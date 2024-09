Alle 09:28, Kim esprime interesse a rafforzare i legami con Mosca

08:59 Possibili Armi a Lunga Portata per la Russia? Discussione tra Starmer e Biden all'Assemblea Generale dell-ONUIl Primo Ministro britannico Starmer ha menzionato una prossima discussione riguardo alla possibilità che l'Ucraina utilizzi armi avanzate dell'Occidente contro i bersagli russi. Ciò è stato dichiarato dopo un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Biden, in cui è stata rimandata una decisione su questa questione. Starmer ha menzionato che lui e Biden riprenderebbero questo argomento durante il loro incontro all'Assemblea Generale dell'ONU a New York la settimana successiva, in presenza di un gruppo più ampio. I media britannici suggeriscono che Biden sarebbe disposto a consentire all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi governati dalla tecnologia USA, ma non i razzi prodotti negli Stati Uniti.

08:23 La Risposta di Zelensky alle Asserzioni di Trump: "Le Promesse della Campagna sono Promesse della Campagna"Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha costantemente sostenuto la sua capacità di porre fine al conflitto in Ucraina in un giorno, ma non ha ancora fornito un piano specifico. Quando gli è stato chiesto durante un'intervista di CNN di spiegare la sua interpretazione delle affermazioni di Trump, il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha risposto: "Attualmente, non sono in grado di comprenderlo perché non conosco i dettagli e gli obiettivi precisi dietro di esso." Zelensky ha osservato che la sua posizione è che gli Stati Uniti sono attualmente in piena campagna elettorale. "E le promesse della campagna sono le promesse della campagna", ha aggiunto. "A volte non sono particolarmente realistiche." Tuttavia, Zelensky ha anche dichiarato di aver parlato con Trump due mesi fa e che Trump aveva promesso il suo sostegno all'Ucraina. Ha descritto la conversazione come positiva.

07:27 Valutazione dell'ISW: Servono più Soldati Russi a Kursk per Espellere gli UcrainiLa Russia continua le sue controffensive nella regione di Kursk, ma secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) non è stata ancora osservata un'operazione completa per espellere gli ucraini dalla regione. L'ISW, con sede a Washington, afferma che le autorità russe si sono principalmente affidate a coscritti con formazione e attrezzature insufficienti, nonché a piccole unità delle forze armate russe e altre forze di sicurezza nella regione di frontiera. Nella loro valutazione, il think tank ipotizza: "Se la Russia volesse riprendere il territorio conquistato dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk, sarebbe probabile che ciò richiedesse un dispiegamento maggiore di personale e risorse - soprattutto se le unità esistenti, prive di esperienza combattente, sono in maggioranza coinvolte."

06:49 L'Ucraina Soffre di Attacchi Multipli di Droni

Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha lanciato una serie di attacchi con droni contro l'Ucraina durante la notte. L'esercito russo ha inviato diversi gruppi di attacchi con droni, secondo il rapporto della forza aerea ucraina. Gli allarmi aerei sono stati attivati in quasi tutte le regioni del paese. Ad esempio, nella regione di Odessa. La marina afferma di aver abbattuto nove droni lì. Nella città di Odessa sono state segnalate esplosioni, come indicato dal sindaco. Purtroppo, non sono state segnalate vittime fino ad ora.

06:13 Mützenich Proposta un Gruppo di Contatto Internazionale per l'Iniziativa di Pace

Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich sta promuovendo un gruppo di contatto internazionale per facilitare un'iniziativa di pace nel conflitto ucraino. "A mio parere, è ora cruciale per gli alleati occidentali avviare un gruppo di contatto per avviare un processo", ha detto alla "Rheinische Post". "Il Cancelliere tedesco e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono d'accordo sul fatto che ora è il momento di intensificare gli sforzi per i negoziati di pace e che la Russia dovrebbe essere inclusa nella prossima summit per la pace." Quando gli è stato chiesto quali potrebbero essere i membri di un tale gruppo di contatto, Mützenich ha citato paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile come possibili partecipanti. "Data la crescente convinzione in questi paesi che l'attacco russo potrebbe diventare un fardello", Mützenich ha creduto, "il lavoro di un gruppo di contatto potrebbe effettivamente essere promettente e potrebbe servire come mediatore cruciale."

05:41 L'UE Sta Considerando un Approccio Modificato per l'Estensione delle Sanzioni

I diplomatici dell'UE hanno rivelato che la Commissione UE sta valutando tre scenari per la probabile estensione delle sanzioni contro la Russia. Questi possibili approcci sono stati condivisi con i diplomatici europei venerdì, come hanno rivelato diverse fonti. Lo sfondo di questa indagine ruota intorno ai beni congelati della banca centrale russa, che sono essenziali per concedere un prestito mega di 50 miliardi di dollari all'Ucraina dai paesi del G7. Questi beni sono rimasti congelati sin dall'attacco della Russia all'Ucraina.

03:40 Klitschko: Detriti di Droni Colpiscono gli Edifici di Kyiv

Il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha comunicato tramite l'app di messaggistica Telegram che i detriti dei droni sono caduti su un edificio comunale nella capitale ucraina, Kyiv. I detriti hanno colpito un edificio municipale nel distretto di Obolon, a nord del centro della città, all'alba. Klitschko ha inoltre riferito che i servizi di emergenza erano in viaggio per il luogo. In precedenza, il sindaco aveva dichiarato che le unità di difesa aerea erano operative nella capitale.

01:35 Kim Jong Un Promette una Cooperazione più Stretta con Shoigu

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso una cooperazione più stretta con il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. Come riportato dall'agenzia di stampa di stato KCNA, i due uomini hanno avuto una conversazione dettagliata durante la visita di Shoigu a Pyongyang e hanno raggiunto un consenso soddisfacente su questioni relative al rafforzamento della cooperazione per tutelare gli interessi di sicurezza reciproci. Shoigu, che era ancora il ministro della difesa russo fino a maggio, ha avviato relazioni più strette tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang nel luglio dell'anno scorso.

23:36 Zelensky annuncerà "Strategia della Vittoria" a Biden in settembre

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha programmato un incontro per settembre con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Esporrò il piano per la vittoria", ha dichiarato durante una visita a Kyiv, la capitale ucraina. Questa strategia consiste in un sistema decisionale coordinato, che fornirà all'Ucraina la potenza militare necessaria per influire sul conflitto verso la tranquillità. "I conflitti vittoriosi possono concludersi in modo giusto in diversi modi: o espellendo la forza occupante con la forza o attraverso la diplomazia", ha chiarito Zelensky. Ciò stabilirebbe saldamente l'autodeterminazione dell'Ucraina. Tuttavia, Kyiv si appoggia al sostegno degli Stati Uniti per assumere la posizione necessaria.

22:59 Cambio nella azione offensiva russa verso sud

I pesanti scontri persistono nell'est del paese, secondo l'esercito ucraino. Secondo lo Stato Maggiore di Kyiv, ci sono state 115 schermaglie, dettagliate nel suo rapporto serale. "La zona più intensa di oggi è stata Kurakhove, insieme all'attività nemica nelle direzioni di Lyman e Pokrovsk", ha dichiarato. Kurakhove è un piccolo paese a sud di Pokrovsk. Pokrovsk era un tempo considerato la principale rotta d'attacco per le truppe russe. Tuttavia, di recente, hanno ottenuto solo limitati guadagni territoriali nella zona. Invece, hanno cambiato la loro traiettoria offensiva verso sud per catturare la città mineraria di Hirnyk vicino a Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avanzata a Kursk porta il sollievo desiderato

L'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk sta dando i risultati desiderati, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky. Nella regione di Charkiv, il nemico è stato fermato e nella regione di Donetsk, l'avanzata russa si è rallentata, afferma. La Russia non ha ancora registrato vittorie sostanziali nel suo contrattacco a Kursk. In precedenza, gli esperti avevano espresso dubbi sulla riallocazione di più grandi formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk. La Russia afferma di aver ripreso 10 dei 100 villaggi occupati.

21:46 "Paura dell'Ovest" - le parole taglienti di Zelensky sui alleati

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky critica l'Ovest per il "timore" nel deliberare l'aiuto all'Ucraina per contrastare i missili russi. "Se gli alleati intercettano collettivamente i missili e i droni nel Medio Oriente, perché non c'è stata una decisione simile per neutralizzare collettivamente i missili russi e gli Shahed iraniani nel cielo ucraino?" ha osservato durante una conferenza a Kyiv. "Sono riluttanti anche ad ammettere: 'Stiamo lavorando su questo'. E questo sta accadendo anche con i missili e i droni che sorvolano i territori dei nostri vicini", ha dichiarato il capo di stato ucraino. "È vergognoso per il mondo democratico".

21:30 Russia ha lanciato oltre 8000 droni iraniani in Ucraina

Secondo i resoconti di Kyiv, la Russia ha lanciato 8060 droni Shahed iraniani contro l'Ucraina dall'inizio del conflitto. Non ci sono ancora dichiarazioni da parte dell'Iran o della Russia. L'Ucraina ha accusato per la prima volta l'Iran di fornire i droni suicida alla Russia nell'autunno del 2022.

20:43 Possibilità di licenze per armi a lungo raggio per l'Ucraina? Gli Stati Uniti restano evasivi

A Washington, il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si apprestano a incontrarsi. Si vocifera di possibili annunci riguardo all'autorizzazione dell'uso di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Secondo fonti del Guardian, la Gran Bretagna avrebbe autorizzato all'Ucraina di condurre attacchi utilizzando i missili Storm-Shadow. Tuttavia, non sono attesi annunci formali durante l'incontro odierno tra i due alleati. "Non mi aspetto un annuncio oggi sull'impiego di armi a lungo raggio all'interno della Russia - almeno non dagli Stati Uniti", dice John Kirby, Responsabile delle Comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Si limita ad ammettere che stanno ancora consultando la Gran Bretagna, la Francia e altri alleati "riguardo ai tipi di capacità che saranno messi a disposizione dell'Ucraina". Kirby evita anche di fornire una risposta diretta quando gli viene chiesto se l'amministrazione degli Stati Uniti annuncerà eventuali modifiche. "Non intendo partecipare a una discussione ipotetica su ciò che potremmo o non potremmo dire in un determinato momento".

