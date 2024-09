Alle 08:08, una città di confine ucraina ha subito un assalto, causando numerose vittime.

In sud del'Ucraina, la città di Izmail è sotto attacco. Come riferito dal governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper, tre persone, tutte anziane, tra cui una donna di oltre 90 anni, sono state tragicamente uccise in un attacco con drone russo questa mattina. Oltre a questi decessi, undici persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. L'attacco ha anche causato danni a edifici, auto e diversi incendi. Izmail si trova al confine con la Romania, con la parte settentrionale del Danubio che ne delimita i confini.

Il momento di ampliare l'aiuto: Roth dell'SPD sostiene "molto più" aiuti militari all'UcrainaMichael Roth, esperto di politica estera dell'SPD, sta incoraggiando i paesi europei a aumentare significativamente l'aiuto militare all'Ucraina. Secondo Roth, che ha parlato con "Tagesspiegel", è fondamentale che i paesi europei più grandi forniscono un maggiore sostegno militare per mantenere l'Ucraina come nazione libera e democratica. Ha sottolineato che ora è il momento di mobilitare tutte le risorse disponibili per rafforzare la posizione dell'Ucraina in vista di eventuali negoziati. Roth ha sottolineato che chiunque voglia porre fine alla guerra rapidamente deve assicurarsi che l'Ucraina abbia le risorse necessarie. Secondo Roth, la forza militare e la diplomazia sono due componenti inseparabili dell'equazione. Roth ha evidenziato che la Russia è probabile che accetti i negoziati solo se Putin sente che una vittoria sull'Ucraina è impossibile.

Baerbock difende le consegne di armi all'Ucraina e avverte contro il indebolimento del sostegno a KyivLa cancelliera degli Esteri Baerbock ha difeso la consegna di armi all'Ucraina e ha avvertito contro il indebolimento del sostegno a Kyiv. Ha argomentato che l'idea che non ci sarebbe stata alcuna lotta e alcun morto in Ucraina se non ci fossero state armi difensive èboth semplice e falsa. Baerbock, che ha parlato durante il dibattito generale dell'ONU a New York, ha messo in guardia che se la Russia avesse smesso di attaccare, la guerra sarebbe finita. Tuttavia, se l'Ucraina avesse smesso di difendersi, il risultato finale sarebbe stato devastante per l'Ucraina. Baerbock ha sottolineato che Putin ha risposto a un invito a una conferenza per la pace in giugno con un bombardamento di un ospedale pediatrico. Ha fatto notare che finché Putin non sarà disposto a negoziare, ritirarsi dal sostegno significherebbe che gli ospedali ucraini e i loro bambini rimarrebbero indifesi. Baerbock ha ribadito che la Russia ha costantemente testato l'inviolabilità dei confini degli stati baltici e della Polonia.

La Slovenia dovrebbe considerare tutte le opzioni per aiutare l'Ucraina con armi a lungo raggioIl governo sloveno ha consigliato contro decisioni affrettate riguardanti il dispiegamento di armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo. Il primo ministro Robert Golob ha riconosciuto che la questione era complessa, ma ha sottolineato l'importanza di esplorare tutte le opzioni disponibili. Non ha escluso la possibilità di utilizzare missili cruise a lungo raggio, a condizione di una valutazione approfondita della situazione. La Germania e gli Stati Uniti hanno mostrato riserve su questa questione. Recentemente, il cancelliere Olaf Scholz ha espresso la sua opposizione alla fornitura di armi a lungo raggio ad alta precisione all'Ucraina.

Baerbock esige che l'Iran smetta di aiutare la RussiaLa cancelliera degli Esteri Baerbock ha chiesto all'Iran di interrompere qualsiasi aiuto allo sforzo bellico della Russia contro l'Ucraina e di cessare la fornitura di missili balistici e droni. Questa richiesta è stata avanzata dopo il suo incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araktschi ai margini dell'Assemblea generale dell'ONU a New York.

Trump annuncia un incontro con Zelensky a New YorkL'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che si sarebbe incontrato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì a New York, al Trump Tower di Manhattan. Zelensky, che aveva incontrato in precedenza il presidente Biden, ha prorogato il suo soggiorno negli Stati Uniti per facilitare l'incontro.

Harris sostiene l'Ucraina e avverte contro una vittoria repubblicanaLa candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha promesso il suo sostegno continuo all'Ucraina e ha avvertito contro la prospettiva di una vittoria repubblicana senza menzionare esplicitamente Trump. Durante un incontro con Zelensky a Washington, Harris ha espresso il suo sostegno incondizionato al popolo ucraino e ha sottolineato il ruolo cruciale dell'Ucraina nel porre fine alla guerra. Ha avvertito di individui negli Stati Uniti che volevano alterare i termini del conflitto, costringendo l'Ucraina a cedere territori significativi, a rinunciare alla neutralità e ad abbandonare le garanzie di sicurezza da altri paesi. Queste proposte erano simili a quelle proposte da Putin e segnalavano la resa.

L'Ucraina riferisce attacchi a ovest di KhersonLa regione di Tomyna Balka, situata a ovest della città ucraina di Kherson sotto il controllo ucraino, è stata sottoposta a ripetuti bombardamenti dalle forze russe giovedì, come riferito dal governatore della regione, Prokrudin. Una donna è stata uccisa e un'altra persona è rimasta ferita nell'attacco.

23:33 L'ONU lotta finanziariamente per aiutare gli ucraini d'inverno Secondo l'ONU, sta lottando finanziariamente per aiutare le persone in Ucraina durante la stagione invernale. Karolina Lindholm Billing, coordinatore ucraino per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ha dichiarato: "Il livello di finanziamento delle organizzazioni come la nostra è deludente per questo periodo". Attualmente, l'UNHCR ha solo il 47% dei fondi necessari per aiutare i milioni di ucraini che sono stati sfollati o colpiti dalla guerra nel loro paese. Lo scorso anno, l'UNHCR era finanziato al 70%.

22:13 Biden: gli Stati Uniti aumenteranno l'aiuto all'Ucraina Il presidente Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti aumenteranno l'aiuto all'Ucraina per il resto del suo mandato. Ha spiegato durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington che questo rafforzerebbe il potere di negoziazione del governo di Kyiv. Il mandato di Biden termina a gennaio. I potenziali successori includono la vicepresident

21:34 Ucraina: Russia si prepara ad intensificare gli attacchi nella regione di Zaporizhzhia Secondo quanto riferito dai servizi segreti ucraini, le truppe russe si aspettano di intensificare gli attacchi nella regione di Zaporizhzhia. "Stiamo assistendo a un aumento della tendenza all'escalation nel settore del teatro operativo nella regione di Zaporizhzhia", ha dichiarato un portavoce delle truppe stanziate nel sud dell'Ucraina in televisione nazionale. Negli ultimi 24 ore ci sono state cinque attacchi russi e il portavoce ha avvertito che questo numero potrebbe aumentare poiché si sospetta che il nemico stia consolidando gruppi d'attacco vicino al insediamento di Pryiutne. Inoltre, il portavoce ha rivelato che la Russia ha acquisito veicoli corazzati leggeri, il che suggerisce che si stanno preparando per operazioni offensive.

21:00 Biden a Zelensky: la Russia non trionferà All'inizio del loro incontro alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rassicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sull'appoggio continuo degli Stati Uniti. "La Russia non trionferà, trionferà l'Ucraina", ha dichiarato Biden mentre accoglieva il suo omologo ucraino nell'Oval Office: "E vi supporteremo ogni passo del cammino". Per saperne di più, clicca qui.

Data l'attuale situazione del conflitto ucraino, è fondamentale che le comunità internazionali considerino di fornire ulteriori aiuti militari all'Ucraina per rafforzare la sua posizione e scoraggiare eventuali trattative con la Russia su termini sfavorevoli. Questo è secondo l'esperto di politica estera dell'SPD Michael Roth, che ha sottolineato l'importanza della forza militare e della diplomazia per porre fine al conflitto.

La richiesta di aiuti militari aumentati arriva mentre la Russia continua a intensificare gli attacchi nella regione di Zaporizhzhia, con i servizi segreti ucraini che riferiscono che le truppe russe si stanno consolidando in gruppi d'attacco e si stanno preparando per operazioni offensive, come rivelato da un portavoce delle truppe stanziate nel sud dell'Ucraina.

