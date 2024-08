Alle 10:10, la Russia ha scommesso su un rifugio già costruito a Kursk.

10:10 Ucraina rilascia footage dei progressi a KurskL'Ucraina riferisce oltre 40 attacchi da parte delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk. La maggior parte di questi attacchi è stata respinta. Il presidente Zelensky garantisce il rafforzamento delle truppe nella zona. Inoltre, l'avanzata nella regione di Kursk prosegue.

09:42 La Russia segnala droni in diverse regioniL'esercito russo sta apparentemente respingendo numerosi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese. Il governatore della regione di Volgograd, Andrei Bocharov, secondo i comunicati Telegram, afferma che "la maggior parte dei droni è stata distrutta" in un attacco vicino al villaggio di Marinovka (vedi voce delle 07:30). Nella regione di confine di Kursk, il governatore regionale Alexei Smirnov riferisce che "due missili ucraini e un drone sono stati distrutti dalla difesa aerea russa". Nella regione di Rostov più a sud, il governatore Vasily Golubev riferisce che un attacco involving five drones è stato "sventato". Si segnala anche la distruzione di droni nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Armi a lungo raggio contro i bersagli russi: Kiev cerca l'approvazione degli USAIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov incontra a Kiev una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Secondo un comunicato stampa del ministero ucraino, i rappresentanti repubblicani Rob Wittman e democratici David Trone discutono con Umerov la situazione al fronte e la politica degli Stati Uniti riguardo all'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. "Ho sottolineato che abbiamo bisogno dell'immediata approvazione dei nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli russi", ha dichiarato Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 L'attore di Star Wars lancia una raccolta fondiL'attore statunitense Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, sta raccogliendo fondi per i robot per la rimozione delle mine per l'Ucraina. Insieme all'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, stanno cercando di raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot possono rimuovere le mine anche in zone remote, lontano dagli operatori. "Uno dei peggiori crimini che la Russia ha commesso in Ucraina è stato la disseminazione di milioni di mine", ha rivelato Snyder. "Ho visitato regioni non occupate vicino alla linea del fronte dove le persone corrono rischi per aiutare gli altri a tornare nei loro cortili e case. Con questi robot, le mine possono essere rimosse, salvando vite". L'Ucraina è ampiamente contaminata dalle mine, la loro rimozione potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino sembra preparare i russi per una "nuova realtà"

L'attacco ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca. Sebbene le regioni siano lontane, una fonte vicina al Cremlino informa il portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Tuttavia, anche la penetrazione nel territorio russo e il controllo su villaggi è un evento nuovo e molto spiacevole". Per placare l'umore ora palpabilmente più ansioso, il Cremlino sta cercando di preparare i russi alla vita in una "nuova realtà" e "nuova normalità". Il messaggio è: il nemico ha effettivamente penetrato il territorio russo, è sull'orlo della sconfitta - ma il recupero del territorio richiederà tempo, e i russi devono sopportare. Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a "direzionare la negatività e lo shock in una direzione positiva" - ovvero donando aiuti per la regione di Kursk. In generale, tutti gli ufficiali intervistati da Meduza prevedono che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero continuare per diversi mesi. Una fonte vicina al governo specifica che questa stima è "abbastanza ottimistica - se tutto procede smoothly".

07:30 Il governatore russo conferma l'incendio in una struttura militareLe autorità russe hanno confermato le notizie di un incendio in una struttura militare nella regione meridionale russa di Volgograd a seguito di un attacco con drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha pubblicato su Telegram che il drone è precipitato sulla struttura. Non sono state segnalate vittime. Bocharov non ha specificato quale struttura fosse coinvolta. Tuttavia, ha dichiarato che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira nell'attacco, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 L'ex consigliere per la sicurezza: Putin aveva una forte influenza su TrumpL'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale statunitense Herbert Raymond McMaster, afferma che il leader del Cremlino Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente statunitense Donald Trump. Lo riferisce il "Guardian" citando il libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House". "Putin, un astuto ex agente del KGB, ha giocato con l'ego e le insicurezze di Trump con l'adulazione", si legge nel libro. Putin considerava Trump 'un personaggio veramente eccezionale, dotato senza dubbio'. Secondo McMaster, Putin aveva un'influenza quasi ipnotica su Trump, che ha servito come suo consigliere per la sicurezza per circa un anno. McMaster avrebbe apparentemente avvertito Trump: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo".

06:20 Esplosioni a base aerea russa a VolgogradSi segnalano esplosioni durante la notte a Kalach-on-Don, città nella regione di Volgograd in Russia. Si sospetta che le esplosioni siano il risultato di un attacco con droni, come suggerito da diverse fonti russe su Telegram. Si menziona che è scoppiato un incendio in una base aerea vicina. La regione di Volgograd si trova a circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Si ipotizza che il bersaglio potesse essere la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, a circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I testimoni della zona hanno riferito di aver sentito tra 6 e 10 esplosioni forti, accompagnate da rumori distintivi di droni, come riportato su Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania fornirà ulteriore aiuto all'Ucraina se necessarioLars Klingbeil, leader dell'SPD, ha promesso ulteriore supporto all'Ucraina. Se non sarà possibile fornire i miliardi pianificati dai beni russi congelati all'Ucraina, la Germania fornirà fondi aggiuntivi, come dichiarato in un podcast con il vicedirettore di "Bild" Paul Ronzheimer. Klingbeil sottolinea che non sarebbe accettabile se si raggiungesse un punto in cui i fondi per l'Ucraina si esaurissero e poi si dicesse "non ci sono più soldi per l'Ucraina". In una simile situazione, "ovviamente dovremmo cercare fonti di finanziamento all'interno della Germania", ha aggiunto. "Abbiamo una responsabilità verso l'Ucraina e troveremo soluzioni. Le troveremo."

04:27 L'intelligence militare ucraina commenta gli attacchi notturni con i droni in RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino, HUR, ha risposto agli attacchi notturni con i droni in Russia. Ritengono che i bersagli fossero l'aeroporto di Mosca-Ostafyevo, la base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e un centro di comunicazioni radio. Chiwi Rylo Budanow, a capo del HUR, ha condiviso queste informazioni con il sito di notizie militari "The War Zone". Si stima che siano stati coinvolti circa 50 droni. Si sta ancora valutando l'entità dei danni. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo al mattino.

03:09 Giubbotti antiproiettile e caschi per gli addetti ai seggi a KurskNella regione russa di Kursk, sotto stato di emergenza, si prevede di equipaggiare gli addetti ai seggi elettorali con giubbotti antiproiettile e caschi per le prossime elezioni regionali. Inoltre, verranno allestiti seggi elettorali aggiuntivi in altre parti del paese per coloro che hanno lasciato la regione, secondo Tatiana Malakhova, a capo della commissione elettorale regionale, come riportato dalle agenzie di stampa russe. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste in diverse regioni russe dal 6 al 8 settembre.

01:34 Fico sotto pressione dalle democrazie occidentaliIl primo ministro slovacco Robert Fico protesta contro la pressione politica che percepisce essere esercitata su di lui dalle democrazie occidentali. Accusa coloro che divergono dal consenso su questioni di politica estera di essere sottoposti a pressioni arbitrarie e minacce di isolamento da parte delle democrazie occidentali. In una dichiarazione per il anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico traccia paralleli tra la repressione violenta della "Primavera di Praga" da parte delle truppe del Patto di Varsavia e la pressione politica attuale in Europa. Fico viene criticato per aver opposto l'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e viene etichettato come filorusso.

00:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a PokrovskL'Ucraina riferisce una serie di 46 attacchi russi nella zona della città di Pokrovsk nell'est del paese in un periodo di 24 ore. Su questi attacchi, 44 sono stati respinti, mentre i combattimenti continuavano in due settori alle 21:00 CET. Non sono state fornite dettagli sulle perdite ucraine.

23:09 Russia sostiene di aver respinto un'incursione ucraina in BryanskLa Russia sostiene di aver respinto con successo un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione di Bryansk, che confina con Kursk. L'incursione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata respinta dalle forze del servizio di sicurezza federale russo e dalle unità dell'esercito, secondo il governatore di Bryansk Alexander Bogomaz. Ha menzionato che il nemico è stato incontrato con il fuoco e la situazione è attualmente sotto controllo.

22:15 Zelensky spera in un rapido disbursement delle promesse di aiutoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza di una rapida erogazione degli aiuti promessi dall'Occidente, inclusi i fondi dalle attività statali russe congelate. Sebbene ci siano state numerose dichiarazioni politiche riguardo all'assistenza all'Ucraina da parte dei paesi partner, c'è bisogno di una rapida attuazione, come dichiarato da Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Sottolinea la necessità di un meccanismo pratico per il disbursement dei fondi. L'Ucraina ha bisogno di questi fondi per combattere l'aggressione russa, poiché le conversazioni per ottenerli sono in corso da troppo tempo.

21:52 Putin apprezza la cooperazione rafforzata con la CinaIl presidente russo Vladimir Putin esprime apprezzamento per la cooperazione rafforzata tra Russia e Cina. "I nostri rapporti commerciali prosperano (...). L'attenzione che entrambe le govern

21:20 Richiesta respinta: l'ex vice ministro della difesa russo resta in custodiaL'ex vice ministro della difesa russo, Dmitri Bulgakov, accusato di corruzione, rimarrà in detenzione. La sua richiesta di libertà vigilata e il suo reclamo contro il carcere sono stati respinti, come riferito dall'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov era precedentemente responsabile dell'acquisizione di attrezzature militari prima del suo licenziamento. Inoltre, il tribunale di Mosca ha ordinato il fermo di due sospetti complici di Bulgakov. Si presume che la loro azienda abbia ricevuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando perdite finanziarie di circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

21:00 L'Ucraina rafforza le forze a PokrovskSecondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta rafforzando le sue forze nella regione altamente contestata di Pokrovsk, nell'est del paese. In un discorso televisivo, ha confermato la loro conoscenza delle intenzioni dei soldati russi nella zona. Simultaneamente, l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk prosegue, ha menzionato Zelensky. Alcune regioni sono ora sotto il controllo dell'Ucraina, ma non ha fornito dettagli specifici.

20:41 Dopo il decreto: diversi ucraini in Ungheria rischiano l'espulsione dagli alloggi per rifugiatiDopo l'attivazione di un decreto in Ungheria che nega lo status di rifugiato generale ai rifugiati ucraini, numerosi ucraini lì ora rischiano di perdere i loro alloggi. Le strutture per rifugiati privati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, secondo l'Aiuto alla Migrazione. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, principalmente donne e bambini rom della regione occidentale ucraina della Transcarpathia, dove c'è una significativa minoranza ungherese, sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia.

Frase 1: L'Unione Europea ha seguito da vicino la situazione a Kursk, con preoccupazione per le accuse della Russia di attacchi ucraini alla loro centrale nucleare.

Frase 2: In una dichiarazione congiunta, i leader dell'UE hanno espresso il loro sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina e hanno messo in guardia contro qualsiasi escalation del conflitto, invitando entrambe le parti a risolvere le loro differenze pacificamente nel quadro del diritto internazionale.

