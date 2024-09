Alle 09:52, l'Ucraina ha reso noti i dati sulle perdite russe.

10:21: Il Governatore dichiara 'giorno oscuro' per la Regione di Lviv - Il bilancio delle vittime sale

A seguito del bombardamento aereo di Lviv, una città occidentale ucraina di rilievo (osservato alle 07:18, 06:17 e 05:29) da parte delle forze russe, il bilancio delle vittime è aumentato. Secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, attraverso il suo aggiornamento Telegram, almeno sette persone, tra cui un bambino di sette anni e una ragazza di 14 anni, insieme ad altri bambini, sono morte negli attacchi notturni. Con un tono grave, il governatore ha definito questo giorno 'oscuro' per la regione. In precedenza, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva pubblicato su Telegram, segnalando cinque morti e più di 30 feriti, e aveva espresso le sue condoglianze alle famiglie colpite.

08:49: Il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba si dimette

Il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha annunciato le sue dimissioni, come confermato dal Presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, mercoledì. La lettera di dimissioni di Kuleba sarà formalmente discussa durante la prossima sessione parlamentare. various other ministers have also offered their resignations (seen at 00:47 and 22:06). These departures form part of a comprehensive reconstruction of the Ukrainian government. Wednesday is anticipated to be a day of dismissals, as per the leader of the ruling party Servant of the People, David Arachamia, through his Telegram post. Thursday, on the other hand, is expected to be the day of appointments.

08:03: Zelenskyy: 'Persone ancora sotto le macerie'

Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che l'attacco con razzi russi a Poltava è stato uno degli incidenti più letali sin dall'inizio del conflitto, durante il suo discorso serale. Si presume che ci siano persone intrappolate sotto le macerie, mentre Zelenskyy ha ribadito la necessità di sistemi di difesa aerea.

07:39: Grossi esprime preoccupazione per il rischio di disastro alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia

Durante un incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, a Kyiv, Grossi ha espresso le sue preoccupazioni per la situazione critica alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, occupata dalle forze russe. Secondo Reuters, Grossi ha avvertito che il rischio di un disastro persiste poiché la centrale è stata offline sin dall'invasione russa di febbraio 2022. Entrambe le parti si sono reciprocamente accusate di aver bombardato la centrale, ciascuna negando le accuse.

07:18: Lviv subisce vittime a seguito degli attacchi aerei russi

In una serie di attacchi aerei russi che hanno colpito Lviv, una città occidentale ucraina di rilievo (osservato alle 06:17 e 05:29), almeno due persone sono morte. Secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, attraverso il suo aggiornamento Telegram, 19 persone sono rimaste ferite durante l'attacco. È stato segnalato un incendio vicino alla stazione ferroviaria centrale e due edifici scolastici sono stati gravemente danneggiati, con numerose finestre infrante e vetri sparsi per le strade. Come dichiarato da Kosyzkyj, l'attacco è stato condotto utilizzando droni Shahed, che ha portato al dispiegamento dei servizi di emergenza. Le scuole interessate sono state chiuse, come confermato dal Sindaco di Lviv, Andrij Sadowyj, attraverso il suo post Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, hanno riportato ferite in questo incidente.

06:53: L'Ucraina cerca ulteriori sostegni internazionali per il settore agrario e lo sminamento

L'Ucraina sta cercando ulteriori aiuti internazionali per la ricostruzione e lo sminamento del suo settore agrario e delle regioni colpite dalla guerra. Secondo il "Rheinische Post" di Düsseldorf, il governo tedesco è stato invitato a considerare l'espansione del finanziamento per le aree agricole colpite e l'offerta di incentivi per la sicurezza per i lavoratori. Le autorità ucraine hanno anche richiesto l'estensione di un programma, finanziato dal Ministero dell'Agricoltura tedesco, finalizzato alla fornitura di generatori alle aree rurali. Inoltre, l'Ucraina ha richiesto aiuti internazionali per le operazioni di sminamento nelle regioni colpite dalla guerra. Il Ministero tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo sta già lavorando su un progetto per garantire e rimuovere la minaccia posta dalle mine, secondo il comunicato del governo.

04:35 Biden Garantisce Sistemi di Difesa Aerea Ulteriori per l'UcrainaDopo l'attacco devastante della Russia a Poltava, il Presidente Biden garantisce la consegna di ulteriori sistemi di difesa aerea all'Ucraina. "Condanno con forza questo attacco crudele," dichiara Biden. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere militarmente Kiev, inclusa la fornitura di sistemi e capacità di difesa aerea essenziali per proteggere i confini dell'Ucraina. Dopo l'attacco che ha causato almeno 51 morti, il Presidente Zelenskyj ha ribadito il suo appello ai alleati occidentali per fornire all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e autorizzare l'uso di armi a lungo raggio già distribuite contro il territorio russo.

02:52 Nuovo Attacco con Droni su KyivLa Russia lancia un altro attacco con droni su Kyiv. Le forze di difesa aerea ucraine affrontano gli attacchi intorno alla periferia di Kyiv, secondo i resoconti dell'esercito ucraino su Telegram. Non ci sono ancora informazioni disponibili sul numero di droni utilizzati e sui possibili danni. Questo attacco notturno fa parte di una serie di attacchi aerei della Russia su Kyiv che si sono intensificati nelle ultime settimane.

01:32 Zelenskyy Mira a Mantenere l'Occupazione di Kursk IndefinitamenteL'Ucraina cerca di mantenere il controllo sui territori occupati nella regione russa di Kursk fino a quando Putin non entrerà in trattative, rivela il Presidente Zelenskyy in un'intervista al canale televisivo statunitense NBC. L'occupazione di questi territori costituisce un aspetto cruciale del "piano di vittoria" dell'Ucraina, aggiunge Zelenskyy. In generale, l'Ucraina non richiede alcun territorio russo. Zelenskyy non indica se l'espansione della conquista territoriale sia il piano. L'operazione di Kursk è rimasta segreta, anche al Presidente Biden degli Stati Uniti.

00:47 Ministri Ucraini Rinunciano in Vista di un Rimpasto di GovernoQuattro ministri rinunciano in vista di un previsto rimpasto di governo in Ucraina. Secondo fonti ucraine, tra questi ci sono la Vice Ministro per gli Affari Europei Olga Stefanishyna, il Ministro per gli Affari Strategici Oleksandr Kamyshin - una figura influente nell'espansione della produzione di armi - il Ministro della Giustizia Denys Malyuska e il Ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets. Non è chiaro se i quattro ministri passeranno a posizioni di alto livello. "Come promesso, un importante riorganizzazione del governo è in arrivo questa settimana," spiega David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di licenziamenti e il giorno dopo un giorno di nomine," rivela Arakhamia, alleato del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Dopo l'Attacco con Razzi su Poltava: Zelenskyy Chiede l'Uso di Armi a Lungo RaggioDopo l'attacco letale della Russia con razzi su Poltava, il Presidente ucraino Zelenskyj chiede il permesso di utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi cesserebbero se fossimo in grado di distruggere i siti di lancio dei occupanti dove risiedono, e gli aeroporti militari e la logistica russa," afferma Zelenskyj nel suo discorso video quotidiano. Secondo le sue stime, il bilancio delle vittime a Poltava ora è di 51 morti e 271 feriti. Ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie.

22:06 Zelenskyy Licenzia un Altro Alto AiutoIl Presidente ucraino Zelenskyy ha licenziato Rostyslav Shurma, vice capo dell'ufficio presidenziale, secondo un decreto sul sito del presidente. Il presidente del parlamento ucraino ha anche annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea. Diversi altri ministri si sono precedentemente dimessi. Il Presidente Zelensky ha dichiarato che venivano apportate modifiche per rafforzare il governo. "La caduta sarà decisiva. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Reporter di ntv a Poltava: "I Residenti Hanno Descritto un Momento Molto Teso"L'Ucraina riferisce uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio del conflitto. Dozzine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite. La reporter di ntv Kavita Sharma è sul posto e riferisce una "scena molto intensa" e come i residenti hanno vissuto l'attacco con i missili.

L'Ucraina Accusa la Russia di Esecuzioni di Prigionieri di GuerraL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina afferma che i soldati russi hanno ucciso altri prigionieri di guerra. Sono state avviate indagini sulla fucilazione di tre ucraini nella zona di Torez della regione di Donetsk, ha detto l'agenzia sul suo canale Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno costretti a sdraiarsi a terra e li hanno subito sparati alla schiena," ha affermato l'agenzia, facendo riferimento ai video circolanti su internet.

Data l'escalation del conflitto e le operazioni militari in corso, ci sono state richieste di ulteriore assistenza internazionale per garantire la sicurezza del settore agricolo dell'Ucraina e per aiutare nelle operazioni di sminamento. Il governo tedesco viene invitato ad aumentare il finanziamento e a fornire incentivi di sicurezza per i lavoratori nelle aree interessate.

Data l'aumento della tensione e degli scontri violenti tra le forze ucraine e russe, è fondamentale che entrambi i governi stabiliscano canali di dialogo per prevenire ulteriori perdite militari. Canali di comunicazione aperti potrebbero potenzialmente portare a una riduzione delle perdite militari e promuovere una risoluzione pacifica del conflitto in corso.

