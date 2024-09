Alle 07:26, l'Ucraina conferma oltre una dozzina di vittime a seguito di un assalto sostanziale a Konotop.

06:42 Il Parlamento tedesco discute le misure di sicurezza, esclude i rifugiati ucraini dalle modifiche alla politica delle visite a casa Il Parlamento tedesco sta valutando oggi il pacchetto di sicurezza proposto dal governo federale, che include misure come il divieto di portare coltelli e la revoca dello status di rifugiato per coloro che tornano nei loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni che garantiscono che i rifugiati ucraini mantengano lo status di rifugiato durante le visite a casa.

06:04 La TV di stato russa accusa il trattamento ingiusto nei confronti di Trump nel dibattito, critica il fatto-checking Diversi commentatori della TV di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump durante il suo dibattito televisivo contro Kamala Harris, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. Si sostiene che Trump si sia trovato in svantaggio. La verifica dei reclami di Trump durante il dibattito è stata pesantemente criticata. Gli osservatori hanno affermato che Trump ha faticato a mantenere la sua posizione, con il repubblicano che ha promesso di concludere la guerra in Ucraina se vince le elezioni.

04:50 L'attacco russo a Konotop: danni alle infrastrutture cittadine e vittime civili Un attacco russo a Konotop nella regione di Sumy ha causato diversi feriti tra i civili a causa dell'incidente. Tra i danni segnalati ci sono interruzioni dell'approvvigionamento idrico in città e gravi danni all'infrastruttura energetica. Non è chiaro quando i residenti potranno beneficiare del ripristino dell'elettricità. Una serie di incendi si è verificata nel centro della città e sia le scuole che le strutture residenziali hanno subito danni. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 La Lettonia fornisce aiuti militari all'Ucraina, rafforza la cooperazione nella difesa La premier lettone, Evika Silina, ha annunciato un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante la sua visita a Kyiv, che include veicoli corazzati da trasporto truppe. L'annuncio è stato fatto dal premier ucraino Denys Shmyhal dopo un incontro con Silina. Entrambi i paesi stanno inoltre valutando l'espansione della collaborazione nell'industria della difesa.

01:32 La Gran Bretagna chiama un businessman iraniano per sospetti invii di razzi a Russia Con i sospetti rifornimenti di razzi iraniani alla Russia sotto esame, il Regno Unito ha emesso un mandato di comparizione per un businessman iraniano, secondo quanto riferito dal Foreign Office di Londra. La dichiarazione afferma che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato un grave peggioramento, con conseguenze dure. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato sanzioni aggiuntive contro Tehran in risposta ai presunti trasferimenti di razzi, comprese le sospensioni degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione europea aveva precedentemente citato "informazioni attendibili" su trasferimenti di razzi iraniani alla Russia.

00:14 Le fonti militari ucraine segnalano il dispiegamento di soldati non addestrati al fronte di Kharkiv Le fonti militari ucraine affermano che la Russia sta inviando soldati non addestrati per rinforzare la sua presenza al fronte di Kharkiv. Le unità che hanno partecipato all'offensiva di Vovchansk, secondo quanto riferito da Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo-tattico delle forze armate di Kharkiv, non sono adeguatamente addestrate. Si suggerisce che questi nuovi rinforzi siano una riserva di mobilitazione russa. L'origine esatta di questi soldati, compresi gli ex detenuti e i cittadini di nazioni straniere come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente, rimane incerta.

22:39 Il sindaco di una città ucraina occidentale déploya gli ispettori del linguaggio russo Il sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha annunciato l'istituzione di pattuglie linguistiche russe a causa dell'aumento dell'uso della lingua russa. "Questo è un'iniziativa dei cittadini e chiunque possa diventare un ispettore del linguaggio", ha dichiarato Ruslan Martsinkiv, sindaco della città, a NTA TV. Migliaia di rifugiati dell'Ucraina orientale con il russo come lingua madre vivono in città e il sindaco si aspetta almeno 100 ispettori del linguaggio. È stato fornito un numero di telefono per segnalare i parlanti russo negli spazi pubblici.

21:42 Erdogan spinge per il ritorno della Crimea da Mosca Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto pressioni per il ritorno della penisola di Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina rimane saldo. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è un mandato del diritto internazionale", ha dichiarato Erdogan durante un discorso video alla summit della Crimea Platform. La Crimea Platform, avviata nel 2021, intende promuovere la consapevolezza internazionale della situazione riguardante la penisola annessa.

21:05 Rapporto: Zelenskyy condivide il piano militare dell'Ucraina con gli USA Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha descritto l'aiuto degli Stati Uniti come cruciale per respingere l'invasione russa. "La nostra strategia per la vittoria ... dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti e degli altri alleati", ha detto Zelenskyy ai giornalisti durante una conferenza stampa a Kyiv. La strategia, che Zelenskyy intende presentare agli Stati Uniti nei dettagli durante la prossima Conferenza per la pace dell'Ucraina, mira a rafforzare l'Ucraina e a costringere la Russia a porre fine al conflitto. Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti hanno richiesto un piano concreto da Zelenskyy per colpire la Russia prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy avrebbero voluto discutere un approccio a lungo termine per l'anno successivo con Zelenskyy per avere una migliore comprensione degli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken conferma il sostegno di Biden alle richieste di armi dell'Ucraina

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha rivelato che gli Stati Uniti stanno spingendo aggressivamente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina. Queste esigenze comportano l'utilizzo di armi a lungo raggio fornite dall'Occidente per colpire punti specifici in Russia. Questa dichiarazione è stata fatta durante una conferenza stampa congiunta con il segretario agli Esteri britannico David Lammy, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e il primo ministro Keir Starmer, alla presenza di Biden, a Kyiv. Blinken ha sottolineato: "Stiamo facendo del nostro meglio per garantire che l'Ucraina abbia tutte le risorse necessarie per difendersi vigorosamente". Ha ulteriormente chiarito: "Il nostro obiettivo è che l'Ucraina esca vittoriosa".

Puoi seguire tutti gli eventi precedenti qui.)

Nonostante le discussioni in corso nel parlamento tedesco sulle misure di sicurezza, c'è una crescente preoccupazione per le potenziali minacce informatiche nel contesto delle tensioni geopolitiche. Gli esperti hanno avvertito della possibilità di una guerra cibernetica, data l'aumento dell'uso di strumenti digitali nella guerra moderna. Questa maggiore consapevolezza si verifica in mezzo al conflitto Russia-Ucraina, dove entrambe le parti sono state accusate di attacchi informatici l'una contro l'altra.

Leggi anche: