riferisce che 1130 soldati russi sono rimasti feriti o uccisi nelle ultime 24 ore. Dal'inizio dell'invasione russa su larga scala nel febbraio 2022, l'Ucraina ha registrato 637.010 perdite nemiche. Dal giorno precedente, le forze ucraine affermano di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto di merci e carburante e sei carri armati.**

07:55 L'Ucraina si prepara a schierare i caccia F-16La forza aerea ucraina ha ideato strategie di schieramento per i caccia occidentali F-16. Tutti i compiti per le forze armate e il ministero della difesa sono stati assegnati, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso video notturno. Le discussioni con il comando aereo hanno affrontato anche la possibilità di espandere la flotta aerea e migliorare l'addestramento dei piloti. Molte voci a Kyiv sostengono l'addestramento di base dei piloti, con l'addestramento attuale che dura solo 40 giorni. L'Ucraina dovrebbe ricevere circa 60 caccia F-16, ma solo pochi sono stati consegnati finora.**

07:19 La Russia respinge gli attacchi con droni ucraini in diverse regioniLa Russia afferma di aver respinto numerosi attacchi con droni ucraini in diverse regioni. Il sistema di difesa aerea ha neutralizzato 54 droni ucraini su cinque regioni russe, secondo l'agenzia di stampa TASS, che cita il ministero della difesa. Mezzo dei droni è stato abbattuto sulla regione di confine di Kursk, mentre l'altra metà è stata distrutta sulle regioni di confine di Bryansk e Belgorod, nonché sulle regioni occidentali di Smolensk e Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver, dove le autorità locali e i blogger militari hanno riferito di un attacco con drone su un grande deposito di munizioni nella città di Toropets, che ha costretto gli evacuazioni a causa di un incendio risultante.**

06:57 Analisti militari: l'attacco ucraino danneggia gravemente l'arsenale russoGli analisti militari suggeriscono che un attacco ucraino a Toropets, nella regione russa di Tver, ha gravemente danneggiato un deposito di munizioni, contenente migliaia di tonnellate di munizioni e razzi. Il deposito, che è stato ampliato negli ultimi anni, ospita 42 bunker rinforzati e 23 laboratori e magazzini di stoccaggio, secondo gli analisti. L'ex ufficiale dei servizi segreti russi Igor Girkin afferma che la situazione nella regione è sotto controllo.**

06:20 Il vicecapogruppo parlamentare dei Verdi: AfD e BSW promuovono la propaganda russaKonstantin von Notz, vicecapogruppo parlamentare dei Verdi, chiede un dibattito parlamentare sulla propaganda russa in Germania. "La ricerca significativa sui documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA rivela i metodi astuti con cui le agenzie russe influenzano la nostra democrazia, il dibattito pubblico e le elezioni", dice. "Con l'aiuto di AfD, BSW e altri complici che promuovono i narrativi russi in pubblico e nelle riunioni parlamentari, si formano alleanze dannose per sottomettere gli interessi tedeschi".**

05:42 Gli attori informatici russi diffondono video falsi su Kamala HarrisStando alle ricerche di Microsoft, gli attori russi hanno intensificato la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo legato al Cremlino, noto come Storm-1516, ha rilasciato due video falsi dal tardo agosto per screditare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra un presunto gruppo di sostenitori di Harris che aggrediscono un partecipante a un raduno di Trump. L'altro video presenta un attore che diffonde menzogne su un presunto incidente del 2011 che ha coinvolto Harris, in cui avrebbe apparentemente ferito una ragazza e sarebbe fuggita dalla scena.**

05:19 Fiamme ed esplosioni nella regione russa di TverSecondo i resoconti russi, un attacco con drone ucraino ha innescato un incendio nella regione russa di Tver. I frammenti di un drone ucraino distrutto hanno innescato un incendio nella parte occidentale della regione di Tver, che ha costretto l'evacuazione parziale dei residenti, secondo il governatore della regione, Igor Rudenya. I pompieri stanno attualmente cercando di contenere l'incendio. La causa dell'incendio rimane incerta.**

03:57 Rapporti di attacchi con droni in regioni russeSecondo i resoconti dei governatori locali, l'Ucraina sembra aver attaccato diverse regioni nell'ovest della Russia utilizzando droni. La regione di Gregorian Chants, che confina con la Bielorussia, ha riferito l'abbattimento di sette droni ucraini, come condiviso dal governatore Vasily Anochin su Telegram. Il sistema di difesa aerea russo ha intercettato un drone sopra l'area di Orjol, secondo il post di Telegram del governatore Andrei Klichkov. Almeno quattordici droni ucraini di attacco sono stati apparentemente abbattuti nella regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina, come riferito dal governatore Alexander Bogomaz nel suo aggiornamento Telegram. Il governo di Kyiv ha rivendicato che questi attacchi miravano a colpire infrastrutture militari, energetiche e di trasporto vitali per gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Commercio uranio cinese-russo sotto esameÈ in corso un'indagine su un potenziale aggiramento del divieto degli Stati Uniti all'importazione di uranio russo, poiché si sospetta che la Cina stia importando uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la propria produzione negli Stati Uniti. Secondo un rapporto di Reuters, fonti del governo degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per la possibilità di eludere il divieto all'importazione di uranio russo. Il portavoce dell'Associazione dei produttori di uranio degli Stati Uniti, Jonathan Indall, ha espresso preoccupazione, sottolineando il potenziale problema nel fare affidamento sulla Cina come principale fornitore di uranio. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare la questione.

01:54 Gli Stati Uniti stanno considerando il rifornimento delle riserve di petrolioUna fonte governativa ha riferito che gli Stati Uniti stanno pianificando di rifornire le loro riserve strategiche di petrolio, con l'obiettivo di acquisire fino a 6 milioni di barili di petrolio. Questo rappresenterebbe il più grande rifornimento delle riserve strategiche dal rilascio storico di greggio nel 2022. I prezzi elevati della benzina a seguito dell'invasione della Russia dell'Ucraina hanno portato a significativi vendite di greggio dalle riserve strategiche degli Stati Uniti, stabilendo un nuovo record per i rilasci di riserve di petrolio.

00:45 Morti e feriti nell'attacco a SaporischschjaLa Russia ha attaccato la regione di Saporischschja durante la notte, causando almeno due morti e cinque feriti, come riferito dal governatore Ivan Fedorov. Fedorov ha specificato che la comunità di Komyshuvakha nella regione è stata particolarmente presa di mira, causando danni a diverse case e a una struttura infrastrutturale. Le squadre di soccorso sono ancora sul posto e si sta valutando l'entità dei danni. Secondo il "Kyiv Independent", le squadre di soccorso sono ancora sul posto e si sta indagando sull'entità dei danni.

23:38 L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU discusses il piano di pace di ZelenskyL'ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU Linda Thomas-Greenfield ha rivelato che gli Stati Uniti hanno esaminato il piano di pace proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Thomas-Greenfield ha espresso fiducia nella fattibilità del piano e nella necessità di comprendere come collaborare efficacemente per la sua attuazione. Non ha fornito ulteriori dettagli sulle possibili contribuzioni o sui punti specifici di discussione. Si presume che Thomas-Greenfield si riferisse al "piano di vittoria" annunciato da Zelensky lo scorso mese.

22:29 Stormo di uccelli scambiato per oggetto volante non identificato in LettoniaUn falso allarme in Lettonia è stato risolto quando una presunta violazione dello spazio aereo lettone da parte di un oggetto volante non identificato è stata identificata come innocua. L'agenzia di stampa lettone Leta ha riferito che l'oggetto misterioso era in realtà un gruppo di uccelli migratori belgi, secondo l'analisi della forza aerea. Il Ministero della Difesa di Riga ha inizialmente segnalato oggetti volanti non identificati, inviando intercettori NATO dalla base di Lielvarde per monitorare lo spazio aereo per eventuali attività insolite. Tuttavia, non sono stati identificati oggetti sospetti e alla fine è stato confermato che si trattava solo di un stormo di uccelli.

21:59 Moldova e Germania concordano sulla cooperazione in materia di cybersecurityLa Moldavia e la Germania hanno collaborato in materia di cybersecurity, con l'obiettivo di rafforzare i loro sforzi congiunti contro la "guerra ibrida" della Russia, secondo il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock. Baerbock ha affermato che l'obiettivo finale del presidente russo Vladimir Putin è quello di utilizzare la guerra cibernetica e la manipolazione delle informazioni per destabilizzare l'Europa, in particolare la Moldavia. Ha sottolineato che questa collaborazione faciliterà la prevenzione degli attacchi informatici in Moldavia e l'esposizione della disinformazione attraverso l'ingegneria informatica, gli scambi di informazioni e la formazione.

