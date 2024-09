Alle 08:57, secondo ISW, un numero significativo di russi ha sostenuto un'azione militare in Ucraina.

08:11 Ucraina Rilascia i Dati delle Perdite Russe

Lo Stato Maggiore ucraino ha reso noti i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Il rapporto indica che la Russia ha subito circa 617.600 perdite in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.300. Il rapporto di Kyiv afferma anche che sono stati distrutti nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema di lancio di artiglieria medio e 30 droni. Dal'inizio dell'offensiva su larga scala, la Russia ha apparentemente perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino. Le valutazioni occidentali suggeriscono cifre di perdite inferiori, ma sono solo valori minimi.

07:29 Governatore: Saporischschja sotto Fuoco 171 Volte in 24 Ore

Le forze russe hanno bombardato la regione ucraina di Saporischschja un numero record di 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo il governatore militare di Saporischschja, Ivan Fedorov, via Telegram. Ci sono state quattro incursioni aeree russe sui villaggi di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, coinvolgendo 95 droni, secondo il rapporto di Fedorov.

07:03 Pompieri Trovano Uomo Vivo tra le Macerie dopo l'Attacco Russo a Kharkiv

I pompieri hanno estratto un uomo dalle macerie di un edificio crollato a Kharkiv dopo che la Russia ha condotto un attacco aereo, secondo Reuters. Il superstite ha riferito di sentirsi bene dopo essere stato salvato. Le autorità affermano che più di 40 persone, tra cui cinque bambini, sono rimaste ferite a causa degli attacchi con missili russi su Kharkiv, che hanno preso di mira un centro commerciale e un edificio per eventi domenica pomeriggio.

06:20 Incendi ed Esplosioni: Attacco su Larga Scala delle Forze Aeree Russe su Kyiv

La Russia ha lanciato una batteria di droni, più di dieci missili da crociera e innumerevoli missili balistici contro l'Ucraina, colpendo la capitale Kyiv e potenzialmente altre città, secondo l'aeronautica ucraina. Gli abitanti di Kyiv sono stati invitati a cercare rifugio nei bunker antiaerei a causa delle esplosioni. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che i servizi di emergenza sono stati inviati ai distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha pubblicato su Telegram diversi incendi. Il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, ha anche segnalato incendi nel distretto di Shevchenkivskyi, dove una persona è rimasta ferita a causa di detriti caduti. "Ci sarà una reazione a tutto. Il nemico lo sentirà", ha affermato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.

05:39 Esplosioni: Attacco con Missile Russo Colpisce Kyiv

La capitale ucraina, Kyiv, è stata nuovamente presa di mira da un attacco missilistico russo, secondo l'intelligence militare ucraina. Le unità di difesa aerea sono attivamente impegnate per contrastare l'attacco, con gli ufficiali militari ucraini che riferiscono l'attacco attraverso la piattaforma di messaggistica Telegram. I testimoni a Kyiv hanno riferito di numerosi forti esplosioni, suggerendo l'utilizzo di sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di missili lanciati e eventuali danni rimangono sconosciuti.

04:46 Putin: Nuovo Gasdotto per la Cina in Orario

Il presidente Vladimir Putin ha confermato che i preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina sono in linea con i piani. Nel gennaio 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità e sono state condotte indagini tecniche necessarie, secondo Putin. Il gasdotto proposto, "Power of Siberia 2", è previsto per trasferire 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 I Russi Bombardano un Orfanotrofio a Sumy - 13 Feriti

Le forze russe hanno apparentemente preso di mira un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy con missili, secondo Ukrainska Pravda. Sono state ferite tredici persone, tra cui due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, come riferito dall'amministrazione militare locale a Ukrainska Pravda.

02:26 Sondaggio: La Maggioranza dei Polacchi Sostiene l'Abbattimento dei Droni Spia Russi

Secondo un sondaggio condotto dal giornale polacco "Rzeczpospolita", circa il 60% dei polacchi ritiene che la forze armate polacche dovrebbero impegnarsi nell'abbattimento dei droni spia russi che invadono lo spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto volante non identificato, apparentemente un drone kamikaze Shahed, che ha volato sopra la Polonia per circa 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto, come riferito dal brigadiere generale polacco Tomasz Drewniak a Radio RMF24. Drewniak ha suggerito che la Russia stava probabilmente valutando il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Russia: Una Vita Portata Via dal Fuoco Ucraino a BelgorodIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito che una persona è morta a causa di incendi di origine ucraina nella comunità di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un'altra località ha subito bombardamenti da parte degli ucraini.

23:08 Russia Respinge 158 Droni UcrainiLa Russia ha respinto "consistenti" attacchi di droni ucraini sulla capitale, Mosca, e in 14 altre aree. Un totale di 158 veicoli aerei è stato abbattuto durante la notte, secondo quanto riferito dal ministero della difesa attraverso la piattaforma di messaggistica Telegram. Dieci droni erano apparentemente diretti verso luoghi a Mosca.

22:24 Raid Aereo su Kharkiv: I Feriti Salgono a 47Il numero di feriti nell'esteso raid aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza statale ucraino attraverso Telegram. Vari edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati colpiti, come mostrato in foto provenienti da agenzie stampa.

21:52elicottero Ucraino Si Cria Durante Volo di Istruzione - Perdita dell'intero EquipaggioDue persone sono morte in un incidente di un elicottero ucraino all'Università Nazionale dell'Aviazione della Guardia di Kharkiv Ivan Kozhedub. L'agenzia di stampa statale Ukrinform riferisce che l'elicottero, un Mi-2, era impegnato in una missione di addestramento al momento dell'incidente. Questo è stato riferito dal sito Facebook dell'università, come riportato da Ukrinform. "L'università piange una perdita irreparabile - l'equipaggio di due membri è morto", si legge nel post di Facebook dell'università. Gli investigatori, gli esperti tecnici e i delegati del ministero della difesa stanno attualmente esaminando il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente non è stata ancora determinata.

qui.21:06 Fornitore di Energia Ucraino Prevede Numerosi BlackoutA causa degli attacchi russi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina, sono probabili numerosi blackout lunedì. La società energetica ucraina Ukrenergo lo ha dichiarato, come dettagliato da Ukrinform. L'approvvigionamento energetico delle strutture critiche sarà garantito. Tuttavia, Ukrenergo consiglia che potrebbero esserci variazioni nell'ampiezza delle limitazioni.

