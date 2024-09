Alle 10:20, un attacco con un drone a Kiev inizia incendi multipli.

09:36 Putin: La Russia Raggiungerà Tutti gli Obiettivi PrevistiIl presidente russo Putin ha espresso la sua posizione risoluta nella ostilità contro l'Ucraina. "Tutti gli obiettivi previsti saranno raggiunti", ha dichiarato in un messaggio video per commemorare il secondo anniversario dell'annessione rivendicata dalla Russia di quattro regioni in Ucraina. Il presidente russo ha ribadito la sua motivazione dietro l'invasione dell'Ucraina, definendo il suo governo una "dittatura nazista". La Russia ha inviato truppe in Ucraina per proteggere la popolazione di lingua russa lì, ha dichiarato, accusando il governo ucraino di cercare di "separare queste persone per sempre dalla Russia, la loro patria storica". Putin ha inoltre criticato le "élite occidentali" che, secondo lui, hanno manovrato l'Ucraina per farne una "colonia, un avamposto militare con la Russia come suo bersaglio".

08:46 Il Comando della Difesa di Wuhledar Passaggio di PotereIl colonnello Ivan Winnik, a capo della 72ª Brigata Meccanizzata Separata dell'Ucraina, responsabile della difesa della città altamente contestata di Wuhledar, è stato riassegnato. Lo ha riferito Kyiv Independent, citando il Comando delle Forze congiunte del Nord. La motivazione data è stata la promozione e il trasferimento dell'esperienza combattente. Il suo successore rimane ignoto. Sotto il comando di Winnik, la brigata ha protetto la città per oltre due anni. Gli esperti militari ucraini temono che le unità russe potrebbero presto conquistare la piccola città nel sud del Donbass.

08:04 Incendio in un'infrastruttura Cruciale a MykolaivUn incendio è scoppiato in un sito di infrastruttura cruciale nel distretto di Bashtanka della regione di Mykolaiv dopo un attacco con un drone russo. Lo ha riferito Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Il luogo specifico minacciato non viene menzionato.

07:24 Kyiv Rapporta il Respingimento Riuscito dell'Attacco NotturnoSecondo l'amministrazione militare regionale, l'attacco russo a Kyiv è durato più di cinque ore la scorsa notte. Tuttavia, tutti i droni sono stati respinti con successo, ha riferito Ukrinform, citando i leader dell'autorità. L'attacco è stato eseguito in diverse ondate da diverse direzioni.

06:44 Prigionieri Russi Impiegati al Fronte invece che in PrigioneSi segnalano rapporti che suggeriscono che la Russia sta attuando una legge che consente alle autorità di esentare le persone dalla responsabilità penale se firmano un contratto militare con il Ministero della Difesa. Ai prigionieri nelle regioni di Bryansk, Nizhny Novgorod e Novosibirsk, nella Repubblica di Komi, nella regione dell'Altai e nella Crimea illegalmente annessa è stata offerta questa opzione, secondo i media dell'opposizione russa. Questi rapporti sono stati citati nell'analisi più recente del think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky Rapporta 100 Bombe Guidate al Giorno

La Russia continua il suo attacco implacabile all'Ucraina con un'intensità costante, afferma il presidente ucraino Zelensky in un discorso video. Il'esercito russo sta utilizzando circa 100 bombe guidate, lanciate da aerei, al giorno in Ucraina. Un recente attacco all'industriale città di Saporizhzhia ha causato 14 feriti. Le regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy sono state inoltre sottoposte ad attacchi con bombe guidate. "Questo è il terrore quotidiano della Russia", afferma Zelensky, sottolineando che questo serve come costante promemoria per tutti i partner dell'Ucraina che "abbiamo bisogno di più capacità di attacco a lungo raggio per l'Ucraina, abbiamo bisogno di più difesa aerea per l'Ucraina, abbiamo bisogno di più sanzioni contro la Russia".

05:43 Stato Maggiore Ucraino: Preoccupazioni per Vuhledar

Nuovi attacchi russi contro le linee di difesa ucraine sono stati segnalati vicino al Donbass. Tredici attacchi sono stati respinti vicino a Pokrovsk e diciassette avanzate delle truppe russe sono state respinte vicino a Kurakhove, ha riferito lo Stato Maggiore ucraino. Intensi combattimenti si stanno anche verificando nelle vicinanze di Vuhledar. Gli esperti militari ucraini temono che questa piccola città nel sud del Donbass potrebbe presto essere conquistata dalle unità russe.

04:46 Esplosioni a Kyiv: gli Attacchi con i Droni Continuano

La capitale ucraina di Kyiv è stata nuovamente presa di mira da numerosi attacchi con droni russi durante la notte. Secondo l'esercito ucraino, le unità di difesa aerea sono state completamente impegnate per ore nel respingere diverse ondate di attacchi. "Più droni nemici sono sopra e vicino alla capitale", comunica il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, via Telegram. I testimoni riferiscono di numerosi esplosioni a Kyiv, indicative del dispiegamento dei sistemi di difesa aerea. Non ci sono ancora rapporti di danni o vittime dagli ultimi attacchi. Un'allerta

10:49 Kyiv Sotto Attacco di Droni RussiLa capitale ucraina, Kyiv, è sotto attacco da parte di droni russi, secondo quanto riferito dalle forze armate ucraine. Le unità contraeree stanno combattendo questi attacchi. I testimoni oculari riferiscono di numerosi forti esplosioni e obiettivi colpiti in volo, suggerendo l'impiego di sistemi di difesa aerea. Sono attivi allarmi in tutta l'Ucraina orientale, comprese Kyiv e le zone limitrofe.

09:40 Moldova: Avvertimenti per le Elezioni "Stai Lontano dai Furbi, Rifugiati e Delinquenti"Un alto funzionario del governo moldavo ha consigliato agli elettori di stare alla larga dai "bricconi, rifugiati e criminali" dopo che un businessman pro-russo in esilio ha promesso di ricompensare coloro che voteranno contro l'adesione all'Unione Europea in un referendum. Questo appello riflette la crescente competizione per le elezioni presidenziali in Moldova del 20 ottobre, in cui la presidente uscente pro-europea Maia Sandu cerca di ottenere un secondo mandato.

12:14 Attacco a Sottostazione Elettrica Vicino alla Centrale Nucleare RussaL'amministrazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, riferisce un altro attacco ucraino a una sottostazione elettrica vicina, che ha distrutto un trasformatore. Un trasformatore della "Raduga" sottostazione di Enerhodar, in Ucraina, è stato colpito da fuoco di artiglieria, secondo un post su Telegram. La post anche includeva una foto di fumo che saliva dal tetto di un edificio. L'approvvigionamento di energia a Enerhodar è rimasto ininterrotto, secondo il report. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa con sei reattori, è stata annessa dalle truppe russe durante la prima ondata dell'invasione ucraina nel febbraio 2022. Entrambe le parti si accusano spesso di attaccare o pianificare di attaccare la centrale elettrica.

11:15 Zelenskyy Esprime Dubbi Sulle Minacce Nucleari: "Putin Valuta la Sua Esistenza"Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso dubbi sulle continue minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Fox News. Zelenskyy ha notato che Putin ha un forte attaccamento alla sua vita e probabilmente non userà armi nucleari. "Nessuno sa cosa passa per la sua mente," ha ammesso. "Potrebbe scatenare armi nucleari contro qualsiasi nazione - o non farlo. Ma non credo che lo farà."

10:10 L'Austria: La Vittoria del FPOE Ha Un Impatto Massiccio sulla Scena PoliticaLe elezioni parlamentari in Austria hanno scosso il panorama politico del paese. Il Partito della Libertà dell'Austria (FPOE) di estrema destra ha ottenuto un record del 28,7% dei voti, secondo le proiezioni. Nella sua campagna elettorale, il partito ha assunto una posizione dura contro l'UE. Nonostante la guerra in corso in Ucraina, il partito mantiene una posizione più amichevole nei confronti della Russia, non considerando il fatto che l'Austria dipende dal gas russo un problema. L'accordo sul gas tra Vienna e Mosca è stato prorogato al 2040 nel 2018, garantendo un approvvigionamento costante di gas naturale e obbligando l'Austria a pagare anche in caso di mancata consegna. Tra gennaio e maggio 2024, più del 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

20:37 Il Primo Ministro Russo Mishustin in Visita a TehranIl primo ministro russo Mikhail Mishustin si recherà a Tehran lunedì per incontrare il presidente iraniano Massoud Pezhman e il primo vicepresidente Mohammad Reza Aref. Secondo il governo russo, Mishustin discuterà una vasta gamma di cooperazione russo-iraniana, inclusi commercio, economia, cultura e aiuti umanitari durante questa visita. I paesi occidentali accusano l'Iran di fornire droni e missili all'esercito russo per le operazioni in Ucraina. Tuttavia, Teheran respinge queste accuse.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aggressione di Russia in Ucraina e le sue implicazioni per la sicurezza del continente. In una dichiarazione congiunta, i leader dell'UE hanno condannato le azioni della Russia e hanno chiamato per un'immediata de-escalation.

Date le crescenti tensioni della Russia con l'Unione Europea, diversi paesi dell'UE hanno rafforzato la loro presenza militare lungo i loro confini orientali per scoraggiare possibili incursioni russe.

