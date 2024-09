Alle 08:55, l'Ucraina ha riconosciuto le vittime a seguito degli attacchi a Saporichya

10:27 Russia: 125 ucraini abbattuti ieri sera

La Russia sostiene di aver abbattuto con successo 125 droni ucraini la scorsa notte. Il Ministero della Difesa afferma che questi 125 droni sono stati neutralizzati e distrutti dalla difesa aerea russa. I governatori di diverse regioni hanno segnalato danni a causa degli attacchi, ma non ci sono state vittime. Secondo i resoconti, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd nel sud della Russia, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh e 18 sulla regione di Rostov.

09:55 Ucraina: 1170 vittime russe nelle ultime 24 ore

Lo Stato Maggiore ucraino riferisce che ci sono state 1170 vittime russe nelle ultime 24 ore, portando il conteggio totale di feriti e morti a circa 652.000. Gli ucraini riferiscono anche di aver distrutto nove carri armati, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati dal giorno precedente. Sono stati eliminati anche 93 droni e un sistema di difesa aerea.

09:22 Esperti militari: l'Ucraina bombarda altri depositi di munizioni russe

Gli analisti militari della piattaforma X affermano che i droni di attacco ucraini hanno colpito un deposito di armi a Kotluban la scorsa notte. Le fonti locali riferiscono di incendi vicino a un importante deposito di munizioni russe nell'Oblast' di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi della NASA conferma gli incendi sul lato nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno rilasciato commenti su questa situazione.

08:54 Klingbeil sostiene l'obbligo di sostenere l'Ucraina

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil si aspetta che la summit sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein segnali una solidarietà senza compromessi con il paese attaccato dalla Russia. "La conferenza deve ribadire che tutti, compresi gli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre, hanno l'obbligo di continuare ad aiutare attivamente l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha detto Klingbeil. È anche importante prendere in considerazione la creazione di future conferenze sulla pace che tengano conto degli interessi del popolo ucraino e immaginino un futuro pacifico. La visita di Biden in Germania è prevista per il 10 ottobre. Il 12 ottobre si terrà per la prima volta a livello più alto un incontro di 50 nazioni che supportano militarmente l'Ucraina alla base aerea degli Stati Uniti a Ramstein. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è previsto.

07:42 Portavoce di Zelenskyy sull'impiego delle armi: i russi saranno i primi a saperlo

Il portavoce del presidente ucraino afferma che non è stata presa alcuna decisione finale sull'uso di armi occidentali sul suolo russo. Serhiy Nykyforov, portavoce, ha dichiarato in un programma televisivo ucraino 24/7 che non è stata presa alcuna decisione finale. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha discusso con tutte le parti coinvolte in questa decisione - Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Il portavoce di Zelenskyy ha ulteriormente chiarito: "Dobbiamo riconoscere che i russi saranno i primi a sapere quando verrà concessa l'autorizzazione per entrare profondamente nel territorio russo. Saranno i primi a saperlo, quindi seguirà un annuncio ufficiale."

06:45 La Svizzera appoggia il piano di pace della Cina, l'Ucraina è delusa

Il Ministero degli Affari Esteri svizzero ha espresso il suo sostegno a un piano di pace guidato dalla Cina per porre fine al conflitto in Ucraina. L'opinione svizzera su tali sforzi è cambiata, afferma il ministero a Berna. L'Ucraina sembra delusa a causa della posizione svizzera. L'Ucraina sta attualmente preparando una seconda conferenza sulla pace a novembre. Nel giugno scorso, un gran numero di nazioni, escluse Russia e Cina, ha partecipato alla prima riunione in Svizzera.

04:29 Lituania consegna un pacchetto di aiuti a Kyiv

La Lituania fornisce un pacchetto di aiuti militari contenente munizioni, computer e forniture logistiche all'Ucraina. La consegna dell'aiuto è prevista per questa settimana, hanno detto le autorità lituane. Dal'inizio di quest'anno, la Lituania ha già fornito munizioni da 155 mm, veicoli corazzati (modelli M577 e M113), sistemi anti-drone, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altri articoli all'Ucraina.

02:29 Tragedia nella regione di Charkiv: tre morti e sei feriti

Tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite a causa degli attacchi aerei russi sul villaggio di Slatyne nella regione di Charkiv, secondo le autorità locali. L'attacco ha preso di mira le infrastrutture civili e ha interessato strutture educative e commerciali mentre le persone erano per strada, come riferito dal governatore dell'Oblast' di Charkiv, Oleh Syniehubov.

00:25 Attacco all'ospedale di Sumy: i morti salgono a dieci

Il bilancio delle vittime dell'attacco russo a una struttura sanitaria nella città ucraina di frontiera di Sumy è salito a dieci. Una persona è morta durante il primo attacco all'ospedale, come riferito dal ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. La struttura è stata bombardata di nuovo durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accusa la Russia di aver orchestrato una "guerra contro gli ospedali".

22:54 Insider Ukraine: l'entusiasmo degli USA per il "Piano Vittoria" di ZelenskyDopo i resoconti di riserve del governo degli Stati Uniti riguardo al cosiddetto "piano vittoria" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Serhiy Nykyforov, portavoce dell'ufficio del presidente, smentisce queste voci, affermando che gli USA hanno mostrato "notevole interesse". Nykyforov respinge l'idea di scetticismo da parte di Washington durante un'intervista sulla televisione ucraina, descrivendo il piano come "bene accolto". Inoltre, menziona che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di fornire "alcune decisioni e risposte" riguardo al piano durante la riunione del 12 ottobre del gruppo di contatto di Ramstein in Germania.

22:25 Zelensky: Trump si alleerà con l'Ucraina se rielettoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che, se Donald Trump uscirà vittorioso dalle elezioni di novembre, si schiererà con l'Ucraina. Zelensky ha espresso questo pensiero dopo un'intervista con Trump su Fox News. "Non posso prevedere l'esito delle elezioni, così come non posso prevedere chi diventerà presidente", dice Zelensky. "Tuttavia, ho ricevuto messaggi diretti da Donald Trump che mi assicurano il suo sostegno all'Ucraina".

21:40 Lavrov: l'Occidente dovrebbe evitare di ingaggiare una battaglia suicida con una potenza nucleareDurante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov mette in guardia l'Occidente contro l'ingaggio di una guerra con una potenza nucleare come la Russia, paragonandola a un "impegno suicida". Egli considera gli sforzi per sottomettere la Russia un'impresa vana. Pochi giorni prima, il leader russo Vladimir Putin aveva ribadito la sua minaccia di utilizzare armi nucleari. Secondo Putin, qualsiasi attacco convenzionale contro la Russia appoggiato da una potenza nucleare sarebbe considerato un attacco alleato contro quei paesi.

Fonte può essere accessibile qui.

Il Presidente del Consiglio potrebbe esprimere le sue condoglianze alle autorità ucraine per i danni causati alle case dei civili a Saporishshya a seguito degli intensi raid aerei russi. In risposta al successo della Russia nel abbattere 125 droni ucraini la scorsa notte, il Presidente del Consiglio potrebbe emanare una dichiarazione di condanna per la violazione dello spazio aereo internazionale e della sovranità.

Leggi anche: