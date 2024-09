Alle 01:25, Kiev offre assistenza alle nazioni vicine

22:01 Zelensky Preme per l'Approvo Occidentale per Attacchi agli Aeroporti RussiIl Presidente ucraino Zelensky ribadisce la sua richiesta agli alleati occidentali di autorizzare Kyiv ad utilizzare l'armamento fornito, prendendo di mira luoghi in Russia. Dopo un attacco russo ad un edificio a Kharkiv, Zelensky afferma in un messaggio video che l'unico modo per fermare questo "terrore" è che il suo paese abbia la capacità di colpire direttamente gli aeroporti russi.

21:02 Morti e Feriti a Kharkiv Dopo l'Attacco Aereo RussoUn attacco aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv nel nord-est ha causato un morto e numerosi feriti tra i civili, secondo i resoconti ufficiali. "Un grattacielo residenziale è stato danneggiato", pubblica il Presidente ucraino Zelensky sul suo canale Telegram. Mentre la notte avanzava, le autorità hanno confermato un morto e 42 feriti. Il sindaco Ihor Terechov ha dichiarato che tra i feriti c'erano anche diversi bambini. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere un incendio scoppiato tra il nono e il dodicesimo piano a seguito dell'impatto dell'esplosione e per cercare eventuali altre vittime. Alla fine della giornata, hanno trovato il corpo di una donna tra le macerie (vedi anche l'articolo delle 20:36).

20:36 Terechov Reports Increase in Injuries After Russian Strike on KharkivIl numero di feriti dopo un attacco russo sulla seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, è aumentato nuovamente. Il sindaco Ihor Terechov riferisce che almeno 41 persone sono rimaste ferite. Il numero era stato rivisto diverse volte in precedenza (vedi gli articoli delle 17:54 e 15:25). Una bomba guidata russa ha colpito un edificio residenziale a più piani durante il pomeriggio, secondo il sindaco. Un incendio si è rapidamente sviluppato e ha coinvolto quattro piani. Dodici altri edifici sono stati danneggiati.

20:11 Zelensky Discute la Strategia della Vittoria a WashingtonIl Presidente ucraino Zelensky si aspetta di presentare una strategia della vittoria a Washington. Durante un'intervista con il noto giornalista statunitense Fareed Zakaria, Zelensky ha dichiarato che presenterà presto una strategia della vittoria a Washington. "Ho preparato diversi punti, quattro dei quali sono fondamentali", ha detto Zelensky. Questi punti riguardano la sicurezza, lo status geopolitico dell'Ucraina, il sostegno militare e l'aiuto economico all'Ucraina. L'attuazione di questi punti, secondo Zelensky, dipende esclusivamente dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non dal leader del Cremlino Vladimir Putin. Non è ancora noto una data precisa per la visita di Zelensky a Washington, ma si prevede che avverrà alla fine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.

19:49 Zelensky Si Lamenta della Mancanza di Armi e Incolpa il Congresso degli Stati UnitiSecondo Zelensky, l'Ucraina non ha sufficienti armi per equipaggiare appieno le sue truppe. "Dobbiamo equipaggiare 14 brigate, ma con le armi che abbiamo ricevuto finora, possiamo equipaggiarne solo quattro", ha detto il Presidente ucraino a un giornalista statunitense in un'intervista, parti della quale sono state rese pubbliche su Telegram e sui media ucraini. Ha attribuito questa carenza ai ritardi nelle consegne, in particolare quando le consegne di armi statunitensi sono state sospese nel Congresso degli Stati Uniti all'inizio dell'anno per diversi mesi. "Abbiamo esaurito tutte le nostre riserve, sia nei depositi che nelle unità di riserva", ha spiegato Zelensky. "Abbiamo speso tutte le armi che avevamo in magazzino". Tuttavia, queste unità di riserva devono ora essere riarmate, secondo Zelensky. Ha ripetutamente sottolineato che l'aiuto militare promesso dagli alleati arriva spesso in ritardo, il che complica il conflitto, soprattutto nelle regioni orientali dell'Ucraina dove si combatte duramente.

19:03 Starmer e Meloni Discuteranno l'Uso di Armi a Lungo Raggio dell'Ucraina sul Territorio RussoIl Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni si incontreranno lunedì per discutere una proposta che permetterebbe all'Ucraina di utilizzare i missili cruise britannici Storm Shadow con lungo raggio sul territorio russo. Lo riferisce l'agenzia di stampa statunitense Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione. Il viaggio di Starmer a Roma segue il suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington. Finora, Biden si è opposto a una simile mossa a causa dei timori di escalation del conflitto. Secondo il rapporto, i funzionari britannici si incontreranno nei prossimi giorni con i loro omolog

16:56 L'Aviazione Ucraina Colpisce la Base Russa a Kursk Secondo i resoconti, l'Aviazione Ucraina ha colpito e demolito un edificio utilizzato dalle forze russe nella regione occidentale russa di Kursk. Questo attacco di rappresaglia segue l'attacco russo a un'accademia militare a Poltava. La posizione esatta dell'edificio demolito non è stata rivelata, senza segnalazioni iniziali di vittime. Un video, apparentemente girato da un drone, è stato pubblicato dal gruppo filomilitare Khorn. La parte russa non ha ancora commentato l'attacco. La versione ucraina della situazione non è stata ancora confermata indipendentemente. Nell'attacco russo a un edificio a Poltava, che ospitava una scuola di comunicazione, sono morte 53 persone e ne sono rimaste ferite 298. L'esercito ucraino hapreso il controllo di circa 1300 chilometri quadrati di territorio russo come parte della sua offensiva nella regione di Kursk, iniziata all'inizio di agosto.

16:08 "Dittatore Bullo": il Segretario degli Esteri Britannico Deride le Minacce di Putin Durante i colloqui sull'allentamento delle restrizioni all'uso di armi occidentali contro i bersagli russi, il Segretario degli Esteri Britannico David Lammy ha liquidato gli avvertimenti del Presidente Russo Vladimir Putin. In un'intervista alla BBC, Lammy ha dichiarato: "C'è tanto spacconaggio. È il suo stile. Minaccia con i carri armati, minaccia con i missili, minaccia con le armi nucleari". Nonostante le minacce di Putin, Lammy ha detto: "Non dobbiamo lasciarci intimidire", e ha definito Putin un "dittatore bullo". Chiamato in causa se Putin mente quando minaccia una guerra nucleare, Lammy ha risposto: "Putin sta solo bluffando".

15:25 Almeno 28 Feriti a Kharkiv da una Bomba Guidata Almeno 28 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, quando una bomba guidata ha colpito un grattacielo residenziale. "L'esplosione ha causato un incendio in un grattacielo residenziale", ha precisato il Governatore Oleh Syniehubov su Telegram. Vari elementi dell'infrastruttura di Kharkiv hanno subito danni (vedi voci alle 09:46 e 07:03).

14:55 Mosca Minaccia Washington per le Sanzioni contro il Canale di Propaganda Russa RT Mosca condanna fermamente le sanzioni USA contro il canale televisivo di stato russo RT e minaccia rappresaglie. "Le azioni del governo USA non rimarranno senza risposta", ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri Russo, sul sito ufficiale del Ministero. Alcuni osservatori vedono questo come un avvertimento ai giornalisti americani ancora in Russia. Nel marzo 2023, la Russia ha arrestato il giornalista statunitense Evan Gershkovich con l'accusa di spionaggio. Il corrispondente del Wall Street Journal è stato in custodia per 16 mesi prima di essere rilasciato in uno scambio di prigionieri. both Gershkovich e il giornale hanno negato le accuse. Zakharova ha accusato gli USA di censura e attacco alla libertà di stampa. Con le sue azioni contro RT, gli USA hanno iniziato "un'altra ondata di restrizioni contro i media e i giornalisti russi", ha affermato Zakharova. Il governo USA aveva precedentemente avanzato accuse serie contro RT, accusandolo di interferire negli affari esteri.

14:28 Il Presidente Iraniano Visiterà la Russia per il Summit del BRICS L'Iran sta rafforzando i suoi legami con la Russia e parteciperà al summit del BRICS. Il Presidente Masoud Preshotan è previsto a Kazan sul Volga, come riferito dai media russi, citando l'ambasciatore iraniano a Mosca, Kasem Jalali. Jalali ha annunciato anche un incontro bilaterale con il Presidente Russo Putin durante il summit, previsto dall'22 al 24 ottobre. È prevista un'accordo di cooperazione completa. Il Segretario di Stato USA Antony Blinken ha accusato l'Iran di fornire missili alla Russia per l'uso in Ucraina. L'Iran nega queste accuse.

13:55 Il Nuovo Ministro degli Esteri a Kyiv Avverte: Non Cedere alle Balle di Putin Il Ministro degli Esteri Ucraino, Andriy Sybiha, consiglia agli alleati dell'Ucraina di non cedere alle minacce del Presidente Russo Vladimir Putin. Egli afferma che l'obiettivo di Putin è indebolire il sostegno all'Ucraina. "Invece, gli alleati dovrebbero rafforzarlo", scrive Sybiha su X. Egli evidenzia che Putin ha fatto numerose minacce di severe conseguenze, ma non le ha mai attuate - l'inizio degli invii di armi all'Ucraina, l'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e l'Ucraina che riceve i suoi primi caccia F-16.

13:30 "Approccio Testardo del Taurus Tedesco" La controversia sulla consegna dei missili cruise tedeschi Taurus all'Ucraina sta aumentando, poiché il Cancelliere tedesco Scholz nega fermamente l'approvazione delle armi. Questa posizione non è ben accolta in Ucraina, secondo i resoconti del corrispondente di ntv Kavita Sharma.

13:03 Il Governatore: Una Coppia Muore in un Attacco con Missili Russi Vicino ad Odessa Almeno due persone sono morte e una è rimasta ferita negli attacchi con missili russi ai sobborghi della città di Odessa, secondo le autorità ucraine. La coppia deceduta è stata identificata dal governatore regionale. Le valutazioni preliminari suggeriscono che è stato utilizzato un ordigno a cluster. L'Aviazione Ucraina afferma che due missili hanno colpito i sobborghi.

11:58 Donne Ucraine Disinnescano Mine in Campi Mentre numerosi soldati combattono contro le forze russe in Ucraina, aspirando a posizioni lavorative, soprattutto in ruoli tradizionalmente maschili, le donne si fanno avanti per colmare il vuoto. Queste donne sono incoraggiate e riqualificate per questi ruoli. I giornalisti del report estero di ntv hanno avuto uno scorcio della vita di alcune di queste donne nella parte sud-est dell'Ucraina e vicino a Kyiv.

11:25 Ischinger Proposte Rilassamento Restrizioni Armi per l'UcrainaWolfgang Ischinger, ex-capofila della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, suggerisce di allentare le restrizioni sull'utilizzo delle armi occidentali da parte dell'Ucraina. La sua proposta è: "Sarebbe più semplice e chiaro per tutti se dichiarassimo: Garantiamo all'Ucraina l'utilizzo dei sistemi d'arma che forniamo solo all'interno dei limiti compatibili con il diritto internazionale". Ciò significa evitare obiettivi come gli ospedali, "che i russi bombardano continuamente", a favore di obiettivi militari come gli aeroporti o le basi missilistiche - anche sul territorio russo - per contrastare le invasioni con bombe guidate.

10:53 Scambio di Prigionieri Intensificato Dopo l'Offensiva di KurskGli analisti suggeriscono che l'aumento degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia è legato all'offensiva di Kursk dell'Ucraina. Dal 6 agosto, quando è iniziata l'offensiva, ci sono state tre operazioni di scambio che hanno coinvolto il trasferimento di 267 prigionieri per parte. Rispetto ai soli tre scambi avvenuti tra gennaio e agosto, in cui sono stati scambiati poco più di 800 ucraini e 800 russi, l'aumento è significativo. Gli ufficiali ucraini affermano che l'ostilità verso Kursk ha amplificato il potere di contrattazione dell'Ucraina negli scambi di prigionieri con la Russia, poiché il Cremlino aveva precedentemente ignorato i tentativi dell'Ucraina di negoziare uno scambio di prigionieri.

10:16 I Russi Avanzano sull'Fronte OrientaleLe forze russe continuano ad avanzare sull'Fronte Orientale, con progressi graduali vicino a Wuhledar e a sud-est del centro logistico Pokrovsk, secondo il Ministero della Difesa britannico. Tuttavia, i russi non hanno fatto progressi significativi verso Pokrovsk stesso nell'ultima settimana.

09:46 L'Ucraina Rapporta Attacchi con Droni e MissiliL'aviazione ucraina ha subito attacchi da parte della Russia utilizzando 14 droni durante la notte. Dieci di essi sono stati abbattuti dalla difesa aerea, mentre un missile guidato è stato intercettato. La Russia avrebbe lanciato due missili balistici, ma l'aviazione non ha fornito dettagli su questi missili o sulle vittime o i danni risultanti. Le autorità della regione di Charkiv hanno segnalato incidenti di fuoco a causa del bombardamento russo e danni a diversi edifici a Charkiv.

09:10 Sistema di Pagamento dei Trasporti Pubblici Basato sul Riconoscimento Facciale in Espansione in Russia; Attivisti per i Diritti Umani PreoccupatiSi sta diffondendo la preoccupazione tra gli attivisti per i diritti umani riguardo all'espansione in Russia di un sistema di pagamento dei trasporti pubblici basato sul riconoscimento facciale. Radio Free Europe / Radio Liberty (finanziata dagli Stati Uniti) ha riferito dell'introduzione di questo metodo basato sul riconoscimento facciale in sei città additionali, tra cui Kazan', dove i passeggeri possono ora iscriversi al sistema. Guardando in una telecamera posizionata presso il tornello, i passeggeri possono elaborare i pagamenti. Sono in programma anche l'implementazione del sistema in tutte le metropolitana russe entro l'anno successivo. Le preoccupazioni sono dovute al fatto che a Mosca le telecamere di strada sono state utilizzate per arrestare persone sospettate di aver partecipato a proteste contro il governo e giornalisti che coprono questi eventi. Andrei Fedorkov, avvocato dell'organizzazione per i diritti umani russa Memorial, è allarmato dalle implicazioni. Egli vede "Face Pay" come presentando "rischi significativi", poiché potrebbe diventare "un altro potente strumento di sorveglianza e controllo dei cittadini".

08:02 Mosca: 29 Droni Abbattuti Sopra il Territorio RussoLa difesa aerea russa ha abbattuto 29 droni sopra diverse regioni, secondo il ministero della difesa di Mosca. La maggior parte di questi droni è stata intercettata nella regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina.

07:31 Stegner Difende la Partecipazione alla Demonstrazione per la Pace con WagenknechtLo specialista di politica estera SPD Ralf Stegner difende la sua intenzione di partecipare a una dimostrazione in cui parlerà anche Sahra Wagenknecht, fondatrice del partito di Sinistra. Stegner chiarisce che partecipa all'evento a titolo personale e intende esprimere le sue opinioni come membro dell'SPD nel suo discorso. Riconosce che altri oratori hanno prospettive diverse dalla sua e non sostiene ogni appello all'azione. "Finché fascisti, antisemiti e razzisti non sono ammessi, difendo la libertà di espressione", ha dichiarato Stegner. La "dimostrazione nazionale per la pace" del 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un'iniziativa intitolata "Mai più guerra - Deponi le armi". L'iniziativa chiede un immediato cessate il fuoco in Ucraina e Gaza e la fine dell'invio di armi all'Ucraina, ad Israele o a qualsiasi altro paese. L'iniziativa critica anche il governo federale guidato dall'SPD per aver apparentemente abbracciato la guerra come mai prima d'ora. La dimostrazione è stata criticata dallo specialista di politica estera SPD Michael Roth, che ha accusato l'iniziativa di non condannare la Russia e Hamas come istigatori di guerra, e dalla parlamentare europea FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, che ha espresso delusione per la partecipazione di Stegner, affermando: "Questo è veramente dannoso per il tuo partito e governo". Per maggiori dettagli, clicca qui.

07:03 Kharkiv Sotto Fuoco AncoraLe autorità ucraine hanno riferito che Kharkiv è stata bombardata dalle forze militari russe durante la notte. Secondo le autorità regionali, un edificio su un campus ospedaliero è stato danneggiato e un incendio è scoppiato in un'istituzione educativa dopo essere stata colpita da un lanciarazzi. Per fortuna, non ci sono state vittime. Kharkiv è una delle città che subiscono gli attacchi più frequenti e si trova a soli circa 30 chilometri dalla Russia.

06:29 Stima della Presenza Russa a Kursk Significativamente Aumentata a Causa dell'Offensiva Sembra che il personale militare russo stia diventando sempre più occupato nell'offensiva russa: secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, questa offensiva ha portato alla riallocazione di unità russe dall'Ucraina a Kursk e al dispiegamento di nuove truppe formate in Russia a Kursk invece che sul fronte ucraino. Inizialmente, si stimava la presenza di circa 11.000 soldati russi a Kursk, ma ora le stime variano tra i 30.000 e i 45.000 soldati.

05:11 Consigliere di Zelensky: L'Ucraina Ha Iniziato la Produzione di Proiettili da 155 mm Un funzionario ucraino ha rivelato al Kyiv Independent che l'Ucraina ha iniziato a produrre proiettili da 155 mm. Oleksandr Kamyshin, che serve come consigliere esterno del Presidente Volodymyr Zelensky e in precedenza come Ministro delle Industrie Strategiche, ha dichiarato che la produzione difensiva in Ucraina è raddoppiata durante il suo mandato e si prevede che triplicherà entro la fine dell'anno.

03:04 Consigliere di Zelensky: Biden Intende Sostenere l'Ucraina per il Resto del Suo Mandato Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, il Presidente intende utilizzare il resto del suo mandato per sostenere l'Ucraina nel raggiungere la posizione più forte possibile contro la Russia. Durante la conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Sullivan ha dichiarato l'intenzione di Biden di fornire all'Ucraina le migliori condizioni possibili per avere successo nei prossimi quattro mesi.

01:43 Ex Politici Britannici Incitano alla Fornitura di Missili a Lungo Raggio all'Ucraina Cinque ex ministri della difesa britannici e l'ex primo ministro Boris Johnson hanno apparentemente esortato il leader laburista Keir Starmer a consentire all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza l'assistenza degli Stati Uniti. Il Sunday Times ha riferito che questi individui hanno messo in guardia il primo ministro attuale sul potenziale incoraggiamento che un ulteriore ritardo potrebbe offrire al Presidente Putin.

00:52 L'Ucraina Avverte dell'Impatto Significativo della Corea del Nord sull'Effortto Bellico Russo Secondo il capo dei servizi di intelligence ucraino, Kyrylo Budanov, la Corea del Nord rappresenta la minaccia più sostanziale tra gli alleati della Russia. Parlando alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Budanov ha evidenziato il sostegno militare della Corea del Nord alla Russia, che include grandi quantità di munizioni, come influente sulla ferocia del conflitto. Durante una conversazione con il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso l'intenzione di rafforzare i legami con la Russia. Kyiv sta monitorando da vicino gli invii di armi di Pyongyang a Mosca e ne è consapevole dell'influenza sul campo di battaglia. "C'è un collegamento diretto. Stanno fornendo quantità enormi di artiglieria, che è piuttosto preoccupante," ha commentato Budanov. Leggi di più qui.

23:21 L'Ucraina Si Aspetta Difficoltà nella Reclutamento Russo Around Mid-2025

Secondo il capo dei servizi di intelligence ucraino Kyrylo Budanov, la Russia potrebbe affrontare difficoltà nella reclutamento da metà del 2025. Entro l'estate del 2025, il governo di Mosca potrebbe trovarsi in una situazione difficile, dice Budanov, tra la dichiarazione di mobilitazione o somehow ridurre l'intensità delle ostilità. Questa situazione potrebbe rivelarsi cruciale per la Russia. È importante notare che il governo di Mosca non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

22:20 Scholz: L'Aggressione Russa Contro l'Ucraina è "Folle"

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accusato il Presidente russo Vladimir Putin di giocarsi il futuro della Russia attaccando l'Ucraina. "La guerra è anche un movimento sciocco da parte della Russia," ha dichiarato Scholz durante un dialogo con i cittadini come membro del Bundestag SPD a Prenzlau. Scholz ha argomentato che Putin sta causando centinaia di migliaia di soldati russi a soffrire gravi ferite e perdite nella sua caccia a sogni imperialistici, mentre distrugge le relazioni economiche della Russia con numerosi paesi in tutto il mondo. "E l'esercito ucraino diventerà più forte di quanto non fosse in precedenza," ha aggiunto Scholz. La Germania continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina per prevenire il suo collasso e per scoraggiare il successo della violazione sfrontata delle regole internazionali in Europa. "Putin sta minando il futuro del suo paese." Una risoluzione pacifica può essere raggiunta solo se la Russia riconosce che l'Ucraina non è uno stato vassallo.

22:01 L'Ucraina Rapporta Risultati Mischiati nelle Battaglie di Kursk

Le forze ucraine stanno facendo progressi territoriali nel loro avanzamento nella regione russa di Kursk, ma stanno anche incontrando ostacoli negli attacchi russi. Secondo il canale militare pro-governativo ucraino Deep State, le unità ucraine hanno conquistato tre ulteriori insediamenti. Tuttavia, gli attacchi russi stanno costringendo i soldati ucraini a ritirarsi nelle vicinanze del villaggio di Snagost. Una significativa incursione russa nelle linee difensive ucraine è visibile su una mappa prodotta da Deep State. Al momento, queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. All'inizio di agosto, le truppe ucraine sono entrate nella regione di confine russa di Kursk e, secondo i loro resoconti, hanno conquistato circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, tra cui la città di Sudcha. Gli esperti stimano guadagni territoriali più piccoli. Questa settimana, le forze russe hanno fatto il primo tentativo serio di dislodare le truppe ucraine.

19:20 Scholz respinge la consegna dei missili da crociera Taurus

Il Cancelliere Olaf Scholz ha escluso la possibilità di consegnare in futuro armi a lungo raggio di precisione, come i missili da crociera Taurus, all'Ucraina, a causa del rischio di una escalation intensa. Durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau, una città dell'Est della Germania, Scholz ha confermato la sua posizione, nonostante le possibili divergenze di opinioni tra i partner dell'alleanza. L'arma più lontana fornita dalla Germania all'Ucraina è il lanciatore di razzi Mars II, che può colpire aree fino a 84 chilometri di distanza.

here.

19:41 Putin, capo del Cremlino, sostiene la libertà di parola

Il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza della libertà di parola e di informazione, nonostante l'ironia vissuta dai suoi critici imprigionati. In un messaggio video ai partecipanti alla summit dei media dei Paesi BRICS a Mosca per celebrare il 120° anniversario di TASS, Putin ha evidenziato l'importanza delle informazioni affidabili durante l'emergere di un mondo multipolare. Ha ammirato la vera libertà di parola che promuoveva punti di vista diversi, che facilitava la scoperta di compromessi e soluzioni comuni ai problemi globali. Putin ha anche riconosciuto il ruolo dei media nella costruzione di un ordine mondiale giusto, fornendo alle persone una comprensione completa e imparziale del mondo. Tuttavia, il concetto di libertà di parola e di media è stato soffocato in Russia per anni, con i mezzi di informazione non allineati con la linea del governo che vengono banditi o chiusi. Gli oppositori del governo hanno subito persecuzioni dal sistema giudiziario.

20:24 G7 condanna la fornitura di razzi dall'Iran alla Russia

I governi delle nazioni più ricche e democratiche del G7 hanno condannato con forza la fornitura di razzi alla Russia, dopo che sono state segnalate forniture di razzi iraniani alla Russia. L'aggressione russa in Ucraina continua ad essere rafforzata dalle persistenti consegne di armi da parte di Teheran, despite international calls to halt such supplies, according to a joint statement issued by the foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, the US, and the EU's High Representative. The use of Iranian weapons in killing Ukrainian civilians and attacking critical infrastructure is being condemned by the G7. Moreover, the UK and US have reported that Russia acquired ballistic missiles from Iran. Iran denies these accusations, and the G7 has called for an immediate halt to all Iranian support for Russia's unlawful invasion of Ukraine, as well as the end to the provision of ballistic missiles, drones, and related technology that pose a direct threat to the Ukrainian people and international security.

20:57 Scholz: il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream deve essere perseguito in Germania

Olaf Scholz ha definito il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico un atto terroristico. Il Cancelliere tedesco ha fatto questa dichiarazione durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau, in Brandeburgo, in qualità di deputato SPD. Ha ordinato a tutte le autorità di sicurezza e al procuratore generale federale di indagare il caso senza pregiudizi, assicurando che non ci sarebbero state coperture. Scholz ha espresso il desiderio di vedere i colpevoli processati in Germania se catturati. Ha anche smentito la rivendicazione secondo cui il governo federale aveva rinunciato al gas naturale russo, riconoscendo che la Russia aveva interrotto l'erogazione di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1 e che l'aumento dei prezzi, i prezzi fissati dallo stato e la ricerca di fonti di gas alternative avevano costato alla Germania oltre 100 miliardi di euro. Le esplosioni sui gasdotti si sono verificate dopo che la Russia aveva deciso di interrompere l'erogazione di gas all'Europa occidentale attraverso il Mar Baltico ad agosto e il procuratore generale federale aveva emesso un mandato di arresto contro un cittadino ucraino in relazione a questi atti di sabotaggio.

20:57 Scholz: il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream deve essere perseguito in Germania

here.

Olaf Scholz ha definito il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico un atto terroristico. Il Cancelliere tedesco ha fatto questa dichiarazione durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau, in Brandeburgo, in qualità di deputato SPD. Ha ordinato a tutte le autorità di sicurezza e al procuratore generale federale di indagare il caso senza pregiudizi, assicurando che non ci sarebbero state coperture. Scholz ha espresso il desiderio di vedere i colpevoli processati in Germania se catturati. Ha anche smentito la rivendicazione secondo cui il governo federale aveva rinunciato al gas naturale russo, riconoscendo che la Russia aveva interrotto l'erogazione di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1 e che l'aumento dei prezzi, i prezzi fissati dallo stato e la ricerca di fonti di gas alternative avevano costato alla Germania oltre 100 miliardi di euro. Le esplosioni sui gasdotti si sono verificate dopo che la Russia aveva deciso di interrompere l'erogazione di gas all'Europa occidentale attraverso il Mar Baltico ad agosto e il procuratore generale federale aveva emesso un mandato di arresto contro un cittadino ucraino in relazione a questi atti di sabotaggio.

Leggi anche: