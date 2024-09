Alle 08:04, fonti dell'intelligence ucraina affermano che un aereo da combattimento russo è stato abbattuto

07:26 Multiple Casualties in Konotop Following Russian Drone AttackDopo un'intensa offensiva notturna delle forze russe contro l'infrastruttura energetica di Konotop, le autorità sanitarie locali hanno segnalato un aumento delle vittime a 13, secondo la fonte ucraina Ukrinform, basandosi su informazioni della amministrazione militare regionale. Tra gli obiettivi c'era un edificio residenziale nel centro della città.

06:42 Immunity for Ukrainians in Germany During Home VisitsIl Bundestag tedesco discuterà oggi per la prima volta il pacchetto di sicurezza proposto dal governo federale, che include regolamentazioni come il divieto di coltelli e la revoca dello status di rifugiato per coloro che fanno ritorno ai loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, tra cui i rifugiati ucraini.

06:04 Accuse di sabotaggio russo contro Trump nel dibattitoPiù commentatori della televisione di stato russa hanno accusato gli organizzatori del dibattito di sabotaggio contro Trump durante il suo dibattito televisivo con Kamala Harris, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. Si sostiene che Trump sia stato svantaggiato nel dibattito, con critiche rivolte al fatto che le sue affermazioni siano state verificate. Molti osservatori credono che Trump abbia perso il dibattito. Se eletto, Trump ha promesso di porre fine immediata al conflitto in Ucraina.

04:50 Danni gravi all'infrastruttura energetica di Konotop a seguito dell'attacco russoUn attacco a Konotop, città nella regione di Sumy, da parte delle forze russe ha lasciato civili feriti, secondo quanto riferito dal sindaco della città, Artem Semenikhin. L'approvvigionamento idrico della città è stato temporaneamente interrotto, con danni significativi all'infrastruttura energetica. Non è stato ancora ripristinato l'energia nelle proprietà private e non c'è una data precisa per il ripristino. Il centro della città è stato il bersaglio dell'attacco, con diversi incendi e danni a edifici scolastici e residenziali. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 Ulteriore aiuto militare dalla Lettonia all'UcrainaLa premier lettone Evika Silina ha annunciato un pacchetto di assistenza militare per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv, che include veicoli corazzati per il trasporto di truppe, come dichiarato dal premier ucraino Denys Shmyhal. Entrambi i paesi stanno inoltre discutendo l'ampliamento della loro cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Il Regno Unito emette mandato di comparizione per un uomo d'affari iraniano per il sospetto invio di missili in RussiaIn risposta ai sospetti invii di missili dall'Iran alla Russia, il Regno Unito ha emesso un mandato di comparizione per un uomo d'affari iraniano, secondo un comunicato del Ministero degli Esteri di Londra. "Qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe visto come un pericoloso escalation e avrebbe conseguenze significative", si legge nella dichiarazione. Germania, Francia e Regno Unito hanno inoltre imposto ulteriori sanzioni all'Iran a causa dei sospetti invii di missili, inclusa la sospensione degli accordi di viaggio bilaterali aerei. In precedenza, l'Unione Europea aveva indicato "informazioni credibili" sulla consegna di missili iraniani alla Russia.

00:14 La Russia schiera soldati senza esperienza al fronte di KharkivSecondo i rapporti dell'esercito ucraino, la Russia ha schierato soldati senza esperienza combattente al fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate di Kharkiv, ha dichiarato che le unità coinvolte nelle azioni offensive a Vovchansk sono poco addestrate. Si presume che i rinforzi appena arrivati siano una riserva di mobilitazione raccolta dalla Russia. Non è chiaro se si tratta di ex prigionieri o di soldati reclutati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Ispettori di lingua russa schierati nell'ovest dell'UcrainaIl sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha annunciato lo schieramento di ispettori per monitorare l'uso crescente della lingua russa. "Si tratta di un'iniziativa civica e chiunque può diventare un ispettore linguistico", ha dichiarato il sindaco della città, Ruslan Martsinkiv, al canale televisivo NTA. Molti sfollati interni dall'Ucraina orientale hanno il russo come lingua madre. Martsinkiv si aspetta almeno 100 ispettori linguistici, con circa 50 volontari già registrati. Ha inoltre fornito un numero di telefono per i cittadini che vogliono segnalare parlanti russo negli spazi pubblici. Milioni di persone, principalmente dalle aree di lingua russa nell'est e nel sud, sono fuggite nella relativamente sicura area di lingua ucraina occidentale a causa della guerra.

21:42 Erdoğan esige il ritorno della Crimea da MoscaIl presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha esig

20:37 Blinken conferma gli sforzi degli Stati Uniti per soddisfare le richieste di armi dell'Ucraina Secondo il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, gli Stati Uniti stanno accelerando per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, che includono l'utilizzo di armi a lungo raggio provenienti dall'Occidente per colpire i bersagli russi. Il Presidente Joe Biden e il Primo Ministro britannico Keir Starmer discuteranno di queste esigenze venerdì, ha rivelato Blinken durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kyiv. "Stiamo lavorando sodo per assicurarci che l'Ucraina abbia tutti gli strumenti necessari per respingere le minacce in modo efficace", ha sottolineato Blinken, seguito da "Il nostro obiettivo è che l'Ucraina vinca".

maggiori informazioni qui

La comunità internazionale esprime preoccupazione per l'attacco russo in corso all'Ucraina, come dimostrato dall'aumento delle vittime a Konotop dopo un attacco con drone alle infrastrutture energetiche della città. L'attacco all'Ucraina ha comportato diverse vittime, con le autorità sanitarie locali che segnalano un aumento di 13 persone, secondo la fonte di notizie ucraina Ukrinform.

Le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali hanno chiamato per un immediato cessate il fuoco della Russia e per il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. L'attacco all'Ucraina è una grave violazione del diritto internazionale e minaccia la pace e la stabilità della regione.

Leggi anche: