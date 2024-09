Alle 10:20, l'Ucraina esprime preoccupazione per un incendio in una struttura residenziale di Kiev.

09:36 Putin: La Russia conseguirà tutti gli obiettivi

Il presidente russo Putin ha espresso la sua determinazione nell'attacco all'Ucraina. "Tutti gli obiettivi previsti saranno raggiunti", ha dichiarato in un messaggio video per commemorare il secondo anniversario dell'asserita annessione di quattro regioni in Ucraina. Il presidente russo ha ribadito la sua giustificazione per l'invasione dell'Ucraina, vedendo il suo governo come una "dittatura nazista". La Russia aveva inviato soldati in Ucraina per proteggere la popolazione di lingua russa lì, ha sostenuto Putin, accusando il governo ucraino di voler "separare queste persone dalla Russia, la loro patria storica, per sempre". Putin ha inoltre criticato le "élite occidentali" che avevano trasformato l'Ucraina in "una colonia, un avamposto militare, con la Russia come suo bersaglio".

08:46 L'Ucraina cambia il comandante della difesa di Wuhledar

Il colonnello Ivan Winnik, comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Separata dell'Ucraina, che ha difeso la città fortemente contesa di Wuhledar, è stato riassegnato. Il Kyiv Independent ha riferito questo, citando il Comando delle Forze congiunte Nord. Il motivo addotto è stata una promozione e il trasferimento dell'esperienza combattente. Il successore rimane sconosciuto. Sotto il comando di Winnik, la brigata ha protetto la città per più di due anni. Gli esperti militari ucraini temono che le unità russe potrebbero presto catturare la piccola città nella parte meridionale del Donbass.

08:04 Incendio in una struttura critica a Mykolaiv

Un incendio è scoppiato in una struttura critica nel distretto di Bashtanka della regione di Mykolaiv dopo un attacco con un drone russo. Ukrainska Pravda ha riferito questo, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. La struttura precisa interessata non è stata specificata.

07:24 Kyiv si vanta di una difesa di successo contro l'attacco notturno

Secondo l'amministrazione militare regionale, l'attacco russo a Kyiv della scorsa notte è durato più di cinque ore. Tuttavia, tutti i droni sono stati neutralizzati e non ci sono state segnalazioni di vittime o danni. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform ha riferito questo, citando la direzione delle autorità. L'attacco è stato condotto in diverse ondate da diverse direzioni.

06:44 I detenuti russi vengonodeployati al fronte invece che in prigione

Si segnala che la Russia sta attuando una legge che consente alle autorità di assolvere gli individui dalla responsabilità penale se firmano un contratto militare con il Ministero della Difesa. I prigionieri nelle regioni di Bryansk, Nizhny Novgorod e Novosibirsk, la Repubblica di Komi, la regione dell'Altai e la Crimea illegalmente annessa hanno ricevuto questa opportunità, secondo i media dell'opposizione russa. Questi rapporti sono stati citati nell'ultima analisi del think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky segnala 100 bombe guidate al giorno

La Russia continua a martellare l'Ucraina con una ferocia inarrestabile. Il presidente ucraino Zelensky rivela che la Russia utilizza circa 100 bombe guidate al giorno, direttamente mirate dagli aerei. In un discorso video, annuncia che la Russia ha ferito 14 persone in un attacco all'industriale città di Saporizhzhia. Le regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy sono state anche-targetizzate con bombe guidate. "Questo è il terrore quotidiano della Russia", sottolinea Zelensky, evidenziando la necessità di sistemi di attacco a lungo raggio, difesa aerea e sanzioni contro la Russia.

05:43 Lo Stato Maggiore ucraino esprime preoccupazione per Vuhledar

Nuovi attacchi russi contro le linee di difesa ucraine sono segnalati nella regione del Donbass. Lo Stato Maggiore ucraino riferisce che 13 attacchi sono stati respinti vicino a Pokrovsk e 17 avanzate russe sono state respinte vicino a Kurakhove. Si segnalano anche combattimenti intensi nell'area di Vuhledar. Gli esperti militari ucraini sperano che questa piccola città nella parte meridionale del Donbass non sarà presto catturata dalle forze russe.

04:46 Kyiv subisce attacchi con droni per tutta la notte

La capitale ucraina, Kyiv, è di nuovo vittima di numerosi attacchi con droni russi durante la notte. Secondo l'esercito ucraino, le unità di difesa aerea sono state impegnate in una battaglia per respingerli per ore. "Ci sono numerosi droni nemici sopra e vicino alla capitale", condivide il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko su Telegram. I testimoni riferiscono di numerose esplosioni a Kyiv, suggerendo l'uso di sistemi di difesa aerea. Non ci sono state segnalazioni di danni o vittime dagli ultimi attacchi. Le sirene antiaeree hanno iniziato a urlare a Kyiv, nella regione circostante e in tutta l'Ucraina orientale intorno alle 1:00 del mattino ora locale. L'aviazione ucraina aveva precedentemente segnalato diversi gruppi di attacchi con droni russi su Kyiv e sull'Ucraina occidentale. Inoltre, il lancio di diverse bombe guidate dalle aree controllate dalla Russia dell'Ucraina è stato registrato intorno alle 04:40 del mattino ora locale.

03:45 La Commissione di Helsinki propone un cambiamento nella politica degli Stati Uniti verso Mosca

La commissione bipartitica di Helsinki raccomanda che gli Stati Uniti abbandonino il loro approccio post-Guerra Fredda verso la Russia e riconoscano Mosca come una minaccia duratura per la sicurezza globale. Secondo il giornale "The Hill", la commissione sostiene che Washington dovrebbe rivedere la sua politica verso la Russia, come ha fatto con la Cina. Le proposte vanno oltre gli impegni dell'amministrazione Biden verso l'Ucraina e contrastano con le posizioni di Donald Trump e dei suoi sostenitori nel Congresso, che sostengono che gli Stati Uniti spendono troppo per la sicurezza europea. Trump insiste sulle trattative dirette tra Ucraina e Russia, ma il presidente della Commissione di Helsinki, il repubblicano Joe Wilson, è scettico sulla possibilità di raggiungere un accordo con il presidente russo Vladimir Putin.

02:49 La Russia attacca Kyiv con droni

1:40 Moldova: Campagna Elettorale Avverte dei "Truffatori"Un alto funzionario del governo ha consigliato ai moldavi di stare alla larga dai "truffatori, immigrati e criminali" a causa di un businessman pro-russo in esilio che promette di pagare i votanti se voteranno "no" in un referendum sull'adesione all'Unione Europea. L'avvertimento del Ministro delle Infrastrutture Andrei Spinu segnala una campagna elettorale presidenziale fuori controllo il 20 ottobre, in cui la presidente in carica Maia Sandu si candida per un secondo mandato, promuovendo i valori pro-europei.

00:14 Ucraina: Attacco a Sottostazione Elettrica Vicino alla Centrale NucleareCome riportato dalla direzione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, le forze ucraine hanno nuovamente preso di mira una sottostazione elettrica vicina, danneggiando un trasformatore. Un trasformatore della sottostazione "Raduga" di Enerhodar è stato colpito da fuoco di artiglieria, secondo l'aggiornamento Telegram della direzione della centrale nucleare. È stata anche condivisa un'immagine di fumo che sale dal tetto di un edificio. L'approvvigionamento di energia di Enerhodar rimane interrotto, secondo i resoconti. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ospita sei reattori, è la più grande centrale nucleare d'Europa, essendo stata conquistata dalle forze russe durante l'invasione russa dell'Ucraina di febbraio 2022. Entrambe le parti si incolpano regolarmente per aver minacciato o pianificato di attaccare la centrale elettrica.

23:15 Zelenskyy Smentisce le Paure di Minacce Nucleari: "Putin Ama la Sua Vita"Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso dubbi sulle minacce nucleari in corso del presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Fox News. Secondo Zelenskyy, Putin ha un attaccamento alla sua vita e probabilmente teme le conseguenze dell'uso di armi nucleari. "Nessuno sa cosa sta succedendo nella sua testa", ha dichiarato Zelenskyy, "Potrebbe potenzialmente bombardare qualsiasi paese con armi nucleari in qualsiasi momento - o non farlo. A mio parere, non lo farà".

22:10 La FPÖ dell'Austria sulla Guerra in Ucraina e la RussiaLe elezioni parlamentari austriache hanno causato notevoli cambiamenti politici. L'FPÖ di destra sta festeggiando una vittoria senza precedenti con il 28,7%, secondo le proiezioni. I populisti di destra hanno assunto una posizione netta contro l'UE nel loro programma elettorale. Nonostante il conflitto in Ucraina, il partito mantiene un approccio positivo alla Russia e non vede problemi nell'essere dipendenti dal gas russo. Un accordo tra Vienna e Mosca ha esteso il contratto del gas fino al 2040 nel 2018, garantendo grandi importazioni di gas e assicurando il pagamento indipendentemente dalla consegna. Tra gennaio e maggio 2024, oltre il 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Il Primo Ministro Russo Si Recava a TehranIl primo ministro russo Mikhail Mishustin si reca a Tehran in mezzo all'aumento delle tensioni nel Medio Oriente per un incontro con il presidente iraniano Hassan Rouhani. L'incontro è previsto per lunedì, secondo le fonti del governo russo. Oltre all'incontro con il vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref, Mishustin è atteso per discutere "l'intero spettro della cooperazione russo-iraniana nel commercio, nell'economia, nella cultura e nell'assistenza umanitaria" durante la sua visita. L'Occidente accusa l'Iran di fornire droni e missili all'esercito russo per le sue operazioni militari in Ucraina. L'Iran nega queste accuse.

