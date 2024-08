Alle 10:10, l'Ucraina condivide immagini che evidenziano i progressi a Kursk

09:42 Attacchi di Droni Rintuzzati dalle Forze Russe in Diversi Regioni

Secondo le autorità locali, le forze russe stanno apparentemente respingendo diversi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese. Nel territorio di Volgograd, il governatore Andrei Bocharov afferma che la maggior parte dei droni è stata abbattuta vicino al villaggio di Marinovka (come menzionato in un precedente aggiornamento alle 07:30). Nella regione di confine di Kursk, il governatore Alexei Smirnov riferisce che due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa. Nella regione di Rostov, situata più a sud, il governatore Vasily Golubev sostiene di aver respinto con successo un attacco involving five drones. Si dice anche che i droni siano stati abbattuti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Richiesta di Autorizzazione per Armi a Lungo Raggio contro Bersagli Russi agli USA

Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha incontrato una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Il ministero di Kyiv registra che il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone hanno discusso della situazione al fronte e della politica di Washington sull'utilizzo di armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. Umerov ha dichiarato: "È fondamentale che otteniamo rapidamente l'autorizzazione dai nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici."

08:36 Campagna per Robot per la Remozione di Mine Lanciata dall'Attore di Star Wars e Esperto

L'attore statunitense Mark Hamill, famoso per il ruolo di Luke Skywalker nella saga di "Guerre stellari", guida un'iniziativa per raccogliere fondi per i robot per la rimozione di mine per l'Ucraina. Insieme all'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, stanno cercando di raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot possono rimuovere le mine anche in aree difficili, garantendo una distanza di sicurezza tra gli operatori e i punti pericolosi. "La Russia ha commesso uno dei suoi peggiori crimini in Ucraina disseminando le mine in modo indiscriminato", ha dichiarato Snyder. "Nelle zone non occupate vicino al fronte c'è un rischio significativo per le persone che aiutano gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Per fortuna, questi robot possono rimuovere le mine e salvare vite." Le mine sono diffuse in Ucraina e la loro rimozione potrebbe richiedere diversi decenni.

08:01 Il Cremlino Incoraggia i Russi ad Adattarsi alla "Nuova Realtà"

L'attacco ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la macchina della propaganda di Mosca. Anche se le regioni interessate sono lontane, una fonte vicina al Cremlino ha informato il portale online indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Tuttavia, l'ingresso in territorio russo e il controllo sulle villaggi è un evento nuovo e sconcertante". Per placare l'apprensione crescente tra i russi a seguito dell'invasione di Kursk, il Cremlino sta cercando di preparare il pubblico a una "nuova realtà" e a una "nuova normalità". Il messaggio è chiaro: il nemico ha effettivamente attraversato il territorio russo e, sebbene sia vicino alla sconfitta, il ripristino del territorio richiederà tempo e i russi devono rimanere pazienti. Nel frattempo, i cittadini sono incoraggiati a trasformare i loro sentimenti negativi e lo shock in energia costruttiva - ad esempio, offrendo aiuto alla regione di Kursk. Gli ufficiali intervistati da Meduza sono fiduciosi che il conflitto a Kursk potrebbe protrarsi per diversi mesi. Una fonte governativa di alto livello ha aggiunto che questa previsione è "abbastanza ottimistica - a condizione che tutto vada per il meglio".

07:30 Conferma dell'Incendio in una Infrastruttura Militare Russa da Parte del Governatore

Le autorità russe hanno riconosciuto che una infrastruttura militare nella regione meridionale russa di Volgograd ha subito danni a causa di un attacco con drone ucraino. Il governatore Andrei Bocharov ha annunciato attraverso Telegram che il drone ha colpito l'infrastruttura. Non sono state segnalate vittime. Bocharov non ha specificato quale infrastruttura militare è stata presa di mira, ma ha menzionato che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 Ex Consigliere per la Sicurezza: l'Influenza di Putin su Trump Quasi Ipnottica

Secondo l'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il presidente russo Vladimir Putin è stato

05:44 Klingbeil: Germania potrebbe fornire ulteriore aiuto all'Ucraina se necessarioIl leader dell'SPD Lars Klingbeil si è detto pronto a fornire ulteriore supporto all'Ucraina. Se si rendesse impossibile liberare i miliardi pianificati dalle risorse russe congelate per l'Ucraina, la Germania potrebbe intervenire con ulteriori fondi, ha dichiarato Klingbeil in un podcast con il vicedirettore del "Bild" Paul Ronzheimer. "Non dobbiamo raggiungere il punto in cui diciamo 'Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina'", ha sottolineato Klingbeil. "In quel caso, ovviamente siamo obbligati a cercare fondi in Germania. Abbiamo una responsabilità verso l'Ucraina. Trovaremo soluzioni e le faremo accadere."

04:27 L'Ucraina discute i bersagli degli attacchi notturni dei droni in RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha condiviso informazioni sui bersagli degli attacchi notturni dei droni in Russia. Questi attacchi erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio, come dichiarato dal capo del HUR Kyrylo Budanow al sito di notizie militari "The War Zone". Circa 50 droni sono stati coinvolti. Si sta valutando l'entità di eventuali danni. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo al mattino.

03:09 Giubbotti antiproiettile e caschi per gli addetti ai seggi nelle elezioni di KurskPer le elezioni regionali anticipate nella contesa regione russa di Kursk, vicino al confine, la Russia prevede di fornire giubbotti antiproiettile e caschi agli addetti ai seggi. Inoltre, saranno istituiti seggi supplementari in altre parti del paese per coloro che hanno lasciato la regione, ha menzionato Tatiana Malakhova, capo della commissione elettorale regionale, come riportato dalle agenzie di stampa russe. La regione si trova attualmente in stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste in diverse regioni della Russia dal 6 al 8 settembre. Ai cittadini delle regioni di frontiera, tra cui Kursk, Belgorod e Bryansk, è consentito votare in anticipo.

01:34 Fico si sente sotto pressione per le opinioni sulla politica esteraIl primo ministro slovacco Robert Fico denuncia di sentirsi sotto pressione per le opinioni delle democrazie occidentali sulla politica estera. those who deviate from the consensus on important foreign policy issues are "arbitrarily subjected to pressure and threatened with isolation" by Western democracies. In a statement released on the anniversary of the 1968 Moscow invasion, Fico refers to the violent suppression of the "Prague Spring" by Warsaw Pact troops and compares it to the pressure he perceives in modern Europe. Fico è contrario all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e affronta accuse di essere filorusso come conseguenza.

00:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giornoL'Ucraina riferisce 46 attacchi russi lungo il fronte vicino alla città di Pokrovsk, nell'est del paese, nel corso di un giorno. Di questi, 44 sono stati respinti, riferisce lo Stato Maggiore. Alle 21:00 CET, lo scontro è ancora in corso in altre due sezioni. 238 soldati russi sono stati apparentemente uccisi o feriti negli scontri. Non vengono fornite informazioni sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato.

23:09 Russia afferma di aver respinto un'incursione ucraina nella regione di BryanskLa Russia afferma di aver respinto un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione russa di Bryansk, confinante con Kursk. Secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, l'incursione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata respinta dal servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità dell'esercito russo. "Il nemico è stato colpito dal fuoco", ha dichiarato Bogomaz. La situazione è ora "sotto controllo".

22:15 Zelensky spera nella rapida erogazione degli aiuti promessi dall'Occidente all'UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza per la rapida erogazione dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente, inclusi i fondi dalle risorse russe congelate. Nonostante le numerose promesse politiche, ci si aspetta un'azione più concreta, dice Zelensky nel suo discorso video quotidiano. "Ma abbiamo bisogno di un meccanismo pratico." L'Ucraina si affida alle entrate dalle risorse russe congelate per contrastare l'aggressione russa. "Le trattative pertinenti sono in corso da troppo tempo e abbiamo bisogno di soluzioni ora." I paesi del G7 hanno concordato un nuovo aiuto finanziario per Kiev al loro vertice di giugno, con un prestito generoso di 50 miliardi di dollari garantito dagli interessi delle risorse russe congelate.

21:52 Putin elogia i legami commerciali con la CinaIl presidente russo Vladimir Putin plaude alla collaborazione in crescita con la Cina, dicendo che "i nostri rapporti commerciali stanno procedendo bene" e che "entrambi i governi prestano attenzione ai rapporti commerciali ed economici, che stanno dando i loro frutti". Putin evidenzia che la Cina e la Russia hanno "progetti e programmi su larga scala nell'ambito economico e umanitario". Il premier cinese Li Qiang afferma che i rapporti tra Cina e Russia sono a un "livello senza precedenti", secondo il Cremlino. La partnership strategica tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione russa dell'Ucraina, con la Cina che funge da importante partner commerciale della Russia nonostante le sanzioni occidentali.

21:20 Rifiutata: l'ex vice ministro della Difesa russo resta in carcereL'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, sotto indagine per presunte corruzioni, rimarrà in carcere. La sua richiesta di libertà condizionale e il ricorso contro il suo arresto sono stati respinti, come riferito dall'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov, che era a capo dell'approvvigionamento per l'esercito russo prima del suo licenziamento, è al centro di queste accuse. La corte di Mosca ha anche ordinato l'incarcerazione di due sospetti complici di Bulgakov. La loro società, si sostiene, ha ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando circa 50 milioni di rubli (equivalenti a 500.000 euro) di danni.

21:00 L'Ucraina rafforza le unità a PokrovskSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta rafforzando le sue forze nella regione altamente contesa di Pokrovsk, situata nell'est del paese. Ha annunciato questo durante un discorso televisivo, segnalando la loro consapevolezza dei movimenti delle truppe russe nella zona. Simultaneamente, l'avanzata ucraina nell'oblast' russa di Kursk sembra proseguire, ha menzionato Zelensky. Anche se alcuni territori sono passati sotto il controllo ucraino, non ha fornito ulteriori dettagli.

20:41 Dopo il decreto: numerosi ucraini in Ungheria costretti a lasciare i rifugi per profughiDopo l'adozione di un decreto in Ungheria che respinge lo status di protezione generale per i rifugiati ucraini, molti ora rischiano di perdere i loro rifugi. Già, i rifugi privati per profughi hanno iniziato a espellere gli ucraini, secondo l'Aiuto alla Migrazione. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, per lo più donne e bambini rom provenienti dalla regione occidentale ucraina della Transcarpathia, dove c'è una significativa minoranza ungherese, sono stati scortati fuori da una guesthouse sotto la supervisione della polizia.

